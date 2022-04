The US Military is Driving Environmental Collapse Across the Planet By Sam Carliner / Left Voice Summer 2021 has been an alarming season for climate news. Massive fires have raged from California to Europe; countries in the Global South have been hit by deadly droughts and historic winters; and on August 9, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released a report confirming what many people already knew: the climate crisis is already here.

Das US-Militär treibt den Umweltkollaps auf dem ganzen Planeten voran

Von Sam Carliner / Linke Stimme

24. April 2022

Das US-Militär stößt mehr Kohlenstoff aus als 140 Länder zusammen und treibt damit den Klimawandel und die Umweltzerstörung voran. Im Folgenden untersuchen wir fünf Wege, auf denen das Pentagon die Umwelt zerstört.



Der Sommer 2021 war eine alarmierende Saison für Klimanachrichten. Massive Brände wüteten von Kalifornien bis Europa; Länder im globalen Süden wurden von tödlichen Dürren und historischen Wintern heimgesucht; und am 9. August veröffentlichte der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) einen Bericht, der bestätigte, was viele Menschen bereits wussten: Die Klimakrise ist bereits da. In den letzten drei Jahren haben führende Klimawissenschaftler argumentiert, dass der globale durchschnittliche Temperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius bleiben muss, um die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise zu vermeiden. Der jüngste IPCC-Bericht legt nahe, dass die Menschheit den Punkt überschritten hat, an dem die Einhaltung dieser Grenze möglich ist.

Left Voice hat regelmäßig darüber berichtet, dass die Klimakrise eine Folge des kapitalistischen Systems ist, das nicht in der Lage ist, auf eine solch universelle und sich schnell entwickelnde Bedrohung der Menschheit zu reagieren. Während die Kapitalisten ihren Teil dazu beitragen, die globale Katastrophe anzuheizen, verdient das Pentagon, eine der Bastionen des imperialistischen Staates, eine besondere Erwähnung für seine Rolle in der Klimakrise. Das US-Militär – mit seinen 800 ausländischen Stützpunkten rund um den Globus, die den Willen des US-Imperiums durchsetzen sollen – ist ein größerer Umweltverschmutzer als 100 Länder zusammen.

Hier sind fünf Beispiele dafür, wie das Pentagon den Klimawandel anheizt.

1: Den Imperialismus am Laufen halten

Wie bereits erwähnt, verfügt das US-Militär über fast 800 Stützpunkte in fremden Ländern und Territorien. Um all diese Stützpunkte am Laufen zu halten und miteinander zu verbinden, ist ein umfangreiches Transportnetz erforderlich, einschließlich Schiffen und Flugzeugen, sowie Infrastruktur wie Energie und Wasser.

Einem Artikel in Newsweek zufolge hat das US-Militär im Jahr 2017 “täglich etwa 269.230 Barrel Öl gekauft und bei der Verbrennung dieser Brennstoffe mehr als 25.000 Kilotonnen Kohlendioxid ausgestoßen.” Forschungen des Projekts Costs of War der Brown University zeigen, dass die US-Einsätze in Afghanistan, Pakistan, Irak und Syrien zwischen 2001 und 2017 400 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verursacht haben. Weitere Ergebnisse von Costs of War zeigen, dass der Krieg in Afghanistan zu illegalem Holzeinschlag und damit zur Zerstörung von Lebensräumen für Wildtiere geführt hat, und dass der Krieg im Irak die Krebsraten und Geburtsfehler erhöht hat.

Auch außerhalb von Kriegsgebieten bedroht das US-Militär täglich Leben und Wohlstand der Menschen, indem es CO2 in die Atmosphäre pumpt. Selbst der alltäglichste Treibstoffverbrauch des US-Militärs, wie die Aufrechterhaltung des Lichts auf einem Stützpunkt in Italien oder das Betanken von Fahrzeugen für die Ausbildung von US-Truppen in Australien, verursacht ungerechtfertigte Schäden. Jeder Penny, der für solche Aktionen ausgegeben wird, ist ein Penny, der für fossile Brennstoffe ausgegeben wird, die die Welt langsam unbewohnbar machen, und das alles nur, um die Kontrolle des US-Kapitals über die Ressourcen der Welt aus Profitgründen zu erhalten.

2: Unterstützung von Öl

Einer der größten Verursacher der Klimakrise ist die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Wie bereits erwähnt, verbraucht das US-Militär enorme Mengen an fossilen Brennstoffen. Die Rolle des US-Militärs bei der Nutzung fossiler Brennstoffe geht jedoch weit über seinen eigenen Verbrauch hinaus – eine ganze Weltwirtschaft wurde um die billige Förderung von Öl herum aufgebaut. Die Kapitalisten der fossilen Brennstoffe waren in der Lage, eine solche Wirtschaft aufzubauen, indem sie das US-Militär zur gewaltsamen Sicherung ihrer Interessen einsetzten. Dieser gewaltsame Schutz der Interessen der fossilen Brennstoffe war einer der Hauptgründe für die Kriege des US-Militärs im Nahen Osten.

