Das zionistische System der Wucherzinsen für palästinensische Arbeitsgenehmigungen Von Amira Hass

Former IDF officers take action against corrupt trade in Palestinians‘ work permits Three recently discharged Israeli army officers who served in the Civil Administration in the West Bank are determined to succeed where they say the military habitually fails: the fight against the exploitation of Palestinian workers, who are often forced to buy entry permits to work in Israel at a monthly cost between 1,500 and 2,500 shekels ($730).

Ehemalige IDF-Offiziere ergreifen Maßnahmen gegen den korrupten Handel mit Arbeitserlaubnissen für Palästinenser Das System der Wucherzinsen bei den Genehmigungen zwingt die Palästinenser derzeit dazu, Tausende von Schekel für die Arbeit in Israel zu bezahlen. Von Amira Hass

Drei kürzlich entlassene israelische Armeeoffiziere, die in der Zivilverwaltung im Westjordanland gedient haben, sind entschlossen, dort Erfolg zu haben, wo das Militär nach ihrer Aussage gewöhnlich versagt: im Kampf gegen die Ausbeutung palästinensischer Arbeiter, die oft gezwungen sind, Einreisegenehmigungen für die Arbeit in Israel zu monatlichen Kosten zwischen 1.500 und 2.500 Schekel (730 Dollar) zu kaufen. Israelische Auftragnehmer sowie israelische und palästinensische Mittelsmänner – und vielleicht sogar Beamte, die wegschauen – stecken dieses einfache Geld ein, über 120 Millionen Schekel Nettogewinn pro Jahr. „Wir waren im System, wir wissen, wie schwer es ist, sich zu bewegen und zu verändern“, sagte einer dieser Offiziere, der jetzt in der Reserve ist, beim Start ihrer zivilen Initiative vor etwa zwei Wochen in einem Hotel in Ost-Jerusalem. Die Zweifel der drei an der Fähigkeit des riesigen Schiffes, die Richtung zu ändern, haben in der Realität eine Grundlage, aber in dieser Realität ist nicht nur das militärische, sondern auch das zivile System involviert. Eine Erinnerung: Ende 2016 ordnete die Regierung eine Reform der Beschäftigung der Palästinenser an (und zwar aufgrund eines Berichts eines staatlichen Rechnungsprüfers zu diesem Thema). Diese soll mit dem Finanzministerium, dem Verteidigungsministerium (dem Koordinator der Armee für die Regierungsaktivitäten in den Gebieten), dem Bau- und Wohnungsbauministerium und der Bevölkerungs- und Einwanderungsbehörde des Innenministeriums durchgeführt werden. Regierungssprecher, die den Wunsch äußern, dieser schrecklichen Ausbeutung ein Ende zu setzen, versprechen seit über einem Jahr, dass die Reform nach einem Pilotprogramm und einigen vorbereitenden Schritten, die unternommen wurden, kurz vor der Umsetzung steht. Im November teilten zwei Beamte, die um Anonymität baten, Haaretz mit, dass die Reform im Januar mit der Umsetzung beginnen und mit der Bauindustrie beginnen werde, die mit 65.000 palästinensischen Arbeitern die höchste Zahl an palästinensischen Arbeitern aufweist. Der Januar kam und ging, und ein dritter Beamter teilte Haaretz letzte Woche mit, dass von Anfang an beabsichtigt war, Mitte Februar zu beginnen, aber dies hat sich verzögert, weil Israel nur eine Übergangsregierung inmitten der drei Parlamentswahlen innerhalb eines Jahres hat. Ebenfalls letzte Woche sagte ein vierter Beamter, die Budgets für die Reformen seien bereit. Der Hauptaspekt der Reform besteht darin, nicht mehr jeden Arbeiter an einen bestimmten Arbeitgeber zu binden, um eine Einreisegenehmigung zu erhalten. Um dies zu erreichen, ist eine Online-Datenbank von Arbeitnehmern geplant, die von der Zivilverwaltung und dem Wohnungsbauministerium verwaltet werden soll. Palästinenser, die in Israel arbeiten wollen, sollen dort registriert werden (wenn sie eine Sicherheitsprüfung bestehen) – „so wie man einen Antrag auf ein Visum für die Vereinigten Staaten stellt“, sagte der vierte Beamte. Die Arbeiter werden eine Schulung absolvieren und eine Prüfung ablegen, und die Arbeitgeber werden Zugang zur Datenbank haben, damit sie die Arbeiter kontaktieren können.

