Großen Dank an meinen Freund Joseph Massad für die Übersendung seines neuen mehr als schonungslosen Artikel, der Darstellung der kolonialen westlichen Palästina Politik, sowie der Genehmigung der Veröffentlichung in Deutsch für die Hochblauen Seite.

https://www.middleeasteye.net/opinion/palestine-israel-recognising-right-surrender

Bild: A Palestinian woman stands in a road to stop Israeli settlers from passing, during a demonstration against Jewish settlements on 20 November 2020 (AFP)

Das Recht der Palästinenser auf Kapitulation anerkennen

Von Joseph Massad

30. Juli 2021

Die Palästinenser werden vom Westen und von Israel erst dann als Volk anerkannt, wenn sie auf alle ihre nationalen und indigenen Rechte verzichten

Eines der außergewöhnlichen Schlüsselelemente im diplomatischen Spiel Israels seit seiner Gründung im Jahr 1948 ist seine Weigerung, das Recht des einheimischen palästinensischen Volkes auf Selbstvertretung anzuerkennen.

Während Israel mit den Worten von Golda Meir bis weit in die 1970er und 1980er Jahre hinein darauf bestand, dass “das palästinensische Volk nicht existiert”, erkannte die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Vereinten Nationen und ehemals kolonisierte Länder auf der ganzen Welt, Mitte der 1970er Jahre die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) als deren einzige und legitime Vertreterin an.

Im Wesentlichen verlangten Israel und die dahinter stehenden USA, dass die Vertreter der Palästinenser, um vom kolonialen Westen und der israelischen Siedlerkolonie legitimiert zu werden, alle ihre nationalen, indigenen Rechte vollständig an ihre jüdischen Kolonisatoren abtreten müssten.

Ein legitimer Vertreter

Auf Israels verspätetes Eingeständnis, dass es tatsächlich ein palästinensisches Volk gibt, folgten rasch zwei Hauptbedingungen für die Anerkennung der Legitimität seiner Vertreter, nämlich dass die PLO die Legitimität Israels als jüdische Siedlerkolonie akzeptiert, die auf dem gestohlenen Land der Palästinenser errichtet wurde, dessen Diebstahl die Palästinenser als legitim anerkennen müssen, und dass die Palästinenser jeglichen Widerstand gegen den israelischen Siedlerkolonialismus, vor allem militärischen, einstellen und unterlassen. Andernfalls würden die Vertreter der Palästinenser als “Terroristen” eingestuft, die für Verhandlungen mit ihrem kolonialen Unterdrücker nicht geeignet sind.

Die Vertreter der Palästinenser brauchten von 1948 bis 1993, um die israelischen Bedingungen zu akzeptieren und zu kapitulieren, als die PLO das Oslo-Abkommen unterzeichnete.

Es dauerte von 1948 bis 1993, bis die Vertreter der Palästinenser die israelischen Bedingungen akzeptierten und sich ergaben, als die PLO die Osloer Abkommen unterzeichnete und schließlich von Israel als “legitimer Vertreter” des palästinensischen Volkes anerkannt wurde.

Nachdem die PLO in Oslo alle international anerkannten nationalen Rechte des palästinensischen Volkes aufgegeben hatte, ging es bei den Verhandlungen, die Israel mit ihr führen wollte, im Wesentlichen um die Art und die Mechanismen der fortgesetzten israelischen Besatzung von weniger als einem Drittel der Palästinenser (im Westjordanland und im Gazastreifen).

Israel schloss jegliche Verhandlungen über seine Herrschaft und Unterdrückung der übrigen Palästinenser aus, seien es Flüchtlinge im Exil oder die unterdrückte Minderheit, die einem Apartheidregime innerhalb Israels unterworfen ist. Fast drei Jahrzehnte der Verhandlungen später beschloss Israel, dass die Art seiner siedler-kolonialen Herrschaft über alle Palästinenser nach Oslo so bleiben sollte, wie sie vorher war, wenn nicht sogar noch verstärkt werden sollte. Israel sorgte dann dafür, dass die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas in Europa und Nordamerika als terroristische Organisation eingestuft wurde, wie es dies bis 1991 mit der PLO getan hatte, es sei denn, die Hamas würde dem Beispiel der PLO folgen und sich ergeben, indem sie die Legitimität des israelischen Siedlerkolonialismus in ganz Palästina akzeptierte und jeglichen Widerstand aufgab.

Aber war dies eine neue oder eine alte koloniale Strategie? Woher kam Israels langjährige Weigerung, das palästinensische Volk und die Legitimität seiner Vertreter anzuerkennen, wenn diese nicht kapitulierten und die Enteignung durch den jüdischen Siedlerkolonialismus als legitim akzeptierten?

