Der Ballon des Pentagons schwebt weiter Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

5. Februar 2023

Es ist nur gut, dass Antony “Guardrails” Blinken seinen lange geplanten Besuch in Peking, der am Dienstag beginnen sollte, abgesagt hat. Es wäre sein erster Besuch seit seinem Amtsantritt und der erste eines Außenministers seit vier Jahren gewesen. Aber Blinken hätte keine Leitplanken aufgestellt oder Ausstiegsrampen gebaut, was er als seine höchste Berufung zu betrachten scheint. Wir fragen uns, nebenbei bemerkt, ob unser Tony nicht dazu bestimmt war, ein Verkehrsingenieur zu werden.

Nein, angesichts der Ereignisse der letzten Wochen scheint die Zeit der Leitplanken, der Ausstiegsrampen und sogar der “Entspannung” – war Psychotherapie Blinkens verfehlte Berufung? – für das Biden-Regime und seine Beziehungen zu Peking vorbei zu sein. Meiner Meinung nach hat sich Blinken soeben eine weitere Peinlichkeit erspart, seit er seine erste Begegnung mit seinen chinesischen Amtskollegen bei jenem berüchtigten Debakel in einem Hotel in Anchorage vor zwei Jahren für einen Hundekuchen hielt.

Der erklärte Grund für Blinkens Absage – und da er keinen neuen Termin vorgeschlagen hat, handelt es sich um eine Absage und nicht um die angekündigte “Verschiebung” – war der chinesische Ballon, der letzte Woche über den Himmel von Montana schwebte. Ich werde zu gegebener Zeit einige Bemerkungen zu diesem sehr merkwürdigen Vorfall machen, der an sich schon ein Spiegelkabinett ist. Vorerst möchte ich nur zwei Punkte festhalten.

Erstens: Das Auftauchen des chinesischen Ballons im amerikanischen Luftraum war ein Geschenk des Himmels für Blinken. Abgesehen von seiner außergewöhnlichen Mittelmäßigkeit kann kein amerikanischer Diplomat darauf hoffen, mit China etwas zu erreichen, während er ein Imperium vertritt, das im pazifischen Raum immer kriegerischer wird. Spannungsabbau, Leitplanken und alles andere sind Begriffe, die die amerikanische Öffentlichkeit zum Schweigen bringen sollen – damit das Imperium nicht in Erscheinung tritt. Die Chinesen nehmen solches Gerede nicht im Geringsten ernst. Sie halten sich die Tür für ernsthafte Verhandlungen mit den USA prinzipiell offen, machen sich aber keinerlei Illusionen darüber, dass ein hoher amerikanischer Beamter einer so provokanten Administration wie der von Biden sie durchschreiten wird.

Zweitens: Es war das Pentagon, das den Ballonvorfall ankündigte und die tägliche Präsentation in der Öffentlichkeit übernahm. Das Außenministerium und das Weiße Haus mussten auf die Nachricht reagieren, zumindest öffentlich. Hinter diesem kleinen Detail verbirgt sich ein großer, entscheidender Sieg für die Generäle – und eine Niederlage für die Diplomaten, obwohl sie in diesen Angelegenheiten seit Jahrzehnten nicht mehr mit erkennbarem Nachdruck oder Überzeugung für ihre Sache gekämpft haben.

Erinnern Sie sich an all das großartige Gerede von “Diplomatie zuerst” und “das Militär wird unser letztes Mittel sein” während Bidens Präsidentschaftskampagne im Jahr 2020 und in den ersten Monaten seiner Amtszeit? Das war nur noch mehr patentiertes Schlangenöl dieses aufgesprungenen Provinzpolizisten, wie die Klügeren unter uns von Anfang an verstanden haben. Diesem Kerl war es nie ernst mit einem Wechsel zu verantwortungsvoller Staatskunst. Das Verteidigungsministerium wird von einem General geleitet, der mit den Waffenhändlern unter einer Decke steckt, und das Außenministerium von dem bedauernswertesten Nerd seit John Kerry – und das ist schon drei Jahre her -.

Auch wenn der Ballonvorfall für sich allein betrachtet eine Überlegung wert ist, kann das, was sich letzte Woche in 60.000 Fuß Höhe über Montana ereignet hat, nicht ohne einen sorgfältigen Bezug zu anderen, folgenreicheren Entwicklungen im Laufe der letzten Wochen – oder, je nachdem, wie man zählt, Jahre – verstanden werden.

