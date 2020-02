Breaking with Washington: Arabs and Muslims must take a stand for Palestine A negotiated solution to the ‚Palestinian-Israeli conflict‘, at least the way envisaged by successive US administrations, has failed. Now, Palestinians and their allies would have to explore a whole new path of liberation that does not go through Washington.

Der Bruch mit Washington: Araber und Muslime müssen sich für Palästina einsetzen

Von Ramzy Baroud

Eine Verhandlungslösung für den „palästinensisch-israelischen Konflikt“, zumindest auf dem von den aufeinander folgenden US-Regierungen vorgesehenen Weg, ist gescheitert. Nun müssten die Palästinenser und ihre Verbündeten einen ganz neuen Weg der Befreiung beschreiten, der nicht über Washington führt.

Es ist leicht, die ganze Schuld auf die derzeitige US-Regierung zu schieben, indem man zwielichtige Gestalten wie den Schwiegersohn des Präsidenten, Jared Kushner, als den Mann ausgrenzt, der im Alleingang jede echte Chance auf einen gerechten Frieden in Palästina und Israel vermindert hat.

Die Wahrheit unterscheidet sich jedoch stark von bequem geformten Annahmen. Der von den USA propagierte „Friedensprozess“ befindet sich seit den letzten Verhandlungen im Jahr 2014 in einer Lücke. Jahre vor der Ankündigung von Donald Trumps „Nahostplan“ am 28. Januar hat Israel alles in seiner Macht Stehende getan, um sicherzustellen, dass die Palästinenser niemals einen eigenen Staat haben können. Nicht nur sprachen israelische Beamte offen von ihrem Wunsch, einen Großteil der besetzten Gebiete illegal zu annektieren, sondern die israelische Regierung hat auch zahlreiche Schritte unternommen, um die ständige Ausweitung der illegalen jüdischen Siedlungen sicherzustellen.

Man müsste politisch naiv und moralisch blind sein, um anzunehmen, dass die israelische Regierung zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit ein Jota Interesse an einem gerechten Frieden hatte, der dem palästinensischen Volk ein Mindestmaß an Würde, Freiheit und Gerechtigkeit garantieren würde.

Dennoch haben alle mitgespielt: Israel beklagte sich, dass es keinen Friedenspartner hat, während es gleichzeitig seine militärische Besatzung verfestigte und sein Kolonialregime ausweitete; die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) von Präsident Mahmoud Abbas winkte unaufhörlich mit leeren Drohungen, die letztlich nichts bedeuteten; die Amerikaner drängten beide Parteien, zu „bedingungslosen Verhandlungen“ zurückzukehren, und zwar unter gleichzeitiger Finanzierung in Höhe von 3 Dollar.Die Vereinten Nationen und die Europäische Union folgten einem vorhersehbaren politischen Skript, das als „gemäßigter“ als das von Washington angesehen wurde, haben jedoch keine einzige sinnvolle Maßnahme ergriffen, um Israel von weiteren Verletzungen des Völkerrechts abzubringen.

Unterdessen blieben die Arabische Liga und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), die wohl die solideren und beständigeren Verbündeten Palästinas sind, marginal und von allen Parteien bei weitem die am wenigsten relevanten. Ihre gelegentlichen Erklärungen zur Unterstützung der Palästinenser und zur Verurteilung der israelischen Besatzung wurden so vorhersehbar und unwirksam. Abgesehen von Abbas und seiner Autorität sahen die einfachen Palästinenser keinen Wert in einer verbalen Unterstützung, die kaum jemals in konkrete Taten umgesetzt wurde.

Irgendwie hat sich dieses verzerrte Paradigma über viele Jahre hinweg gehalten, zum Teil deshalb, weil es für alle passte, außer natürlich für das palästinensische Volk, dessen Unterwerfung und Demütigung durch Israel ungehindert weiterging.

Gegenwärtig gibt es zwei verschiedene Strömungen, die darum kämpfen, die Situation in Palästina in der Zeit nach dem „Deal of the Century“ zu definieren.

Erstens Israel und die Vereinigten Staaten, die den „Nahostplan“ in schnelle und unumkehrbare Maßnahmen umsetzen wollen. Sie sind bestrebt, die illegalen Siedlungen im Westjordanland und im Jordantal (etwa 30% der Gesamtgröße des Westjordanlandes) zu annektieren. Darüber hinaus möchte Washington, dass seine sorgfältigen, heimlichen Bemühungen um eine Normalisierung zwischen Arabern und Israel in tatsächliche Abkommen und schließlich in volle diplomatische Beziehungen umgesetzt werden.