Kolonialer Präzedenzfall

Wie bei jeder anderen Maßnahme, die die Israelis zur Unterwerfung des palästinensischen Volkes einsetzen, haben sie nie neue Strategien entwickelt, sondern vielmehr etablierte europäische koloniale Präzedenzfälle nachgeahmt. Die Bedingungen, die Israel für die Anerkennung der Legitimität von Vertretern der Palästinenser stellte, waren nämlich die Standardbedingungen, die die britischen Kolonialherren nach der Eroberung Palästinas durch Großbritannien zwischen Dezember 1917 und September 1918 festgelegt hatten.

Die Palästinenser hatten unzählige Organisationen gegründet, um sich gegen die britische Besatzung und die Förderung des jüdischen Siedlerkolonialismus zu wehren; die bekanntesten waren die Zweigstellen der Muslimisch-Christlichen Vereinigungen (MCA) im ganzen Land, von denen die erste in Jaffa gegründet wurde.

Im November 1918 legte die MCA von Jaffa dem Brigadegeneral Sir Gilbert Clayton, dem obersten politischen Offizier und Entscheidungsträger der britischen Militärverwaltung, ein Memorandum vor, in dem sie den arabischen Charakter Palästinas (“unser arabisches Heimatland Palästina”) bekräftigte und sich gegen die in der Balfour-Erklärung von 1917 festgelegte Politik der jüdischen Heimstätte aussprach.

Ein Bild aus der Zeit vor 1937 während der britischen Mandatszeit in Palästina zeigt Araber, die in der Altstadt von Jerusalem gegen die jüdische Einwanderung nach Palästina demonstrieren (AFP)

Dies war besonders wichtig, da die jüdischen Kolonisten unter der Schirmherrschaft der Zionistischen Organisation (heute Weltzionistische Organisation) am 2. November, dem ersten Jahrestag der Balfour-Erklärung, eine Parade veranstalteten, um den Erfolg ihres Kolonialprojekts zu feiern.

Der MCA berief Anfang 1919 den ersten palästinensischen Nationalkongress in Jerusalem ein und forderte die Befreiung Palästinas und ganz Syriens. Das Hauptziel des Kongresses war der Widerstand gegen die jüdische Siedlerkolonisation. Unter Berufung auf die Wilson’schen Grundsätze der Selbstbestimmung entsandte der Kongress eine Delegation zur Pariser Friedenskonferenz, um seine Forderungen vorzubringen.

Im Juli 1920, demselben Monat, in dem Frankreich Syrien eroberte und dessen Unabhängigkeit beendete, ersetzten die Briten ihre Militärregierung in Palästina durch eine zivile Regierung und ernannten den zionistischen britischen Politiker Herbert Samuel zum ersten Hochkommissar ihrer neuen Kolonialerwerbung.

Ein dritter Nationalkongress trat im Dezember 1920 in Jaffa zusammen und rief die “Unabhängigkeit” Palästinas aus. Der Kongress wählte ein Komitee, die palästinensisch-arabische Exekutive, die ihn gegenüber der britischen Regierung und auf internationaler Ebene vertreten sollte. Hochkommissar Samuel erwiderte auf die Forderung des Kongresses nach Unabhängigkeit, dass die Teilnehmer nicht das palästinensische Volk repräsentierten.

Auch der Völkerbund verweigerte ihnen die Legitimation, da auch er dem Projekt der zionistischen Bewegung zur jüdischen Kolonisierung Palästinas verpflichtet war. Das Mandatsdokument des Völkerbundes von 1922 erwähnte nicht ein einziges Mal das palästinensische Volk, das damals die Mehrheit der Bevölkerung ausmachte, und widmete ein Drittel der Mandatsartikel Fragen, die sich mit der jüdischen Kolonisierung und den jüdischen Kolonisten befassten, die weniger als 10 Prozent der Bevölkerung ausmachten.

Als die muslimisch-christlichen Verbände 1921 eine Delegation zu einer Reise nach Europa entsandten, schrieb der britische Kolonialminister an Samuel, dass die Delegation sich bewusst sein sollte, dass: “Die Verwaltungsreform kann nur auf der Grundlage der Akzeptanz der Politik der Schaffung einer nationalen Heimstätte für die Juden erfolgen, die nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der britischen Politik ist”. Er fügte hinzu, dass “keine Vertretungsorgane, die möglicherweise eingerichtet werden, sich in Maßnahmen (d.h. Einwanderung usw.) einmischen dürfen, die darauf abzielen, [den] Grundsatz einer nationalen Heimstätte zu verwirklichen oder diesen Grundsatz in Frage zu stellen”.

