Übrigens ist Robert Kagan der Ehemann von Victoria Nuland! Evelyn Hecht-Galinski



https://consortiumnews.com/2023/02/10/the-calamity-of-americas-divine-mission/?eType=EmailBlastContent&eId=32b91ed8-54a5-4708-809c-f23fb608c353

Robert Kagan. (Brookings Institution/Flickr)

“Kagan ist blind für das verhängnisvolle Ziel, das er dem amerikanischen Volk aufdrängt”



Robert Kagans monumentaler Fehler besteht darin, dass er nicht anerkennt, dass die Amerikaner, wie der Rest der Menschheit, aus krummem Holz gemacht sind und nach Macht um ihrer selbst willen streben, schreibt Bruce Fein.

Das Unheil von Amerikas “göttlicher Mission”

‘Von Bruce Fein

Speziell für Consortium News



10. Februar 2023

Die jüngste Ernennung der Amerikaner zu Gottes neuem auserwählten Volk durch den bekannten Autor Robert Kagan springt aus den 688 Seiten seines neuen Buches The Ghost at the Feast: Amerika und der Zusammenbruch der Weltordnung, 1900-1941. Wahrscheinlich wünscht sich niemand, dass es länger wäre, wie der weise Samuel Johnson über John Miltons Paradise Lost sagte.

Der größte Teil von Kagans Werk ist eine handwerkliche Chronik der Politik und Außenpolitik der Vereinigten Staaten von der Explosion der U.S.S. Maine in Havanna Harbor, Kuba, im Jahr 1898 bis Pearl Harbor im Jahr 1941. Die Chronik ist akribisch, aber kein literarisches Pendant zum Hope Diamond.

Die Kernaussage von Kagans intellektuell anregender und phantasievoller Argumentation lautet in etwa so: Die Amerikaner sind mit einem unverhältnismäßig hohen Prozentsatz an engelhafter, altruistischer DNA ausgestattet, verglichen mit anderen, die nicht ausgewählt wurden. Einzigartig unter den Nationen wollen die Vereinigten Staaten andere Menschen glücklicher, freier und wohlhabender machen, indem sie gegen Korruption und Tyrannei im Ausland kämpfen.

Die Vereinigten Staaten sind in der Lage, diese wunderbaren Ergebnisse zu erzielen, wenn sie mit genügend Geld, Durchhaltevermögen und militärischer Macht ausgestattet sind. So hätten die Vereinigten Staaten, neben anderen wunderbaren Dingen, Europa einen blühenden Frieden bringen und den Zweiten Weltkrieg verhindern können, wenn sie nur ihre militärische und finanzielle Macht eingesetzt hätten, um Deutschland, Italien, Japan, Frankreich und Großbritannien zu zwingen, ihrem Plan für eine neue Weltordnung unter der Schirmherrschaft des Völkerbundes zu folgen, dem die USA hätten beitreten sollen. Kein Hitler, kein Anschluss, kein München, kein Pearl Harbor.

John Quincy Adams. (Matthew Brady/Wikipedia)

Außerdem behauptet Kagan, dass die Emanzipation fremder Nationen aus dem finsteren Mittelalter der optimale Weg zu optimaler Demokratie, Freiheit und Wohlstand in den Vereinigten Staaten ist. Er hat keine Zeit für die Rede von Außenminister John Quincy Adams vom 4. Juli 1821 vor dem Kongress, in der er die Außenpolitik der Vereinigten Staaten im Gegensatz zu Kagans Evangelium darlegt:

“Wo immer die Fahne der Freiheit und Unabhängigkeit entrollt wurde oder wird, dort wird ihr Herz, ihr Segen und ihre Gebete sein.

Aber sie geht nicht ins Ausland, um nach Ungeheuern zu suchen, die sie vernichten kann.

Sie ist die Wohltäterin der Freiheit und Unabhängigkeit aller.

Sie ist die Verfechterin und Verteidigerin nur der ihren.

Sie wird die allgemeine Sache durch das Antlitz ihrer Stimme und die wohlwollende Sympathie ihres Beispiels loben.

Sie weiß sehr wohl, dass sie, wenn sie sich einmal unter anderen Bannern als den ihren, und seien es auch die Banner fremder Unabhängigkeit, einschreiben würde, sich unrettbar in alle Kriege des Interesses und der Intrige, des individuellen Geizes, des Neides und des Ehrgeizes verwickeln würde, die die Farben der Freiheit annehmen und ihre Fahne an sich reißen.”

Die grundlegenden Maximen ihrer Politik würden sich unmerklich von der Freiheit zur Gewalt ändern….

Sie könnte die Diktatorin der Welt werden. Sie wäre nicht länger die Herrscherin ihres eigenen Geistes….”

Verteidigung der imperialen Eroberung

Kagan verteidigt den Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 (einschließlich der Eroberung der Philippinen, Guams und Puerto Ricos) als im Wesentlichen durch ein wohlwollendes Ziel inspiriert, nämlich die Rettung des kubanischen Volkes und der Filipinos vor den Grausamkeiten und Grausamkeiten der spanischen Herrschaft. Ist dieses gutartige Motiv glaubwürdig?

