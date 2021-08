Der 15-jährige Tareq Zbeideh beschreibt, wie er von Siedlern entführt, gefesselt und geschlagen wurde Von Oren Ziv und Ahmad Al-Bazz

Unglaublich, was dem kleinen Palästinenser Tareq Zbeideh von jüdischen Extremisten Siedlern angetan wurde.



https://www.972mag.com/settler-attack-teen-palestinian/



Bild:Tareq Zbeideh (links) und sein Vater Abed a-Razeq in ihrem Familienhaus, nachdem Tareq von Siedlern in der Nähe der ehemaligen Siedlung Homesh, Silat a-Dahr, Westjordanland, entführt und brutal angegriffen wurde. (Oren Ziv)

Der 15-jährige Tareq Zbeideh beschreibt, wie er von Siedlern entführt, gefesselt und geschlagen wurde, während er mit seinen Freunden in der Nähe eines Siedlungsaußenpostens picknickte.

Von Oren Ziv und Ahmad Al-Bazz

26. August 2021



Seit zwei Wochen liegt Tareq Zbeideh verwundet in seinem Bett in der Stadt Silat a-Dahr im nördlichen Westjordanland, nachdem er am 17. August von israelischen Siedlern entführt und brutal angegriffen wurde.

Nach Angaben des 15-jährigen Zbeideh befand er sich mit Freunden bei einem Picknick in der Nähe der ehemaligen Siedlung Homesh – eine der vier israelischen Siedlungen, die 2006 im Zuge der Räumung des Gazastreifens aus dem besetzten Westjordanland geräumt wurden -, als er von Siedlern mit ihrem Auto angefahren und an das Fahrzeug gefesselt wurde, bevor sie ihn in ein abgelegenes Gebiet zerrten und schlugen. Der Angriff dauerte eine halbe Stunde, in der die Siedler ihn an einen Baum fesselten, ihn mit einem Gürtel schlugen, mit Pfefferspray besprühten, ihm einen Stromschlag verpassten und ihn dann mit dem Zigarettenanzünder des Autos verbrannten, so Zbeideh.

Er wurde von der israelischen Armee gefunden, die ihn zu seiner Familie zurückbrachte. “Ich dachte, ich würde es nicht lebendig überstehen”, sagte Zbeideh diese Woche.

Während er auf der Couch in seinem Haus südwestlich der Stadt Jenin lag, erzählte Zbeideh von den Ereignissen dieses Tages, als er mit einer Gruppe von Freunden in ein Viertel am Rande von Silat a-Dahr ging, das die Überreste von Homesh überblickt. Nach dem Rückzug sollte Homesh wieder in palästinensische Hände übergehen, doch in den letzten Jahren haben Siedler dort einen neuen Außenposten errichtet.

“Am Dienstag, gegen 9:30 Uhr morgens, kauften wir ein paar Sachen im Lebensmittelgeschäft und gingen hinauf [in die Nachbarschaft]”, sagte Zbeideh, der die Schule verließ, als COVID-19 begann, sich in den besetzten Gebieten auszubreiten, und jetzt Gelegenheitsjobs ausübt. “Wir waren sechs Leute, mich eingeschlossen. Wir setzen uns manchmal dorthin. Wir saßen 20 Minuten lang, und dann sahen wir zwei Leute, die zu Fuß und in einem grauen Auto kamen. Sie sprachen auf Hebräisch mit uns. Sie trugen eine Kippa [jüdische Schädeldecke] und Seitenschlösser, so dass wir erkannten, dass es Siedler waren. Meine Freunde flohen. Da ich eine Beinverletzung habe, brauchte ich länger, um eine unbefestigte Straße hinunterzulaufen, anstatt durch die Hügel. Dann hat mich ihr Auto angefahren, und ich bin zu Boden gefallen.”

“Vier von ihnen stiegen aus dem Auto”, fuhr er fort. “Drei schlugen auf mich ein, der vierte hatte ein Kabel dabei. Sie legten mich auf die Motorhaube, fesselten mich und fuhren auf die Siedlung zu. Sie drückten auf die Bremse, und ich wurde nach vorne geschleudert, weil sie das Kabel [während der Fahrt] gelockert hatten.”

