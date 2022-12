Robbing The Global South, Then Scorning Its Poverty: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ Michael Parenti has said that “Poor countries are not ‘under-developed’, they are over-exploited.” The west tends to look down on the rest of the world for reasons that either directly or indirectly relate to the poverty in those nations, which is silly because that poverty comes largely from western theft and exploitation.

Den globalen Süden ausrauben und dann seine Armut verachten: Notizen vom Rand der narrativen Matrix



Von Caitlin Johnstone



6. Dezember 2022

❖

Michael Parenti hat gesagt: “Arme Länder sind nicht ‘unterentwickelt’, sie werden übermäßig ausgebeutet.” Der Westen neigt dazu, auf den Rest der Welt aus Gründen herabzublicken, die entweder direkt oder indirekt mit der Armut in diesen Ländern zu tun haben, was dumm ist, weil diese Armut größtenteils auf Diebstahl und Ausbeutung durch den Westen zurückzuführen ist. Das ist so, als würde man jemanden ausrauben und ihn dann für seine leere Brieftasche verachten.

Wenn man es auf den Punkt bringt, ist der größte Teil des Stolzes der westlichen Zivilisation letztlich der Stolz darauf, besser im Töten und Stehlen zu sein als andere Menschen. Wir befinden uns moralisch immer noch auf der Ebene der Invasion und Ausplünderung von Völkern und behaupten, dass dies gerechtfertigt ist, weil wir stärker sind als sie, es ist nur verfahrenstechnisch ein paar Klicks davon entfernt, dies direkt zu tun.

❖

Hier ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Manager des Imperiums versuchen, Chinas Regierung wie einen seltsamen außerirdischen Eindringling aussehen zu lassen, der beseitigt werden muss, indem sie ständig “Kommunistische Partei Chinas” und “KPCh” blöken, anstatt einfach “China”, “Beijing” oder “die chinesische Regierung” zu sagen, wie sie es bei anderen Ländern tun:



Die ständige Wiederholung des Wortes “kommunistisch” weckt bei älteren Menschen Ängste vor dem Kalten Krieg, und wenn man “KPCh” statt der korrekten KPCh (Kommunistische Partei Chinas) sagt, soll das die Menschen an “KPCh” erinnern, die russische Abkürzung für die UdSSR. Das Ziel ist es, die Regierung des Landes in den Köpfen der Öffentlichkeit mental von der Nation zu entkoppeln, so dass ihre Beseitigung wie eine Intervention zur Beseitigung einer fremden äußeren Macht aussieht, die dort nicht hingehört, anstatt wie die obszön aufdringliche imperialistische Agenda, die sie ist.

❖

Versuche, den Zensurwahn der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte für 2020 zu thematisieren, werden nie genügend Anklang finden, weil die gesamte liberale politische und mediale Klasse glaubt, dass alle Maßnahmen, die Trumps Wiederwahlchancen schaden, gerechtfertigt sind. Sie hätten noch viel Schlimmeres unterstützt. Für die US-amerikanischen Liberalen ist die Aussage, dass “unethische Dinge getan wurden, um Trumps Wiederwahl zu gefährden” ein strittiger Punkt, denn sie hätten noch viel unethischere Dinge unterstützt, um Trumps Wiederwahl zu gefährden; über die Moral zu streiten, wird ihnen daher nie etwas bedeuten.

Nach 2016 bildete sich unter den liberalen US-Medien ein Konsens darüber, dass sie aktiv daran hätten arbeiten sollen, die Öffentlichkeit zu manipulieren, damit sie für Hillary Clinton stimmt, anstatt über ihre zahlreichen Skandale zu dieser Zeit zu berichten. Die Vernichtung der Laptop-Story war der Ausdruck dieses Konsenses.

