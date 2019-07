Deal of the centur : Letzter Teil der Osloer Falle für palästinensische Eliten gelegt Von Joseph Massad Middleeasteye

Ich danke Joseph Massad für die Zusendung dieses Artikels und Erlaubnis ihn auf meiner Hochblauen Seite zu veröffentlichen

Evelyn Hecht-Galinski

‚Deal of the century‘: Final part of the Oslo trap laid for Palestinian elites US President Donald Trump’s „deal of the century“ tells us that only Palestinian businessmen and policemen can liberate Palestine and the Palestinians from their current tragedy. How has the more than a century-long Palestinian struggle for liberation from Zionist settler-colonialism been transformed into a struggle to empower Palestinian businessmen and the Palestinian police who protect them and protect the Israeli occupation?

Deal of the century‘: Letzter Teil der Osloer Falle für palästinensische Eliten gelegt

Von Joseph Massad

16 July 2019

Ein jahrhundertelanger palästinensischer Befreiungskampf wurde in einen Kampf umgewandelt, um palästinensische Geschäftsleute und Polizisten zu stärken.

Palästinenser halten ein Zeichen während eines Protestes gegen den von den USA geleiteten Wirtschaftsworkshop, der am 15. Juni in Ramallah im israelisch besetzten Westjordanland von Bahrain veranstaltet wurde (Reuters).

Die „Vereinbarung des Jahrhunderts“ von US-Präsident Donald Trump sagt uns, dass nur palästinensische Geschäftsleute und Polizisten Palästina und die Palästinenser von ihrer gegenwärtigen Tragödie befreien können.

Wie ist der mehr als einhundertjährige palästinensische Kampf für die Befreiung vom zionistischen Siedler-Kolonialismus in einen Kampf verwandelt worden, um palästinensische Geschäftsleute und die palästinensische Polizei zu befähigen, sie zu schützen und die israelische Besatzung zu schützen?

Israels Oslo-Sieg

Die Geschichte beginnt in Oslo. Der wichtigste Sieg, den Israel bei der Unterzeichnung des Osloer Abkommens mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) im Jahr 1993 errungen hat, war die Verpflichtung der PLO, alle künftigen Beziehungen zu Israel auf eine neue Einheit namens Palästinensische Nationalbehörde (PA) zu übertragen.

Die Oslo-Abkommen basierten darauf, eine große Zahl von Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen auf allen Ebenen an den Oslo-Prozess zu binden.

Dabei wurde die PLO – die bis dahin alle Palästinenser der Welt einschließlich derer in Israel, im Exil und in den 1967 besetzten Gebieten vertrat – auf die PA reduziert, die behauptet, nur die Palästinenser des Westjordanlandes und des Gazastreifens zu vertreten (Israel weigerte sich sogar, ihr zu erlauben, die Palästinenser Ostjer aufzunehmen).

Die PLO wurde effektiv aufgelöst und die Palästinenser wurden um zwei Drittel reduziert. Im Gegenzug anerkannte die PLO das „Recht Israels, in Frieden und Sicherheit zu leben“, ein Recht, das Israel nach eigenen Angaben zum Staat aller Juden der Welt macht.

Israel hat seine jüdische Bevölkerung verdreifacht, indem es das Rückkehrgesetz erlassen hat, ein Gesetz, das am 5. Juli 1950 verabschiedet wurde und Juden das Recht gibt, in Israel zu leben und zu leben und die israelische Staatsbürgerschaft zu erlangen. So wurden die unter einer Autorität lebenden Palästinenser zu einer Minderheit reduziert, die in einem Staat lebenden Juden verdreifachten sich.

Kooption und Unterdrückung

Darüber hinaus waren die Oslo-Abkommen darauf ausgerichtet, eine große Zahl von Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen auf allen Ebenen an den Oslo-Prozess zu binden, indem sie eine Reihe von Klassen schufen, die untrennbar mit dem von Oslo eingeleiteten „Friedensprozess“ verbunden waren.

Auf diese Weise stellte sie sicher, dass sie immer eine andere Wahl hatten, als sie zu unterstützen. Ein Hauptziel von Oslo war es, die stark mobilisierte palästinensische Bevölkerung während der Ersten Intifada zu demobilisieren, indem der Aufstand beendet wurde, teils durch Unterdrückung und teils durch die Kooptierung ihrer führenden Aktivisten und Intellektuellen in einige dieser Klassen.

Der PLO-Vorsitzende Yasser Arafat (R) unterweist den israelischen Premierminister Yitzhak Rabin (3. R.), während US-Präsident Bill Clinton (2. R.) am 13. September 1993 im Weißen Haus zwischen ihnen steht (Reuters).

