Der eingebildete Krieg Von Patrick Lawrence Speziell für Consortium News

Bild:US-Präsident Joe Biden nach seiner Rede zur russischen Invasion in der Ukraine, 24. Februar. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Es begann, als das Biden-Regime und die Presse die russischen Ziele in der Ukraine falsch darstellten. Alles andere hat sich daraus ergeben.

Der eingebildete Krieg

Von Patrick Lawrence

13. Juli 2022

Was würden die politischen Cliquen, die “Geheimdienste” und die Presse, die beide bedienen, tun, wenn sich die Art von Krieg in der Ukraine, von der sie unablässig sprachen, als imaginär herausstellte, als ein Marvel-Comic-Konflikt, der wenig mit der Realität zu tun hat? Darüber habe ich mich seit Beginn der russischen Intervention am 24. Februar gewundert. Ich wusste, dass die Antwort interessant sein würde, wenn wir sie endlich bekämen.

Jetzt haben wir eine. Nimmt man die von der Regierung beaufsichtigte New York Times als Leitfaden, ist das Ergebnis eine Variante dessen, was wir gesehen haben, als das Russiagate-Fiasko aus den Fugen geriet: Diejenigen, die sowohl Orthodoxien als auch Zustimmung fabrizieren, schlüpfen durch die Seitentür.

Ich könnte Ihnen sagen, dass ich nicht beabsichtige, die Times bei dieser wilden Schikane herauszuheben, aber das tue ich. Die einstige, aber nicht mehr existierende Zeitung ist weiterhin einzigartig bösartig in ihren Täuschungen und Betrügereien, wenn sie ahnungslosen Lesern die offizielle, aber imaginäre Version des Krieges aufzwingt.

Wie sich die argwöhnischen Leser von Consortium News erinnern werden, war Wladimir Putin klar, als er der Welt die Absichten Russlands zu Beginn seiner Intervention mitteilte. Es waren zwei: Die russischen Streitkräfte gingen in die Ukraine, um sie zu “entmilitarisieren und zu entnazifizieren” – zwei begrenzte, definierte Ziele.

Ein aufmerksamer Leser dieser Kommentare wies kürzlich in einem Kommentar darauf hin, dass der russische Präsident wieder einmal bewiesen hat, dass er, was immer man auch von ihm halten mag, ein fokussierter Staatsmann mit einem ausgezeichneten Verständnis der Geschichte ist. Auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 erklärte der Alliierte Kontrollrat seine Nachkriegsziele in Deutschland als “die vier D’s”. Diese waren Entnazifizierung, Demilitarisierung, Demokratisierung und Dezentralisierung.

David Thompson, der mich auf diesen historischen Hinweis aufmerksam gemacht hat, sei an dieser Stelle ein verdienter Artikel gewidmet:

“Putins Wiederholung der Prinzipien der Entnazifizierung und Entmilitarisierung, die auf der Potsdamer Konferenz festgelegt wurden, ist nicht nur ein kurioser Verweis auf die Geschichte. Er hat den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich klargemacht, dass die 1945 in Potsdam getroffene Vereinbarung immer noch relevant und gültig ist ….”

Der russische Präsident, dessen gesamtes Argument gegenüber dem Westen darin besteht, dass eine gerechte und stabile Ordnung in Europa den Sicherheitsinteressen aller Seiten dienen muss, hat lediglich die Ziele wiederholt, zu deren Verwirklichung sich das transatlantische Bündnis einst verpflichtet hatte. Mit anderen Worten, er wies auf die grobe Heuchelei dieses Bündnisses hin, das die ideologischen Nachfahren der deutschen Nazis aufrüstet.

Von links: der britische Premierminister Winston Churchill, US-Präsident Harry S. Truman und der sowjetische Führer Josef Stalin während der Potsdamer Konferenz, 1945. (U.S. National Archives and Records Administration, Wikimedia Commons)

Ich verweile bei diesem Thema, weil der imaginäre Krieg mit den völlig unverantwortlichen Falschdarstellungen der Ziele der Russischen Föderation in der Ukraine durch das Biden-Regime und die Presse begann. Alles andere hat sich daraus ergeben.

Sie erinnern sich: Die russischen Streitkräfte wollten das ganze Land “erobern”, das Kiewer Regime auslöschen, eine Marionettenregierung einsetzen und dann nach Polen, in die baltischen Staaten, nach Transnistrien und in die restliche Republik Moldau vorstoßen, und wer weiß, was danach kommt. Die Entnazifizierung, so können wir jetzt lesen, ist ein falscher Trick des Kremls.

Nächste Ausgabe

Nach dieser glatten Lüge kam die nächste Ausgabe des Comics auf den Markt. Russland scheitert an seinen imaginären Zielen. Niedrige Moral, Desertionen, schlecht ausgebildete Truppen, die nicht genug zu essen haben, logistische Misserfolge, miserable Artillerie, unzureichende Geschütze, inkompetente Offiziere: Die Russen waren auf eine Niederlage auf ukrainischem Boden gefasst.