Zbeidehs Freunde beobachteten den Beginn des Vorfalls aus der Ferne und rannten dann los, um Hilfe zu rufen. “Wir wollten ein Picknick machen”, sagt H., einer von Zbeidehs Freunden, der an diesem Tag bei ihm war. “Die Angreifer warfen mit Flaschen und Steinen nach uns. Wir sahen, dass sie Waffen hatten, also rannten wir weg. Sie forderten uns auf Arabisch auf, anzuhalten, und dann wurde Tareq von dem grauen Auto angefahren. Nachdem sie ihn getroffen hatten, sahen wir, dass sie ihn angriffen, und wir rannten weg. Wir waren sehr verängstigt. Wir haben ihn nicht gesehen, als sie ihn mitnahmen, sondern nur, als er mit einem Stock geschlagen wurde.

“Der Ort ist etwa einen halben Kilometer von der Siedlung entfernt”, sagte ein anderer Freund, der an diesem Tag dort war. “Es gibt dort palästinensische Gebäude. Wir hörten, was die Siedler [im Außenposten] taten, also hatten wir Angst, uns zu nähern. Wir dachten nicht, dass es dort so gefährlich sei. Der Freund fügte hinzu, dass er, während die anderen um Hilfe riefen, große Angst bekam und sich lange in einer nahe gelegenen Grube versteckte, bis die Anwohner dachten, auch er sei entführt worden, und sich auf die Suche nach ihm machten.

Den nächsten Teil sahen Zbeidehs Freunde nicht mehr, aber für ihn war das erst der Anfang. “Sie fesselten mich mit [Handschellen] aus Plastik, die die Armee verwendet, und schlugen mit Stöcken auf meine Beine”, sagte er. “Danach lösten sie die Handschellen und hängten mich an einem Baum auf, die Hände über dem Kopf gekreuzt. Meine Füße berührten nicht den Boden, sie waren in der Luft.” Zbeideh fügte hinzu, die Siedler hätten ihn auch mit Pfefferspray und einem Elektroschocker angegriffen.

Zbeidi sagte, er habe versucht, sie anzuschreien, aber die Entführer hätten mit ihm auf Hebräisch gesprochen, das er nicht verstehe. “Sie brachten einen Gummigürtel und schlugen mich damit. Danach schnitten sie das Seil durch und ich fiel zu Boden. Dann schnitten sie mir mit einem Messer die Beine ab. An meinem anderen Bein verbrannten sie mich mit dem Zigarettenanzünder des Autos, zweimal an meinem rechten Bein.”

Zbeideh zeigte uns die Wunden an seinem Fuß und seiner rechten Schulter, die seiner Meinung nach durch einen Elektroschocker verursacht wurden. “Ich schrie vor Schmerz. Ich war bei Bewusstsein. Ich dachte, sie wollten mich umbringen. Ich dachte nicht, dass ich lebendig zu meiner Familie zurückkehren würde.”

Zbeideh schätzt, dass der Angriff zwischen einer halben Stunde und 40 Minuten dauerte, während derer die Angreifer ihn wiederholt beschimpften. “Sie demütigten mich immer wieder verbal, sprachen über meine Mutter und meine Schwester, nannten mich einen ‘Hurensohn’ und spuckten mich an. Er sagte, die Angreifer hätten ihm schließlich mit einem Stück Holz auf den Kopf geschlagen, woraufhin er das Bewusstsein verloren habe. Als er wieder aufwachte, befand er sich auf dem Rücksitz eines Militärjeeps, mit Handschellen gefesselt und blutend.

In der Zwischenzeit informierten Zbeidehs Freunde seine Familie über die Entführung, von denen einer daraufhin die Palästinensische Autonomiebehörde anrief. Die Palästinensische Autonomiebehörde setzte sich mit den israelischen Behörden in Verbindung, woraufhin ein Militärjeep in der Gegend eintraf und den Jungen fand. Die Familie wurde dann aufgefordert, sich am Eingang von Homesh einzufinden, um ihren Sohn abzuholen.