Schauen wir uns die Situation an. Schwarze kämpften damals in getrennten Einheiten. (Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten blieben bis zu einem Erlass von Präsident Harry Truman im Jahr 1948 segregiert). Der berühmte Oberst Theodore Roosevelt behauptete: “Die Neger-Truppen drückten sich vor ihren Pflichten und würden nur so weit gehen, wie sie von weißen Offizieren geführt würden.”

Glauben Sie, dass Kubaner und Filipinos die rassistischen amerikanischen Streitkräfte als ihre Rettung betrachteten? Außerdem war das dringende Bedürfnis, menschliches Elend und rassistische Verfolgung im eigenen Land zu lindern, damals weitaus größer als das glaubwürdige Angebot der Nation an Altruismus oder Großmut für die Welt.

Die weiße Vorherrschaft hatte das Sagen. Die straffreie Lynchjustiz gegen Schwarze war nach der Rekonstruction gang und gäbe. Schwarze wurden de facto oder de jure durch diskriminierende Gesetze oder Terror entrechtet. Die abscheuliche “Getrennt- aber gleich”-Doktrin war Verfassungsrecht.Der Ku-Klux-Klan blühte auf. Präsident Woodrow Wilson sollte später den rassistischen Film “The Birth of the Nation” (Die Geburt der Nation) loben, der nach einer Vorführung im Weißen Haus zu weiteren Lynchmorden an Schwarzen führte: “Es ist, als würde man Geschichte mit einem Blitz schreiben. Mein einziges Bedauern ist, dass alles so furchtbar wahr ist.

Verträge mit Indianerstämmen wurden so routinemäßig gebrochen wie der Auf- und Untergang der Sonne. Das Massaker von Wounded Knee an den Lakota war noch nicht einmal zehn Jahre alt.

Der Chinese Exclusion Act und die unbarmherzige Diskriminierung japanischer und chinesischer Einwanderer in Bezug auf Arbeitsplätze, Berufe und Grundbesitz waren eines Charles Dickens-Romans würdig. Frauen waren Bürgerinnen zweiter Klasse und durften in der Regel weder das Wahlrecht ausüben noch als Geschworene tätig sein.

Joseph Bradley, Richter am Obersten Gerichtshof, urteilte in Bradwell v. Illinois (1873): “Die vorrangige Bestimmung und Aufgabe der Frau ist es, die edlen und gütigen Ämter der Ehefrau und Mutter zu erfüllen. Dies ist das Gesetz des Schöpfers.”

Wie könnten die Vereinigten Staaten im Ausland jemals Dr. Jekyll sein, wenn sie zu Hause Mr. Hyde blieben?

Um des Krieges willen

Kagan verschließt sich der Vorstellung, dass alle Imperien und selbsternannten auserwählten Völker wie die Vereinigten Staaten Kriege um des Krieges und des amour propre willen führen und nicht aus echter nationaler Sicherheit oder zum Wohle der Menschheit.

Letzteres ist eigentlich absurd, denn ein Krieg, der nicht der Selbstverteidigung dient, stellt die Legalisierung von Mord ersten Grades dar, der normalerweise mit dem Tod bestraft wird. Der Wirtschaftswissenschaftler Joseph A. Schumpeter hatte Recht, als er das Römische Reich als Sinnbild für alle Reiche beschrieb, die sinnlose Kriege um der Herrschaft und Kontrolle willen führen:

“Es gab keinen Winkel der bekannten Welt, in dem nicht irgendein Interesse angeblich in Gefahr war oder tatsächlich angegriffen wurde. Wenn es sich nicht um römische Interessen handelte, waren es die von Roms Verbündeten; und wenn Rom keine Verbündeten hatte, wurden Verbündete erfunden. Wenn es völlig unmöglich war, ein solches Interesse zu erfinden – nun, dann war es die nationale Ehre, die beleidigt worden war.”

Der größte segensreiche Einfluss, den die Vereinigten Staaten im Ausland geltend machen können, ist der des Beispiels, nicht der von Bajonetten auf der Suche nach Ungeheuern, die es zu vernichten gilt. Senator Henry Clay wies die Bitte Ungarns zurück, die Vereinigten Staaten zur Unterstützung seiner Verteidigung gegen eine russische Invasion in den Jahren 1848/49 heranzuziehen, und führte aus:

“Es ist weit besser für uns, für Ungarn und für die Sache der Freiheit, dass wir, indem wir an unserem weisen, friedlichen System festhalten und die fernen Kriege Europas meiden, unsere Lampe an diesem westlichen Ufer als ein Licht für alle Nationen hell brennen lassen, als dass wir ihr völliges Erlöschen inmitten der Ruinen gefallener oder fallender Republiken in Europa riskieren.”

Es ist schwer zu erkennen, welchen Nutzen die Vereinigten Staaten Kuba oder den Philippinen oder sich selbst durch den Spanisch-Amerikanischen Krieg gebracht haben. Die Vereinigten Staaten zwangen Kuba den unbefristeten Pachtvertrag für den Marinestützpunkt Guantanamo Bay auf. Sie haben sich jahrzehntelang chronisch in die inneren Angelegenheiten Kubas eingemischt.

Dann förderten die USA die militärisch-politischen Geschicke des Diktators Fulgencio Batista, der sich 1959 der kommunistischen Revolution von Fidel Castro beugte. Es folgten das Fiasko in der Schweinebucht und die Kubakrise, die die Welt an den Rand des Abgrunds brachte. Kuba ist auch heute noch eine verarmte Militärdiktatur.

Abschlachten von Filipinos

Den Philippinen erging es nicht besser. Die Vereinigten Staaten unterdrückten die philippinische Selbstbestimmung im Philippinisch-Amerikanischen Krieg (1899-1902), der durch Waterboarding, Massaker, den Tod von 200.000 philippinischen Zivilisten und die Tötung von 20.000 philippinischen Kämpfern gekennzeichnet war, die die Kühnheit besaßen, sich zu den in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung verkündeten universellen Prinzipien zu bekennen.

Die Vereinigten Staaten beherrschten die Philippinen bis 1946 als Kolonialbesitz und verpassten ihnen die Möglichkeit, politisch zu reifen. Die Vereinigten Staaten unterstützten die Diktatur und die Ausplünderung des philippinischen Diktators Ferdinand Marcos im Tausch gegen die Marinestützpunkte Subic Bay und Clark Air Force Base. Der Hass, den Marcos im philippinischen Volk erweckte, führte 1986 zu seinem Sturz von der Macht. Heute werden die Philippinen von Marcos’ Sohn regiert, der der Demokratie wenig Spielraum lässt.

Kagans monumentaler Fehler besteht darin, dass er nicht anerkennt, dass die Amerikaner, wie der Rest der Menschheit, aus krummem Holz gemacht sind und nach Macht um ihrer selbst willen streben.

Kagan hat sich, wie Hunderte von Millionen anderer Amerikaner, der Illusion hingegeben, dass wir ein auserwähltes, außergewöhnliches Volk sind, das von Gott beauftragt wurde, das Gute in der Welt zu verbreiten und das Böse zurückzudrängen – wenn nötig mit Waffengewalt. Wir werden erfolgreich sein, wenn wir uns nur genug anstrengen.

Wie Imperien sterben

Senator Albert Beveridge aus Indiana fasste die Essenz von Kagans Denken über die Vereinigten Staaten als weißer Ritter in einer Rede vom 9. Januar 1900 zusammen, in der er die amerikanische Eroberung der Philippinen verteidigte:

“Gott hat die englischsprachigen und teutonischen Völker nicht tausend Jahre lang auf nichts als eitle und müßige Selbstbetrachtung und Selbstbewunderung vorbereitet. Nein! Er hat uns zu den Hauptorganisatoren der Welt gemacht, um ein System zu errichten, in dem das Chaos regiert. Er hat uns den Geist des Fortschritts gegeben, um die Kräfte der Reaktion überall auf der Erde zu überwältigen. Er hat uns zu Adepten der Regierung gemacht, damit wir unter wilden und senilen Völkern regieren können. Ohne eine solche Kraft würde die Welt in Barbarei und Nacht zurückfallen. Und von unserer ganzen Rasse hat er das amerikanische Volk als die von ihm auserwählte Nation bezeichnet, die schließlich bei der Erneuerung der Welt die Führung übernehmen soll. Dies ist die göttliche Mission Amerikas, und sie birgt für uns allen Gewinn, allen Ruhm und alles Glück, das dem Menschen möglich ist. Wir sind Treuhänder des Fortschritts der Welt, Hüter ihres gerechten Friedens.”

Die von Senator Beveridge vertretene Orthodoxie des auserwählten Volkes, die von Kagan, wenn auch in tieferen Oktaven, aufgegriffen wird, ist im heutigen Amerika nach wie vor hoch im Kurs. In der zweiten Antrittsrede von Präsident George W. Bush hieß es zum Beispiel: “Das große Ziel, der Tyrannei [in der Welt] ein Ende zu setzen, ist das konzentrierte Werk von Generationen. Die Schwierigkeit der Aufgabe ist keine Entschuldigung dafür, sie zu vermeiden.

Alle Imperien, auch das amerikanische, sterben an ihrem unstillbaren Machthunger, wie Napoleons fataler Fehler, im Winter nach Moskau zu marschieren und die Stadt in Brand zu setzen. Die Epitaphien der Imperien sind gleich: “Hier liegt ein auserwähltes Volk.”

Kagan ist blind für das verhängnisvolle Ziel, das er dem amerikanischen Volk aufdrängt. Übersetzt mit Deepl.com

The Ghost at the Feast: America and the Collapse of World Order, 1900-1941, von Robert Kagan, Knopf (10. Januar 2023)

Bruce Fein war stellvertretender Generalstaatsanwalt unter Präsident Reagan und Forschungsdirektor für die Republikaner im Joint Congressional Committee on Covert Arms Sales to Iran. Sein Twitter-Feed lautet @brucefeinesq. Sein Substack-Feed ist brucefein.substack.com. Seine Website lautet www.lawofficesofbrucefein.com.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …