Das Verschwinden von Julian Assange: In meiner Brieftasche

von Caitlin Johnstone

28. Februar 2023



In meiner Brieftasche bewahre ich einen gefalteten Ausdruck eines Bildes von Julian Assange auf. Das Foto wurde am 27. Oktober 2021 aufgenommen. Es ist blau, verschwommen und samtig weich, ein Foto der Videoüberwachung des Gefängnishofs in dem Moment, als er einen Schlaganfall erlitt.

Dies ist das letzte bekannte Bild von Julian Assange.

Das Bild von Julian Assange verschwindet langsam, seit er vor 13 Jahren die ecuadorianische Botschaft betrat. Intern war er die am meisten überwachte Person auf dem Planeten, aber in der Öffentlichkeit waren Fotos selten.

In den letzten drei Jahren wurde er in einem Hochsicherheitsgefängnis festgehalten, in dem das Fotografieren strengstens verboten ist.

Für mich ist die Ironie, dass das letzte bekannte Bild von Julian Assange sein Gehirn inmitten einer Explosion zeigt, eine starke visuelle Metapher dafür, wie er selbst, die Idee von Julian Assange, Wikileaks, Journalismus, einer freien Presse und alles, wofür er steht, chirurgisch aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit getilgt wird, in einer absichtlichen Herbeiführung einer globalen Aphasie.

Das ist Zensur durch Amnesie.

Das ist das psychologische Verschwinden von Julian Assange.

Und aus diesem Grund trage ich dieses Foto in meiner Brieftasche. Weil ich mich weigere, es zu vergessen. Übersetzt mit Deepl.com