Er hatte Alpträume, dass sie kommen und ihn verhaften würden – Der neue Außenposten in Homesh wird täglich von Dutzenden von jungen Juden besucht. Palästinensischen Anwohnern zufolge kommen sie in mehreren Autos an und fahren etwa 12 Kilometer tief in palästinensisches Gebiet hinein, um den Ort zu erreichen. In dem Gebiet gibt es keine anderen Siedlungen.

In den letzten Jahren haben Siedler versucht, auf dem Gelände eine Jeschiwa [jüdische Bildungseinrichtung] zu errichten, die von den israelischen Behörden mehrfach abgerissen wurde. Seit dem Rückzug hat die Armee die Palästinenser mit verschiedenen Anordnungen daran gehindert, das Gebiet zu betreten, obwohl der Oberste Gerichtshof es ihnen erlaubt hat. Die Anwohner haben außerdem von zahlreichen Fällen von Siedlergewalt berichtet, die fast wöchentlich stattfindet.

Zwischen 2020 und 2017 dokumentierte die israelische Menschenrechtsorganisation Yesh Din 25 Vorfälle von Siedlergewalt oder Schäden an palästinensischem Eigentum in der Gegend von Homesh. Nach Angaben der Organisation verzichten die meisten Opfer darauf, Anzeige bei der Polizei zu erstatten, oft aus Angst vor Repressalien oder wegen mangelnden Vertrauens in die israelischen Strafverfolgungsbehörden.

Zum Zeitpunkt des Angriffs war Zbeidehs Onkel, Taysir Abu Qais, 31, in seiner Bäckerei. “Jemand rief an und sagte, Siedler hätten den Sohn meiner Schwester überfahren und mitgenommen”, sagte er. “Ich holte Tareqs Bruder ab und fuhr schnell in Richtung Homesh. Wir hielten an der Hauptstraße an. Über uns sahen wir einen Armeejeep, wir stiegen aus, hupten und winkten ihm zu. Aber er kam nicht zu uns. Zufällig kam ein Krankenwagen vorbei, den ich anhielt und dem Fahrer erzählte, was passiert war. Daraufhin fuhr der Jeep zu uns hinunter.”

Die Familienmitglieder wussten nicht, dass sich Zbeideh tatsächlich in dem Militärjeep befand. “Es gab einen Streit mit den Soldaten. Ich erzählte ihnen, was passiert war, und wir verstanden überhaupt nicht, dass er mit ihnen im Auto saß. Sie sagten, sie wollten ihn festnehmen, weil er in der Siedlung war. Als wir anfingen zu schreien, ließen sie uns mit einem Offizier am Telefon sprechen”.

Abu Qais sagt, dass ihm, bevor Zbeidi aus dem Jeep entlassen wurde, gesagt wurde, dass “wenn irgendetwas [Gewalttätiges] in der Gegend passiert, werden sie direkt zu seinem Haus kommen und ihn verhaften.” Der Onkel fügte hinzu, dass Zbeideh, als er aus dem Jeep entlassen wurde, “fast tot war. Wir sahen Schuhabdrücke an seinem Hals, auf seiner Brust, seine Beine waren blutig und voller Kratzer.”

Zbeideh sagt, als er am Boden des Jeeps gefesselt aufwachte, war er voller Dornen, Sand und Blut. “Sie gaben mir das Telefon [um mit einem arabisch sprechenden Soldaten zu sprechen] und drohten mir, dass sie mich verhaften würden, egal was in der Siedlung passiert sei.”

Zbeideh sagt, dass er voller Dornen, Sand und Blut war, als er auf dem Boden des Jeeps gefesselt aufwachte. “Sie gaben mir das Telefon [um mit einem arabisch sprechenden Soldaten zu sprechen], sie drohten mir, dass sie mich verhaften würden, egal was in der Siedlung passiert sei.”