Zweitens wollen die Palästinensische Autonomiebehörde, die EU, die UNO, die Arabische Liga und die OIC den „Deal des Jahrhunderts“ vereiteln, aber sie haben keinen anderen Weg, den sie einschlagen können. Sie bestehen auf der Achtung des Völkerrechts und bleiben eingefleischte Anhänger des nicht realisierbaren Zwei-Staaten-Paradigmas, aber sie haben keine wirkliche Strategie, geschweige denn einen Durchsetzungsmechanismus, um dies zu erreichen.

Das pro-PA-Lager strotzt vor Widersprüchen, die nicht weniger offensichtlich sind als die der Abbas-Behörde, die von „Volkswiderstand“ spricht, während sie gemeinsam mit Israel jeden Versuch unterdrückt, die israelische Besatzung herauszufordern.

Ein perfektes Beispiel für die Widersprüche in diesem Lager ist, dass nur zwei Tage nach der Erklärung der Arabischen Liga, die den „Deal des Jahrhunderts“ ablehnt, der Chef des sudanesischen Souveränen Rates, Abdel Fattah al-Burhan, mit dem rechten israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Uganda zusammentraf. Burhan hofft, die Normalisierung mit Israel gegen die Gunst Washingtons eintauschen zu können.

Ein weiteres Beispiel zeigt sich im Verhalten von Abbas selbst, der am 1. Februar erklärte, er werde alle Kontakte mit Israel abbrechen, einschließlich der so genannten Sicherheitskoordination, dem Hauptpfeiler des Oslo-Abkommens, bei dem die Sicherheitskräfte der PA praktisch im Dienst der israelischen Besatzung stehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Abbas auf diesen Rettungsanker zurückgreift, aber er hat seine Versprechen nie eingelöst. Wir haben keinen Grund zu glauben, dass es dieses Mal anders ist.

Es besteht wenig Hoffnung, dass das pro-PA-Lager, wie es in der gegenwärtigen politischen Struktur zum Ausdruck kommt, den „Deal des Jahrhunderts“ wirklich besiegen kann.

Die Abschlusserklärungen, die aus dem Gipfel der Arabischen Liga in Kairo und dem OIC-Gipfel in Jeddah am 1. bzw. 3. Februar resultieren, sind eine Wiederholung zahlreicher vergangener Konferenzen, auf denen Versprechen gemacht und Verurteilungen ausgesprochen wurden, ohne dass es zu Folgemaßnahmen kam.

Wenn Araber und Muslime tatsächlich aufrichtig in ihrem Wunsch sind, den US-israelischen Verschwörungen entgegenzutreten, sollten sie über dieses erdrückende Muster unpraktischer Politik hinausgehen. Es reicht nicht aus, das Vorgehen Washingtons abzulehnen und das israelische Vorgehen anzuprangern. Sie sollten genug Mut aufbringen, um ihre Erklärungen in eine tatsächliche, einheitliche Strategie und ihre Strategie in Taten umzusetzen, und zwar mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln.

Die arabischen Länder verfügen über einen massiven wirtschaftlichen und politischen Einfluss in Washington und in der ganzen Welt. Was ist all dieser Einfluss wert, wenn er nicht zur Verteidigung Palästinas und seines Volkes eingesetzt wird?

Washington und Tel Aviv rechnen damit, dass die Wut über den „Deal des Jahrhunderts“ unter Arabern und Muslimen schließlich verebben wird, genau so, wie es geschehen ist, nachdem Trump ganz Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die Botschaft seines Landes im Mai 2018 dorthin verlegt hat.

Wenn Araber und Muslime in Palästina erneut scheitern, dann wird das palästinensische Volk wieder einmal allein in diesem verzweifelten Kampf stehen, zu dem es keine andere Alternative hat, als sich ihm zu stellen. Und wenn die Palästinenser sich erheben, was sie sicherlich tun werden, wird ihr Aufstand nicht nur Israel, sondern den gesamten regionalen und internationalen Apparat herausfordern, der die israelische Besatzung so viele Jahre lang unangefochten hat. Übersetzt mit Deepl.com

