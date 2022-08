THE ANGRY ARAB: The Attack on Salman Rushdie The debate between Muslims and Westerners about the parameters of freedom of speech has been reignited, writes As`ad AbuKhalil. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News The attack on Salman Rushdie in upstate New York on Aug. 13 has brought back the bitter memories of the Rushdie affa

Salman Rushdie im Jahr 2014. (Greg Salibian, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Die Debatte zwischen Muslimen und Westlern über die Parameter der Redefreiheit ist neu entfacht, schreibt As`ad AbuKhalil.

THE ANGRY ARAB: Der Angriff auf Salman Rushdie

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

22. August 2022

Das Attentat auf Salman Rushdie am 13. August im Bundesstaat New York hat die bitteren Erinnerungen an die Rushdie-Affäre in den späten 1980er Jahren wachgerufen, als islamische Regierungen und Institutionen darum wetteiferten, den Autor des Buches “Die satanischen Verse” zu denunzieren.

Rushdie hatte sich in seinem Buch provokativ über Mohammed geäußert, was zu einer Fatwa führte, in der sein Tod gefordert wurde – ein klarer Verstoß gegen die literarische Freiheit eines Schriftstellers, fantasievoll und sogar provokativ zu sein, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. (Rushdie ist aufgrund seines Studiums in Cambridge mit islamischen Studien vertraut).

Damals machte zunächst die saudische Regierung auf Rushdie aufmerksam, und verschiedene pro-saudische klerikale Gruppen prangerten den Autor an und forderten einen Prozess gegen ihn (in Saudi-Arabien, wo es kein Justizsystem gibt).

Bald schloss sich die iranische Regierung der Kampagne an und Ayatollah Khomeini erließ seine berüchtigte Fatwa (ein religiöses Edikt, das in diesem Fall die Ermordung Rushdies forderte). Proteste gegen Rushdie gingen durch die muslimische Welt, während westliche Regierungen und Intellektuelle eine starke Solidaritätskampagne starteten.

Von Beginn der Krise an reagierten westliche Liberale, die Rushdie verteidigten – in ihren Medien und in ihrer Kultur – ebenfalls mit der gewohnten Arroganz, indem sie muslimische Empfindlichkeiten ignorierten. Die Mehrheit der Muslime – ob sie das Buch gelesen haben oder nicht – reagierte mit starker Missbilligung auf das, was sie über die Anspielungen des Buches auf Mohammed und seine Frauen hörten oder lasen.

Natürlich sollten die Empfindlichkeiten religiöser Gruppen in keiner Weise den literarischen Ausdruck beeinflussen. Dass Schriftsteller das Recht haben, sich selbst auszudrücken, auch in provokanter Weise, sollte nachdrücklich unterstützt werden. Darüber hinaus sind diejenigen, die jetzt für eine strenge Einschränkung der Meinungsfreiheit in den westlichen Gesellschaften eintreten, oft Feinde der Muslime und des Islam (nämlich Zionisten und christliche Fundamentalisten, die wollen, dass die Parameter der Debatte bei der Kritik an der israelischen Aggression und der Apartheid aufhören).

Als Noam Chomsky das Recht auf freie Meinungsäußerung selbst eines Holocaust-Leugners (des französischen Schriftstellers Robert Faurisson) unterstützte, wurde er diffamiert und verleumdet und – höchst ungerechtfertigt – beschuldigt, selbst ein Antisemit zu sein. Westliche Liberale befürworten oft die absolute Redefreiheit, auch wenn sie die Empfindlichkeiten von Muslimen verletzen. Der westliche Liberalismus hält allzu oft nicht die gleichen Maßstäbe an Toleranz oder Intoleranz.

Westliche Liberale und Regierungen unterstützten verständlicherweise das Recht Rushdies, sich ohne Rücksicht auf die Reaktionen auf den Straßen muslimischer Hauptstädte zu äußern. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieselben Leute einen Schriftsteller unterstützen würden, der beispielsweise Juden beleidigt?

