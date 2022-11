SCOTT RITTER: The Back Channel Communications between the U.S. and Russia are essential for preventing an out-of-control crisis and a conduit exists for ongoing, high-level dialogue. But what is it really for? By Scott Ritter Special to Consortium News According to The Wall Street Journal, White House National Security A

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, Mitte, mit dem stellvertretenden NATO-Generalsekretär Mircea Geoana, links, und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Oktober 2021. (NATO)

Die Kommunikation zwischen den USA und Russland ist unerlässlich, um eine außer Kontrolle geratene Krise zu verhindern, und es gibt einen Kanal für einen ständigen Dialog auf hoher Ebene. Aber wozu dient er wirklich?

Der Geheimkanal

von Scott Ritter

Speziell für Consortium News



22. November 2022

Wie das Wall Street Journal berichtet, war der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, an einer geheimen “Rückkanal”-Kommunikationslinie mit russischen Spitzenbeamten beteiligt, die Teil der Bemühungen der USA und Russlands ist, eine Eskalation des Krieges in der Ukraine zu einem Atomkonflikt zu verhindern.

Zu den Beamten, die als Vertreter der russischen Leitung für diesen “Geheimkanal” genannt werden, gehören Juri Uschakow, ein hochrangiger außenpolitischer Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, und Nikolai Patruschew, der Leiter des russischen Sicherheitsrates.

In einer Stellungnahme kurz nach Erscheinen des WSJ-Artikels bestätigte Sullivan, dass er sich trotz des Krieges in der Ukraine um die Aufrechterhaltung der Kommunikationskanäle zwischen den Vereinigten Staaten und Russland bemüht habe, und fügte hinzu, es sei “im Interesse” des Weißen Hauses, den Kontakt zum Kreml aufrechtzuerhalten.

In seiner Rede vor dem Economic Club of New York sagte Sullivan nicht, dass er selbst an den Gesprächen teilgenommen hat, über die das WSJ berichtet, sondern nur, dass die USA über “Kanäle zur Kommunikation mit der Russischen Föderation auf hoher Ebene” verfügen.

Sullivan hat diese Kanäle in der Vergangenheit öffentlich genutzt und sowohl mit Uschakow als auch mit Patruschew am 20. Dezember 2021 und am 16. März Telefonate über die europäische Sicherheit und die Ukraine geführt. Sullivan spielte auf die Existenz eines “Rückkanals” mit Moskau im September an, als Spekulationen über einen möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen durch Russland gegen die Ukraine aufkamen.

Sullivan erklärte damals öffentlich, dass die Regierung Biden “dem Kreml direkt und privat auf sehr hoher Ebene mitgeteilt hat, dass jeder Einsatz von Atomwaffen katastrophale Folgen für Russland haben wird”.

Sullivan war bereits in der Vergangenheit persönlich an sensiblen “Geheimdienstkontakten” beteiligt. Im Juli 2012 flog Sullivan, damals Direktor für politische Planung im Außenministerium, zu geheimen Gesprächen mit dem Iran über ein mögliches Atomabkommen nach Muskat, Oman.

Im März 2013 gehörte Sullivan in seiner Funktion als nationaler Sicherheitsberater des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden zu einer kleinen Delegation von US-Diplomaten, die zu einer Reihe geheimer Treffen mit iranischen Vertretern in den Oman flogen, an deren Ende der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) – besser bekannt als das Atomabkommen mit dem Iran – stand.

William Burns

Aber der Schlüssel zu der Frage, wer die Führung im aktuellen russischen “Rückkanal” übernehmen könnte, liegt bei dem Mann, der die Delegation im März 2013 im Oman leitete – William Burns, ein Karrierediplomat, der damals als stellvertretender Außenminister diente und jetzt Direktor des Zentralen Geheimdienstes ist.

Sein Name ist ein Synonym für “Hinterzimmer”.

Es war Burns, der auf der Grundlage dieser geheimen Treffen im Oman den ersten Entwurf des JCPOA ausgearbeitet hat. Die Hintergrundgeschichte, die Burns in seiner Autobiografie mit dem treffenden Titel “The Back Channel” beschreibt, machte den langjährigen Diplomaten für Biden zu einer attraktiven Wahl für die Leitung der C.I.A.

Als die Regierung Biden im Herbst 2021 die eskalierende Krise in der Ukraine erörtern wollte, wurde Burns entsandt. Neben Treffen mit Patruschew, Uschakow und anderen hochrangigen russischen Sicherheitsbeamten (einschließlich seines russischen Amtskollegen Sergej Naryschkin, dem Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR) führte Burns ein Telefongespräch mit Putin.