PLO-Vorsitzender Arafat (R) gestikuliert vor dem israelischen Premierminister Rabin (3. R) im Weißen Haus am 13. September 1993 (Reuters).

Zu diesen Klassen gehören:

Eine politische Elite, die die Palästinensische Autonomiebehörde mit Personal besetzt, das hauptsächlich aus PLO-Mitarbeitern innerhalb und außerhalb Palästinas besteht.

Eine Bürokratie zur Verwaltung der Bevölkerung für die PA, bestehend aus lokalem Personal und Rückkehrern.

Eine Sicherheitstruppe zur Unterdrückung des palästinensischen Widerstands gegen Israel und Oslo, die sich aus ehemaligen Guerillas-Söldnern zusammensetzt, die von Israel finanziert und ausgebildet werden sollen, hauptsächlich von den Amerikanern und Europäern.

Palästinenser in Israel: Wie Oslo uns vom Befreiungskampf isolierte.

Mehr erfahren “

Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die von den Amerikanern und Europäern gegründet wurden und sich aus ehemaligen Aktivisten und öffentlichen Intellektuellen zusammensetzen, die an der ersten Intifada teilgenommen haben.

Und eine Business Class – sowohl diejenigen, die aus dem Exil zurückkehrten, um von ihrem Volk und dem Oslo-Prozess zu profitieren, als auch diejenigen, die bereits im Westjordanland und im Gazastreifen lebten und bereits vor Oslo unter Besatzung profitiert hatten.

Da die Oslo-Abkommen auf dem Höhepunkt der Hegemonie der internationalen neoliberalen Ordnung unterzeichnet wurden, bestand das Ziel darin, die Gewinnerzielung für palästinensische Geschäftsleute zu erleichtern (eine Reihe von Programmen wollen auch palästinensische Frauen „befähigen“, Unternehmerinnen zu werden) und die palästinensische Intelligenz mit den NGOs zu verbinden, eine relativ schlanke Verwaltung innerhalb der PA und einen umfangreichen Sicherheitsapparat zu gewährleisten, um jeden Widerstand gegen diese Ordnung zu unterdrücken.

Der Subunternehmer des Berufes

Da die Israelis in Oslo nur versprochen hatten, die PLO als Vertreter der Palästinenser anzuerkennen, aber nie versprochen hatten, den Palästinensern zu erlauben, einen eigenen Staat zu gründen, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen oder den Bau weiterer Siedlungen einzustellen, geschweige denn die bestehenden abzubauen oder den Palästinensern Selbstbestimmung zu gewähren, war die Rolle der PA nur als Unterauftragnehmer der Besatzung mit dem Auftrag betraut, die Intifada zu beenden und jede zukünftige Erscheinungsform des Widerstands gegen die Israelis zu unterdrücken.

Obwohl die politische Klasse weiterhin Illusionen hegte, dass ihnen zumindest ein bantustanischer Staat gewährt würde, von dem sie so tun könnten, als wäre es ein echter Staat, und jede Autorität, die Israel ihnen erlauben würde, behalten zu können, hatten die Israelis nicht die Absicht, ihnen jemals eine solche Entität zu gewähren.

Die Rolle der PA war nur als Subunternehmer der Besatzung zu verstehen, die damit beauftragt war, die Intifada zu beenden und den Widerstand gegen die Israelis zu unterdrücken.

Nachdem Israel seinen Zweck als Übergangsbehörde erfüllt hat, um Israel bei der Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch seine Sicherheitskoordination zu unterstützen – eine zentrale Funktion der PA, die Mahmoud Abbas als „heilig“ bezeichnete -, sind Israel und Trump nun der Ansicht, dass die PA ihre Rolle erschöpft und überflüssig geworden ist.

Treten Sie ein in das „Geschäft des Jahrhunderts“. Der „Deal“

hat für die PA nur eine Rolle, nämlich dass die PA den „Deal“ annehmen und ihre Autorität an palästinensische (und andere arabische und internationale) Geschäftsleute (weniger Frauen) übergeben, ihre politische Klasse auflösen und die gesamte lokale Behörde ihrem Sicherheitsapparat übergeben sollte.

Das Ziel des Deals, wie auch des Osloer Abkommens, dessen Endphase es ist, besteht darin, dass das gesamte palästinensische Volk überall Geschäftsleute und Polizisten braucht und nicht das Ende des israelischen Siedler-Kolonialismus und der Besetzung.