Lange Geschichte der religiösen Beleidigungen

Natürlich ist es höchste Zeit, dass alle religiösen Gruppen ein dickes Fell bekommen und verstehen, dass Religionen keine Sonderbehandlung durch den Staat oder die Gesellschaft genießen sollten. Darüber hinaus haben religiöse Gruppen eine lange Geschichte von gegenseitigen Beleidigungen: Der Staat Israel verlangt (im Namen des jüdischen Volkes, von dem er fälschlicherweise behauptet, es universell zu vertreten), dass westliche Regierungen den Staat Israel im Namen der Bekämpfung des Antisemitismus vor Kritik schützen, während der Staat selbst eine lange Geschichte von Bigotterie und Gewalt gegen Araber (Muslime und Christen gleichermaßen) hat.

In ähnlicher Weise machen sich einige Muslime, die ihre Empörung über Rushdies Buch zum Ausdruck bringen, selbst der Bigotterie gegen Juden, Christen und Atheisten schuldig. Die mit den Saudis verbundene World Muslim League war die erste muslimische Organisation, die nach der Veröffentlichung der Satanischen Verse Alarm schlug, und doch hat sie eine Geschichte von Bigotterie und Feindseligkeit gegenüber Juden, Christen und Kommunisten. Das iranische Regime hat eine schlechte Bilanz in seiner Behandlung oder Haltung gegenüber anderen religiösen Gruppen vorzuweisen, wie beispielsweise die jüngste Verhaftung von Bahá’í.

Wir wissen nicht viel über den Mann, der Rushdie in New York City angegriffen hat, aber wir wissen, dass er höchstwahrscheinlich durch die Empörung motiviert oder beeinflusst wurde, die muslimische Regierungen (sunnitische und schiitische gleichermaßen) den Muslimen jahrzehntelang eingeimpft haben. Dennoch beeilten sich westliche Medien und Liberale (und auch Konservative), das iranische Regime direkt mit dem Anschlag in Verbindung zu bringen, obwohl es keine Beweise für eine Verbindung zu Teheran gibt, das jegliche Kenntnis oder Verantwortung für den Anschlag abstreitet.

Dennoch beeilten sich die Feinde des Irans, den Iran zu beschuldigen, während viele Anhänger der Hisbollah im Libanon ihre Freude darüber zum Ausdruck brachten, was sie als Umsetzung des Urteils von Khomeini betrachten, obwohl auch sie nichts über das Motiv des Verdächtigen wissen oder darüber, ob er irgendwelche Verbindungen zu ihrer Sache hat. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem mutmaßlichen Angreifer, Hadi Matar, 24, um einen in Kalifornien geborenen Amerikaner mit sehr oberflächlichen Verbindungen zum Libanon.

Es ist eine Sache, den Angriff auf Rushdie zu verurteilen – was für alle, insbesondere für Schriftsteller, grundlegend ist -, aber es ist eine andere Sache, fälschlicherweise zu behaupten, dass Rushdie ein langjähriger Verfechter muslimischer Anliegen und der Palästinenser gewesen sei (nicht, dass er ein Verfechter einer der beiden Gruppen sein müsste, aber um der Genauigkeit willen).

Ein Jahrzehnte altes Interview, das Rushdie mit Edward Said führte, wurde am Tag des Anschlags auf Twitter ausgegraben. Said erklärte sich unnachgiebig mit Rushdie, als die Affäre explodierte.

Doch wie Christopher Hitchens (ein weiterer ehemaliger Freund Saids) hat auch Rushdie einen tiefgreifenden politischen Wandel vollzogen und seit Jahrzehnten kein Wort mehr über die Palästinenser verloren. Es ist also unaufrichtig, Said nicht nur zur Unterstützung des Grundsatzes der Meinungsfreiheit heranzuziehen, sondern ihn auch mit Rushdies politischer Haltung in Verbindung zu bringen, die ziemlich reaktionär geworden ist (zur Freude seines Freundes Bill Maher, der in den USA eine wichtige Stimme der Islamophobie und für Israel ist).