Als die Briten 1922 anboten, einen Legislativrat für Palästina einzurichten, bestanden sie darauf, dass die Kandidaten und Parteien die Legitimität des britischen kolonialen Mandats und des zionistischen Siedlerkolonialprojekts anerkennen müssten. Die Palästinenser weigerten sich. Der fünfte Palästinakongress, der 1922 einberufen wurde, startete eine Kampagne zum Boykott der Wahlen.

Menschen marschieren am 16. Mai 2021 durch die Innenstadt von Chicago, um gegen israelische Luftangriffe auf den Gazastreifen zu protestieren (AFP)

Der sechste Kongress im Juni 1923 trat zusammen, nachdem der Völkerbund das Mandat an die Briten vergeben hatte, und betonte die Nicht-Kooperation. Schließlich weigerten sich die Briten, irgendeine repräsentative palästinensische Vereinigung anzuerkennen, die nicht die Legitimität des britischen Mandats über Palästina und dessen Verpflichtung zur jüdischen Kolonisierung des Landes akzeptierte.

Da niemand diese Bedingungen akzeptierte, verweigerten die Briten den Palästinensern und ihren Organisationen während ihrer drei Jahrzehnte währenden Herrschaft die nationale Anerkennung.

Drastischer Wandel

Als die Zionisten 1948 Palästina eroberten und Israel gründeten, verfügten sie bereits über eine wirksame Strategie, die die Briten und der Völkerbund verfolgt hatten, um den Palästinensern die nationale Anerkennung zu verweigern.

Sobald die Palästinenser sich ergeben und Israels Recht auf Kolonisierung akzeptieren, würde der Westen ihnen ein heuchlerisches Verständnis einer “Lite”-Version von “Menschenrechten” zugestehen.

Daher war es eine drastische Veränderung, als die UNO, die Nachfolgerin des Völkerbundes, 1974 die PLO anerkannte, mehr als ein halbes Jahrhundert nachdem der Völkerbund die jüdische Kolonisierung ihres Landes unterstützt und dem palästinensischen Volk die Anerkennung verweigert hatte.

Nach den Osloer Abkommen verlor die PLO, die die Palästinensische Autonomiebehörde gründete, einen Großteil ihrer Legitimität, da sie zu einer Kollaborateurin der Besatzung wurde und die nationalen Rechte der Palästinenser aufgab. Mit dem Aufstieg der Hamas im Dezember 1987 und ihrer zunehmenden Legitimität unter den Palästinensern begannen die Israelis, dieselbe alte britische Kolonialformel zu verfolgen, die sie auch bei der PLO angewandt hatten, eine Bemühung, die sich in den 1990er Jahren, nach der Kapitulation von Oslo, international verstärkte.

Infolge der israelischen Bemühungen haben die Vereinigten Staaten (Oktober 1997) und die Europäische Union (Dezember 2001) die Hamas in den letzten drei Jahrzehnten als “terroristische” Organisation eingestuft und lehnen jegliche diplomatische Zusammenarbeit mit ihr ab, solange sie Israel nicht “anerkennt” und auf den bewaffneten Widerstand gegen den israelischen Siedlerkolonialismus “verzichtet”. Nach dem erdrutschartigen Sieg der Hamas bei den palästinensischen Parlamentswahlen im Jahr 2006 stellte das so genannte Quartett aus Diplomaten der USA, der EU, Russlands und der Vereinten Nationen ähnliche Bedingungen an jede Regierung der Palästinensischen Autonomiebehörde, die gebildet werden könnte.

Dies sind keine neuen Bedingungen, die der Westen stellt, bevor er sich mit den Führern der kolonisierten Ureinwohner Palästinas einlässt.

Im Jahr 2018 wurde eine von den USA unterstützte Resolution zur Verurteilung der Hamas in der UN-Vollversammlung abgelehnt, obwohl es den USA gelungen war, 87 Länder zur Unterstützung der Resolution zu bewegen. Die Hamas erhob 2010 Klage gegen die Einstufung durch die EU und gewann diesen Fall 2014, als das EU-Gericht zu ihren Gunsten entschied. Die EU legte 2015 Berufung gegen die Entscheidung ein.

In den Jahren 2017 und 2019 folgten weitere Gerichtsurteile, die die Hamas weiterhin auf der Terroristenliste führten. Im September 2019 hob ein niedrigeres europäisches Gericht in Luxemburg diese Entscheidungen jedoch auf und strich die Hamas von der Liste, woraufhin der Europäische Gerichtshof sie ebenfalls von der Liste strich.

