Bildnachweis: The Cradle

Auf dem SCO-Gipfel der asiatischen Mächte wurde ein Fahrplan für die Stärkung der multipolaren Welt skizziert



Der “Geist von Samarkand” soll von den “verantwortungsvollen Mächten” Russland und China vorangetrieben werden



Von Pepe Escobar



16. September 2022

Angesichts der schweren geopolitischen Erschütterungen ist es sehr passend, dass das diesjährige Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Samarkand stattfand – seit 2.500 Jahren der wichtigste Knotenpunkt der Seidenstraße.

Als Alexander der Große 329 v. Chr. die damalige sogdische Stadt Marakanda erreichte, die zum Reich der Achämeniden gehörte, war er verblüfft: “Alles, was ich über Samarkand gehört habe, ist wahr, nur dass es noch schöner ist, als ich es mir vorgestellt hatte.”

In einem im Vorfeld des SCO-Gipfels veröffentlichten Op-Ed des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev betont er, dass Samarkand nun “zu einer Plattform werden kann, die in der Lage ist, Staaten mit unterschiedlichen außenpolitischen Prioritäten zu vereinen und zu versöhnen”.

Schließlich sei die Welt aus der Sicht des Wahrzeichens der Seidenstraße historisch gesehen “immer als eins und unteilbar wahrgenommen worden, nicht als geteilt. Dies ist die Essenz eines einzigartigen Phänomens – des ‘Samarkand-Geistes’.”

Und hier stellt Mirziyoyev eine Verbindung zwischen dem “Samarkand-Geist” und dem ursprünglichen “Shanghai-Geist” her, der Anfang 2001 entstand, wenige Monate vor den Ereignissen des 11. September, als die Welt fast über Nacht in Unfrieden und endlosen Krieg gestürzt wurde.

In all diesen Jahren hat sich die Kultur der SCO auf eine typisch chinesische Art und Weise weiterentwickelt. Anfänglich konzentrierten sich die Shanghai Five auf die Bekämpfung des Terrorismus – Monate bevor sich der US-Terrorkrieg (Kursivschrift von mir) von Afghanistan auf den Irak und darüber hinaus ausweitete.

Im Laufe der Jahre wurde aus den anfänglichen “drei Neins” – keine Allianz, keine Konfrontation, keine Angriffe auf Dritte – ein schnelles, hybrides Fahrzeug, dessen “vier Räder” Politik, Sicherheit, Wirtschaft und Geisteswissenschaften sind, ergänzt durch eine globale Entwicklungsinitiative, die in krassem Gegensatz zu den Prioritäten eines hegemonialen, konfrontativen Westens stehen.

Die wohl wichtigste Erkenntnis des Samarkand-Gipfels in dieser Woche ist, dass der chinesische Präsident Xi Jinping China und Russland gemeinsam als “verantwortungsvolle Weltmächte” präsentierte, die das Entstehen einer multipolaren Welt sichern wollen und die willkürliche “Ordnung” ablehnen, die von den Vereinigten Staaten und ihrer unipolaren Weltsicht auferlegt wird.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete das bilaterale Gespräch zwischen Xi und Präsident Wladimir Putin als “ausgezeichnet”. Xi Jinping hatte bereits vor dem Treffen in einer direkten Ansprache an Putin die gemeinsamen Ziele Russlands und Chinas betont:

“Angesichts der kolossalen Veränderungen unserer Zeit auf globaler Ebene, die in der Geschichte beispiellos sind, sind wir bereit, mit unseren russischen Kollegen ein Beispiel für eine verantwortungsvolle Weltmacht zu geben und eine führende Rolle zu spielen, um eine sich so schnell verändernde Welt auf den Weg einer nachhaltigen und positiven Entwicklung zu bringen.”

Später, in der Präambel des Treffens der Staatsoberhäupter, kam Xi direkt zur Sache: Es sei wichtig, “Versuche externer Kräfte zu verhindern, in den SOZ-Ländern ‘farbige Revolutionen’ zu organisieren.” Nun, Europa würde das nicht erkennen können, denn es wurde seit 1945 ununterbrochen farbig revolutioniert.

Putin seinerseits sandte eine Botschaft, die im gesamten Globalen Süden zu hören sein wird: “In der Weltpolitik und -wirtschaft haben sich grundlegende Veränderungen abgezeichnet, und sie sind unumkehrbar.” (Kursivschrift von mir)

Iran: Es ist Showtime

Der Iran war der Gaststar der Show in Samarkand und wurde offiziell als 9. Mitglied der SOZ aufgenommen. Präsident Ebrahim Raisi betonte vor dem Treffen mit Putin, dass “der Iran Sanktionen gegen Russland nicht anerkennt”. Ihre strategische Partnerschaft soll ausgebaut werden. Was die Wirtschaft betrifft, so wird nächste Woche eine hochrangige Delegation, bestehend aus den Leitern von 80 großen russischen Unternehmen, Teheran besuchen.

Die zunehmende Verflechtung zwischen Russland, China und dem Iran – den drei wichtigsten Triebkräften der eurasischen Integration – macht den üblichen Verdächtigen, die vielleicht langsam begreifen, dass die SOZ auf lange Sicht eine ernsthafte Herausforderung für ihr geoökonomisches Spiel darstellt, eine Heidenangst. Wie jedes Sandkorn in jeder Heartland-Wüste bereits weiß, wird der geopolitische Druck auf das Trio exponentiell zunehmen.

Und dann war da noch das mega-kritische Samarkand-Trilateral: Russland-China-Mongolei. Es gab zwar keine offiziellen Informationen, aber dieses Trio besprach wohl die Power of Siberia-2-Gaspipeline – die Verbindungsleitung, die durch die Mongolei gebaut werden soll – und die verstärkte Rolle der Mongolei in einem wichtigen Verbindungskorridor der Gürtel- und Straßeninitiative (BRI), nachdem China die transsibirische Route für Exporte nach Europa aufgrund von Sanktionen nicht mehr nutzt.

Putin informierte Xi über alle Aspekte der russischen Militäroperation in der Ukraine und beantwortete wohl einige wirklich schwierige Fragen, von denen viele bereits seit Monaten im chinesischen Internet kursieren.

Das Wichtigste, was der russische Präsident zu sagen hatte: “Es gibt keine Änderungen am BBS-Plan. Die Hauptaufgaben werden umgesetzt.” Was die Friedensaussichten angeht, so ist die Ukraine “nicht bereit, mit Russland zu reden”. Und insgesamt “ist es bedauerlich, dass der Westen auf die Idee gekommen ist, die Ukraine zu benutzen, um zu versuchen, Russland zu zerschlagen.”

Zur Düngemittel-Seifenoper bemerkte Putin: “Lebensmittelversorgung, Energieversorgung, sie (der Westen) haben diese Probleme geschaffen und versuchen nun, sie auf Kosten anderer zu lösen” – gemeint sind die ärmsten Länder. “Die europäischen Länder sind ehemalige Kolonialmächte und haben immer noch dieses Paradigma der kolonialen Philosophie. Es ist an der Zeit, dass sie ihr Verhalten ändern und zivilisierter werden.”

Über sein Treffen mit Xi Jinping: “Es war ein ganz normales Treffen, es ist schon eine ganze Weile her, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht getroffen haben.” Sie sprachen darüber, wie man “den Handelsumsatz ausweiten” und die “von unseren so genannten Partnern verursachten Handelskriege” umgehen kann, da “die Ausweitung der Abrechnungen in nationalen Währungen nicht so schnell voranschreitet, wie wir es uns wünschen”.