Die Konsequenz daraus war der Heroismus, der Mut und der Kampfeswille der ukrainischen Truppen, vor allem des Asow-Bataillons, die keine Neo-Nazis mehr waren. Die Times, der Guardian, die BBC und verschiedene andere Mainstream-Publikationen und -Sender hatten uns zuvor über diese ideologischen Fanatiker informiert. Das war damals, das ist heute.

Das Problem war, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Erfolge auf dem Schlachtfeld zu vermelden gab. Die Niederlagen hatten in der Tat begonnen. Etwa im Mai, als das Asow-Bataillon, so heldenhaft und demokratisch es auch sein mag, in Mariupol zur Kapitulation gezwungen wurde, war es Zeit für – das musste einfach sein – russische Gräueltaten.

Wir hatten das Theater und die Entbindungsklinik in Mariupol, wir hatten das berüchtigte Gemetzel in Bucha, dem Vorort von Kiew; verschiedene andere sind gefolgt. Was genau in diesen Fällen geschah, wurde nie von glaubwürdigen, unparteiischen Ermittlern festgestellt; zahlreiche Beweise dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte die Verantwortung tragen, werden von vornherein abgetan. Aber wer braucht schon Untersuchungen und Beweise, wenn die brutalen, kriminellen, wahllos rücksichtslosen Rrrrusssianer schuldig sein müssen, wenn der imaginäre Krieg weitergehen soll?

Meine unangefochtenen Favoriten in dieser Reihe kommen von CNN, das in diesem Frühjahr ausführlich über Behauptungen – natürlich ukrainische Behauptungen – berichtete, dass russische Soldaten junge Mädchen und Jungen bis hin zu monatelangen Säuglingen vergewaltigen. Drei solcher Exemplare finden Sie hier, hier und hier.

Der Sender ließ diese Untersuchung abrupt fallen, nachdem der hochrangige ukrainische Beamte, der diese Behauptungen verbreitete, seines Amtes enthoben wurde, weil die Anschuldigungen erfunden sind. Ein kluger Schachzug von CNN, wie ich finde: Propaganda muss nicht sehr subtil sein, wie die Geschichte zeigt, aber sie hat ihre Grenzen.

Kurz nachdem die Erzählung von den Gräueltaten gereift war, begann das Thema “Die Russen stehlen ukrainisches Getreide”. Die BBC hat dazu eine besonders schöne Darstellung geliefert. Schauen Sie sich diese Video- und Textpräsentation an und sagen Sie mir, dass es nicht das Niedlichste ist, was Sie je gesehen haben, mit so vielen Löchern wie die Spitzengardinen meiner irischen Großmutter.

Aber an diesem Punkt gibt es Probleme. Die russischen Streitkräfte mit ihren Desertionen, veralteten Waffen und dummen Generälen nahmen in der Ostukraine eine Stadt nach der anderen ein. Das waren – und das ist der Pferdefuß – keine eingebildeten Siege.

Weg mit dem Motto “Der Krieg läuft gut”, her mit dem wahllosen Einsatz von Artillerie durch die brutalen Russen. Das war eine “primitive Strategie”, wollte uns die Times wissen lassen. In der Grausamkeit des Krieges beschießt man eine feindliche Stellung nicht einfach, bevor man sie einnimmt. Mittelalterlich.

In letzter Zeit gibt es ein weiteres Problem für die Beschwörer des imaginären Krieges. Das ist die Zahl der Toten. Die Menschenrechtsbeobachtungsmission der Vereinten Nationen meldete am 10. Mai, dass die Zahl der zivilen Todesopfer bisher bei über 3.380 lag, im Juni stieg sie auf 4.509, und 3.680 Zivilisten wurden verletzt. (Und in einem Krieg schießen und töten beide Seiten.)

Verdammt noch mal, riefen sie auf der Eighth Avenue aus. Das ist bei weitem nicht genug in diesem imaginären Krieg. In ihrer Verzweiflung über die hohe Zahl der Todesopfer veröffentlichte die Times am 18. Juni “Death in Ukraine: A Special Report”. Was für eine Lektüre. Der Bericht enthält nichts als Andeutungen und haltlose Vermutungen. Aber der imaginäre Krieg muss weitergehen.

Der “Sonderbericht” der Times – dum-da-da-dum – stützt sich auf Phrasen wie “Zeugenaussagen und andere Beweise” und “die Tausenden, von denen man glaubt, dass sie getötet wurden”. Die Beweise stammen übrigens fast ausschließlich von ukrainischen Offiziellen – wie auch ein übermäßiger Teil der von der Times veröffentlichten Informationen.

Es gibt ein großartiges Zitat: “Menschen werden wahllos oder plötzlich oder ohne Grund und Verstand getötet.” Wow! Ist das verdammend oder was?

Aber ein anderes Problem. Diese Beobachtung stammt von einem Richard Kohn, der an der Universität von North Carolina emeritiert ist. Ich hoffe, der Professor hat einen schönen Sommer in Chapel Hill.

