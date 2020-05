Der Friedensprozess war nie dazu gedacht, den Palästinensern einen Staat zu geben – wahre Bekenntnisse des Rates für auswärtige Beziehungen Von Philip Weiss

Steven Cook vom Council on Foreign Relations hat einen Artikel in der Zeitschrift Foreign Policy, in dem es heißt, dass die USA die Hilfe für Israel auslaufen lassen und „die Sonderbeziehung beenden“ sollten, weil der Friedensprozess sein eigentliches Ziel erreicht habe: Israel hat sich als ein sicheres Land etabliert, mit einem Lebensstandard, der mit dem Großbritanniens und Frankreichs konkurriert, und ohne wirkliche militärische Bedrohung.

Das Stück ist schockierend, weil es dem Friedensprozess die Maske abnimmt und genau das sagt, was Edward Said, Rashid Khalidi und Ali Abunimah vor Jahrzehnten sagten, nämlich dass er scheitern solle und niemals palästinensische Souveränität hervorbringen würde.

