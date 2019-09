Das zionistische Streben nach palästinensischer Absolution ist eine Fantasie.  Von Joseph Massad Middleeasteye

The Zionist quest for Palestinian absolution is a fantasy Earlier this month, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu explained the main obstacle to a „solution“ with the Palestinian people. Along with Education Minister Rafi Peretz, Netanyahu attended a ceremony to mark the start of the school year in the Elkana colonial settlement in the Occupied West Bank and gave a „lesson to first grade pupils“.

Großen Dank an meinen Freund Joseph Massad, der mir seinen neuen Artikel zusandte und zur Veröffentlichung für meine Seite überließ. Jeder seiner Artikel und Gedanken entspricht genau meiner Meinung

Evelyn Hecht-Galinski

Das zionistische Streben nach palästinensischer Absolution ist eine Fantasie.

Von Joseph Massad

12 September 2019

Von Herzl bis Netanjahu geht die Suche nach einer glaubwürdigen Nachbildung des fiktiven Rechid Bey weiter.

Anfang dieses Monats erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu das Haupthindernis für eine „Lösung“ mit dem palästinensischen Volk.

Gemeinsam mit Bildungsminister Rafi Peretz nahm Netanjahu an einer Zeremonie zum Beginn des Schuljahres in der Kolonialsiedlung Elkana im besetzten Westjordanland teil und gab eine „Lektion für Erstklässler“. Als ein Schüler des Gymnasiums in der gleichen Siedlung ihn nach dem „israelisch-palästinensischen Konflikt“ fragte, gab Netanjahu eine einstudierte Antwort.

„Die Wurzel des Konflikts ist die palästinensische Weigerung, den Staat Israel innerhalb jeglicher Grenzen anzuerkennen und den Zustand der Juden innerhalb jeglicher Grenzen anzuerkennen… Ich betone dies und strebe danach, dass die Anerkennung des Nationalstaates des jüdischen Volkes von ihnen verlangt werden muss“, sagte er. „Das ist die erste – aber nicht die letzte – Komponente einer Lösung.“

Suche nach Absolution

Netanjahus Einschätzung ist zutreffend. Die „Wurzel des Konflikts“ ist die Weigerung der kolonisierten Palästinenser, das Recht der europäischen Juden anzuerkennen, ihr Land zu kolonisieren, sie zu vertreiben, ihr Land zu stehlen und eine Siedlerkolonie mit rassischen Privilegien für die jüdischen Kolonisten zu errichten, die den einheimischen Palästinensern verweigert wird.

Wenn die Palästinenser das Recht der Juden akzeptieren würden, ihr Land zu kolonisieren, sie aus ihrem Heimatland zu vertreiben und diejenigen zu unterdrücken, die sie nicht vertreiben konnten, dann würde tatsächlich eine „Lösung“ gefunden werden.

Der Wunsch der Kolonisatoren, dass die Eingeborenen, die sie kolonisiert und vertrieben haben, sie von ihren Sünden befreien würden, ist in den Fantasien der zionistischen Bewegung seit ihrer Gründung verankert. In seinem futuristischen Roman Das alte und neue Land von 1902 suchte der Gründer der zionistischen Bewegung, Theodor Herzl, die Absolution vom palästinensischen Volk, dessen Land er zu kolonisieren versuchte.

Diese Verleugnung stellt sicher, dass Zionisten und israelische Juden sich niemals wegen ihres siedlerkolonialen Unterfangens schuldig fühlen sollten.

In seinem Roman beinhaltet er eine symbolische palästinensische Figur namens Rechid Bey, die den europäischen jüdischen Kolonisten erklärt, was ihre Kolonisation den Palästinensern angetan hat. Während Rechid Bey erklärt, dass die Palästinenser vor der jüdischen Kolonisation Orangenhaine und andere Kulturen hatten, antwortet ein jüdischer Kolonist namens Steineck: „Ich leugne nicht, dass du Orangenhaine hattest, bevor wir kamen, aber du konntest nie den vollen Wert aus ihnen herausholen.“

Rechid Bey stimmt zu und erklärt, wie die Gewinne der palästinensischen Grundbesitzer „erheblich gestiegen sind. Unser orangefarbener Transport hat sich verzehnfacht… Alles hier hat seit Ihrer Einwanderung an Wert gewonnen.“ Zu diesem Zeitpunkt unterbricht ein europäischer christlicher Besucher und fragt: „Wurden die alten Bewohner Palästinas nicht durch die jüdische Einwanderung ruiniert? Und mussten sie nicht das Land verlassen? …. Dass es hier und da die Gewinner gab, beweist nichts.“

Rechid Bey antwortet schnell: „Was für eine Frage! Es war ein großer Segen für uns alle.“ Der europäische Christ bleibt bestehen: „Betrachten Sie diese Juden nicht als Eindringlinge?“ Hier bereitet sich Herzl auf die am meisten gewünschte Absolution vor, die alle Unterdrücker von denen erwarten, die sie unterdrücken. Rechid Bey antwortet: „Würdest du einen Mann einen Räuber nennen, der nichts von dir nimmt, sondern dir stattdessen etwas bringt? Die Juden haben uns bereichert. Warum sollten wir wütend auf sie sein? Sie leben unter uns wie Brüder. Warum sollten wir sie nicht lieben?“

„Sie existierten nicht“.