Vor ein paar Wochen empfing Biden Fumio Kishida im Weißen Haus. Im Oval Office bezog er den willigen japanischen Premierminister in Washingtons immer aggressiver werdende Kampagne ein, China zu bedrohen und es schließlich in eine militärische Konfrontation zu ziehen. Als Kishida nach Tokio abreiste, wurde Japan das bescheinigt, was Yasuhiro Nakasone, der nationalistische Premierminister während der Präsidentschaft von Ronald Reagan, schon seit langem anstrebte: Wie Nakasone sagte, “ein unsinkbarer Flugzeugträger”, der im westlichen Pazifik stationiert ist.

Für mich war der Kishida-Biden-Gipfel eine große Nachricht. Eine ebenso große oder sogar noch größere Nachricht kam letzte Woche, kurz vor dem Ballongipfel, als Verteidigungsminister Llyod Austin in Manila mit Ferdinand Marcos – ja, dem Nachkommen des Diktators – zusammentraf und der philippinische Präsident die Inseln für neun – man zähle sie – Standorte öffnete, an denen US-Truppen, Schiffe und Flugzeuge ein- und auslaufen dürfen. Mit der Rotationsregelung wird die Verfassung der Nach-Marcos-Regierung umgangen, die es allen ausländischen Truppen untersagt, auf philippinischem Boden stationiert zu werden. Sie sind also nicht dort stationiert: Sie kommen und gehen und können genauso gut dort sein.

“Das ist eine große Sache”, sagte Austin während seines Aufenthalts in Manila. “Das ist eine sehr große Sache.” Ich stimme dem Sekretär in diesem Punkt zu. Sehen Sie sich eine Karte an. Die nördlichsten Inseln der Philippinen sind nur etwa 90 Meilen von Taiwan entfernt. Rotierende, rotierende amerikanische Truppen und Material aller Art werden nun so positioniert, dass sie effektiv und schnell in einer Boden-, Luft- und Seeoperation gegen China eingesetzt werden können, um das Inselterritorium direkt zu verteidigen, das seit Mike Pompeos Amtsantritt als Blinkens Vorgänger zum Epizentrum einer erheblich verstärkten US-Militärpräsenz am anderen Ende des Pazifiks geworden ist. Was Austin letzte Woche in Manila auf den Weg gebracht hat, war mindestens seit Anfang 2019 in Arbeit, als das Pentagon dem Capitol Hill seinen Plan “Regain the Advantage” (Den Vorteil zurückgewinnen) vorstellte – als ob die USA ihn jemals verloren hätten. Der Kongress benannte die Operation in “Pazifische Abschreckungsinitiative” um und schüttete prompt viele Milliarden Dollar in sie hinein. Diese Milliarden fließen auch weiterhin.

Sehen Sie sich die Karte noch einmal an. Mit dem Kishida-Abkommen und dem Marcos-Abkommen hat sich Washington die militärische Zusammenarbeit zweier amerikanischer Bündnispartner im Pazifik gesichert, um einen Nord-Süd-Bogen zu spannen, der der chinesischen Küste viel näher ist als Hawaii Kalifornien. Ein dritter Bündnispartner, Australien, pflegt seit Jahren eine konfrontative Haltung gegenüber China und begrüßt eine verstärkte US-Militärpräsenz – eine Haltung, die den Interessen der australischen Bürger und Unternehmen, wenn nicht gar der Verteidigungscliquen des Landes diametral entgegensteht.

John Lander, ein altgedienter australischer Diplomat, hat vor ein paar Wochen in einem Vortrag vor dem Komitee für die Republik eine enzyklopädische Darstellung dieser zunehmend militarisierten Beziehung gegeben. Ich empfehle den Lesern, sich den Vortrag hier anzusehen. Als er auf unserem Computerbildschirm erschien, waren wir gefesselt. Der Haushalt kam zum Stillstand, bis Lander geendet hatte.

Inmitten dieser “Fakten vor Ort” werden die Stimmen der Falken in Washington immer schriller und besorgniserregender.

In einem Memo, das auf den 1. Februar datiert ist, aber einige Tage zuvor durchgesickert war, wies ein Vier-Sterne-General der Air Force die ihm unterstellten Einheiten an, konkrete Vorbereitungen für einen Krieg mit China zu treffen, den er für das Jahr 2025 voraussagte. General Mike Minihan leitet das U.S. Air Mobility Command – er ist im Wesentlichen ein Logistiker – und seinem Foto und dem, was er zu sagen hat, nach zu urteilen, ist er direkt aus Kubricks Dr. Strangelove. Minihans Memo – durchgesickert, aber ich bin mir nicht sicher, wie vertraulich es tatsächlich gemeint war – legte einen Neun-Punkte-Plan als “Vorbereitung auf den nächsten Kampf” fest. “Ich hoffe, dass ich mich irre”, kommentierte er nach der Veröffentlichung des Memos. “Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden. Xis Team, seine Vernunft und seine Möglichkeiten sind alle auf 2025 ausgerichtet.”

