Der Albtraum des Zionismus: Ein deutsch-jüdischer Flüchtling spricht über die Vergewaltigung Palästinas

von Lillian Rosengarten

13. November 2022

In einer Reihe von Aufsätzen und Artikeln habe ich mich für ein freies Palästina ausgesprochen. Ich glaube an das Recht der Palästinenser, ein friedliches, sicheres und produktives Leben zu führen. Ich lehne jede Form von Rassismus und Hass ab, ebenso wie ich die Brutalität und Grausamkeit der zionistischen Kolonisierung und die achtzig Jahre währende Verweigerung des Rechts der Palästinenser auf ein Leben in Frieden verurteile. Ich hoffe aufrichtig, dass die israelischen Juden lernen können, ohne Rassismus und Hass friedlich zu leben.

Systematische Lügen und Propaganda haben die zionistische Agenda gefärbt, um den Mythos des Zionismus als Demokratie am Leben zu erhalten. Der Mythos vom Opfer, das von den Palästinensern ausgelöscht zu werden droht, hat das Denken vieler Juden der älteren Generation geprägt, die dem Zionismus die Treue halten. Sie sehen sich selbst als verletzliche Opfer, die auf einen zweiten Holocaust warten. Der Traum von einem jüdischen Staat beinhaltet den Mythos eines sicheren Hafens für das jüdische Überleben. Die Wahrheit sieht anders aus, denn die Juden sind keine Opfer mehr, obwohl sie sich an die falsche Wahrnehmung klammern, die überprüft und aus der Dunkelheit geholt werden muss. Dieser Mythos wird durch geschickte zionistische Propaganda genährt.

Meiner Ansicht nach ist ein jüdischer Staat nach der Vergewaltigung palästinensischen Landes in Verbindung mit einer extremen Form des rassistischen Nationalismus, einem Alptraum brutaler Kontrolle, Kolonisierung, militärischer Gewalt und entmenschlichender Zerstörung, kein realisierbares Ziel. Es ist der Alptraum der Nakba, des palästinensischen Holocausts, wenn auch in anderer Form, neu erfunden und verzerrt durch den zionistischen Nationalismus, den wir als einen verzweifelten Schrei nach Freiheit erkennen müssen. In den Mainstream-Nachrichten wird er nicht oft erwähnt.

Die Interpretation der Zionisten als Opfer offenbart die bizarre und brutale Kontrolle über das Leben und das Land der Palästinenser. Wenn man den Zionismus mit offenen Augen betrachtet, sieht man eine Form des virulenten Nationalismus, der an den Palästinensern verübt wird, die für die Zionisten eine minderwertige Rasse darstellen, unerwünscht und dämonisiert in dem Traum von einem jüdischen Staat nur für Juden.

Wir können eine weitere absurde Lüge nicht auslassen, die die Frage, was und wer ein Jude ist, so destruktiv macht.

Kritiker des Zionismus, die sich für die Freiheit der Palästinenser einsetzen, werden als Antisemiten bezeichnet, und das ist wirklich bizarr, denn das ermutigt nicht nur Neonazis, fundamentalistische Christen und Judenhasser, sondern auch Juden selbst. In Deutschland, wo ich geboren bin, werde ich von zionistischen Juden, die sich dem Zionismus verpflichtet fühlen und in Deutschland leben, als Antisemit bezeichnet. Diese grausame Verzerrung des Antisemitismus hat zu einem starken Anstieg des echten Antisemitismus geführt, denn sie spielt Rassisten und Judenhassern nur allzu leicht in die Hände.

Ich widme mein Herz allen Palästinensern, einem stolzen Volk, das gekämpft hat, das sein Land, seine Hoffnungen und Träume für ein gerechtes Leben verloren hat. Ich bin ein deutscher Jude, der ohne mit der Wimper zu zucken und aus tiefstem Herzen die Verbrechen des Zionismus verurteilt.

Lillian Rosengarten