Eine hochrangige Quelle bestätigte, dass Zbeideh mit einem arabisch sprechenden Offizier telefoniert hatte und dass der Junge ihm gegenüber zugegeben hatte, dass er mit seinen Freunden an den Tatort gekommen war, um Steine zu werfen. Diese Behauptung entbehrt jedoch jeglicher Grundlage und wurde auch nicht durch eine formelle Untersuchung ermittelt. Außerdem könnte die Tatsache, dass die Soldaten den Jungen trotz der Behauptungen nicht verhaftet haben, darauf hindeuten, dass auch sie den Ablauf der Ereignisse verstanden haben.

“Sie sagen immer, dass [Palästinenser] Steine geworfen haben, aber wir waren diejenigen, die die Palästinensische Autonomiebehörde angerufen haben”, sagte eines der Familienmitglieder von Zbeideh.

Zbeidehs Vater, Abed a-Razeq, arbeitete auf einer Baustelle im Raum Tel Aviv, als sich der Vorfall ereignete. “Ich hörte von dem Vorfall und ging sofort nach Hause”, sagt er. Seitdem sitzt er am Bett seines Sohnes und ist nicht zur Arbeit zurückgekehrt. “In den ersten Tagen war ich sehr besorgt. Er hatte Alpträume und Angst, dass sie ihn verhaften würden. Wir saßen die ganze Nacht bei ihm.”

Die Familie ist schockiert, aber nicht überrascht von dem Angriff. “Vor drei Monaten haben sie das mit einem Mann aus dem Dorf Beit Marin gemacht”, sagt a-Razeq. “Sie schlugen ihn so sehr, dass er nicht mehr laufen konnte.” Nachdem er von der Armee freigelassen worden war, wurde Zbeideh in ein Krankenhaus in Jenin gebracht, wo er 24 Stunden lang blieb. Am Mittwoch war er in der Lage, auf den Zehenspitzen zu gehen.

Der Sprecher der IDF leugnete den Vorfall nicht und bestätigte, dass Zbeideh zu seiner Familie zurückgebracht worden sei. Sie präsentierte jedoch eine andere Version des Vorfalls, wonach die palästinensischen Jungen Steine auf Siedler geworfen hätten. Eine hochrangige Quelle in der Armee behauptet, die Soldaten seien nicht selbst Zeugen der Gewalt gewesen und hätten daher weder die Polizei gerufen noch Verdächtige festgenommen.

Die Familie hat noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet, aber wenn eine Untersuchung eingeleitet wird, dürfte es nicht schwer sein, die Verdächtigen ausfindig zu machen, die Zbeideh geschlagen haben, da die Straßen, die zu dem Gebiet führen, mit mehreren Militärkameras ausgestattet sind. Doch a-Razeq weiß, dass Palästinenser und Siedler im Westjordanland nach völlig anderen Regeln leben und dass die Reaktion der Behörden diese Ungleichheit widerspiegelt. “Wenn ein Palästinenser so etwas gegen einen Juden begangen hätte, wären bei den Ermittlungen 500 Personen verhaftet worden. Übersetzt mit Deepl.com

Eine Version dieses Artikels wurde zuerst auf Hebräisch auf Local Call veröffentlicht.

Oren Ziv ist Fotojournalist, Gründungsmitglied des Fotokollektivs Activestills und Mitarbeiter von Local Call. Seit 2003 dokumentiert er eine Reihe sozialer und politischer Themen in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten, wobei er den Schwerpunkt auf aktivistische Gemeinschaften und ihre Kämpfe legt. Seine Reportagen konzentrieren sich auf die Proteste gegen die Mauer und die Siedlungen, erschwinglichen Wohnraum und andere sozioökonomische Themen, den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung sowie den Kampf für die Befreiung von Tieren.

Ahmad Al-Bazz ist Journalist und Dokumentarfilmer und lebt in der Stadt Nablus im Westjordanland. Seit 2012 ist er Mitglied des Fotokollektivs Activestills.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...