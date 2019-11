Das Völkerrecht ist in einem Punkt klar: Israels Siedlungen sind illegal. Richard Falk Middleeasteye

International law is clear on one point: Israel’s settlements are illegal US Secretary of State Mike Pompeo made headlines around the world this week in announcing that the US had shifted its position, and no longer viewed Israeli settlements as a violation of international law. In one of the stupider public statements of our time, Pompeo explained that „arguments about who is right and wrong as a matter of international law will not bring peace“.

Das Völkerrecht ist in einem Punkt klar: Israels Siedlungen sind illegal.

Richard Falk

21. November 2019

US-Außenminister Mike Pompeo machte diese Woche Schlagzeilen auf der ganzen Welt, als er ankündigte, dass die USA ihre Position geändert hätten und israelische Siedlungen nicht mehr als Verletzung des Völkerrechts betrachteten.

In einer der dümmeren öffentlichen Äußerungen unserer Zeit erklärte Pompeo, dass „Argumente darüber, wer im Völkerrecht Recht und Unrecht hat, keinen Frieden bringen werden“. Erstens ist es dumm, weil es kein echtes Argument über die Rechtswidrigkeit der Siedlungen gibt; bis die USA sich abwechselnd äußerten, war Israel mit der Verteidigung ihrer Rechtmäßigkeit allein.

Definitiver ist die Rolle des Völkerrechts, das richtige Verhalten souveräner Staaten zu regulieren – nicht, Frieden zu stiften, indem man die Relevanz des Gesetzes negiert, was dem Gesetz des Dschungels wirklich eine Freude zu machen scheint.

Realität vor Ort“.

Pompeo beseitigte jeden Zweifel daran, als er die Verschiebung rechtfertigte, indem er zugab, dass die USA „die Realität vor Ort erkannt haben“. In klarerer Sprache kann gesetzloses Verhalten rechtmäßig werden, wenn es lange genug gewaltsam aufrechterhalten wird – eine Logik, die nicht nur dem Völkerrecht widerspricht, sondern auch den grundlegenden rechtlichen Verpflichtungen der UN-Charta widerspricht.

Gerade im Bereich Frieden und Sicherheit kann das Völkerrecht etwas unklar sein. Gegensätzliche Positionen können angemessen aufrechterhalten werden, entweder durch ein zugelassenes Gericht oder durch eine im Laufe der Zeit angewandte Praxis.

Was den Pompeo move anders macht, ist seine Positionierung im Vergleich zu anderen umstrittenen Trump-Moves und seine tünchende Sprache.

Die Errichtung von Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten ist jedoch ein Beispiel für ein Problem, bei dem es nicht möglich ist, ein verantwortliches Argument zur Unterstützung der Legalität vorzubringen.

Die Ungesetzlichkeit des Siedlerübergriffs wurde von informierten Beobachtern wiederholt als das größte einzelne Hindernis für den Frieden und als die lebhafteste und unverschämteste israelische Verletzung des Völkerrechts bezeichnet.

Hat Washington Israel also den Segen gegeben, in Zukunft alles zu tun, was es in Bezug auf Siedlungen will – und zwar in der gesamten besetzten Westbank? Schließlich, wenn das Weiße Haus jetzt die israelische Annexion der Golanhöhen in syrischem Hoheitsgebiet unterstützt, kann man das Westjordanland als kleine Kartoffeln betrachten.

Die Klarheit des Völkerrechts in der Frage der israelischen Siedlungen ergibt sich zum Teil aus der ungewöhnlichen Tatsache, dass sie von den maßgeblichen Quellen der internationalen Orientierung offiziell für illegal erklärt wurden. Einige wichtige Beispiele veranschaulichen diesen internationalen Konsens.

Konsens über die Rechtswidrigkeit

Erstens besagt Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention, dass eine Besatzungsmacht „keine Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder transferieren darf“. Diese wichtige Bestimmung des humanitären Völkerrechts wird allgemein als Verbot der Errichtung israelischer Siedlungen in allen Teilen der besetzten palästinensischen Gebiete verstanden.

Wenn Israel das Völkerrecht einhielte, hätte es die Siedlungstätigkeit einstellen und das, was in den Jahren nach dem Krieg von 1967 gebaut worden war, abbauen sollen. Stattdessen baute Israel mit beschleunigter Geschwindigkeit weiter auf und entwickelte die lahme Logik, dass Israelis in Palästina leben können sollten, wo immer sie wollen.

Israel betrachtet nicht einmal die Gebiete Jerusalems und des Westjordanlands, in denen Siedlungen existieren, als „besetzt“ im rechtlichen Sinne und betrachtet dies als Teil des „verheißenen Landes“.

