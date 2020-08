Der ehemalige israelische Knessetabgeordnete Moshe Feiglin begrüßte die gestrige verheerende Explosion in Beirut freudig als ein “Geschenk Gottes” rechtzeitig zum jüdischen Fest Tu B’Av.

Dieser zionistische Hetzer gehört für immer weg gesperrt, bevor er noch mehr Menschen vergiftet mit seinem Hass

Erinnern Sie daran, dass der ehemalige stellvertretende Knesset-Sprecher @moshefeiglin, der die Katastrophe in Beirut feiert, zuvor dazu aufgerufen hatte, die Palästinenser in Gaza zu “konzentrieren” und “auszurotten”. Vielleicht sollte @EUinIsrael @EGiaufretEU ihn zum Mittagessen und zu einem Fototermin einladen?

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/concentrate-and-exterminate-israel-parliament-deputy-speakers-gaza-genocide-plan

Unterdessen feiert mindestens ein israelischer Politiker die Katastrophe, die mehr als 100 Tote und Tausende Verletzte und Vertriebene hinterlassen hat: https://jpost.com/middle-east/do

Der Likud MK Moshe Feiglin feierte die Explosion am Mittwoch und sagte, dass er zu Ehren von Tu B’Av, dem “Feiertag der Liebe”, der am Dienstagabend nach der Explosion begann, empfangen wurde.

“Sie glauben doch nicht wirklich, dass dies ein unordentliches Gaslager war, oder? Verstehen Sie, dass diese Hölle als ein Raketenregen auf uns fallen sollte?!” schrieb Feiglin auf Facebook.

Feiglin verglich die Explosion mit einer Atombombe und meinte, dass sie wie ein Atompilz aussehe. “Ich warne seit Jahren davor, dass der Rückzug aus dem Libanon und das neue strategische Gleichgewicht gegenüber der Hisbollah Israel in ein Gleichgewicht des Schreckens gebracht hat, das einer Atombombe der Terrororganisation an unserer Nordgrenze gleichkommt.

“Heute ist Tu B’Av, ein Tag der Freude und ein wahres und großes Dankeschön an G-tt und all die Genies und Helden, die wirklich (!) für uns diese wunderbare Feier zu Ehren des Tages der Liebe organisiert haben”, schrieb Feiglin.

Verwerflich: Der @nmladenov der UNO nutzt die Tragödie von Beirut aus, um seine politische Agenda der Normalisierung mit Israel zu fördern.

Israel ist ein feindlicher Staat, der von Kriegsverbrechern angeführt wird, die in den Libanon eindrangen und ihn besetzten und 10 von 1000 Menschen ermordeten.

Er sollte fordern, dass sie vor Gericht gestellt werden.

Unergründliche Tragödie entfaltet sich in #Beirut. Die Region und die Welt müssen zusammenkommen, um den Menschen im Libanon in dieser Zeit der Qualen zu helfen. #Israel hat bereits Hilfe durch die UNO angeboten. #BeirutBlast

Das kann man nicht erfinden. Das mörderische Regime, das wiederholt in den Libanon eingedrungen ist, Beirut besetzt und Massaker verübt hat, Zehntausende Libanesen und Palästinenser ermordet hat und nach der gestrigen Katastrophe immer noch nicht vom Verdacht befreit werden kann, täuscht Solidarität mit Beirut vor.

Das Tel Aviv muni Gebäude wird heute Abend in libanesischen Fahnenfarben beleuchtet, aus Solidarität mit den Opfern der Explosion in Beirut https://haaretz.com/middle-east-news/.premium-over-100-dead-and-dozens-still-trapped-under-rubble-after-massive-blast-rocks-beirut-1.9047952

Bild: AFP

https://www.middleeastmonitor.com/20200805-ex-israel-mk-declares-lebanon-blast-as-gift-from-god/5. August 2020

Der ehemalige israelische Knessetabgeordnete Moshe Feiglin begrüßte die gestrige verheerende Explosion in Beirut freudig als ein “Geschenk Gottes” rechtzeitig zum jüdischen Fest Tu B’Av.

Feiglin schrieb auf Facebook, dass er Gott dafür dankte, dass die tödliche Explosion in Beirut stattfand, und behauptete, es sei gerade rechtzeitig für das Tu B’Av-Fest, das ein Fest der Liebe ist und in der heutigen Zeit zu einem romantischen jüdischen Feiertag geworden ist, an dem getanzt, Blumen verteilt und gesungen wird.

“Heute ist Tu B’Av, ein Tag der Freude, und ein wahres und großes Dankeschön an G-tt und all die Genies und Helden, die wirklich (!) für uns diese wunderbare Feier zu Ehren des Tages der Liebe organisiert haben.

Er fuhr fort zu spekulieren, dass die Explosion kein Unfall war und behauptete, er habe “Erfahrung” mit Sprengstoffen. Er sagte: “Sie glauben doch nicht wirklich, dass dies ein unordentliches Treibstofflager war, oder? Verstehen Sie, dass diese Hölle als ein Raketenregen auf uns fallen sollte?! Ich habe einige Erfahrung mit Sprengstoffen. Die größte Explosion, an der ich teilgenommen habe, war 2,5 Tonnen TNT.”

Er fügte hinzu: “Was wir gestern im Hafen von Beirut gesehen haben, war viel größer. Die zerstörerische Wirkung (ohne die Strahlung) war wie eine Atombombe.”

In einem Interview mit dem Lokalradio sagte der ehemalige Likud MK, er hoffe, dass Israel für die Explosion verantwortlich sei und dass er sich “freuen” dürfe, dass es Beirut und nicht Tel Aviv sei.

Er sagte: “Wenn wir es waren, und ich hoffe, dass wir es waren, dann sollten wir stolz darauf sein, und damit werden wir ein Gleichgewicht des Schreckens schaffen. Wenn wir es vermeiden, zu sagen, dass wir es waren – dann begeben wir uns auf die dunkle Seite der Moral.

Er fuhr fort: “Wir dürfen uns alle darüber freuen, dass es im Hafen von Beirut und nicht in Tel Aviv explodiert ist.

Am 4. August explodierte ein Lagerhaus in Beirut, wobei Tausende verletzt und mindestens 100 Menschen getötet wurden, und die Zahl der Todesopfer stieg.

Die Explosion wurde zunächst einer Ladung von Feuerwerkskörpern zugeschrieben, doch später stellte sich heraus, dass sich in einem Lagerhaus 2.750 Tonnen hochexplosives Ammoniumnitrat befanden, das sich entzündete und die gewaltige Explosion verursachte. Übersetzt mit Deepl.com

--

