Dauerpropaganda im ZDF. Kernbotschaft: Aufrüsten! Ein Artikel von: Albrecht Müller

Gestern Abend beim ZDF, wahrscheinlich auch in den anderen Medien, unentwegt die gleiche Leier: um 19:00 Uhr im ZDF Heute (wegen Handball Beginn schon 18:34h), dann bei Frontal und dann im Heute Journal um 22:00 Uhr. Die Bundeswehr braucht mehr Geld. Der neue Verteidigungsminister wurde vorgestellt, es wurde über den Krieg in der Ukraine berichtet, über die Hilfe eines Hamburgers beim Minenräumen und über das diesjährige Treffen in Davos. Die erkennbare Gesamtbotschaft: Auf den Krieg vorbereiten, sich notfalls beteiligen, aufrüsten. Albrecht Müller.



Ein paar Einzelheiten. Sie zahlten alle auf der Hauptbotschaft aus:

Der neue Verteidigungsminister wurde vorgestellt. Schon damit wurde die Botschaft verbunden, um die Bundeswehr stehe es schlecht. Sie brauche mehr Geld.

Auch deshalb, weil wir uns direkt im Krieg befinden.

Klitschko, der Bürgermeister von Kiew wurde als Zeuge mobilisiert.

Dann wurde von Davos berichtet, wo ein gesondertes Ukraine-Haus eingerichtet worden ist.

Dazu der Auftritt der Frau des ukrainischen Präsidenten Zelenskij, attraktiv und werbewirksam.

Bei Frontal ging es vor allem um die mangelhafte Ausrüstung der Bundeswehr. Dazu wurde wie üblich ein Experte herangezogen. Im konkreten Fall Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