O.K., das amerikanische Militär ist voll von Spinnern wie Milihan, deren abwegige Äußerungen nie über die Kaserne hinaus gehört werden. Doch jetzt ist etwas anderes zu beobachten. Michael McCaul, der neue Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, reagierte auf das Milihan-Memo in der Sendung Fox News Sunday, nachdem es veröffentlicht worden war, folgendermaßen “Ich hoffe, dass er auch falsch liegt. Ich glaube aber, dass er leider Recht hat.”

Denken Sie einmal darüber nach, wie der mächtigste außenpolitische Vertreter des Hauses darüber denkt. Denken Sie nun an den gerade abgesagten Besuch Blinkens und was die Chinesen darüber dachten.

Bevor der Zwischenfall mit dem Ballon Blinkens Pläne durchkreuzte, hieß es in Washington, seine Reise nach Peking sei besonders gut geplant gewesen. Es galt, Leitplanken zu setzen und Spannungen abzubauen. Was für Märchen sich die politischen Cliquen erzählen. Einem am Samstag in The Diplomat veröffentlichten Bericht zufolge sah Peking wenig Sinn in Blinkens Treffen mit Chinas Außenminister Wang Yi. “Teile der chinesischen Bürokratie und der akademischen Welt sind der Meinung, dass der US-Außenminister in Peking nicht willkommen sein sollte”, berichtet das Magazin. Und das ist nur die Zwischenüberschrift des Artikels. Der gesamte Artikel ist wegen seiner sorgfältigen Berichterstattung lesenswert.

Im Grunde und nach den offiziellen Erklärungen wollte Blinken noch einmal das versuchen, was seit der Katastrophe von Anchorage im März 2021 gescheitert ist: Er will Peking davon überzeugen, dass die USA in einigen Bereichen – Klima, Gesundheit und so weiter, die einfachen Dinge – kooperieren wollen, in wirtschaftlichen Fragen konkurrieren und in Sicherheitsfragen konfrontieren. Das ist extrem naiv, die Denkweise von Leuten, die zu viel Zeit in Washingtoner Büros verbracht haben und zu wenig unter anderen Menschen und in anderen Ländern.

Die Chinesen lesen Zeitungen und können Karten lesen. Sollen wir es dabei belassen und zu dem Schluss kommen, dass Blinken das Glück hat, mit den Chinesen für eine ganze Weile aus dem Schneider zu sein?

hat sich nach Bekanntwerden der Nachricht am Freitagmorgen zu dem Ballon-Zwischenfall geäußert und dabei darauf geachtet, keine Schlüsse zu ziehen. Sie sind hier für alle Interessierten zu finden.

Ich werde mich hier bemühen, einige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Allem Anschein nach haben die Chinesen keinen Höhenballon von der Größe mehrerer Schulbusse losgeschickt, um unbemerkt Informationen über Felder von Interkontinentalraketen-Silos in Montana zu sammeln. Das ist keine überzeugende Behauptung.

Das Pentagon behauptete unumwunden, der Ballon stamme “mit Sicherheit aus der Volksrepublik China”. Es hat den Ballon in keiner Weise als Überwachungsflugzeug identifiziert, weder Pentagon-Beamte noch andere Personen in Washington hatten ihren Namen auf einer solchen Erklärung. Sie “schätzte”, dass der Ballon auf einer Spionagemission war. Seien Sie immer vorsichtig mit dem Wort “einschätzen”. Es ist ein Schimpfwort, das niemanden, der es benutzt, zu irgendetwas verpflichtet. Es bedeutet bestenfalls: “Wir wissen es nicht und können es nicht sagen”. Oder es bedeutet: “Wir wissen, dass dies nicht wahr ist, und wir werden nicht dazu stehen, aber wir wollen, dass die Öffentlichkeit glaubt, dass es wahr ist.”

Nein danke. Das ist genau der Trick, der angewandt wurde, als “die Geheimdienste” – diese absurde Phrase – im Januar 2017 ihre “Einschätzung” der russischen Schuld am Diebstahl der E-Mails der Demokratischen Partei sechs Monate zuvor veröffentlichten. Diese “Einschätzung” stellte sich natürlich als Unsinn heraus. Aber kein Spion musste für all diese Irrtümer geradestehen.

Warum wird das Biden-Regime nicht ernsthaft und energisch in Peking vorstellig und droht mit einem Abbruch der Beziehungen, der Ausweisung von Diplomaten oder anderen Vergeltungsmaßnahmen für die Verletzung der amerikanischen Souveränität? Warum verfolgte die Luftwaffe den Weg des Ballons quer durch die Vereinigten Staaten, während sie vermutlich die ganze Zeit Informationen sammelte, als ob es sich um eine Art harmlose Kuriosität handelte? Am Samstag schossen die USA den Ballon ab, als er über den Atlantik trieb, so dass es keinen Ballon zu untersuchen gibt. Das ist interessant. Wir haben auch nie Beweise dafür gesehen, dass Russland an den gestohlenen E-Mails beteiligt war.