Diese Art von Zugang auf höchster Ebene macht Burns zum idealen Vermittler für einen substanziellen “Geheimkanal” zwischen den USA und Russland.

Im Juli flog Burns nach Armenien, ein Besuch, der nicht nur unangekündigt war, sondern auch der erste Besuch eines CIA-Direktors in diesem Land überhaupt. Vor Burns’ Ankunft trafen Teams aus amerikanischen und russischen Sicherheitsbeamten in Eriwan ein, wo sie vertrauliche Gespräche über den Ukraine-Konflikt führten – insbesondere über Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, um eine Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg zu vermeiden.

Der Besuch von Burns war offenbar zeitlich auf diese Gespräche abgestimmt, ebenso wie der Besuch des Leiters des russischen SVR, Sergej Naryschkin, drei Tage später. Russischen Medienberichten zufolge äußerte sich Naryschkin kryptisch über den Zweck seines Besuchs. “Mein Besuch in Eriwan steht definitiv nicht im Zusammenhang mit der Ankunft meines amerikanischen Kollegen. Aber ich schließe nicht aus, dass sein Besuch im Gegenteil mit meinem verbunden ist. Und es sieht so aus, als ob der “Geheimkanal” zwischen Burns und Naryschkin immer noch aktiv ist, denn erst letzte Woche trafen sie sich in Ankara, Türkei.

Nur über Atomwaffen

Es ist bezeichnend, dass hochrangige Beamte der Biden-Administration schnell jeden Verdacht ausräumten, Burns betreibe “Hintertürchen”-Diplomatie für ein Ende des Ukraine-Konflikts. Die Washington Post berichtete:

“Er führt keine Verhandlungen irgendeiner Art. Er diskutiert nicht über eine Beilegung des Krieges in der Ukraine’, betonte der NSC-Sprecher. Stattdessen, so der Sprecher, ‘haben wir Kanäle, um mit Russland über die Bewältigung von Risiken zu kommunizieren, insbesondere von nuklearen Risiken und Risiken für die strategische Stabilität.'”

Die US-Mainstream-Medien waren begeistert von der Erzählung eines von Sullivan geführten Geheimkanals, der ein frühes Ende des Konflikts anstrebt.

US-Präsident Joe Biden mit seinem nationalen Sicherheitsteam, August 2021. Von links: C.I.A.-Direktor William Burns, Außenminister Antony Blinken, Vizepräsidentin Kamala Harris, Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan, Verteidigungsminister Lloyd Austin. Rechts steht General Mark Milley, Vorsitzender der Gemeinsamen Stabschefs. (Public Domain, Wikimedia Commons)

Russland wird nicht über eine Lösung zu US-amerikanischen/ukrainischen Bedingungen verhandeln, sondern nur zu russischen Bedingungen. Die russischen Bedingungen werden durch die Ankunft von 220.000 neuen Truppen diktiert, die ab nächsten Monat in 10-15 Divisionen organisiert werden.

Burns’ Aufgabe besteht lediglich darin, eine Eskalation des Krieges zu verhindern, die außer Kontrolle gerät – er muss verhindern, dass der Krieg zu einem Atomkrieg wird. Das war von Anfang an seine Aufgabe.

Angesichts des kritischen Zustands der Kommunikation zwischen den USA und Russland und der Notwendigkeit, einen Kanal für einen ständigen Dialog aufrechtzuerhalten, kann man davon ausgehen, dass das Treffen in Ankara zwischen Burns und Naryschkin nicht das letzte zwischen diesen beiden Personen sein wird.

Nichtsdestotrotz hält sich die Vorstellung eines separaten Sullivan-“Rückkanals”, der sich darauf konzentriert, einen diplomatischen Ausweg aus dem russisch-ukrainischen Konflikt zu finden, hartnäckig, zum Teil gefördert durch die eigennützige Haltung einer Biden-Regierung, die glaubt, die Ereignisse in der Ukraine irgendwie unter Kontrolle zu haben.

Die Bedingungen für eine Beilegung des Konflikts zu US-amerikanischen und ukrainischen Bedingungen – wie der Rückzug Russlands aus den vier kürzlich annektierten Gebieten sowie der Krim, die Zahlung von Reparationen und die Auslieferung hochrangiger militärischer und ziviler Führungskräfte zur Verfolgung als Kriegsverbrecher – haben so gut wie keine Aussicht auf Erfolg.

Von links: Der russische Außenminister Sergej Lawrow; Präsident Wladimir Putin; Alexander Bortnikow, Direktor des Bundesgeheimdienstes; Sergej Naryschkin, Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes, Dezember 2016. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Ein solches Denken unterstreicht nur die von Hybris geprägte Fantasiewelt, die Washington für sich selbst geschaffen hat. Die Vorstellung, dass Russland seinen militärischen Konflikt mit der von der NATO unterstützten Ukraine und seinen Wirtschaftskrieg mit dem Westen irgendwie verliert, wird durch die zunehmende Verzweiflung widerlegt, die in den wachsenden Forderungen nach einer Verhandlungslösung durch hochrangige US-Beamte zum Ausdruck kommt.

General Mark Milley, Vorsitzender der Generalstabschefs, hat argumentiert, dass jetzt die Zeit für Verhandlungen gekommen sei, da es seiner Meinung nach weder eine Möglichkeit für Russland gebe, zu gewinnen, noch für die Ukraine, ihr verlorenes Territorium zurückzugewinnen. “Wenn sich die taktischen Kämpfe verlangsamen, kann dies ein Fenster für eine politische Lösung oder zumindest für den Beginn von Gesprächen über eine politische Lösung sein”, sagte Milley.

Milleys verhandlungsfreundliche Haltung wird jedoch von vielen europäischen Partnern Amerikas abgelehnt, deren Position vielleicht am besten von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wiedergegeben wird, der am 14. November vor den Leitern der Außen- und Verteidigungsministerien der Niederlande erklärte: “Der einzige Weg, eine Lösung zu erreichen, ist, den Krieg zu beenden:

“Der einzige Weg zu einer Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts führt über das Schlachtfeld. Viele Konflikte werden am Verhandlungstisch gelöst, aber das ist nicht der Fall, und die Ukraine muss gewinnen, also werden wir sie so lange unterstützen, wie es nötig ist.”

Russland, so scheint es, stimmt dem voll und ganz zu – dieser Konflikt wird auf dem Schlachtfeld ausgetragen werden. Im Moment legt Russland die ukrainische Wirtschaft und Gesellschaft lahm, indem es große Teile des ukrainischen Stromnetzes zerstört und große Teile der Ukraine in eine kalte Dunkelheit stürzt, gerade als der Winter beginnt.

Russland hat das Schlachtfeld stabilisiert und sich aus unhaltbarem Terrain zurückgezogen, während es 87.000 kürzlich mobilisierte Truppen an die Front schickte, um seine Verteidigung zu stärken. In der Zwischenzeit setzt Russland seine Offensivoperationen im Donbass fort, vernichtet ukrainische Truppen und erobert Gebiete, die zu Donezk gehören.

Die ukrainischen Verluste sind erschreckend und überwiegend einseitig – allein im Monat Oktober hat die Ukraine an der Cherson-Front etwa 12.000 Mann verloren, während die russischen Verluste nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums bei etwa 1.500 lagen. Die Ukraine hat keine Zahlen veröffentlicht, aber die USA sprechen von 100.000 gefallenen Soldaten auf beiden Seiten, eine Zahl, die sich nicht verifizieren lässt.

Auf der anderen Seite des Horizonts, in den Ausbildungszentren in ganz Russland, schließen mehr als 200.000 zusätzliche Soldaten ihre Kampfausbildung und -vorbereitung ab. Irgendwann im nächsten Monat werden sie auf dem Schlachtfeld eintreffen, organisiert in 10-15 Divisionen.

Wenn sie eintreffen, wird die Ukraine keine Antwort haben, da sie ihre von der NATO ausgebildeten und ausgerüsteten Streitkräfte für politische Pyrrhussiege vergeudet hat. Die Fototermine auf dem Stadtplatz von Cherson werden in Vergessenheit geraten, sobald Russland diese neue Streitmacht entfesselt.

Und weder die NATO noch die Ukraine können etwas tun, um sie aufzuhalten.

Während Russland zu Beginn des Krieges mit der Ukraine verhandelte und Kiew einen Deal anbot, der vom Westen verhindert wurde, haben sich die Fakten vor Ort inzwischen geändert.

Wer versucht, das Konzept eines von Sullivan betriebenen “Rückkanals”, der Russland an den Verhandlungstisch bringen soll, mit Leben zu erfüllen, muss zunächst Russlands sich verbessernde militärische Lage außer Acht lassen. Russland wird sich einfach nicht auf Verhandlungen einlassen, die darauf abzielen, die Vorteile, die es auf dem Schlachtfeld und darüber hinaus erlangt hat, zunichte zu machen.

Der Sullivan-“Geheimkanal” ist nicht viel mehr als eine kollektive Verhandlung des Westens mit sich selbst.

Russland wird auf dem Schlachtfeld verhandeln.

Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