Die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte wird daher nie von einem parteiischen Gesprächsthema in eine überparteiliche Diskussion über politische Zensur und journalistische Ethik übergehen. Sie ist fest in der ersten Kategorie verankert. Sie sind alle der Meinung, dass sie das Richtige getan haben. Wenn der moralische Imperativ, Trump zu besiegen, als vorrangig vor allen anderen möglichen Anliegen angesehen wird, kann niemand, der diese Ansicht nicht teilt, über diese anderen Anliegen sprechen. Sie werden immer von denjenigen abgetan, die es als ihre heilige Pflicht ansehen, Trump zu besiegen. Es ist ein hartnäckiger quasi-religiöser Glaube, der auf ihrer eigenen Gewissheit der Überlegenheit ihrer Weltanschauung beruht.

Die Zensur der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte ist daher dazu verdammt, ein weiteres republikanisches Parteiproblem zu bleiben, das wie Benghazi oder Monica Lewinsky nirgendwo hinführt, obwohl es aufgrund seiner weitreichenden Auswirkungen auf Medien und Technik eigentlich nicht als solches eingestuft werden sollte.

❖

Eines der am wenigsten diskutierten Themen in der Welt ist derzeit, wie Regierungen den Einsatz von Polizeirobotern, die einen töten können, schrittweise normalisieren und so tun, als sei das keine große Sache.

Was wäre, wenn wir, anstatt nach außen zu schauen, um die Richtung der menschlichen Erforschung zu bestimmen, nach innen schauen würden? Was wäre, wenn wir als Spezies ein paar Jahrhunderte damit verbringen würden, uns selbst wirklich kennen zu lernen und herauszufinden, woraus wir gemacht sind? Vielleicht sind wir wie jemand, der ein Haus aus purem Gold verlässt, um auf Schatzsuche zu gehen?

Vielleicht können alle unsere Probleme als Spezies gelöst werden, indem wir einfach das menschliche Bewusstsein dafür wecken, was wirklich vor sich geht? Vielleicht würden sich alle unsere gesellschaftlichen, geopolitischen und ökosystemischen Probleme von selbst lösen, wenn wir uns der Kräfte in uns bewusst werden könnten, die sie antreiben?

Was wäre, wenn es einen echten gesellschaftlichen Impuls für Praktiken wie Meditation und Selbsterforschung gäbe? Was wäre, wenn auf der ganzen Welt Einrichtungen für die Erforschung psychedelischer Phänomene für die Öffentlichkeit geschaffen würden? Was wäre, wenn wir uns in diese Richtung stürzen würden, anstatt zu versuchen, in den Weltraum und die virtuelle Realität zu flüchten?

Kennen Sie jemanden, der ständig von Beziehung zu Beziehung, von Job zu Job, von Stadt zu Stadt zieht, aber immer wieder auf die gleichen Probleme stößt, weil die wahre Quelle seiner Unzufriedenheit zwischen seinen Ohren sitzt? Vielleicht ist das die Menschheit im Allgemeinen in unseren Zukunftsvisionen.

Dieses menschliche Abenteuer wird sich so lange fortsetzen, wie es existiert, aber wir haben die Kontrolle darüber, in welche Richtung es sich entwickelt. Mir scheint, es wäre das Beste, dort anzufangen, wo wir stehen, und uns mit den grundlegenden menschlichen Erfahrungen vertraut zu machen, bevor wir uns in etwas hineinsteigern. Man muss erst gehen, bevor man laufen kann, und was die Erkundung unserer inneren Dimensionen angeht, sind die meisten von uns noch nicht einmal gekrochen.

Das Abenteuer ist genau hier. Die Reise findet in Ihnen statt. Sie sind Ihr eigenes unerforschtes Universum. Atmen Sie ein, lassen Sie die Glückseligkeit in sich aufsteigen und sehen Sie es selbst, genau in dieser Sekunde. Tu es jetzt, denn es gibt nur das Jetzt, in dem du es tun kannst. Seht ihr? Es ist alles hier. Übersetzt mit Deepl. com

________________