Ende Juni fiel Sievierodonetsk – oder stieg auf, je nachdem, wie man es sieht – und kurz darauf auch Lyssytschansk und die gesamte Provinz Luhansk. Jetzt kommen hier und da die Beichtgeschichten. Die ukrainischen Streitkräfte sind so verwirrt, dass sie sich gegenseitig beschießen, lesen wir. Sie können ihre Funkgeräte nicht bedienen, und – eine geschickte Kehrtwendung – ihnen gehen Nahrung, Munition und Moral aus. Unausgebildete Soldaten, die sich zum Patrouillieren in ihren Vierteln gemeldet haben, verlassen die Frontlinien.

Ausharrende

Es gibt die Verweigerer. Die Times berichtete letzte Woche, dass die Ukrainer, die in Luhansk erledigt sind, eine Gegenoffensive im Süden planen, um verlorenes Gebiet zurückzuerobern. Wir alle brauchen unsere Träume, nehme ich an.

Zur Überraschung vieler veröffentlichte Patrick Lang, der normalerweise ein scharfsinniger Beobachter militärischer Angelegenheiten ist, am vergangenen Freitag auf seinem Turcopolier den Artikel “Unable to even fix its own tanks, Russia’s humiliation is now complete”. Der pensionierte Oberst prophezeit den Russen “eine plötzliche Wende des Schicksals”. Nein, ich halte nicht den Atem an.

Haben Sie genug von diesem imaginären Krieg? Ich schon. Ich lese diesen Schrott täglich als berufliche Verpflichtung. Einiges davon finde ich amüsant, aber im Großen und Ganzen macht es mich krank, wenn ich daran denke, was die amerikanische Presse sich selbst und ihren Lesern angetan hat.

Fürs Protokoll: Es ist schwer zu sagen, was genau auf den tragischen Kriegsschauplätzen der Ukraine passiert. Wie schon früher an dieser Stelle erwähnt, gibt es nur sehr wenige Berichte von professionellen, wirklich desinteressierten Korrespondenten. Aber ich stelle hier meine Vermutung an, und mehr ist es nicht.

Dieser Krieg hat sich mehr oder weniger unaufhaltsam in eine Richtung entwickelt: Im wirklichen Krieg sind die Ukrainer von Anfang an auf einem langsamen Marsch in die Niederlage gewesen. Sie sind zu korrupt, zu sehr von ihrer fanatischen Russophobie fasziniert, um eine wirksame Truppe zu organisieren oder auch nur den Durchblick zu behalten.

Es handelt sich nicht um einen zermürbenden Abnutzungskrieg, wie man uns glauben machen will. Er geht langsam voran, weil die russischen Streitkräfte darauf bedacht zu sein scheinen, die Zahl der Opfer zu begrenzen – ihre eigenen und die der ukrainischen Zivilisten. Ich habe mehr Vertrauen in die Zahlen der UNO als in diesen dummen, nichtssagenden “Sonderbericht”, den die Times gerade veröffentlicht hat.

Ich weiß nicht, warum sich die russischen Streitkräfte zu Beginn des Konflikts von Norden her den Außenbezirken Kiews näherten und sich dann zurückzogen, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie beabsichtigten, die Hauptstadt einzunehmen. Es gab zwar Gefechte, aber sie wurden sicher nicht “zurückgeschlagen”. Das ist blanker Unsinn.

Ich erwarte eine gründliche Untersuchung der – zugegebenermaßen unwahrscheinlichen – Gräueltaten, die zweifellos stattgefunden haben, ohne dass es bisher einen schlüssigen Hinweis auf die Schuldfrage gibt.

Avril Haines, die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, bemerkte kürzlich, dass Russland nach wie vor das Ziel verfolgt, den größten Teil der Ukraine einzunehmen. In einer Rede Ende Juni in Aschgabat, der Hauptstadt Turkmenistans, wirkte Putin auffallend entspannt und versicherte: “Alles läuft nach Plan. Es hat sich nichts geändert.” Das Ziel sei nach wie vor, “den Donbass zu befreien, diese Menschen zu schützen und Bedingungen zu schaffen, die die Sicherheit Russlands selbst garantieren. That’s it.”

Wenn man diese beiden Aussagen nebeneinander stellt, gibt es weitaus mehr Beweise für Putins Aussage als für Haines.

Absichtlich oder unabsichtlich – und ich habe oft den Eindruck, dass die Times die Tragweite ihrer Veröffentlichungen nicht begreift – veröffentlichte die Zeitung am Sonntag einen Artikel mit der Überschrift “Ukraine and the Contest of Global Stamina”. Der Ausgang dieses Konflikts hänge nun davon ab, “ob die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten ihr militärisches, politisches und finanzielles Engagement aufrechterhalten können, um Russland aufzuhalten.”

Kann es sein, dass sie unten in der Eighth Avenue nicht verstehen, dass sie die Ukraine gerade als einen “Ladenhüter” bezeichnet haben? Wissen sie, dass sie soeben verkündet haben, dass der imaginäre Krieg, den sie in den letzten vier Monaten geführt haben, in einer Niederlage endet, da es in der Ukraine niemanden gibt, der ihn gewinnen kann? Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Folgen Sie ihm auf Twitter @thefloutist. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite.

