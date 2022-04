The Assange Case Invalidates US Criticisms Of Russia: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ If you’ve been following the news about Ukraine but still don’t understand that it’s the single most aggressively narrative managed and psyop-intensive war in human history, there is a 100 percent chance you believe false things about what’s happening there.

Der Fall Assange entkräftet die US-Kritik an Russland: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Von Caitlin Johnstone

14. April 2022

❖

Wenn Sie die Nachrichten über die Ukraine verfolgt haben, aber immer noch nicht verstehen, dass es sich um den aggressivsten narrativ gesteuerten und psyop-intensiven Krieg in der Geschichte der Menschheit handelt, besteht eine 100-prozentige Chance, dass Sie falsche Dinge über das, was dort passiert, glauben.

❖

Die Frage ist nicht, ob die USA bei der Absetzung von Imran Khan eine Rolle gespielt haben, sondern wie und in welchem Umfang.

❖

Wir stehen kurz davor, dass ein Richter die Auslieferung von Julian Assange an die Vereinigten Staaten genehmigt, weil er die Kriegsverbrechen des Imperiums aufgedeckt hat, während dasselbe Imperium uns allen eine beispiellose Kriegspropagandakampagne zur Rettung der Freiheit und Demokratie in der Ukraine ins Gesicht bläst.

“Russland muss für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden”, sagte das Imperium, während es einen Journalisten inhaftierte, weil er versuchte, es für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Allein die Tatsache, dass die USA und Großbritannien einen Journalisten inhaftieren, weil er die Kriegsverbrechen eines kriegsverbrecherischen Präsidenten aufgedeckt hat, entkräftet jede Kritik Washingtons und seiner Verbündeten an Russland.

Ein lustiger kleiner Fakt: Wenn man all die Narrative abzieht, die zur Rechtfertigung verwendet werden, sieht der Fall Assange genau so aus, als würde die mächtigste Regierung der Welt einen Journalisten inhaftieren, weil er die Wahrheit sagt.

❖

❖

Die “Meinungs”-Abschnitte und Artikel in den Mainstream-Nachrichtenmedien dienen nicht dazu, Ihnen eine Vorstellung davon zu vermitteln, welche Meinungen es gibt, sondern um zu definieren, welche Meinungen zulässig sind. Die Titelseite lehrt Sie, was Sie denken sollen, der Meinungsteil lehrt Sie, wie Sie denken sollen.

❖

Wenn man erst einmal herausgefunden hat, dass Unternehmen Teil der Regierung sind, wird klar, was Medienpropaganda und Internetzensur durch Unternehmen wirklich sind.

❖

Die Psychospielchen von “Russiagate” haben dazu geführt, dass “Liberale” mit Internetzensur, kalter Kriegsführung und Lügen durch die Massenmedien Tag für Tag zum Wohle der Allgemeinheit einverstanden sind, und jetzt ist das US-Imperium gerade dabei, alle drei dieser Dinge zu verstärken, um Agenden gegen Russland zu unterstützen.

❖

Die öffentliche Zustimmung zur Zensur im Silicon Valley wurde benutzt, um einen immer größeren Radius der Sprachunterdrückung zu rechtfertigen, bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt sehen, wie der Hammer auf Menschen fällt, deren einziges Verbrechen darin besteht, die gefährlichsten Agenden der mächtigsten Regierung der Welt zu kritisieren.

Viele von uns haben von Anfang an davor gewarnt, dass die Protokolle, mit denen Figuren wie Alex Jones zum Schweigen gebracht werden sollen, so ausgeweitet werden würden, dass z. B. die Imperialismusgegner wegen ihrer politischen Äußerungen massenweise aus dem Verkehr gezogen werden. Die einzigen, die das bestritten haben, sind Idioten, die jetzt ihre Position bereuen, und diejenigen, die von Anfang an abweichende Meinungen unterdrücken wollten.

Hört ihr jetzt zu, ihr Arschlöcher? Glaubt ihr immer noch, dass es bei unserem Widerstand dagegen darum ging, “Alex Jones zu unterstützen”, oder seht ihr jetzt ein, dass es immer darum ging, sich dagegen zu wehren, dass regierungshörige monopolistische Megakonzerne die Befugnis erhalten, die weltweite Rede für das US-Imperium zu zensieren?