Sicherheitskoordination

Der Sicherheitsapparat der PA, der seit 1994 Palästinenser tötet und inhaftiert, wird von den Amerikanern hervorragend ausgebildet und gelobt. Im November 1994, kurz nach der Einreise nach Gaza, tötete die Polizei von Arafat mindestens 13 unbewaffnete Palästinenser und verletzte 200, weil sie es wagte, gegen die Osloer Abkommen zu demonstrieren.

Während seines Besuchs in Gaza Anfang 1995 lobte der damalige US-Vizepräsident Al Gore Arafat für die Einrichtung von Militärtribunalen, um die Palästinenser gegen Oslo vor Gericht zu stellen.

Während die CIA dazu beitrug, die PA-Sicherheitskräfte zunächst in verdeckten Operationen auszubilden, kamen die USA später offen als Verantwortlicher für die Ausbildung heraus.

Generalleutnant Keith Dayton, der von Dezember 2005 bis Oktober 2010 als US-Sicherheitskoordinator für die PA tätig war, überwachte ihr Training und den Putsch gegen die demokratisch gewählte Hamas im Jahr 2007 – ein Putsch, der in Gaza scheiterte und im Westjordanland erfolgreich war.

Bevor er in das Westjordanland kam, war Dayton damit beschäftigt, den Krieg Amerikas gegen das irakische Volk im Jahr 2003 zu führen. Sein Nachfolger war Generalleutnant Michael Moeller, der bis 2012 diente, gefolgt vom derzeitigen Aufseher, Vizeadmiral Paul Bushong.

Die Europäische Union wiederum finanziert und schult seit 2006 die Polizei der PA für die gleichen Aufgaben über ihr EU-Polizeikoordinierungsbüro für die Unterstützung der palästinensischen Polizei oder EUPOL COPPS.

Die Sicherheitspolizei der PA war ein großer israelischer Erfolg und wird von den Israelis gebührend gewürdigt, weil sie die Mehrheit der palästinensischen Widerstandsoperationen gegen die Besatzungsarmee kontinuierlich verhindert hat.

Business as usual

Was die Business Class betrifft, die Arafat 1993 davon überzeugt hat, Oslo zu unterzeichnen, so koordinieren sie ihre Geschäftsaktivitäten weiterhin mit den Israelis.

Während Geschäftsleute und geschäftsfreundliche Intellektuelle dem palästinensischen Volk versprochen haben, dass der Friedensprozess die besetzten Gebiete in Singapur verwandeln würde, ist es jetzt Jared Kushner, der mit seinem „Deal“ ähnliche Versprechen macht.

Inmitten der Vorbereitungen für die Konferenz Deal of the Century in Bahrain wurde letzte Woche von der israelischen Online-Nachrichtenagentur Walla bekannt gegeben, dass der Generalstabschef der israelischen Armee, Generalleutnant Aviv Kochavi, vor zwei Monaten in Ramallah mit einem palästinensischen Millionär zusammenkam, um die aktuelle wirtschaftliche Situation im Westjordanland zu erörtern.

Ein palästinensischer Milliardär mit mehreren Geschäften in den besetzten Gebieten wurde von den Israelis als „das Rothschild“ der Palästinenser gefeiert.

Keine Heldentat

Keine Heldentat

Die Weigerung der PA, vor einigen Wochen an der Konferenz von Bahrain teilzunehmen, war kein heroischer Akt, sondern ein Akt der Selbsterhaltung. In dem Wissen, dass das Ziel des „Deals des Jahrhunderts“ darin besteht, die politische Klasse der PA zu zwingen, sich selbst aufzulösen, entschied sich die PA, nicht teilzunehmen.

Warum ich optimistisch bin, was den „Deal des Jahrhunderts“ angeht.

Mehr erfahren “

Während einige wenige palästinensische Geschäftsleute an der Konferenz in Bahrain teilnahmen (nur einer von ihnen, Salah Abu Mayyala, wurde nach seiner Rückkehr in das Westjordanland von der PA verhaftet, wurde aber später freigelassen), blieben die übrigen von ihnen aus Solidarität mit der politischen Klasse von Bahrain fern.

Nichtsdestotrotz weiß die PA sehr wohl, dass, wenn es den Amerikanern und Israelis gelingt, das Abkommen durchzusetzen, palästinensische Geschäftsleute und der palästinensische Sicherheitsapparat höchstwahrscheinlich die politische Klasse der PA opfern und Palästina mit mehr Profiten in ihren Kassen und mehr Repression für das übrige palästinensische Volk „befreien“ würden. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für Moderne Arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie wissenschaftlicher und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Herstellung der nationalen Identität in Jordanien, das Begehren der Araber, die Beharrlichkeit der palästinensischen Frage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser, zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …