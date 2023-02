Demo: “Verhandeln statt Schießen – Abrüsten statt Aufrüsten”

Wie in den vergangenen Jahren, mobilisiert das “Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz” gegen die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz, bei der sich Staats- und Regierungschefs, vor allem aus den NATO-Staaten, sowie Politiker*innen mit Spitzenmilitärs und den Lobbyisten der Rüstungskonzerne treffen. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist seit ihrer Existenz ein Forum für Militarisierung und Aufrüstung.

Demonstration gegen die Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag, 18. Februar 2023 Auftakt: 13:00 Uhr auf dem Stachus (Karlsplatz)

“Gegen jeden Krieg. Verhandeln statt Schießen – Abrüsten statt Aufrüsten.” – heißt es im Aufruf des Bündnisses.“Im Gegensatz zu unseren Regierungen, die die Kriege der NATO-Staaten gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen etc. gerechtfertigt und unterstützt haben, treten wir kompromisslos gegen jede Anwendung militärischer Gewalt gegen andere Länder ein. Deshalb verurteilen wir den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Annexion ukrainischen Territoriums. Der Krieg hat bereits zu zehntausenden Toten und Verletzten, zu ungeheuren Zerstörungen und Millionen Geflüchteten geführt. Dieser Krieg droht immer weiter zu eskalieren und kann in einer Katastrophe mit dem Einsatz von Atomwaffen enden. (…)

Wir treten ein:

Für einen sofortigen Waffenstillstand und für Verhandlungen!

Die einzige Alternative zum Krieg ist eine Verhandlungslösung. Immer mehr westliche Waffenlieferungen beenden nicht den Krieg, ebenso wenig wie die Fortsetzung der Kriegshandlungen Russlands. Für gegenseitige Sicherheitsgarantien für Russland und die Ukraine

Ein Beitritt der Ukraine in die NATO muss ausgeschlossen werden und Russland muss die territoriale Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine garantieren. Für die Beendigung aller Wirtschaftssanktionen

Sie sorgen vor allem im Globalen Süden, aber auch in Europa und Russland für Armut, Hunger und Tod, während die Kriegstreiber meist unversehrt bleiben. Wir sind solidarisch mit den Friedenskräften, den Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren in Russland und der Ukraine. (…)”

vollständiger Aufruf hier: https://www.antisiko.de/antisiko-2023/aufruf-2023/

Infos zum Ablauf hier: https://www.antisiko.de/antisiko-2023/

Die marxistische linke trifft sich am Stachus an der Ecke von Lederwaren Hetzenecker zur Teilnahme an der Menschenkette durch die Fußgängerzone. Bringt Eure Fahnen mit!

Internationale Münchner Friedenskonferenz

Parallel zu “Sicherheitskonferenz” findet vom 17. bis 19. Februar 2023 die Internationale Münchner Friedenskonferenz statt. Die Veranstaltung am Freitag wird im Alten Rathaussaal in München stattfinden. Workshop und Internationales Forum finden in der Hochschule für Philosophie statt.

Infos hier: https://friedenskonferenz.info/