Die Redefreiheit ist wichtig, nicht weil es schön ist, sagen zu können, was man will, sondern weil sie eine Kontrolle der Mächtigen schafft. Die Möglichkeit, Ideen und Informationen frei zu verbreiten, macht es möglich, auf Probleme aufmerksam zu machen, Meinungen zu ändern, den Zeitgeist aufzurütteln und Massenwiderstand zu organisieren.

Aus diesem Grund sollte es auf den Plattformen, auf denen sich die Menschen versammeln, um Ideen und Informationen auszutauschen, keine Redebeschränkungen geben – abgesehen von illegalen Aktivitäten wie Kinderpornografie. Nicht weil es Johnny Proudboy traurig macht, wenn er nicht sprechen kann, sondern um die Macht zu kontrollieren.

Deshalb ist es egal, ob die Zensur auf diesen riesigen Plattformen technisch gesehen gegen die Gesetze zur freien Meinungsäußerung verstößt oder nicht; sie verstößt gegen den Geist, der dem Grund zugrunde liegt, aus dem dieser gesetzliche Schutz der Meinungsäußerung überhaupt erst geschaffen wurde, nämlich die Macht von der Regierung auf das Volk zu übertragen. Und um diesen Geist aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, dass alle Ideen und Informationen frei geteilt werden können, nicht nur einige von ihnen. Denn es gibt keine Institution, der man als offizieller Schiedsrichter darüber vertrauen könnte, welche Ideen und Informationen gültig sind, ohne ein Machtungleichgewicht zu schaffen.

Die Menschen sollten die Möglichkeit haben, alle Erzählungen der Mächtigen zu hinterfragen. Es sollte ihnen erlaubt sein, nicht autorisierte Ideen und Informationen zu verbreiten. Sie sollten sogar lügen dürfen, weil sonst nur noch die Mächtigen lügen dürfen. Die Demokratisierung des Informationsaustauschs ist eine Demokratisierung der Macht.

❖

Erinnern Sie sich an die Zeit nach 9/11, als die Republikaner sich in den Kopf gesetzt haben, dass man ständig Menschen foltern muss, um Terrorismus zu verhindern, und dann eine Fernsehserie auf Fox startete, in der der Held ständig Menschen foltert, um Terroristen zu stoppen? Damals war die Propaganda noch viel plumper.

❖

Ach ja, und was ist mit dem RUSSISCHEN Imperium, hm? Was ist mit dem CHINESISCHEN Imperialismus? Was ist mit dem IRANISCHEN unipolaren Welthegemon? Wie kommt es, dass du nie CUBA dafür kritisierst, dass es den Planeten mit Hunderten von Militärbasen umkreist? Was ist mit der VENEZUELANISCHEN nuklearen Brinkmanship, du Heuchler?

Meine Hasser sind eine lustige Mischung aus uninformierten Imperialisten, die mich für verrückt halten, weil ich sage, dass die USA versuchen, die Welt zu beherrschen, und informierten Imperialisten, die mich für naiv halten, weil ich sage, dass die USA nicht versuchen sollten, die Welt zu beherrschen.

❖

Lassen Sie sich von niemandem dafür beschämen, dass Sie Ihre Kritik auf die mächtigste und zerstörerischste Regierung der Welt richten. Es ist nicht seltsam und verdächtig, dass du das tust, es ist seltsam und verdächtig, dass mehr Menschen das nicht tun.

❖

Die Menschheit wird sich entweder in einer von ihr selbst verursachten Katastrophe auslöschen oder aus ihrer auf Wahnvorstellungen basierenden Konditionierung erwachen und eine bewusste Spezies werden. Und was auch immer geschieht, all unser parteipolitisches Gezänk und unsere sektiererischen Streitereien werden im Rückblick ziemlich lächerlich aussehen, wenn es soweit ist. Übersetzt mit Deepl.com

____________________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, dann teilen Sie ihn doch bitte mit anderen, folgen Sie mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube oder werfen Sie etwas Geld in mein Spendendose auf Ko-fi, Patreon oder Paypal. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du eine E-Mail-Benachrichtigung für alles bekommst, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...