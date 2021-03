Bild: Hamas Political Chief Ismail Haniyeh arrives to hold a press conference in Moscow, Russia on 4 March 2020 [Sefa Karacan/Anadolu Agency

Demokratie ist das Gebot der Stunde für den palästinensischen Kampf

26. März 2021

Ismail Haniyeh ist der Chef des Politbüros der Hamas und ehemaliger Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde. Dieser Artikel wurde zuerst von Anadolu Agency veröffentlicht und wurde für MEMO bearbeitet.

Die Hamas nimmt derzeit am Kairoer Dialog mit unseren Brüdern von der Fatah und den anderen palästinensischen Fraktionen und nationalen Persönlichkeiten teil. Unsere Delegation wird durch die Entschlossenheit gestärkt, sicherzustellen, dass ein umfassendes Abkommen erreicht wird. Als Vorsitzender der Hamas möchte ich unsere Position und Vision darlegen, während wir auf diesem vielversprechenden Weg zur Einheit, Partnerschaft und Befreiung voranschreiten.

Das Hauptziel der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung – Hamas – ist der andauernde Kampf gegen die zionistische Besatzung, um unser Volk von den Fesseln der Besatzung zu befreien und sein legitimes Recht auf die Befreiung des gesamten besetzten Palästina zu verwirklichen und seine Selbstbestimmung zu erreichen, um in Freiheit und Würde zu leben. Das Ziel beinhaltet einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt, in den die Flüchtlinge in das Land zurückkehren können, aus dem sie vertrieben wurden, und in dem sie ein politisches System auf den Grundlagen von Gerechtigkeit und Demokratie aufbauen können.

Freie und faire Wahlen sind ein Mittel, das es den Menschen ermöglicht, ihr Recht auszuüben, ihre Vertreter in verschiedenen Gremien, Institutionen und Führungspositionen zu wählen. Als solche unterstreichen die Durchführung und die demokratischen Prinzipien von Wahlen die politische Arbeit der Hamas, ob intern für ihre eigenen Strukturen oder in der gesamten palästinensischen politischen Situation.

Die Bewegung hat ihr Bekenntnis zu solchen Prinzipien kürzlich in der ersten Phase ihrer internen Wahlen in Gaza unter Beweis gestellt. Die Ergebnisse respektierten den Willen ihrer Mitglieder, die Mitglieder der beratenden und ausführenden Institutionen der Hamas zu wählen. Die Stimmabgabe erfolgte durch die von der Besatzung Inhaftierten und wird wie geplant im Westjordanland und im Ausland fortgesetzt.

Die Hamas glaubt an die Stärkung der nationalen Einheit und die Überwindung der Spaltung, um das palästinensische Potenzial zu maximieren. Dies ist ein wesentlicher Schritt zur Mobilisierung der arabischen und islamischen Welt, um die Pläne der zionistischen Expansion in der Region zu überwinden, zumal die regionalen und internationalen Mächte darauf aus sind, die Besetzung unseres Landes zu legitimieren. Sie sind darauf aus, einen hegemonialen Staat in der Region zu schaffen, indem sie Normalisierungsabkommen unterzeichnen, die unsere Grundrechte ignorieren und die Definition von Freunden und Feinden in der Region neu gestalten, indem sie den Tatsachen der Geschichte und Geographie widersprechen.

Die bevorstehenden Wahlen öffnen die Tür zur Wahl einer neuen palästinensischen Führung, die in der Lage ist, sich auf einen politischen Prozess zur Lösung des Konflikts einzulassen, der unsere Rechte garantiert und Sicherheit und Stabilität in der Region und in der ganzen Welt fördert. Sie werden der Führung auch Legitimität verleihen.

Für die Hamas belebt die Teilnahme unserer Mitglieder an Wahlen, sowohl in der Diaspora als auch innerhalb des besetzten Palästina, den Traum von Freiheit, Unabhängigkeit und einer Rückkehr in unser Land wieder. Die Bewegung hat aktiv an Gewerkschafts- und Studentenwahlen teilgenommen, da sie an die zentrale Bedeutung der Idee eines demokratischen Wandels durch die Wahlurne glaubt. Wir haben die verschiedenen Wahlen, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgerufen wurden, positiv gesehen und an den Kommunalwahlen 2005 teilgenommen, mit lobenswerten Ergebnissen. Wir gewannen die Mehrheit der Sitze bei den Wahlen zum Legislativrat im Jahr 2006, die von regionalen und internationalen Institutionen als frei und fair zertifiziert wurden.

In den Gesprächen mit der Fatah im vergangenen Jahr über die Durchführung von Wahlen hat die Hamas viele Zugeständnisse gemacht, um den Weg für die Durchführung der Wahlen zu ebnen. Viele palästinensische Fraktionen und Organisationen haben dies begrüßt.

Obwohl die “Acht-Fraktionen-Initiative”, die von der Hamas gebilligt wurde, im September 2019 vorgestellt wurde, kam der Prozess aus Gründen, auf die ich hier nicht eingehen werde, nicht in Gang. Es genügt zu sagen, dass es zu dieser Zeit eine dringende Notwendigkeit gab, die palästinensische Position zu vereinheitlichen, da der Druck der USA, die palästinensische Frage durch den ominösen “Deal des Jahrhunderts” zu beenden, am stärksten war.

Dennoch ist unsere Position zu den Wahlen positiv geblieben. Die Bewegung hat ihre Flexibilität unter Beweis gestellt und den Horizont für den Start der Wahlprozesse und die Dekrete für die Präsidentschaftswahlen erweitert.

