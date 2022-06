The US Empire Will Be Defeated By The US Empire: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ Empire managers: Putin invaded Ukraine! Public: Oh no! What should we do about it? Empire managers: Greatly increase military spending, work to weaken Russia, and censor dissenting opinions. Public: Wait, aren’t those things you’ve always wanted to do anyway? Empire managers: Hush.

Das US-Imperium wird vom US-Imperium besiegt werden: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Von Caitlin Johnstone

4. Juni 2022

Imperiums Manager: Putin ist in die Ukraine einmarschiert!

Die Öffentlichkeit: Oh nein! Was sollen wir dagegen tun?

Imperiums Manager: Erhöhen Sie die Militärausgaben erheblich, arbeiten Sie daran, Russland zu schwächen, und zensieren Sie abweichende Meinungen.

Die Öffentlichkeit: Moment, sind das nicht Dinge, die Sie sowieso schon immer machen wollten?

Manager des Imperiums: Schweigen Sie.

❖

Die russische Propaganda stellt eine viel geringere Bedrohung für die westliche Welt dar als die verschiedenen Regierungspläne, die unter dem Vorwand der Bekämpfung der russischen Propaganda auf den Weg gebracht werden.

❖

Die Treibstoffpreise steigen zum Teil aufgrund eines Wirtschaftskriegs, den das US-Imperium vorsätzlich als Reaktion auf einen Stellvertreterkrieg angezettelt hat, den das US-Imperium absichtlich provoziert hat.

Nur durch massive Propaganda würden die Menschen beispiellosen Akten wirtschaftlicher Kriegsführung zustimmen, die ihnen direkt schaden und ihnen in keiner Weise nützen.

❖

Da die Welt immer näher an einen Atomkrieg heranrückt, wäre es gut, wenn die Amerikaner eine Pause von einer Debatte über Waffengesetze einlegen könnten, die mit absoluter Sicherheit zu nichts führt, und ernsthaft darüber diskutieren würden, ob sie wollen, dass ihre Regierung einen rasch eskalierenden Stellvertreterkrieg gegen Russland führt.

❖

Das Spektrum akzeptabler Debatten über die US-Außenpolitik reicht von (A) Kriegsfanatikern, die darauf bestehen, dass die USA nie etwas Falsches getan haben, bis hin zu (B) “Progressiven”, die sagen, dass die USA im Grunde ein gutgläubiger Akteur sind, der nur gut gemeinte “Oopsie Poopsie”-Fehler macht, aber dennoch unbedingt die Ukraine weiter bewaffnen sollte. Position (B) ist die Position, die im Mainstream-Diskurs am weitesten von “die USA machen nie etwas falsch” entfernt ist. Dazu gehört auch der außenpolitische Berater von Bernie Sanders, der Linke verleumdet und abweist, die behaupten, die USA würden in der Ukraine auf bösartige Weise handeln.

Die (meiner Meinung nach richtige) Position, dass die USA ein tyrannisches Regime sind, dessen ungeheure Zahl von Toten nicht auf Unfälle, sondern auf den Wunsch zurückzuführen ist, die Welt um jeden Preis zu beherrschen, kommt überhaupt nicht zur Sprache. Dieser Standpunkt wird absichtlich aus der Debatte ausgeklammert.

❖

Sicher, edle Kriege können in der Theorie geführt werden und wurden in der Praxis auch schon geführt. Aber wer glaubt, dass die USA genau das tun, hat nur Sumpfwasser im Kopf.

❖

❖

Schieben Sie nie etwas auf eine Verschwörung, was durch die unvermeidliche Korruption und Tyrannei des Status-quo-Kapitalismus hinreichend erklärt werden kann.

❖

Was auch immer am Ende das US-Imperium zum Einsturz bringen wird, es ist weit weniger wahrscheinlich, dass es von Russland oder China ausgeht als vom US-Imperium selbst.

❖

Ein großer Teil der westlichen Nervosität gegenüber China dreht sich um die Tatsache, dass wir im Begriff sind, von einer alten Zivilisation nicht-weißer Menschen überholt zu werden, die in ihrem Land heimisch sind und nie wirklich von Europäern erobert und kolonisiert wurden.

❖

Wenn Sie die Art und Weise, wie China es geschafft hat, so viele Menschen aus der extremen Armut zu befreien, nicht respektieren und nicht verstehen, warum solche Maßnahmen eine so einheitliche Unterstützung für die Regierung bewirken, dann liegt das einfach daran, dass Sie die Qualen extremer Armut nicht ausreichend verstehen.

❖

Ich habe schon einige niedliche Kinder getroffen, aber niemand ist so niedlich wie die Westler, die davon sprechen, dass die Chinesen propagiert werden.

❖

Die chinesische Regierung übt viel Macht über ihre Bevölkerung aus, aber sie übernimmt auch die Verantwortung dafür, wie sie diese Macht einsetzt. Die Herrscher der USA üben eine vergleichbare Macht über ihre Bevölkerung aus, aber sie übernehmen nie die Verantwortung dafür, wie sie diese Macht einsetzen.

❖

❖

Ich kann nicht glauben, dass Mohammed bin Salman den Namen Saudi-Arabiens besudelt, indem er sich mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten trifft.

❖

Putin sollte versuchen, ein paar Massenenthauptungen zu inszenieren und einen Reporter der Washington Post mit einer Knochensäge zu zerstückeln, um sich bei den Amerikanern beliebt zu machen.

❖

Viele Apologeten des Imperiums verteidigen nicht wirklich das Imperium, sondern wehren sich nur gegen die Andeutung, dass alles, was sie über ihre Nation, ihre Medien, ihre Regierung und ihre Welt glauben, eine Lüge ist.

❖

Die beeindruckendste Ingenieursleistung in diesem Jahrhundert war die “soziale” Variante: die Lenkung der politischen Aufmerksamkeit des Mainstreams auf Themen, die den Mächtigen im Informationszeitalter, in dem die Verwüstungen des Kapitalismus und des Imperialismus unübersehbar sind, keine Unannehmlichkeiten bereiten.

Die soziale Technik, die notwendig ist, um politisch interessierte Menschen auf Themen zu fixieren, die entweder nirgendwo hinführen oder die Mächtigen in keiner Weise stören, selbst wenn wir in ein beispielloses Zeitalter des Informationszugangs eingetreten sind, ist eine der beeindruckendsten menschlichen Errungenschaften der Geschichte. Übersetzt mit Deepl.com