Verstärkung der Multipolarität

Putins bilaterales Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi hätte nicht herzlicher sein können – auf einer “ganz besonderen Freundschaftsliste” – wobei Modi ernsthafte Lösungen für die Nahrungsmittel- und Treibstoffkrise forderte und sich dabei an den Westen wandte. In der Zwischenzeit wird die indische Staatsbank spezielle Rupienkonten eröffnen, um den Handel mit Russland abzuwickeln.

Für Xi ist es die erste Auslandsreise seit der Covid-Pandemie. Er könnte dies tun, weil er völlig zuversichtlich ist, auf dem Kongress der Kommunistischen Partei nächsten Monat in Peking eine dritte Amtszeit zu bekommen. Xi kontrolliert jetzt mindestens 90 Prozent des Politbüros und/oder hat dort Verbündete.

Der andere schwerwiegende Grund war, die Anziehungskraft der BRI in enger Verbindung mit der SCO zu verstärken. Chinas ehrgeiziges BRI-Projekt wurde von Xi vor neun Jahren in Astana (heute Nur-Sultan) offiziell ins Leben gerufen. Es wird für die kommenden Jahrzehnte das übergreifende Konzept der chinesischen Außenpolitik bleiben.

Die Betonung der BRI auf Handel und Konnektivität steht im Einklang mit den sich entwickelnden multilateralen Kooperationsmechanismen der SOZ, in denen Nationen zusammenkommen, die sich auf wirtschaftliche Entwicklung unabhängig von der unklaren, hegemonialen, auf Regeln basierenden Ordnung” konzentrieren. Sogar Indien unter Modi hat Bedenken, sich auf westliche Blöcke zu verlassen, in denen Neu-Delhi bestenfalls ein neokolonisierter “Partner” ist.

Xi und Putin haben also in Samarkand praktisch einen Fahrplan zur Stärkung der Multipolarität entworfen, wie in der von allen SOZ-Mitgliedern unterzeichneten Abschlusserklärung von Samarkand betont wird.

Das kasachische Rätsel

Auf dem Weg dorthin wird es jede Menge Hindernisse geben. Es ist kein Zufall, dass Xi seine Reise in Kasachstan begann – Chinas megastrategischem westlichen Hinterland, das eine sehr lange Grenze mit Xinjiang teilt. Die Dreiländergrenze am Trockenhafen von Khorgos – getrennt für Lastwagen, Busse und Züge – ist etwas ganz Besonderes, ein absolut wichtiger BRI-Knotenpunkt.

Die Regierung von Präsident Kassym-Jomart Tokajew in Nur-Sultan (das bald wieder in Astana umbenannt werden soll) ist ziemlich heikel, schwankt zwischen östlichen und westlichen politischen Orientierungen und ist ebenso von Amerikanern infiltriert wie in der Ära von Vorgänger Nursultan Nasarbajew, Kasachstans erstem Präsidenten nach der UdSSR.

So hat Nur-Sultan Anfang dieses Monats in Zusammenarbeit mit Ankara und British Petroleum (BP) – das Aserbaidschan praktisch beherrscht – vereinbart, die Ölmenge in der Pipeline Baku-Tblisi-Ceyhan (BTC) bis zum Ende dieses Jahres auf bis zu 4 Millionen Tonnen pro Monat zu erhöhen. Auch Chevron und ExxonMobil, die in Kasachstan sehr aktiv sind, sind an der Vereinbarung beteiligt.

Das erklärte Ziel der üblichen Verdächtigen ist es, “die Volkswirtschaften der zentralasiatischen Länder endgültig von der russischen Wirtschaft abzukoppeln”. Da Kasachstan nicht nur Mitglied der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), sondern auch der BRI ist, kann man davon ausgehen, dass Xi – ebenso wie Putin – einige ziemlich ernste Probleme mit Tokajew besprochen, ihm gesagt hat, er solle begreifen, woher der Wind weht, und ihm geraten hat, die innenpolitische Situation unter Kontrolle zu halten (siehe den gescheiterten Putsch im Januar, als Tokajew de facto von der von Russland geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit [OVKS] gerettet wurde).