Da es sich bei der Entscheidung des EU-Gerichts jedoch um ein “Rechtsgutachten” handelt, ist sie für die EU nicht bindend, die die Hamas weiterhin als “terroristisch” einstuft. Die juristischen Bemühungen der Hamas liefen ins Leere. Dennoch signalisierte die EU im Mai letzten Jahres ihre Bereitschaft, diplomatische Kanäle mit der Hamas zu öffnen, sofern diese ihre Bedingungen für die Anerkennung Israels und die Kapitulation der PLO 1993 in Oslo erfüllt.

Rechte der Einheimischen

Die Bemühungen, die Hamas zu delegitimieren, wurden nach dem militärischen Auftritt der Widerstandsorganisation im vergangenen Mai dringlicher, als sie sich gegen die anhaltenden kolonialen Angriffe Israels zur Wehr setzte. Daraufhin starteten jüdische Organisationen in der Schweiz eine Kampagne, damit die Schweizer Regierung die Hamas als “terroristisch” einstuft.

Das Schweizer Außenministerium lehnte dies ab, betonte aber, dass es “die Tatsache verurteilt, dass die Hamas das Existenzrecht Israels leugnet und den bewaffneten Kampf als legitimes Mittel des Widerstands definiert”. Im vergangenen Monat ging der deutsche Bundestag sogar so weit, die Hamas-Flagge zu verbieten. Das Vereinigte Königreich, der langjährige Förderer des Siedlerkolonialismus in Palästina, hatte im März 2001 den militärischen – nicht aber den politischen – Flügel der Hamas als “terroristisch” eingestuft.

In der Zwischenzeit sah sich das Quartett mit der Möglichkeit eines weiteren Hamas-Sieges bei den abgesagten Wahlen, die in diesem Jahr stattfinden sollten, konfrontiert und bekräftigte seine eigenen Bedingungen für die Anerkennung einer palästinensischen Regierung, nämlich, dass die “künftige palästinensische Regierung der Gewaltlosigkeit, der Anerkennung Israels und der Akzeptanz früherer Abkommen und Verpflichtungen verpflichtet sein muss”.

Palästinensische Führung

Die Geschichte der Weigerung Großbritanniens, der USA, Europas und Israels, die nationalen und indigenen Rechte des palästinensischen Volkes auf ein eigenes Land und sein Recht, sich gegen den zionistischen Siedlerkolonialismus zu verteidigen, anzuerkennen, hat deutlich gezeigt, dass die Palästinenser nur dann als Volk anerkannt werden, wenn sie auf alle ihre nationalen und indigenen Rechte verzichten.

Wenn sie erst einmal kapitulieren und Israels Recht akzeptieren, sie zu kolonisieren und ihr Land zu stehlen, und wenn sie darauf verzichten, sich dem Siedlerkolonialismus zu widersetzen, würde der Westen den Palästinensern ein heuchlerisches Verständnis einer “Lite”-Version von “Menschen”-Rechten zugestehen, die Israel selbst jedoch weiterhin verweigern würde.

Die palästinensische Führung weigerte sich von 1918 bis 1993, vor Großbritannien und Israel zu kapitulieren. Seit ihrer Kapitulation sind die PLO und die Palästinensische Autonomiebehörde zum Symbol für nichts Geringeres als ein Quisling-Regime geworden.

Mit dem endgültigen Verlust der mageren Legitimität der Palästinensischen Autonomiebehörde während der israelischen Angriffe auf alle Palästinenser im Mai begannen Israel, der Westen und ihre arabischen Verbündeten, sich über den astronomischen Anstieg der Popularität der Hamas unter den Palästinensern und in der gesamten arabischen Welt Sorgen zu machen, was den Druck erhöhte, die Organisation international weiter zu delegitimieren, um eine Kapitulation im Stil der PLO zu erzwingen.

Die Hamas-Führer, insbesondere ihre militärischen Befehlshaber, wissen sehr genau, dass die Akzeptanz der kolonialen Bedingungen Israels und des Westens den palästinensischen nationalen Rechten und dem jahrhundertealten palästinensischen nationalen Kampf abträglich ist.

Israel und seine arabischen und westlichen Verbündeten weigern sich jedoch anzuerkennen, dass, egal wie viele palästinensische Führer sie seit den frühen 1920er Jahren zum Aufgeben gezwungen haben, ihre Bemühungen immer gescheitert sind, den antikolonialen Kampf der Palästinenser zu beenden. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie auch Din Zukunft Erfolg haben werden. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...