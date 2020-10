Ich persönlich, war sehr gespannt, auf Szczepan Twardochs Roman „ Das Schwarze Königreich“ über das besetzte Polen und das Warschauer Ghetto. Schließlich war auch meine Mutter, einige Zeit im Warschauer Ghetto und danach untergetaucht im besetzten Polen. Ihre Erzählungen werden mir in Twardochs Romanen, wie auch in „Der Boxer“ und „Drach“ nur bestätigt. Als untergetauchte Jude/Jüdin, war es in Polen sogar unter Partisanen und Widerständlern gefährlich zu leben. Tatsächlich wurde auch ihr erster Mann, ein polnischer Anwalt, von Partisanen verraten.

Wie Twardoch in seiner Trilogie, den polnischen Antisemitismus schildert und den Faden aufgreift, um, mit einer Kampfansage an die neue Rechte anzuknüpfen ist meisterlich. Seine Schilderungen, mit welcher sadistischen Freude Progome an Juden verübt wurden geht unter die Haut. Wie er im „Schwarzen Königreich“ die Schreckensherrschaft der deutschen Besatzung schildert, erinnert mich in jeder Zeile an die Schilderungen meiner Mutter.

Dieses Buch halte ich umso wichtiger, als dass es aufzeigt wie echter Antisemitismus ist und ausgeübt wird. Das führt mich dann in die Gegenwart, wo mit dem Begriff Antisemitismus so leichtfertig als politische Instrumentalisierung gearbeitet wird, um z.B. Israel-Kritiker oder BDS-Anhänger zu diffamieren.

Ein wichtiger Roman, den ich aus voller Überzeugung und Herzen empfehlen möchte.

Evelyn Hecht-Galinski

