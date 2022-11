US ‘success’ is Ukraine’s disaster In recent weeks, the New York Times reports, “Moscow has opened what amounts to a separate war: missile and drone strikes aimed at destroying Ukraine’s infrastructure, degrading the quality of life for millions of civilians in an effort to demoralize them.”

Der “Erfolg” der USA ist eine Katastrophe für die Ukraine

Mit dem Credo “Erfolg ist Konfrontation” gegenüber Russland haben die NATO-Staaten eine Katastrophe heraufbeschworen und die ukrainischen Friedensbemühungen unterminiert.

Der “Erfolg” der USA ist eine Katastrophe für die Ukraine

Von Aaron Maté

28. November 2022

In den letzten Wochen, so berichtet die New York Times, “hat Moskau etwas eröffnet, was einem eigenen Krieg gleichkommt: Raketen- und Drohnenangriffe, die darauf abzielen, die ukrainische Infrastruktur zu zerstören und die Lebensqualität von Millionen von Zivilisten zu verschlechtern, um sie zu demoralisieren.” Russlands Angriffe, so fügt die Washington Post hinzu, haben die Ukraine an den Rand einer humanitären Katastrophe gebracht”, indem sie Strom, Wärme und fließendes Wasser abstellten. Ukrainische Beamte schätzen, dass Russland die Hälfte der Energieinfrastruktur der Ukraine beschädigt oder zerstört hat. “Dieser Winter wird für Millionen von Ukrainern lebensbedrohlich sein”, warnt ein hoher Beamter der Weltgesundheitsorganisation.

Russland behauptet, dass es nur Infrastrukturen angreift, die militärischen Zwecken dienen. Unabhängig davon, welche rechtliche Begründung Moskau vorbringen kann, sind die Angriffe ein klarer Akt kollektiver Bestrafung der ukrainischen Zivilbevölkerung.

Ohne die strafrechtliche Verantwortung Russlands zu ignorieren, kann eine andere Realität anerkannt werden: Die Tatsache, dass Russland acht Monate nach der Invasion und nicht vorher einen “separaten Krieg” gegen die zivile Infrastruktur “eröffnet” hat, ist auch das Ergebnis von Entscheidungen, die von der ukrainischen extremen Rechten und ihren Verbündeten in Washington getroffen wurden.

Die verstärkten russischen Angriffe wurden von den NATO-Staaten vorhergesagt, deren Führer sich dafür entschieden, den Stellvertreterkrieg zu verlängern, indem sie die Diplomatie mieden und – höchstwahrscheinlich – mögliche Ausweichrouten in die Luft sprengten, nämlich die inzwischen vergessene Nord Stream 2-Pipeline. Die New York Times berichtete im September, dass westliche Beamte “verblüfft” waren, dass Russland zu diesem Zeitpunkt “eine Eskalation des Krieges vermieden” und “nur begrenzte Versuche unternommen hatte, kritische Infrastrukturen zu zerstören”, was sie befürchten ließ, dass “die gefährlichsten Momente noch bevorstehen”. Anstatt sich um eine diplomatische Lösung zu bemühen, entschied sich das US-geführte NATO-Bündnis dafür, die Ukraine in die vorhergesagte Gefahr zu treiben. Schließlich bestand die “Kriegsstrategie” der USA, wie die Washington Post im selben Monat feststellte, darin, “einen Krieg mit globalen Folgen anzuheizen und gleichzeitig zu versuchen, sich darüber auszulassen, wann und wie Kiew ein Abkommen zur Beendigung des Krieges schließen könnte.”

Man braucht Russlands Vorgehen nicht zu rechtfertigen, um anzuerkennen, dass der Kreml im Gegensatz dazu Positionen eingenommen hat, die die Chance auf eine vorteilhafte – oder zumindest verfolgbare – Verhandlungslösung boten.

Die Minsk-II-Vereinbarungen, der Rahmen für die Beendigung des Donbass-Kriegs zwischen Kiew und den von Russland unterstützten ukrainischen Rebellen nach 2014, wurden offiziell sowohl von der Ukraine als auch von den USA unterstützt, doch beide weigerten sich, sie umzusetzen. Die rechtsextremen Nationalisten der Ukraine schüchterten Präsident Wolodymyr Zelenskij mit direkten Drohungen mit einem Staatsstreich und sogar Mord ein, damit er sein Friedensmandat aufgibt. Die Regierung Biden hat sich auf die Seite der Nationalisten gestellt, indem sie sich weigerte, die NATO-Erweiterung vor der Invasion auch nur zu erörtern, untätig blieb, während Selenskyj sich weigerte, mit den Rebellen im Donbass zu verhandeln, und offensichtlich ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland im April sabotierte.

Selbst ukrainische Beamte und etablierte US-Medien räumen ein, dass Russlands derzeitiges Kriegsziel darin besteht, Diplomatie zu erzwingen. Die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur, so die New York Times, “sollen Kiew an den Verhandlungstisch zwingen”.

“Es ist klar, dass sie bestimmte Bedingungen stellen wollen, sie wollen uns zu Verhandlungen zwingen”, sagte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Oberst Jurij Ihnat. Aber ukrainische Beamte, so die Times weiter, “sind nicht in der Stimmung zu verhandeln”.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich in gleicher Weise und bezeichnete die Angriffe als “Konsequenzen” der ukrainischen Unwilligkeit, “in Verhandlungen einzutreten”.

Die Ukrainer haben jedes Recht, Verhandlungen mit ihrem Angreifer abzulehnen. Es lässt sich jedoch auch nicht leugnen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung – einschließlich der Menschen in der Umgebung von Selenskyj – seit Jahren Positionen vertritt, die den Krieg hätten verhindern und heute beenden können. Übersetzt mit Deepl.com