Wir werden den genauen Beitrag des Pentagons zur globalen Erwärmung nie erfahren, aber wir können den extremen Anstieg der Ölproduktion als Ergebnis der Übernahme des Irak durch das US-Kapital mit Hilfe des US-Militärs berechnen. Im Jahr 2016 produzierte der Irak mehr als 4 Millionen Barrel Öl pro Tag, mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2003, dem Jahr der US-Invasion.

Die Verflechtung der imperialistischen Hegemonie der USA zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit der Ölförderung hat den Übergang zu erneuerbaren Energien erschwert. Trotz der offensichtlichen planetarischen Vorteile der Wind- und Solartechnologie werden die einflussreichsten Sektoren des Kapitals weiterhin auf die Förderung fossiler Brennstoffe setzen. Zwischen dem Finanzkapital, das Milliarden von Dollar in Öl investiert hat und Renditen erwartet, und der Industrie für fossile Brennstoffe, die versunkene Kosten in der Förderinfrastruktur hat, werden sich die einflussreichsten Kapitalsektoren weiterhin gegen eine Wirtschaft stellen, die auf grünen Energien basiert.

Diese fortgesetzte Investition in Öl wird eine fortgesetzte Investition in Ressourcenkriege bedeuten. Bereits jetzt haben einige Personen im US-Außenministerium und im Pentagon die Notwendigkeit diskutiert, dass die Vereinigten Staaten mit Russland in der Arktis um neu entstehende Handelsrouten und unterirdische Ölreserven konkurrieren.

3: Schädigung indigener Gemeinschaften

Indigene Völker auf der ganzen Welt haben sich an vorderster Front für den Schutz der Umwelt eingesetzt. Viele indigene Gemeinschaften haben tapfer gekämpft, um ihr Land vor dem US-Imperium und dessen Geschick, ganze Ökosysteme zu zerstören, zu schützen.

Das US-Militär gründet sich auf eine Geschichte des Krieges gegen die Ureinwohner und ihr Land. Dies war das Erbe der “Amerikanischen Indianerkriege”, in denen die US-Armee eingesetzt wurde, um Nordamerika zu kolonisieren und den Völkermord an den Ureinwohnern sowie den Raub von Land und Ressourcen zu erzwingen.

Das moderne US-Militär bedroht weiterhin indigene Gemeinschaften und ihr Land, indem es ausländische Stützpunkte unterhält. Während die Gewalt des US-Militärs gegen die indigene Bevölkerung anhält, hat sich auch der Widerstand der indigenen Gemeinschaften fortgesetzt. In Okinawa beispielsweise hat die Präsenz des US-Militärs zu erheblichem Widerstand geführt. Derzeit versuchen die Ureinwohner Okinawas, den Bau eines neuen Stützpunktes zu verhindern, der Grabstätten für Kriegsopfer zerstören und 262 verschiedene gefährdete Arten bedrohen würde.

Die US-Militärpräsenz in der asiatisch-pazifischen Region wird wahrscheinlich ein größerer Schwerpunkt der Regierung Biden werden, da er den Wettbewerb mit China stärker in den Vordergrund stellt. Umso wichtiger ist es für eine internationale Umweltbewegung, sich mit den einheimischen Gemeinden auf den für die US-Operationen im Pazifik wichtigen Inseln wie Okinawa, Hawaii und Guam zu solidarisieren.

4: Die Produktion von gefährlichem Abfall

Die zerstörerische Präsenz von US-Militärstützpunkten ist nicht auf fremden Boden beschränkt. Überall in den Vereinigten Staaten haben Militärstützpunkte giftige Chemikalien produziert, die die Gesundheit der Gemeinden in der Nähe dieser Stützpunkte ernsthaft beeinträchtigen. Eine der schlimmsten Formen der militärischen Umweltverschmutzung in den Vereinigten Staaten ist ein synthetischer Schaum, der als (AFFF) bekannt ist.

Diese in den 1960er Jahren von der US-Marine entwickelte Chemikalie verursacht nachweislich alle möglichen immunologischen, hormonellen und reproduktiven Gesundheitsprobleme, die manchmal tödlich sind, sowie verschiedene Krebsarten. Da das Militär die Chemikalie regelmäßig bei Übungen auf Hunderten von Stützpunkten in den Vereinigten Staaten einsetzt, ist der Schaum im ganzen Land ins Wasser und in den Boden gesickert und hat Gemeinden vergiftet, während sich das Militär vor der Verantwortung drückt.

