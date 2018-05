Am Montag ist es zu schweren Unruhen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel gekommen. Dabei sind 60 Palästinenser ums Leben gekommen. Israels Militär erklärte, mindestens 24 der Getöteten seien „Terroristen mit einem belegten terroristischen Hintergrund“ gewesen. Neun prominente Israelis prangern dennoch die Gewalt an und fordern eine Untersuchung.