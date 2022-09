The Timing of the Pipeline Attack The U.S. had already forced Germany to shut down Nord Stream 2 but there are signs that an end to the Ukraine war would put it back online, writes Joe Lauria.

Biden ruft im März in Warschau zum Sturz Putins auf. (Büro des Präsidenten)

Die USA hatten Deutschland bereits gezwungen, Nord Stream 2 abzuschalten, aber es gibt Anzeichen dafür, dass ein Ende des Ukraine-Krieges die Pipeline wieder in Betrieb nehmen würde, schreibt Joe Lauria.

Das Timing des Pipeline-Angriffs

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

28. September 2022

Präsident Joe Biden versprach Anfang Februar auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus mit Bundeskanzler Olaf Scholz an seiner Seite, dass die USA “in der Lage” seien, die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee abzuschalten, falls Russland in die Ukraine eindringe.

Ein Reporter fragte Biden: “Aber wie wollen Sie das genau machen, da … das Projekt unter deutscher Kontrolle steht?” Biden antwortete: “Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun.”

Als Russland am 24. Februar tatsächlich in die Ukraine einmarschierte, konnte Washington Berlin dazu bewegen, das Pipeline-Projekt, das gerade in Betrieb gehen sollte, auszusetzen, obwohl es nicht im deutschen Interesse lag.

Seitdem ist die Pipeline geschlossen geblieben. Warum hat dann jemand am Montag einen Anschlag auf die Pipeline verübt und das darin enthaltene Gas in die Ostsee geleitet? Solange der Krieg andauert, können die USA mit der Pipeline machen, was sie wollen.

Offensichtlich fürchtet man in Washington, dass der Krieg nicht so lange andauern könnte, wie man will. Am 4. Februar, zwanzig Tage vor der Invasion, habe ich behauptet, dass die USA Russland eine Falle stellen und es brauchen, um in die Ukraine einzumarschieren, um einen Informations-, Wirtschafts- und Stellvertreterkrieg mit dem Endziel eines Regimewechsels in Moskau zu entfesseln. All dies wurde am 27. März bestätigt.

Seitdem haben die USA und Großbritannien alles in ihrer Macht Stehende getan, um den Krieg und die Wirtschaftssanktionen in Gang zu halten. Aber diese Sanktionen gegen Russland haben verheerende Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft, treiben die Energiepreise in die Höhe und legen Unternehmen lahm. Den Europäern steht ein Winter bevor, in dem sie es sich möglicherweise nicht leisten können, ihre Häuser zu heizen.

Dies hat zu wachsenden Unruhen in der Bevölkerung und zu Druck auf die europäischen Regierungen geführt, den Krieg zu beenden, die Sanktionen aufzuheben und ihre Wirtschaft zu retten. Die Beendigung des Krieges und die Aufhebung der Sanktionen würden zur Wiedereröffnung von Nord Stream 2 führen.

Ort des Anschlags auf Nord Stream 2. (Dänisches Verteidigungsministerium)

Angebot zur Wiederaufnahme der Lieferungen

Vor drei Wochen erklärte Präsident Wladimir Putin auf einer Pressekonferenz in Samarkand, Russland sei bereit, die Erdgaslieferungen an Deutschland wieder aufzunehmen, wenn Deutschland seine Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufhebe. Putin sagte:

“Wenn sie [Gas] dringend brauchen, wenn die Dinge so schlecht sind, dann heben sie doch einfach die Sanktionen gegen Nord Stream 2 mit seinen 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr auf – sie müssen nur auf den Knopf drücken, und sie werden es in Gang bringen. Aber sie haben sich entschieden, sie selbst abzuschalten; sie können eine Pipeline nicht reparieren und haben Sanktionen gegen die neue Nord Stream 2 verhängt und werden sie nicht öffnen. Sind wir daran schuld? Lassen Sie sie gut darüber nachdenken, wer die Schuld trägt, und lassen Sie niemanden von ihnen uns für seine eigenen Fehler verantwortlich machen. Gazprom und Russland haben immer alle Verpflichtungen aus unseren Vereinbarungen und Verträgen erfüllt und werden dies auch in Zukunft tun, ohne jemals zu versagen.”

Es besteht also das Angebot, die normalen Gaslieferungen nach Europa wieder aufzunehmen, wenn die Sanktionen aufgehoben werden. Da der Krieg in seine gefährlichste Phase eingetreten ist, wächst die Dringlichkeit, den Krieg zu beenden, und es wird auch über einen Friedensprozess unter saudischer Führung gesprochen, bei dem die Ukraine im Gegenzug für den Frieden Gebiete an Russland abtreten würde.

Sollte es zu einem wie auch immer gearteten Friedensabkommen kommen, würde dies die langfristigen Pläne Washingtons zur Schwächung Russlands durchkreuzen. Es würde bedeuten, dass Nord Stream 2 wieder in Betrieb genommen wird, was Deutschland und Russland helfen würde, aber die Ziele der USA, einen Regimewechsel herbeizuführen und Europa von der amerikanischen Energieversorgung abhängig zu machen, zunichte machen würde.

“Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden”, Nord Stream 2 abzuschalten, versprach Biden. Aber wie würden die USA das tun, wenn Deutschland bereit wäre, die Pipeline wieder zu öffnen? Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