Als Reaktion auf mehrere Sammelklagen hat das Pentagon begonnen, seine AFFF-Vorräte durch Verbrennung zu entsorgen, was eine ganz neue Form der Vergiftung im großen Stil darstellt.

5: Prioritätenverschiebung bei lohnenden Projekten

In den Vereinigten Staaten wird uns ständig gesagt, dass kein Geld für umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise vorhanden ist. Öffentliche Verkehrsmittel, grüne Infrastruktur, Solarenergie usw. werden als “zu teuer” bezeichnet.

Die Wahrheit ist, dass das Geld für solche Projekte vorhanden ist, aber es geht an das Pentagon. Im Jahr 2015 erhielt das Militär 54 Prozent des Bundeshaushalts, und mit jedem neuen Haushalt werden die Mittel für das Pentagon weiter aufgebläht. Die Regierung Biden hat bereits einen Verteidigungshaushalt für 2022 beantragt, der die Militärausgaben im Vergleich zu diesem Jahr um 1,6 Prozent erhöhen würde.

Die 715 Milliarden Dollar, die Biden in diesem Haushalt für Militärausgaben fordert, könnten stattdessen in grüne Infrastrukturprojekte fließen. Wenn zum Beispiel ein Jahresbudget von 715 Milliarden Dollar für den Ersatz des US-Stromnetzes durch erneuerbare Energien eingesetzt würde, würde es nur etwas mehr als acht Jahre dauern, das gesamte Stromnetz der Vereinigten Staaten vollständig zu ersetzen.

Es gibt auch viele kleinere Projekte, die mit dem Geld, das für den Militärhaushalt 2022 beantragt wurde, in einem Jahr realisiert werden könnten. Die 715 Milliarden Dollar sind mehr als genug, um die Kosten für die Boote zu decken, die zur Säuberung des Great Pacific Garbage Patch benötigt werden, einer Müllinsel von der doppelten Größe von Texas, die derzeit zwischen Kalifornien und Hawaii schwimmt.

Streichung des Pentagons

Nur der Sozialismus kann die Klimakrise, die bereits ganze Ökosysteme zerstört und Menschenleben kostet, angemessen angehen. Der Kapitalismus tötet durch die Klimakrise, wenn Menschen in Texas erfrieren, weil ihr Stromnetz im Winter zusammenbricht, und wenn Menschen im pazifischen Nordwesten an noch nie dagewesenen Hitzewellen sterben. Der Kapitalismus tötet, indem er den am meisten ausgebeuteten Ländern Nahrung und Wasser vorenthält und die unterdrückten Gemeinschaften in den imperialistischen Ländern einem Umweltrassismus aussetzt. Die globale Umweltbewegung muss einen revolutionären Standpunkt gegen den Kapitalismus einnehmen, und sie muss von den armen und arbeitenden Gemeinschaften auf der ganzen Welt angeführt werden, die bereits mit den schlimmsten Folgen des vom Kapitalismus verursachten Klimawandels konfrontiert sind.

Ein Teil des Kampfes gegen den Kapitalismus ist der Kampf gegen den Imperialismus. Linke in den imperialistischen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, haben aus vielen Gründen die Pflicht, den Imperialismus zu bekämpfen. Die Rolle des US-Militärs beim Anheizen des Klimawandels ist nur ein Grund, warum die US-Linke die Streichung der Mittel für das Pentagon fordern muss.

Die Abschaffung des Pentagons bedeutet die Schließung der 800 Stützpunkte und des Netzes von Schiffen und Flugzeugen, die einen endlosen Strom von Treibstoff benötigen. Es bedeutet, die Gemeinden der Arbeiterklasse nicht mit gefährlichen Abfällen zu verschmutzen. Es bedeutet auch, allen klar zu machen, dass die Klimakrise nicht die Schuld einzelner Personen ist, sondern der Kapitalistenklasse und ihrer Gewaltinstitutionen. Die Arbeiterklasse und die Führer der Bewegungen zur Bekämpfung des Klimawandels müssen sich in der Forderung vereinen, in grüne Energie und den Schutz der Umwelt zu investieren und sich gleichzeitig von Krieg und allen anderen Formen imperialistischer Aggression zu distanzieren.Übersetzt mit Deepl.com

Sam Carliner ist ein Sozialist mit einem Hintergrund im Journalismus. Er schreibt für Left Voice hauptsächlich über den US-Imperialismus. Er twittert auch über Imperialismus als @saminthecan.