Es steht außer Frage, dass Zentralasien, das historisch gesehen als “Schmuckkästchen” im Zentrum des Kernlandes bekannt ist, an den alten Seidenstraßen liegt und mit immensen natürlichen Reichtümern gesegnet ist – fossile Brennstoffe, seltene Erdmetalle, fruchtbares Agrarland – von den üblichen Verdächtigen als Büchse der Pandora benutzt werden wird, um alle möglichen giftigen Tricks gegen die legitime eurasische Integration anzuwenden.

Dies steht in krassem Gegensatz zu Westasien, wo der Iran in der SOZ seine Schlüsselrolle als Knotenpunkt zwischen Eurasien und Afrika in Verbindung mit der BRI und dem Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridor (INSTC) weiter ausbauen wird.

Kein Wunder also, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Kuwait, die alle in Westasien liegen, wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Die drei Staaten des Persischen Golfs erhielten in Samarkand neben den Malediven und Myanmar den offiziellen Partnerstatus der SCO.

Ein Zusammenhalt der Ziele

Samarkand gab auch der Integration im Rahmen der von Russland konzipierten Greater Eurasia Partnership – zu der auch die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) gehört – einen zusätzlichen Impuls, und das nur zwei Wochen nach dem wegweisenden Eastern Economic Forum (EEF) in Wladiwostok an Russlands strategischer Pazifikküste.

Moskaus Priorität bei der EAEU ist die Verwirklichung eines Unionsstaates mit Weißrussland (das voraussichtlich vor 2024 ein neues SOZ-Mitglied wird), parallel zu einer engeren Integration mit der BRI. Serbien, Singapur und der Iran haben ebenfalls Handelsabkommen mit der EAEU geschlossen.

Die Große Eurasische Partnerschaft wurde 2015 von Putin vorgeschlagen – und sie wird immer schärfer, da die EAEU-Kommission unter der Leitung von Sergej Glasjew aktiv ein neues Finanzsystem entwickelt, das auf Gold und natürlichen Ressourcen basiert und dem Bretton-Woods-System entgegenwirkt. Sobald der neue Rahmen erprobt werden kann, wird die SOZ wahrscheinlich der wichtigste Multiplikator sein.

Hier sehen wir also den vollen Zusammenhalt der Ziele – und der Interaktionsmechanismen – der Greater Eurasia Partnership, der BRI, der EAEU, der SCO, der BRICS+ und des INSTC im Spiel. Es ist ein gigantischer Kampf, all diese Organisationen zu vereinen und die geoökonomischen Prioritäten der einzelnen Mitglieder und assoziierten Partner zu berücksichtigen, aber genau das geschieht in rasantem Tempo.

Bei diesem Fest der Konnektivität reichen die praktischen Erfordernisse von der Bekämpfung lokaler Engpässe bis hin zur Einrichtung komplexer Korridore mit mehreren Parteien – vom Kaukasus bis nach Zentralasien, vom Iran bis nach Indien, alles erörtert in mehreren Rundtischgesprächen.

Die Erfolge sind bereits beachtlich: von der Einführung direkter Abrechnungen in Rubel und Rial zwischen Russland und Iran bis hin zur Steigerung des Handels zwischen Russland und China in Rubel und Yuan auf 20 Prozent – Tendenz steigend. Demnächst könnte in Wladiwostok eine östliche Warenbörse eingerichtet werden, um den Handel mit Futures und Derivaten mit dem asiatisch-pazifischen Raum zu erleichtern.

China ist der unangefochtene Hauptgläubiger/Investor in die Infrastruktur in ganz Zentralasien. Pekings Prioritäten mögen der Import von Gas aus Turkmenistan und Usbekistan und von Öl aus Kasachstan sein, aber die Konnektivität ist nicht weit dahinter.

