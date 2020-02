Der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, beweist weiterhin seine Wertlosigkei

The PA will opt for losing Palestine if it means keeping its ‚authority‘ Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas continues to provide proof of his worthlessness when it comes to political decision-making. If the US „continues“ with the so-called deal of the century, Abbas has threatened only the possibility of a full boycott.

Der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, beweist weiterhin seine Wertlosigkeit, wenn es um politische Entscheidungen geht. Wenn die USA mit dem so genannten Deal des Jahrhunderts „weitermachen“, hat Abbas nur mit der Möglichkeit eines vollständigen Boykotts gedroht.



Von Ramona Wadi



Der „Friedensplan“ der USA, der die israelischen Strategien zur gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser und ihrer Flucht verbessert und ihnen gleichzeitig ihr Recht auf Anerkennung als solche nimmt, reicht der Palästinensischen Autonomiebehörde nicht aus, um ihre Drohungen umzusetzen, da sie für ihre Existenz und Funktion auf die Sicherheitskoordination mit der Besatzung angewiesen ist. Im Mai 2014 bezeichnete Abbas die Sicherheitskoordination mit Israel als „heilig“, trotz der politischen Differenzen mit der israelischen Regierung.

Diese Koordination erleichterte die gezielte Bekämpfung abweichender Palästinenser und Widerstandskämpfer. Im Jahr 2014 führte die Sicherheitskoordination mit Israel während der Operation „Brother’s Keeper“ zur erneuten Verhaftung von 50 ehemaligen palästinensischen Gefangenen, die im Rahmen des Gilad-Shalit-Austauschabkommens freigelassen worden waren. Eine der erschreckendsten Vereinbarungen zur Sicherheitskoordination betraf die Ermordung des palästinensischen Aktivisten und Schriftstellers Basel Al-Araj im März 2017 durch die PA.

Doch auch andere logistische Aspekte hängen von der Sicherheitskoordination ab, darunter der Waren- und Personenverkehr. Die politische Existenz der Palästinensischen Autonomiebehörde hängt von der Sicherheitskoordination ab, während das palästinensische Volk die Hauptlast der mit der Überwachung verbundenen Gewalt trägt.

Abbas‘ periodische Drohungen, eine solche Koordination zu beenden, können nicht ernst genommen werden. Was die Unterdrückung des palästinensischen politischen Dissenses und Widerstands betrifft, so ist das Abkommen mit Israel das Beste, was der Kolonisator und Kollaborateur bekommen kann. Was das politische Engagement anbelangt, so stellt die Sicherheitskoordination der Palästinensischen Autonomiebehörde die dringend benötigten Mittel zur Verfügung, um ihre Existenz zu sichern. Die Prämisse des Staatsaufbaus, wenn auch illusorisch, bildet den Hintergrund für die Fortsetzung dieser Finanzierung, ebenso wie der ebenfalls illusorische Zwei-Staaten-Kompromiss.

Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf den letzte Woche angekündigten Plan von US-Präsident Donald Trump war keine vollständige Ablehnung. Die Möglichkeit, dass die Welt eine gemeinsame Basis für die Benennung von zwei Staaten durch die USA finden könnte, isoliert die PA mehr denn je. Ihr ständiges Meckern an die UNO und die EU, um die Zweistaatenregelung zu retten, über die ein internationaler Konsens erzielt wurde, wird die diplomatischen Bemühungen der PA jetzt nicht retten. Was die internationale Gemeinschaft betrifft, so ist die PA noch mehr gezwungen, die Sicherheitskoordination beizubehalten. Hier gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den USA und der internationalen Gemeinschaft, trotz des früheren Rummels, bei dem versucht wurde, die eine Seite gegen die andere auszuspielen, nur um die Zwei-Staaten-Diplomatie weiter auszubauen.

Abbas wird diesmal nicht ernst genommen werden (falls er jemals ernst genommen wurde). Wenn überhaupt, dann werden seine leeren Drohungen die Palästinensische Autonomiebehörde weiter ins Lächerliche ziehen und ihren Mangel an Autonomie aufdecken. Während die Dynamik von Trumps Plan in der Tat eine Bedrohung für die PA darstellt, vor allem wenn man die früheren Maßnahmen der USA zu ihrer diplomatischen Isolierung in Betracht zieht, ist Abbas einer größeren Bedrohung seiner Macht ausgesetzt, wenn die Sicherheitskoordination dauerhaft beendet wird. Unter dem Strich riskiert die PA den Verlust des verbleibenden palästinensischen Landes, um die Fassade ihrer „Autorität“ aufrechtzuerhalten. Immerhin hat sie den berüchtigten Ruf entwickelt, Zugeständnisse an die Besatzung zu machen, aber sie wird die Krümel der Macht, die ihr von Israel und der internationalen Gemeinschaft zugeworfen werden, nicht gefährden. Übersetzt mit Deepl.com