Der berühmte Orientalist W.M. Watt stellte einst in seinem Buch The Majesty That Was Islam: The Islamic World 661-1100, dass die arabisch-islamische Zivilisation am tolerantesten war, als sie stark und mächtig war, und dass ihr Niedergang mit einer Atmosphäre der Strenge und Intoleranz zusammenfiel. Die Muslime in der Welt fühlen sich heute schwach, und die meisten von ihnen leben unter unterdrückerischen und intoleranten Regierungen. Viele beklagen sich über das Klima der Islamophobie, das heute im Westen vorherrscht.

Vor drei oder vier Jahrzehnten war es unvorstellbar, dass in Frankreich in politischen Kampagnen unverhohlene Angriffe auf den Islam und die Muslime vorkommen würden. Im heutigen Frankreich konkurrieren Politiker der Rechten, der Mitte und der Linken in ihrer Artikulation der Feindseligkeit gegenüber dem Islam und den Muslimen.

Als der Anschlag auf die Zeitschrift Charlie Hebdo in Frankreich verübt wurde, versammelten sich führende Politiker der Welt (einschließlich nicht gewählter muslimischer Führer), um Frankreich und den Grundsatz der Meinungsfreiheit zu unterstützen. Westliche Regierungen und Intellektuelle zeigen jedoch nur selten Solidarität mit muslimischen Opfern, vor allem dann nicht, wenn ihre Opferschaft durch westliche Kriege und Politiken verursacht wurde. Muslime betonen oft diese Heuchelei, die jedoch nicht als Rechtfertigung für die Sympathie mit dem Anschlag auf Rushdie dienen sollte.

In ihrem Irak-Krieg haben die USA sogar die Büros von Aljazeera angegriffen und einen Korrespondenten getötet. Die USA machen keinen Hehl aus ihrem Unmut über Äußerungen der freien Meinungsäußerung in Entwicklungsländern, wenn diese gegen ihre Interessen oder gegen Israel gerichtet sind.

Der Angriff auf Salman Rushdie wird die Debatte zwischen Muslimen und Westlern über die Parameter der Meinungsfreiheit neu entfachen. Westliche Liberale bestehen darauf, dass Muslime Beleidigungen gegen sie im Namen der Meinungsfreiheit tolerieren sollten, dass aber Israel (nicht das jüdische Volk, das jahrhundertelang unter widerwärtigem Antisemitismus gelitten hat) vor jeglichen Angriffen oder Beleidigungen oder sogar Kritik an Israel geschützt werden sollte.

In ähnlicher Weise äußern sich viele Muslime in ihren Medien feindselig und beleidigen Juden, einige machen sich sogar über den Holocaust lustig oder leugnen ihn, verteidigen aber den Angriff auf Rushdie im Namen des Schutzes ihrer Religion vor Beleidigungen. Offensichtlich haben religiöse Gruppen zu lange einen Sonderstatus genossen, was den Schutz vor Kritik oder polemischen Angriffen angeht. Es ist höchste Zeit, dass für religiöse Gruppen die gleichen Einschränkungen der Redefreiheit gelten wie für alle Regierungen und Gesellschaften.

Es gibt nirgendwo eine absolute Redefreiheit, und westliche Regierungen schränken die Redefreiheit zunehmend ein, entweder im Namen der Bekämpfung des Antisemitismus (zum Schutz der israelischen Besatzung und Aggression) oder im Namen von Formen der politischen Korrektheit und der “nationalen Sicherheit”.

Im Nahen Osten halten sich weder der Iran noch Saudi-Arabien an die hohen Standards der Meinungsfreiheit, obwohl in der iranischen Presse mehr diskutiert wird als in der saudischen Presse. Beide Regierungen schränken jedoch streng ein, was in den sozialen Medien geäußert werden darf.

Der Iran wurde jedoch mit der Kampagne gegen die Satanischen Verse in Verbindung gebracht, die das Bild des Islam im Westen beschmutzt hat. Die Muslime in der Welt sollten erkennen, dass der Angriff auf Rushdie keine Verteidigung des Islam war, sondern ein Geschenk an die Feinde des Islam und der Muslime im Westen. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er twittert als @asadabukhalil

