Ein jüdischer Nobelpreisträger mit Weitblick!

Der “endgültige” Untergang Israels wurde von Einstein vorhergesagt

Von Yvonne Ridley

4. Juni 2021

Man muss kein Genie sein, um zu sehen, dass das scheiternde zionistische Projekt namens Israel aus den Fugen gerät. Es war allerdings ein Genie, das den Untergang des jungen Staates vorhersagte, als er gebeten wurde, bei der Beschaffung von Geldern für seine Terrorzellen zu helfen.

Zehn Jahre bevor der Staat 1948 seine “Unabhängigkeit” auf dem dem Volk Palästinas gestohlenen Land erklärte, beschrieb Albert Einstein die geplante Gründung Israels als etwas, das “dem Wesen des Judentums” widerspricht. Nachdem er aus Hitlerdeutschland geflohen und schließlich US-Bürger geworden war, brauchte Einstein keine Lektionen darüber, wie Faschismus aussieht.

Als einer der größten Physiker der Geschichte und unterstützt von einigen anderen hochkarätigen jüdischen Intellektuellen, erkannte Einstein 1946 die Fehler und Bruchlinien, als er vor dem anglo-amerikanischen Untersuchungsausschuss zur Palästinafrage sprach. Er konnte nicht verstehen, warum Israel gebraucht wurde. “Ich glaube, es ist schlecht”, sagte er.

Zwei Jahre später, 1948, schickten er und eine Reihe von jüdischen Akademikern einen Brief an die New York Times, um gegen einen Besuch von Menachem Begin in Amerika zu protestieren. In dem gut dokumentierten Brief prangerten sie Begins Herut (Freiheit)-Partei an und verglichen sie mit “einer politischen Partei, die in ihrer Organisation, ihren Methoden, ihrer politischen Philosophie und ihrer sozialen Anziehungskraft der Nazi- und der faschistischen Partei sehr ähnlich ist.”

Herut war eine rechtsnationalistische Partei, aus der später der von Benjamin Netanjahu geführte Likud hervorging. Als Anführer der zionistischen Terrorgruppe Irgun, einer Abspaltung von der größeren jüdischen paramilitärischen Organisation, der Haganah, wurde Begin wegen terroristischer Aktivitäten gegen die britischen Mandatsbehörden gesucht. Selbst als er Premierminister von Israel wurde (1997-1983), wagte er es nie, Großbritannien zu besuchen, wo er immer noch auf der Liste der Meistgesuchten stand.

Es war die Gewalt im Vorfeld der Gründung Israels, die Einstein besonders anwiderte, und zweifellos war dies das Wichtigste für ihn, als er das Angebot ablehnte, Israels Präsident zu werden. Dieses Angebot wurde ihm 1952 vom Gründungspremierminister des Staates, David Ben-Gurion, unterbreitet. So höflich seine Ablehnung auch war, Einstein glaubte, dass die Rolle mit seinem Gewissen als Pazifist kollidieren würde, das und die Tatsache, dass er von seinem Zuhause in Princeton, New Jersey, wo er sich als deutscher Flüchtling niedergelassen hatte, in den Nahen Osten ziehen müsste.

Bei meinen Nachforschungen über Einsteins Ansichten stieß ich auf einen anderen seiner Briefe, der zwar weniger bekannt ist, aber wahrscheinlich viel aufschlussreicher ist als alle anderen, die er zum Thema Palästina verfasst hatte. So kurz er auch war – nur 50 Worte -, er enthielt seine Warnung vor der “letzten Katastrophe”, die Palästina in den Händen zionistischer Terrorgruppen bevorsteht.

Dieser besondere Brief wurde weniger als 24 Stunden nach dem Bekanntwerden des Massakers von Deir Yassin in West-Jerusalem im April 1948 geschrieben. Ungefähr 120 Terroristen von Begins Irgun und der Stern-Bande (angeführt von einem anderen Terroristen, der später Premierminister Israels wurde, Yitzhak Shamir), drangen in das palästinensische Dorf ein und schlachteten zwischen 100 und 250 Männer, Frauen und Kinder ab. Einige starben durch Gewehrschüsse, andere durch Handgranaten, die in ihre Häuser geworfen wurden. Andere, die in dem friedlichen Dorf lebten, wurden getötet, nachdem sie in einer grotesken Parade durch West-Jerusalem geführt wurden. Es gab auch Berichte über Vergewaltigungen, Folter und Verstümmelungen.

Einen Monat später beendeten die Briten ihre Mandatsherrschaft in Palästina und Israel wurde gegründet. Die Legitimation, auf die sich seine Gründer beriefen, war die UN-Teilungsresolution vom November 1947, die vorschlug, Palästina in zwei Staaten aufzuteilen, einen jüdischen und einen arabischen, wobei Jerusalem unabhängig von beiden Seiten verwaltet werden sollte.