.

Zweitens hat der Internationale Gerichtshof im Jahr 2004 die Rechtswidrigkeit des israelischen Siedlungsbaus in besetzten Gebieten nachdrücklich bekräftigt – und mit einem 14:1-Urteil zeigte der Gerichtshof einen höchst ungewöhnlichen Grad an Einheit. T

Das Gericht wies darauf hin, dass die Trennmauer gebaut wurde, um 80 Prozent der Siedlerbevölkerung auf die israelische Seite zu bringen, und stellte am Rande fest, dass die Siedlungen unter Verletzung des geltenden Rechts errichtet wurden. Israel weigerte sich, diesem schlüssigen Urteil nachzukommen, und betonte seinen „beratenden“ Charakter.

Drittens verabschiedete der UN-Sicherheitsrat im Dezember 2016 die Resolution 2334, in der er mit 14-0 Stimmen feststellte, dass die Vergleiche keine Rechtsgültigkeit haben. Die USA haben sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten. In der Resolution wurde festgestellt, dass die Vergleiche „einen eklatanten völkerrechtlichen Verstoß und ein großes Hindernis für die Verwirklichung der Zweistaatenlösung und einen gerechten, dauerhaften und umfassenden Frieden“ darstellen. Er betonte genau den entgegengesetzten Punkt zu dem von Pompeo.

Geopolitische Bedeutung

Kein Land kann durch sein Dekret den Rechtsstatus der israelischen Siedlungstätigkeit beeinflussen. Was Pompeo erklärte, war eine Veränderung der politischen Position der US-Regierung. Sie ist rechtlich unbedeutend, aber geopolitisch bedeutsam.

Der Trump Spin Room versuchte, die Verschiebung zu minimieren, indem er daran erinnerte, dass Ronald Reagan, während Präsident, einmal spontan darauf hinwies, dass er die Siedlungen nicht für illegal hielt – aber wie nicht so oft erwähnt, schlug er weiter vor, dass die Siedlungserweiterung „unnötig provokativ“ sei.

Relevanter war der Briefwechsel des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und des ehemaligen israelischen Premierministers Ariel Sharon im Jahr 2004, in dem sie sich darauf einigten, dass ein tragfähiges Friedensabkommen mit den Palästinensern die Integration der Siedlungsblöcke entlang der Grenze in Israel ermöglichen würde.

Auch hier war ein solches Nebenabkommen ohne rechtliche Beine und stellte nichts anderes als einen geopolitischen Schlag auf den Rücken Israels dar – aber es war ein guter Indikator dafür, was Israel und die USA bei zukünftigen Friedensverhandlungen fordern würden.

Was die Pompeo-Erklärung unterscheidet, ist ihre Positionierung im Verhältnis zu anderen umstrittenen Trump-Moves und ihre weißwaschende Sprache, die Israel einen Anreiz gibt, die Annexion voranzutreiben. Dies ist ein weiterer Fall von US-Übergriffen.

Endgültiger Sargnagel

Der palästinensische Widerstand ist nach wie vor stark, wie der Große Rückkehrmarsch entlang des Zauns von Gaza-Israel zeigt, und globale Solidaritätsinitiativen gewinnen an Stärke – eine Realität, die Israel anzuerkennen scheint, indem es seine gewaltfreien Gegner als Antisemiten diffamiert.

Ist dies also das Endspiel des palästinensischen Kampfes? Ich denke nicht.

Die Rhetorik der neuen Siedlungen setzt das von der Trump-Administration etablierte Muster fort: den internationalen Konsens über Schlüsselfragen, die für die Rechte und Pflichten der Staaten von Bedeutung sind, zurück zuweisen.

Zu den Höhepunkten dieses Musters im palästinensischen Kontext gehörte die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, die Billigung der israelischen Annexion der Golanhöhen und nun die Ausklammerung der Illegalität der israelischen Siedlungen als irrelevant.

Dieser Schritt wurde in diplomatischen Kreisen als letzter Nagel in den Sarg der Zwei-Staaten-Lösung verurteilt. Es bewegt den politischen Kompass zu einem Einstaatenergebnis, mit der Wahrscheinlichkeit einer jüdischen Dominanz und palästinensischen Unterwerfung in einer Staatsstruktur, die zunehmend wie ein Apartheidregime aussieht und sich verhält.

Ist dies also das Endspiel des palästinensischen Kampfes? Ich glaube nicht. Der palästinensische Widerstand und die globale Solidaritätsbewegung werden der Welt eine andere Geschichte erzählen. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für internationales Recht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Im Jahr 2008 wurde er auch von der UNO für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die palästinensischen Menschenrechte ernannt.