Alle bisherigen Beweise, und das heißt nicht, dass es sehr viele gibt, deuten darauf hin, dass es sich bei dem Raumschiff um einen vom Kurs abgekommenen Wetterballon in ziviler Mission handelte, so wie es das chinesische Außenministerium nach einer offenbar sorgfältigen Untersuchung der Angelegenheit am Freitag erklärte. Nehmen wir an, dass dies der Fall ist und die oben gestellten Fragen beantwortet werden können.

Die Medienberichterstattung über diesen Vorfall steht in einer Reihe mit dem schlimmsten Unsinn, den sie während der Russiagate-Jahre aufgetischt haben. In denselben Geschichten, und zwar in zahlreichen, berichtete die New York Times über die “Einschätzung” des Pentagons, dann über die chinesische Erklärung und bezeichnete den Ballon in allen nachfolgenden Berichten als Spionageflugzeug. Sie tut dies auch in diesem Moment.

Die von der Regierung beaufsichtigte Times übertraf ihre eigene Albernheit am Samstagmorgen, als bereits klar war, dass der Status des Ballons als Spionageflugzeug ernsthaft angezweifelt werden musste. China behauptet, der Ballon sei zu meteorologischen Zwecken eingesetzt worden, berichtete die Times. Das Pentagon hingegen behauptet, es handele sich um ein Spionagegerät, das allerdings nicht hoch genug sei, um Informationen über den Boden zu sammeln.

Dies ist eine knappe Umschreibung, denn die Times-Redakteure haben diese Passage inzwischen von der Website der Zeitung gelöscht, was ich ihnen nicht verdenken kann. Überlegen Sie genau, was hier gesagt wird.

Erstens: Wetterballons sind Sammelgeräte. Das Sammeln von Daten ist ihre Aufgabe. Der Widerspruch, den die Times vorgaukelt, ist reine Schikane. Zweitens: Es war ein Überwachungsballon, der aber nicht in der Lage war, Daten zu sammeln.

Ich kenne die Times gut, sowohl von innen als auch von außen. Das ist die Art und Weise, wie ihre Redakteure und Reporter durch die Seitentür verschwinden, wenn sie Gefahr laufen, wegen Irreführung der Leser bloßgestellt zu werden. Manchmal stellen sie uns vor ein Rätsel. In diesem Fall: Es war kein Wetterballon, weil es ein Sammelgerät war, und lassen wir die Tatsache außer Acht, dass Wetterballons per Definition Sammelgeräte sind. Es war ein Spionagefahrzeug, obwohl es nicht spionagefähig war.

Antwort auf das Rätsel: Es war ein Wetterballon.

Der Blödsinn rund um den Ballon-Vorfall wird bald vergessen sein. Aber verpassen Sie nicht, liebe Leser: Wir haben soeben eine ungewöhnlich chaotische und sichtbare Runde in der jahrzehntelangen Auseinandersetzung zwischen den Generälen des Pentagons, deren Macht ununterbrochen wächst, und einem absichtlich geschwächten Außenministerium erlebt, dessen Macht mit dem Aufstieg des nationalen Sicherheitsstaates stetig geschwunden ist.

Wäre es Blinken in diesem Zusammenhang auch nur im Geringsten ernst mit seinem Entspannungsprojekt, hätte er ein Flugzeug von der Andrews Air Force Base bestellt und wäre nach Peking geflogen, sobald er von dem Ballonvorfall erfahren hätte. Ich sehe zwei Gründe, warum er das nicht getan hat. Erstens: Seine geplanten Gespräche mit Wang Yi waren, wie ich bereits angedeutet habe, von Anfang an ein Fehlschlag. Zweitens hat das Biden-Regime schnell begriffen, dass das Pentagon wieder einmal das Außenministerium übertrumpft hat und aus politischer Opportunität den Falken vom Capitol Hill nachgeben musste.

Der von mir beschriebene Streit ist in transpazifischen Angelegenheiten seit langem besonders ausgeprägt. Während meiner Jahre als Korrespondent in Tokio und anderswo in Ostasien kam ich zu dem Schluss, dass Washington im Pazifik keine Außenpolitik betreibt, sondern eine Sicherheitspolitik, die vom Militär gesteuert wird. Kein ehrlicher amerikanischer Diplomat hat mir je widersprochen.

Ein Ballon von geringer Tragweite ist gerade über dem Atlantik geplatzt. Der des Pentagons schwebt weiter. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