Ein Journalist nimmt ein Buch über Albert Einstein in die Hand, während einer Pressekonferenz, auf der neu entdeckte Briefe und Fotos aus dem Albert-Einstein-Archiv gezeigt werden, in der Hebräischen Universität, 10. Juli 2006 in Jerusalem. (David Silverman/Getty Images)

Einsteins maschinengeschriebener Brief war an Shepard Rifkin adressiert, den Geschäftsführer der American Friends of the Fighters for the Freedom of Israel mit Sitz in New York. Diese Gruppe wurde ursprünglich gegründet, um die antibritischen Ideen der Stern-Bande zu fördern und in Amerika Geld zu sammeln, um Waffen zu kaufen, um die Briten aus Palästina zu vertreiben. Rifkin wurde zu ihrem Geschäftsführer ernannt, obwohl er sich später als “der Sündenbock” bezeichnete. Er hatte von Benjamin Gepner, einem Kommandanten, der die USA besuchte, den Auftrag erhalten, Einstein um seine Hilfe zu bitten. Rifkin verpflichtete sich, aber nach dem Massaker von Deir Yassin erhielt er eine scharfe Antwort von dem Physiker, die in nur 50 Worten verfasst war:

Sehr geehrter Herr,

Wenn eine wirkliche und endgültige Katastrophe über uns in Palästina hereinbrechen sollte, wären die ersten Verantwortlichen dafür die Briten und die zweiten Verantwortlichen dafür die aus unseren eigenen Reihen aufgebauten [sic] terroristischen Organisationen. Ich bin nicht gewillt, irgendjemanden mit diesen irregeführten und kriminellen Leuten in Verbindung zu sehen.

Mit freundlichen Grüßen,

Albert Einstein.

Der Brief wurde beglaubigt und bei einer Auktion verkauft, als er wieder auftauchte, und wird seitdem als eines der vernichtendsten antizionistischen Dokumente beschrieben, die dem Genie zugeschrieben werden.

Er könnte in Ton und Inhalt nicht unterschiedlicher sein als der Brief, den er 1929 an den Manchester Guardian schrieb, als er die “jungen Pioniere, Männer und Frauen von großartigem intellektuellem und moralischem Kaliber, die unter den glühenden Strahlen der palästinensischen Sonne Steine brechen und Straßen bauen” lobte und “die blühenden landwirtschaftlichen Siedlungen, die aus dem lange wüsten Boden emporschießen … die Entwicklung der Wasserkraft… [und] der Industrie… und, vor allem, das Wachstum eines Bildungssystems… Welcher Beobachter… kann sich dem Zauber solch erstaunlicher Leistungen und solch fast übermenschlicher Hingabe entziehen? ”

Einstein stützte seine Ansichten auf einen 12-tägigen Besuch in Palästina im Jahr 1923, als er an der Hebräischen Universität in Jerusalem Vorlesungen hielt. Es sollte sein einziger Besuch im heiligen Land bleiben.

Als lebenslanger Pazifist machte er sich um die weltweite Friedensbewegung verdient, als er das “Manifest an die Europäer” schrieb, um den Frieden in Europa durch die politische Vereinigung aller Staaten des Kontinents zu fordern. Kein Wunder, dass er den Staat Israel, der aus dem Lauf einer Waffe, Dynamit und dem Blut der Palästinenser entstanden ist, nie besucht hat.

Es hat viele “Deir Yassins” gegeben, seit der Nobelpreisträger Einstein das, was er als jüdischen Terrorismus ansah, rundheraus verurteilt hat. Heute, da der Gazastreifen noch immer unter Benjamin Netanjahus jüngster brutaler Militäroffensive gegen die weitgehend unbewaffnete Zivilbevölkerung schwelt, sah die Zukunft des zionistischen Staates noch nie so prekär aus.

Man sagt uns, dass alle politischen Karrieren im Scheitern enden, und Netanjahus ist nur ein Beispiel dafür. Man sagt uns auch, dass der gesellschaftliche Zusammenbruch mit dem ständigen Sturz von Regierungen und der Zunahme von Gewalt, die oft durch Kriege und Katastrophen hervorgerufen wird, unvermeidlich ist.

Israel hat in etwas mehr als zwei Jahren vier Parlamentswahlen abgehalten, die nicht in der Lage waren, eine stabile Regierung hervorzubringen. Netanyahus Weg, sich an der Macht zu halten, besteht darin, zu demonstrieren, dass er der starke Mann ist, den das Land braucht, um sich gegen palästinensische “Terroristen” zu “verteidigen”.

Außerdem wurde unter seiner Aufsicht das Gesetz über den jüdischen Nationalstaat verabschiedet, eine Gesetzgebung, die der Behauptung widerspricht, Israel sei eine liberale Demokratie.

Kein Wunder also, dass eine wachsende Zahl von Juden auf der ganzen Welt – in deren Namen Israel behauptet, zu existieren und zu handeln – wie Einstein von der “nazistischen und faschistischen” politischen Philosophie des Herodes angewidert sind, die unter dem Likud und Parteien, die noch weiter rechts im politischen Spektrum stehen, ihre Wiedergeburt gefunden zu haben scheinen. In der Tat sind anständige Menschen aller Glaubensrichtungen und keiner entsetzt darüber, dass der Rechtsextremismus kurz davor zu stehen scheint, die israelische Mainstream-Gesellschaft als Ganzes zu verschlingen.

Der berühmteste jüdische Wissenschaftler in der Geschichte wusste von seiner blutigen Konzeption an, dass ein Israel, das von rechtsgerichteten, schießwütigen Fanatikern geschaffen und geführt wird, nicht lebensfähig ist. Es sollte kein Genie gebraucht haben, um uns das zu sagen, aber es war so. Übersetzt mit Deepl.com