Dies ist ungefähr das, was die drei ehemaligen Beamten der Zivilverwaltung im zivilen Leben geschafft haben: Sie bauten eine Online-Registrierungsseite (eine Landingpage, im Fachjargon) mit dem Namen Better Jobz auf. Später wird es eine weiterentwickelte Website sein, deren Aufbau teuer sein wird „wegen der Notwendigkeit, die darauf eingegebenen Informationen zu schützen, deshalb sind wir jetzt dabei, Spenden für den Betrieb zu sammeln“, sagte einer der drei ehemaligen Beamten. Bislang haben sich 1.000 Palästinenser, die einen Arbeitgeber suchen, auf der Landing Page registriert, sagen die drei Reserveoffiziere, die versprechen, dass die Website für die Arbeitnehmer frei bleiben wird. Später werden die Arbeitgeber jeweils nur noch 200 Schekel zahlen. Dies ist die erste Initiative unter einer Reihe von sozioökonomischen Projekten, die von der gemeinnützigen Gruppe der ehemaligen Offiziere, Gesher Hashalom (Friedensbrücke), geplant sind. Es ist eine interessante Initiative. Bisher haben wir nur ehemalige hochrangige Militärs und Geheimdienstler (einschließlich hochrangiger Mitglieder der Zivilverwaltung und der COGAT) gesehen, die ihre früheren Positionen als direkte Herrscher der Palästinenser ausnutzten. Sie nutzten ihre Verbindungen, um im Wirtschaftssektor Geld zu verdienen. Unabhängig von ihren Chancen versucht die Friedensbrücke, die sich der Unzulänglichkeiten des Militärs bewusst ist, mit der Regierung zu konkurrieren und die geplante, besprochene und verzögerte offizielle Reform zu privatisieren. Die drei Reserveoffiziere – Daniel Moshe, Adi Shapira und Omri Dan – haben alle zwischen Ende 2017 und Ende 2019 nach fünf bis sechs Jahren Armeedienst das Militär und die Zivilverwaltung verlassen. Moshe war für die Infrastruktur im Gebiet des Khan al-Achmar östlich von Jerusalem im Westjordanland verantwortlich und war auch als Offizier in der Sicherheitskoordination mit den Palästinensern tätig.

Shapira war der stellvertretende Leiter der Einheit für internationale Organisationen, und Dan war der stellvertretende Kommandant der COGAT-Einheit an der Allenby-Brücke. Mit anderen Worten, ihre Positionen bezogen sich nicht auf das System, das Genehmigungen für Arbeiter ausstellt. Sie sagen, dass sie erst nach ihrem Ausscheiden aus der Armee – unter Schock – von dem unerhörten und lang anhaltenden Phänomen der Wucherzinsen bei den Einreisegenehmigungen und der schweren finanziellen Belastung für palästinensische Arbeiter erfuhren, wie eine Studie der Bank of Israel Mitte letzten Jahres ergab. Sie glauben, dass eine Datenbank mit Namen, die von der Armee verwaltet wird – zum Beispiel die offizielle arabische Facebook-Seite des Koordinators für Regierungsaktivitäten in den Gebieten – die Palästinenser abschrecken wird. Wenn man auf die COGAT-Seite antwortet, wird man in der Tat zu einem Verhör durch die palästinensischen Sicherheitsorgane vorgeladen, sagte Moshe bei der Vorstellung. Briefkastenfirmen Hunderte von fiktiven israelischen Scheinfirmen wurden gegründet, nur um mit den Einreisegenehmigungen zu handeln, sagten die drei bei der Eröffnung. „Sie sind in Israel als Unternehmen registriert“, sagte Shapira den 20 Personen in der Halle. „Sie tun nichts, sie stellen ein paar Palästinenser ein, um zwischen [echten] israelischen Unternehmen und den Arbeitern zu vermitteln“. Dies ist eine schwere Zahl, die der dritte und vierte Beamte, die um Anonymität gebeten haben, Haaretz mitgeteilt haben, von der sie nichts wissen. Aber der vierte Beamte sagte: „In einer strukturierten Weise schaffen die israelischen Gesetze und Vorschriften den Mechanismus der Vermittlungstätigkeiten. Warum? Weil der israelische Arbeitgeber nicht in der Lage ist, in das Gebiet der Palästinensischen Autonomiebehörde einzudringen und nach Arbeitskräften zu suchen. „Man braucht einen Vermittler, um sie zu finden. Es gibt also alle möglichen Arten von Vermittlern in diesem Geschäft, Makler. Heute gehört die Genehmigung dem Arbeitgeber, und der Arbeitnehmer bezahlt den Arbeitgeber, damit dieser ihn weiter beschäftigt. Die Reform wird all dies abschaffen.“ Im gegenwärtigen System legt die Regierung eine Quote für palästinensische Arbeiter in jedem Sektor – Bauwesen, Landwirtschaft und Industrie – entsprechend dem Bedarf fest, der von den zuständigen Regierungsministerien definiert wird. Die Unternehmen, die Palästinenser einstellen wollen, melden sich bei der Zahlungsabteilung der Bevölkerungs- und Einwanderungsbehörde an und stellen einen Antrag auf Genehmigung – nachdem sie nachgewiesen haben, dass sie Steuern zahlen und beim zuständigen Regierungsministerium registriert sind. Ein Sonderausschuss teilt jedem Registranten sein Kontingent an Arbeitserlaubnissen zu. Mit den Genehmigungen und dem Papierkram in der Hand sucht der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer und meldet ihn bei der Zahlungsabteilung an. Erst dann erhält der Arbeitnehmer seine Genehmigung – und der Name des Arbeitgebers ist darauf vermerkt. Wenn er es wünscht, kann der Arbeitgeber die Genehmigung annullieren. Die Zivilverwaltung und Shin Bet sind für die Untersuchung der Arbeitnehmer zuständig. Die Bevölkerungsbehörde und die Regierungsministerien sollen die Unternehmen und die Richtigkeit ihrer Berichte beaufsichtigen. Das Quartett „Brücke des Friedens“ (sie haben einen vierten Partner, Moshe Kwiat, der „beschlossen hat, nach Israel zu ziehen, um einen Beitrag zur Region zu leisten“) wandte ebenfalls eine bewährte Low-Tech-Methode an: eine persönliche Begegnung. „Es gibt Städte, die nicht wissen, wie man die Methoden der Beschäftigung überwinden kann“, sagte Kwiat. „Wir haben in Afula begonnen. Es gibt Dutzende von Palästinensern, die [die Stadt] legal betreten, um Arbeit zu finden. Alles, was sie tun, ist, auf der Straße zu sitzen und darauf zu warten, dass jemand kommt und sie einstellt – nicht einmal in ihrem Beruf. „Wir haben mit der Stadtverwaltung darüber gesprochen, wie man Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander in Verbindung bringen kann. Vor allem müssen wir einen spezifischen und bekannten Ort schaffen, an dem die Arbeitnehmer warten können und die Arbeitgeber wissen, wo er ist und wohin sie gehen müssen – einen überdachten Raum, der nicht der Sonne, dem Wind und dem Regen ausgesetzt ist und wo es zum Beispiel Kaffee und Tee gibt. Dan lebt in Haifa, das seiner Meinung nach einen großen Bedarf an palästinensischen Arbeitnehmern hat, „aber ich habe festgestellt, dass die Arbeitgeber nicht wissen, wie der Prozess abläuft. Sie brauchen jemanden, der ihn für sie vereinfacht. Wir kennen alle Regeln, weil wir ehemalige Armeeoffiziere sind. Das ist ein Vorteil, den wir mitbringen“, sagte Dan. Es scheint, dass sie hofften, dass viele Diplomaten und andere Ausländer an der Auftaktveranstaltung teilnehmen würden. Sie sagen, dass sieben von ihnen angekommen sind. Die Gründer der Brücke des Friedens sagen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde Interesse an ihrer Initiative gezeigt hat und dass sie eine Art Dokument von einem hohen palästinensischen Beamten erhalten werden – „älter als Hussein al-Sheikh“, der Minister, der das Ministerium für zivile Angelegenheiten der Palästinensischen Autonomiebehörde leitet. Letzte Woche sagten sie, sie hätten den Brief noch immer nicht erhalten, weil „die jüngsten Ereignisse die PA sehr beschäftigt haben“. In der Halle waren eine Reihe von Palästinensern aus Dörfern westlich von Bethlehem sowie ein Bewohner von Tzur Hadassah in der Nähe von Jerusalem und einige Siedler aus dem Block Gush Etzion – allesamt an Initiativen für einen Dialog zwischen Israelis und Palästinensern beteiligt. Auch Vertreter einer Ost-Jerusalemer Baufirma waren anwesend; wegen der Sensibilität der Situation wurden sie nicht namentlich vorgestellt, aber sie lobten die Initiative.

Vielleicht ist es das relativ junge Alter der vier, das sie bei der Eröffnung – in vollem Ernst – Aussagen wie „die Umsetzung einer Vision einer besseren Welt“, „wir bitten Sie nicht um Hilfe, sondern um eine Veränderung mit uns“ und „im vergangenen Monat haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um eine Plattform zu schaffen, die den Nahen Osten zu einem besseren Ort macht“ sagen ließ. sagte Dan: „Wir sind der Armee beigetreten und haben mit der Zeit unsere Meinung geändert. Als wir reifer wurden, wurde uns klar, dass es hier zwei Nationen gibt, die sich nicht verstehen. Um die Menschen zusammenzubringen und uns miteinander wohl zu fühlen, müssen wir eine gemeinsame Basis finden. Unser Ziel ist es, durch wirtschaftliche Initiativen persönliche Beziehungen zu schaffen, die auf Verständnis, Vertrauen und gemeinsamen Interessen beruhen“. Sie betonten mehrfach, dass sie und ihre Organisation unpolitisch sind. Die Bevölkerungs- und Einwanderungsbehörde sagte, „Genehmigungen zur Beschäftigung palästinensischer Arbeiter in Israel werden nicht an Auftragnehmer und Vermittler von Arbeitskräften vergeben. Wenn es nachgewiesene Beweise dafür gibt, dass der Inhaber einer Genehmigung in der Praxis ein Arbeitsvermittler ist oder seine Arbeiter an einen anderen Arbeitgeber versetzt, handelt die Behörde, um seine Genehmigung zu widerrufen, entsprechend der auf dem Gesetz für ausländische Arbeiter basierenden Behörde. Übersetzt mit DeepL.com

