Der Chris Hedges Bericht: Roger Waters über seine Musik, seinen Aktivismus und seine “This is Not a Drill”-Tou

Der Chris Hedges Bericht: Roger Waters über seine Musik, seinen Aktivismus und seine “This is Not a Drill”-Tour

Eine der größten polnischen Musikveranstaltungen hat ein Konzert von Roger Waters, dem Mitbegründer von Pink Floyd, abgesagt, nachdem dieser zu Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland aufgerufen hatte. Kontroversen zu provozieren ist nicht neu.

Von Chris Hedges | Der Chris Hedges Report



29. September 2022

Roger Waters, die britische Rocklegende und Mitbegründer von Pink Floyd, befindet sich gerade mitten in seiner “This Is Not A Drill”-Tour. In seinen Konzerten verbindet er sein musikalisches Genie mit den drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit, darunter der permanente Krieg, Polizeigewalt, die Verbrechen der israelischen Besatzung gegen die Palästinenser, einschließlich der Ermordung der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh durch das israelische Militär und die Inhaftierung von Julian Assange. Wenn Waters den Song “The Powers that Be” vorträgt, werden über ihm auf den riesigen Videoleinwänden animierte Szenen von Polizeibrutalität gezeigt. Die Namen von George Floyd, Eric Garner, Breonna Taylor und anderen blinken auf den Bildschirmen auf. Als ihr Verbrechen wird angegeben, dass sie Schwarze sind. Ihre Strafe ist der Tod.

Immer wieder zeigt er die Kräfte der Unterdrückung, darunter Bilder aus dem Video “Collateral Murder”, die israelische Bombardierung des Gazastreifens und zahlreiche andere Polizeimorde, darunter die des Syrers Ali Al-Hamda, der von der türkischen Polizei getötet wurde, Rashan Charles, der von der britischen Polizei getötet wurde, und Matheus Melo Castro, der von der Polizei in Brasilien erschossen wurde. Slogans des Widerstands durchziehen die Performance – “Fuck Drones”, “Fuck the Supreme Court”, “Fuck Occupation”, “You Can’t Have Occupation And Human Rights”. Er widmet einen Song den Wasserschützern und zeigt eine Montage von US-Präsidenten von Ronald Reagan bis Joe Biden, die alle als Kriegsverbrecher bezeichnet wurden. Waters bringt uns in eine Zeit zurück, in der Künstler nicht durch kommerzielle Interessen ihrer moralischen Autorität beraubt wurden. Er steht unmissverständlich auf der Seite der Unterdrückten. Er stellt sich unmissverständlich gegen die Kräfte der Unterdrückung. Wie Victor Jara, Mercedes Sosa oder Woody Guthrie weiß er, für wen wir kämpfen müssen und gegen wen wir kämpfen müssen. Roger Waters wird mit mir über Musik und seine Tournee sprechen.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report. Übersetzt mit Deepl.com