Fahrplan für die Vollendung des Wahlprozesses

Von Anfang an hat die Hamas darauf bestanden, dass dem Wahlprozess ein ernsthafter und verantwortungsvoller nationaler Dialog vorausgehen sollte, der einen Fahrplan für die Vollendung des Prozesses in drei Etappen aufstellt: Legislativrat, Präsidentschaft und Nationalrat.

Um die nationalen Ziele zu erreichen, die mit diesen Wahlen verbunden sind, hat die Hamas entschieden, dass ihre bevorzugte Option die Teilnahme an den Parlamentswahlen auf einer einheitlichen nationalen Liste ist, die das größtmögliche politische Spektrum umfasst. Dies sollte auf der Wahrung der nationalen Rechte beruhen, wie sie im Dokument des Nationalen Abkommens und in den Ergebnissen des Treffens der Generalsekretäre der Fraktionen im vergangenen Jahr bestätigt wurden.

Danach kann eine Einheitsregierung auf der Grundlage des palästinensischen Rechts gebildet werden, an der alle beteiligt sein können, auch diejenigen, die nicht an der Wahl zum Legislativrat teilgenommen haben. Eine solche Regierung kann dann den Rest des Wahlprozesses leiten, die Beseitigung aller Rückstände der Teilung überwachen und einen Weg für eine wirkliche Versöhnung für alle einschlagen.

Es ist nicht möglich, über eine Ordnung und Festigung der palästinensischen Situation zu sprechen, ohne alle Teile unseres Volkes, einschließlich der Binnenvertriebenen, der Flüchtlinge und derjenigen in der weiteren Diaspora, einzubeziehen. Die Regelung, dass nur die Palästinenser, die sich noch im besetzten Palästina befinden, teilnehmen können, ist sicherlich inakzeptabel.

Die palästinensische Diaspora ist ein integraler Bestandteil dessen, was wir sind; die Menschen haben jahrzehntelang den Preis für ihre Vertreibung aus ihrem Land bezahlt. Sie sind das Herzstück des legitimen Rechts auf Rückkehr, und sie stellen einen der kritischsten Aspekte des Konflikts mit der Besatzung dar.

Neuer Palästinensischer Nationalrat

Daher ist die Hamas der Ansicht, dass die Wahlen in der Bildung eines neuen Nationalrats gipfeln sollten, als Ausgangspunkt für den Wiederaufbau der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) nach demokratischen Grundsätzen und zur Erneuerung ihrer Institutionen auf der Grundlage einer alle Fraktionen einschließenden Partnerschaft als Vertreter des gesamten palästinensischen Volkes. Darüber hinaus sollte sie den politischen Konflikt mit der Besatzungsmacht managen, die palästinensische Sache in alle Foren auf regionaler und internationaler Ebene tragen und gemäß dem umfassenden nationalen Rahmen handeln.

Nachdem der Prozess des Aufbaus des politischen Systems auf der Ebene der Palästinensischen Autonomiebehörde und der PLO durch die Wahlen abgeschlossen ist, müssen wir alle Fraktionen, gewählten Institutionen und Gemeinschaftsorgane in die wohl wichtigste Phase und das wichtigste Ziel der verschiedenen Wahlprozesse einbeziehen. Das ist die Formulierung einer umfassenden, einheitlichen und integrierten Strategie für den Kampf zur Erreichung der Ziele unseres Volkes, zu denen die Befreiung und die Rückkehr in ihr Land gehören.

Diese Strategie sollte auf dem Prinzip des legitimen Widerstandes in all seinen Formen basieren und alle unserem Volk zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die Besetzung unseres Landes zu beenden. Das schließt den bewaffneten Widerstand ein, aber mit dem Schwerpunkt auf dem Volkswiderstand in dieser Phase.

Die Verantwortlichkeiten dafür müssen neu verteilt werden, unter Berücksichtigung der Fähigkeiten der einzelnen Parteien und Institutionen und ihrer Spezialisierung und Kapazität in verschiedenen Bereichen. Alle Energien unseres Volkes müssen genutzt werden, um die Ziele und Bestrebungen des Volkes von Palästina zu erreichen.

Auf der Grundlage all dessen glaubt die Hamas, dass die Wahlen einen ernsthaften nationalen Weg nach vorne darstellen, der Raum bietet, die palästinensische Situation in einer wirklich partizipatorischen Weise zu gestalten. Dabei steht der Wille des Volkes an erster Stelle und regelt unsere Arbeit in allen Phasen, um die anstehenden Aufgaben zu erfüllen. Wir werden jede Bewegung ablehnen, die diesen Weg unterbricht oder behindert.

Unter den politischen Eliten gibt es eine Debatte über die Effektivität der Wahlen. Sind sie, so wird gefragt, ein Mittel, um die Spaltung zu beenden, um Einheit zu erreichen oder einfach eine weitere Quelle der Spaltung?

Jede Meinung hat ihre Berechtigung, aber in der Situation, in der wir leben, nehmen wir nicht unbedingt die konventionelle Position ein, zumal wir seit Beginn der Spaltung verschiedene Wege versucht haben, sie zu überwinden. Lassen Sie also die Wahlen einen Einstieg und ein Mittel sein, um ein Ziel zu erreichen, das über den Wahlprozess selbst hinausgeht.

Unsere Aufgabe heute beschränkt sich nicht darauf, wie sich dieser Weg entwickelt, sondern wie dieser Weg gelingt, und wir gehen mit Aufrichtigkeit und Engagement vor, um alles umzusetzen, was vereinbart wurde. Wir haben jetzt den Rubikon überschritten, und es gibt keinen Weg zurück. Übersetzt mit Deepl.com