Der 5-Milliarden-Dollar-Bau der 600 km langen Pakistan-Afghanistan-Usbekistan (Pakafuz)-Eisenbahn wird Fracht aus Zentralasien in nur drei statt 30 Tagen zum Indischen Ozean befördern. Und diese Eisenbahn wird mit Kasachstan und der bereits im Bau befindlichen 4.380 km langen chinesischen Eisenbahnlinie von Lanzhou nach Taschkent, einem BRI-Projekt, verbunden sein.

Nur-Sultan ist auch an einer turkmenisch-iranisch-türkischen Eisenbahnlinie interessiert, die den Hafen von Aktau am Kaspischen Meer mit dem Persischen Golf und dem Mittelmeer verbinden würde.

Die Türkei, die noch immer ein Beobachter der SOZ ist und sich ständig absichert, versucht unterdessen langsam aber sicher, ihre eigene Pax Turcica strategisch voranzutreiben, von der technologischen Entwicklung bis zur Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, und das alles im Rahmen einer Art politisch-wirtschaftlichen Sicherheitspakets. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dies in Samarkand mit Putin besprochen, der später ankündigte, dass 25 Prozent des von Ankara gekauften russischen Gases in Rubel bezahlt werden sollen.

Willkommen beim Great Game 2.0

Mehr noch als China weiß Russland, dass die üblichen Verdächtigen auf der Stelle treten. Allein im Jahr 2022 gab es im Januar einen gescheiterten Staatsstreich in Kasachstan; im Mai Unruhen in Badachschan in Tadschikistan; im Juni Unruhen in Karakalpakstan in Usbekistan; die ununterbrochenen Grenzkonflikte zwischen Tadschikistan und Kirgisistan (beide Präsidenten einigten sich in Samarkand zumindest auf einen Waffenstillstand und den Abzug von Truppen von ihren Grenzen).

Und dann ist da noch das kürzlich befreite Afghanistan – mit nicht weniger als 11 Provinzen, die von ISIS-Khorasan und seinen tadschikischen und usbekischen Verbündeten durchquert werden. Tausende Möchtegern-Dschihadisten aus dem Kernland haben sich auf den Weg nach Idlib in Syrien und dann zurück nach Afghanistan gemacht – “ermutigt” von den üblichen Verdächtigen, die jeden Trick anwenden werden, um Russland zu schikanieren und von Zentralasien zu “isolieren”.

Russland und China sollten sich also darauf einstellen, in eine Art immens komplexes, rollendes Great Game 2.0 auf Steroiden verwickelt zu werden, bei dem die USA/NATO gegen ein geeintes Eurasien kämpfen und die Türkei in der Mitte steht.

Auf der anderen Seite hat Samarkand bewiesen, dass zumindest unter den Akteuren in den verschiedenen institutionellen Organisationen ein Konsens darüber besteht, dass technologische Souveränität die Souveränität bestimmen wird und dass die Regionalisierung – in diesem Fall die eurasische – die von den USA beherrschte Globalisierung ersetzen wird.

Diese Akteure sind sich auch darüber im Klaren, dass die Ära von Mackinder und Spykman zu Ende geht – als Eurasien in einer halb zerlegten Form “eingedämmt” wurde, so dass die westlichen Seemächte eine totale Vorherrschaft ausüben konnten, was den nationalen Interessen der Akteure im Globalen Süden entgegensteht.

Jetzt sieht die Sache ganz anders aus. So sehr die Greater Eurasia Partnership von China unterstützt wird, so sehr favorisieren beide die Verknüpfung von BRI- und EAEU-Projekten, während die SCO ein gemeinsames Umfeld gestaltet.

Ja, dies ist ein eurasisches Gesellschaftsprojekt für das 21. Jahrhundert und darüber hinaus. Jahrhundert und darüber hinaus. Unter der Schirmherrschaft des “Geistes von Samarkand”. Übersetzt mit Deepl.com

Pepe Escobar ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties

