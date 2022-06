https://www.paulcraigroberts.org/2022/06/13/the-continuing-collapse/



Der fortschreitende Kollaps

Paul Craig Roberts



13. Juni 2022

Glenn Greenwald und Matt Taibbi sind die besten Journalisten Amerikas. Sie sind keine Talking Heads auf CNN oder Stimmen auf NPR, und sie dürfen nicht für die New York Times schreiben. Außerdem sind sie beide Männer der Linken, wie können sie also Amerikas beste Journalisten sein? Die Antwort ist, dass sie ehrlich sind. Sie respektieren die Wahrheit.

In Greenwalds neuestem Buch “Joe Biden’s Submissive and Highly Revealing Embrace of Saudi Despots” (Joe Bidens unterwürfige und höchst entlarvende Umarmung saudischer Despoten) stellt er die Anprangerung Trumps durch die Demokraten, Biden und die Hurenmedien, weil er Saudi-Arabien nicht zur Verantwortung zieht, dem Versagen des Biden-Regimes gegenüber, Saudi-Arabien zur Verantwortung zu ziehen. https://greenwald.substack.com/p/joe-bidens-submissive-and-highly?s=r

Es ist schwer zu sagen, welchem Land Biden und die Demokraten am meisten huldigen, Israel oder Saudi-Arabien. Israel nutzt die Milliarden von Dollar, mit denen die amerikanischen Steuerzahler geschröpft werden, um amerikanische Wahlen zu kaufen und sicherzustellen, dass das Repräsentantenhaus, der Senat und der Präsident eher den Interessen Israels als denen der amerikanischen Bürger dienen. Die Saudis unterstützen Washingtons Handels- und Haushaltsdefizite und den US-Dollar, indem sie ihre Öleinnahmen in US-Staatsanleihen investieren. Es ist schwierig, sich für das eine oder das andere zu entscheiden, weshalb Washington daran gearbeitet hat, beide unter einen Hut zu bringen.

Wie Greenwald es ausdrückt:

“Es bedarf keiner Übertreibung, um festzustellen, dass das Weiße Haus von Obama und Biden – zusammen mit ihren jüngeren britischen Amtskollegen – allein dafür verantwortlich ist, dass das saudische Regime überleben und diesen verheerenden Krieg im Jemen führen kann. Aber das ist nichts Neues. Das Kernstück der US-Politik im Nahen Osten besteht seit Jahrzehnten darin, saudische Despoten mit Waffen und diplomatischem Schutz zu stützen, im Austausch dafür, dass die Saudis den US-Interessen mit ihren Öllieferungen dienen und die Verwendung des amerikanischen Dollars als Reservewährung auf dem Ölmarkt sicherstellen.

“Das ist es, was die hysterische Reaktion auf Trumps Bekräftigung dieser Beziehung so unsinnig und absichtlich betrügerisch macht. Trump wich nicht von der US-Politik ab, indem er die saudischen Tyrannen umarmte, sondern setzte einfach die langjährige US-Politik fort, alle möglichen wilden Despoten in der ganzen Welt zu umarmen, wenn dies den US-Interessen diente. Tatsächlich war es nicht Trumps Politik der Umarmung der herrschenden saudischen Monarchen, die die permanent herrschende Klasse in Washington verärgerte, sondern vielmehr seine Ehrlichkeit und Offenheit in Bezug auf die Gründe für diese Politik. Amerikanische Präsidenten sollen nicht explizit zugeben, dass sie über die Menschenrechtsverletzungen ihrer Verbündeten hinwegsehen, weil ihnen diese Beziehungen Vorteile bringen, obwohl dieser amoralische, eigennützige Ansatz genau die grundlegende ideologische Prämisse der überparteilichen US-Außenpolitikklasse ist und seit Jahrzehnten ist.

“Aber dies war der zentrale propagandistische Rahmen, den die herrschende Klasse in Washington seit Trumps Amtsantritt verwendet hat. Sie haben ihn routinemäßig als eine beispiellos monströse Figur dargestellt, die die amerikanischen Werte in einer Weise zerstört hat, die für frühere amerikanische Präsidenten undenkbar gewesen wäre, während er in Wirklichkeit nichts anderes getan hat, als eine jahrzehntealte Politik zu bekräftigen, wenn auch mit größerer Offenheit und ohne die verschleiernde Maske, die amerikanische Präsidenten benutzen, um die Öffentlichkeit darüber zu täuschen, wie Washington funktioniert.”

Wann immer Sie auf einen Artikel von Greenwald oder Taibbi stoßen, lesen Sie ihn. Sie liegen nicht immer richtig, das tut niemand. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass sie Sie informieren oder zum Nachdenken anregen, wenn Sie mit Ihrer amerikanischen Bildung zum Denken fähig sind. Das sind immer weniger Amerikaner. In Amerika besteht die Bildung aus einer Gehirnwäsche, die den finanziellen und machtpolitischen Interessen unserer herrschenden Eliten dient.

Die Gründer der Vereinigten Staaten versuchten, ein Land zu errichten, das ausländische Verwicklungen vermied und sich darauf konzentrierte, Einheit im eigenen Land zu schaffen. Dieses Ziel wurde vereitelt, als die Nordstaaten die Stimmen erhielten, um dem Süden die Kosten der Industrialisierung des Nordens aufzuerlegen. Es war die Ablehnung der Unterwerfung des Südens unter den Norden, die zu Lincolns Angriffskrieg gegen die Südstaaten führte.

Wie jeder ehrliche Historiker aus der langen Ära, in der es tatsächlich ehrliche Historiker gab, deren Forschungsergebnisse nicht durch die geforderte Tugendhaftigkeit unserer unwahren Zeit vorbestimmt waren, weiß, spielte die Sklaverei in dem, was fälschlicherweise als Bürgerkrieg bezeichnet wird, eine fast nicht vorhandene Rolle.

Ein Bürgerkrieg ist, wenn gegnerische Kräfte um die Kontrolle über die Regierung ringen. So etwas gab es zwischen 1861-65 zwischen dem Norden und dem Süden nicht. Der Krieg war ein Versuch des Nordens, die Konföderation zu besiegen und die abtrünnigen Staaten wieder in die Vereinigten Staaten einzugliedern, wo der Norden über die Stimmen verfügte, um den Süden zu zwingen, für die Industrialisierung und die finanzielle Dominanz des Nordens zu zahlen und so den Süden jahrzehntelang arm zu halten.

Im heutigen Amerika wird ein Historiker, der die Wahrheit sagt, von ignoranten und ideologischen Spinnern aus der Universität gejagt. Der Neokonservatismus gedeiht unter den Universitätsverwaltern, die der Fakultät die jeweils herrschende Ideologie aufzwingen. Der Lehrkörper muss die Lügen mitmachen oder wird entlassen. Als Zentren des freien Denkens und der freien Meinungsäußerung sind die amerikanischen und westlichen Universitäten zerstört worden. Der Neokonsevatismus hat sich in der Gesellschaft breit gemacht. Kürzlich wurde ein NFL-Trainer zu einer Geldstrafe von 100.000 Dollar verurteilt, weil er das, was die Demokraten als Aufstand bezeichnen, als ” Staubwolke” bezeichnet hatte – ein Wort, das die Fake-News-Narrative nicht ausreichend unterstützt.

Als ich in den öffentlichen Schulen von Atlanta unterrichtet wurde, gab es so etwas wie einen Bildungsabschluss nicht. Mein Geschichtslehrer hatte einen Abschluss in Geschichte, mein Mathelehrer einen in Mathematik und mein Englischlehrer einen in Englisch. So war es auch während meiner Highschool-Zeit. Wie kann ein Lehrer einen Schüler unterrichten, wenn er das Fach nicht kennt?

Die Menschen haben gelernt, sich der Tyrannei zu unterwerfen, wenn die Regierung spricht. “Setzt eure Masken auf”, und die Menschen tun es. “Schließt eure Geschäfte ab”, und das Volk tut es. “Gebt den Todesschuss ab”, und das Volk tut es.

So wie Rom durch die Korruption seines Volkes unterging, nähert sich die westliche Welt ihrem Ende, da die Kraft, die aus unabhängigem Denken und unabhängiger Meinungsäußerung erwächst, aus ihr herausgelöst wird. Ein Patriot, der sein Land respektiert, ist ein Trump-Deplorable und ein “Aufrührer” des 6. Januar. Ein amerikanischer Patriot, der gegen gestohlene Wahlen Einspruch erhebt, wird wegen Unterstützung eines Staatsstreichs angeklagt. Übersetzt mit Deepl.com