Die Fantasie der Palästinenser, die den kolonisierenden Juden Absolution gewähren können, blieb auch im wichtigsten Hollywood-Film über die zionistische Eroberung Palästinas, Exodus, erhalten. In diesem Propagandafilm darf nur ein Palästinenser, Taha, der zionistische Kollaborateur, sprechen. Er darf dies tun, um den Zionismus zu loben und auf die Eroberung des Landes und des Lebens seines Volkes anzustoßen.

Es war der ehemalige israelische Premierminister Golda Meir, der die Absolution vom palästinensischen Volk nicht anstrebte, indem er 1969 darauf bestand, dass es sie nie gegeben hatte: „Es war nicht so, als gäbe es ein palästinensisches Volk in Palästina, das sich als palästinensisches Volk betrachtete, und wir kamen und warfen sie raus und nahmen ihnen ihr Land weg. Sie existierten nicht.“

Für Meir war die Gründung Israels keine Enteignung und schon gar kein Verlust für die Palästinenser. Diese Verleugnung stellt sicher, dass Zionisten und israelische Juden sich niemals wegen ihres siedlerkolonialen Unterfangens schuldig fühlen sollten, und räumt gleichzeitig ein, dass sie sich schuldig fühlen müssten, wenn es tatsächlich ein palästinensisches Volk gäbe, das sie enteignet hätten – außer dass sie es nach Meirs Worten nicht täten.

Die Phantasie der Palästinenser, die zionistische Kolonisten von ihrer Schuld befreien würden, wurde bei den palästinensischen Kollaborateuren, die von der zionistischen Bewegung vor und nach der Gründung der Siedlerkolonie angeworben wurden, Realität. Dennoch war dies weit davon entfernt, von allen Palästinensern die Absolution zu erhalten.

Demographische Bedenken

Als der Widerstand des palästinensischen Volkes anhielt und die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) diesen Widerstand von Ende der 1960er bis Mitte der 1980er Jahre anführte, ging die zionistische Suche nach Rechid Beys zügig voran.

Als die PLO ihrem jetzigen Schicksal als Kollaborateurin mit Israel bei der Unterdrückung der Palästinenser und der Unterdrückung ihres Widerstands erlag, dachten die Zionisten, ihre Fantasie würde sich verwirklichen.

Wie Zionisten rassische Mythen nutzen, um Palästinensern das Recht zu verweigern, nach Hause zu gehen.

Mehr erfahren “

Es ist wahr, dass Yasser Arafat Rechid Bey teilweise verkörpert hat, als er 2002 vom palästinensischen Rückkehrrecht sprach: „Wir verstehen die demographischen Bedenken Israels und verstehen, dass das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge, das nach dem Völkerrecht und der Resolution 194 der Vereinten Nationen garantiert ist, in einer Weise umgesetzt werden muss, die diesen Bedenken Rechnung trägt“.

Palästinensischer Präsident Mahmoud Abbas ging 2012 weiter: „Palästina ist für mich jetzt die 67er Grenze, mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Das ist jetzt und für immer…. Das ist Palästina für mich. Ich bin ein Flüchtling, aber ich lebe in Ramallah. Ich glaube, dass das Westjordanland und der Gazastreifen Palästina und die anderen Teile Israel sind.“

Doch das war Israel nicht genug. Die Israelis haben kleine palästinensische Charaktere gefunden, die die Rolle des Rechid Bey spielen – aber ohne Erfolg. Die Suche nach einer genauen und glaubwürdigen Nachbildung des fiktiven Rechid Bey geht weiter.

Geschichte des Landdiebstahls

Netanyahus Antwort an den Studenten in Elkana erinnert mich an eine Anekdote mit einem lieben Freund von mir aus der Studienzeit. Vor ein paar Jahrzehnten war meine Freundin, eine antizionistische amerikanisch-jüdische Frau, besorgt darüber, ihre Kinder sowohl als Jüdin als auch als Antizionistin aufzuziehen. Als ihr Sohn etwa fünf Jahre alt war, nahm sie ihn mit in ihre örtliche jüdische Gemeinde, um jüdische Ethik und religiöse Traditionen zu lernen, aber als die Gemeinde sich darauf vorbereitete, den „Unabhängigkeitstag“ Israels zu feiern, weigerte sich meine Freundin, mit ihrer Familie zu kommen.

Die Israelis haben kleine palästinensische Charaktere gefunden, die die Rolle des Rechid Bey spielen – aber ohne Erfolg.

Ihr kleiner Junge fragte, warum sie nicht dabei waren. Sie erklärte, dass die Zionisten 1948 das Land der Palästinenser gestohlen haben und dass sie diesen Diebstahl jedes Jahr feiern. Sie gab ihm dann das Beispiel, wie jemand einen Dollar von jemand anderem stahl und dann den Diebstahl feierte. Israels Unabhängigkeitstag ist „Ich habe deinen Dollartag gestohlen“, sagte sie ihm und bestätigte: „Wir feiern nicht „Ich habe deinen Dollartag gestohlen“.“ Das Kind lernte die Lektion und wuchs zu einem antizionistischen, ethisch jüdischen Erwachsenen auf.

Solange den israelischen jüdischen Kindern diese Lektion nicht gelehrt wird, wird die „Lösung“, die Netanyahu anstrebt, nie gefunden werden – und solange Israel nicht in der Lage ist, alle Palästinenser, geschweige denn alle Araber, in Rechid Beys zu verwandeln, wird die zionistische Fantasie, die von Herzl bis Netanjahu andauert, weitgehend unerfüllt bleiben. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für Moderne Arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie wissenschaftlicher und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Herstellung der nationalen Identität in Jordanien, das Begehren der Araber, die Beharrlichkeit der palästinensischen Frage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser, zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

