Der Grat zum Krieg zwischen USA und China ist gefährlich schmal geworden von Scott Ritter

Die zwiespältige Taiwan-Politik in Washington, D.C. grenzt an einen militärischen Konflikt. Aber in Peking scheint man jedoch vorerst alle friedlichen Optionen ausschöpfen zu wollen, was einige in den USA als ein Zeichen von Schwäche bewerten. Aber wären die USA überhaupt bereit und fähig, wegen Taiwan in einen Krieg zu ziehen?

Die Beziehungen der USA zu China in Bezug auf Taiwan werden seit Jahren von zwiespältigen Erklärungen und Verpflichtungen bestimmt. Jetzt aber bricht diese Haltung in sich zusammen und ein bewaffneter Konflikt zwischen den beiden Supermächten scheint näher als je zuvor.

Zusicherungen und Verpflichtungen

Offiziell wird die Politik der USA gegenüber Taiwan von drei Verlautbarungen geleitet, die zwischen 1972 und 1982 von den USA und China gemacht wurden: Die Verordnung über die Beziehungen zu Taiwan von 1979 und den sogenannten “sechs Zusicherungen” von 1982. Mit dem Schanghai-Kommuniqué von 1972 beharrte China hingegen darauf, dass “die Taiwan-Frage jene entscheidende Frage ist, die eine Normalisierung der Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten behindert”, und erklärte weiter, dass die Regierung der Volksrepublik China die einzige legale Regierung Chinas sei, dass Taiwan eine chinesischen Provinz sei und dass die Befreiung Taiwans eine innere Angelegenheit Chinas ist, in die kein anderes Land sich einzumischen das Recht habe.

Die USA antworteten darauf mit dem Eingeständnis, dass die Chinesen auf beiden Seiten der Straße von Taiwan der Meinung sind, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil von China sei, was die US-Regierung nicht infrage stelle. Die USA bekräftigten zudem ihr Interesse an einer friedlichen Lösung der Taiwan-Frage durch die Chinesen selbst.

Zuvor hatten die USA und China am 1. Januar 1979 ein “Gemeinsames Kommuniqué zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen” herausgegeben, in dem sich die USA verpflichteten, “die Regierung der Volksrepublik China als einzige rechtmäßige Regierung Chinas anzuerkennen”, allerdings mit der Rückversicherung, dass im Rahmen dieser Verpflichtung “das Volk der Vereinigten Staaten kulturelle, kommerzielle und andere inoffizielle Beziehungen zum Volk von Taiwan unterhalten” werde.

Der damalige US-Präsident Jimmy Carter gab sich bei der Ankündigung dieser Verlautbarung alle Mühe, den Menschen in Taiwan zu versichern, “dass die Normalisierung der Beziehungen zwischen unserem Land und der Volksrepublik China das Wohlergehen der Menschen in Taiwan nicht gefährden wird” und fügte hinzu, dass “die Menschen unseres Landes unsere derzeitigen kommerziellen, kulturellen, Handels- und sonstigen Beziehungen zu Taiwan durch nichtstaatliche Mittel aufrechterhalten werden”.

Der Versuch von Carter, diplomatische Beziehungen zu China aufzunehmen, kam bei vielen Mitgliedern des Kongresses nicht gut an, die daraufhin dann auch die Verordnung über die Beziehungen zu Taiwan von 1979 verabschiedeten, in welcher erklärt wurde, dass es die Politik der USA sei, “umfangreiche, enge und freundschaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten und Handels-, Kultur- und andere Kontakte zwischen den Menschen der Vereinigten Staaten und den Menschen auf Taiwan sowie den Menschen auf dem chinesischen Festland zu fördern”, auch “um deutlich zu machen, dass die Entscheidung der Vereinigten Staaten, diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufzunehmen, auf der Erwartung beruht, dass die Zukunft Taiwans auf friedlichem Weg bestimmt wird”.

In diesem Zusammenhang betonte die Verordnung, dass die USA jeden Versuch, die Zukunft Taiwans mit unfriedlichen Mitteln zu bestimmen, einschließlich durch Boykotte oder Embargos, als eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit im westlichen Pazifikraum betrachten werden, was den Vereinigten Staaten ernsthaften Sorgen bereiten würde und man deshalb Taiwan mit Waffen zur Selbstverteidigung versorgen werde. Schließlich erklärte die Verordnung, dass die USA sich vorbehalten, sich jeglicher Anwendung von Gewalt oder anderer Formen von Zwang zu widersetzen, mit denen die Sicherheit oder das soziale oder wirtschaftliche System der Menschen in Taiwan gefährdet wird.

Die in der Taiwan-Verordnung enthaltene Betonung von Waffenlieferungen führte zum dritten Gemeinsamen Kommuniqué zwischen den USA und China, das am 17. August 1982 veröffentlicht wurde und mit dem versucht wurde, die Differenzen zwischen beiden Ländern in Bezug auf die Waffenlieferungen der USA an Taiwan beizulegen. Diese Verlautbarung war im Grunde genommen ein Abkommen auf Basis von Gegenseitigkeit, indem China betonte, dass es eine grundlegende Politik des Strebens nach einer friedlichen Wiedervereinigung mit Taiwan verfolgt und darüber die Souveränität beansprucht. Die USA ihrerseits erklärten, dass man die chinesische Politik des Strebens nach einer friedlichen Lösung der Taiwan-Frage versteht und schätzt und dass man keine langfristige Politik der Waffenlieferungen an Taiwan anstreben will und diese schrittweise reduzieren wird, während man auf eine endgültige Resolution zur Wiedervereinigung hinarbeite.

Um wiederum die taiwanesischen Bedenken hinsichtlich dieser dritten Verlautbarung zu zerstreuen, einigten sich die USA auf das, was zwischen den USA und Taiwan als die “sechs Zusicherungen” bekannt wurde. Diese Zusicherungen lauten:

Die USA legen kein Datum für das Ende der Waffenlieferungen an Taiwan fest. Die USA haben sich nicht darauf geeinigt, Konsultationen über Waffenlieferungen an Taiwan mit China zu führen. Die USA haben nicht zugestimmt, zwischen China und Taiwan die Rolle eines Vermittlers einzunehmen. Die USA stimmen einer Anpassung der Taiwan-Verordnung nicht zu. Die USA nehmen bezüglich der Souveränität von Taiwan keine Position ein. Die USA werden niemals Druck auf Taiwan ausüben, mit China zu verhandeln.

Es gibt noch eine unveröffentlichte Ergänzung des genannten dritten Kommuniqués – ein internes Memorandum, das von Präsident Ronald Reagan unterzeichnet wurde, in welchem nämlich erklärt wird, dass die Bereitschaft der USA, ihre Waffenlieferungen an Taiwan zu reduzieren, absolut vom fortdauernden Engagement Chinas für eine friedliche Lösung der Taiwan-Frage abhängig bleibt und dass es wesentlich sei, dass die Quantität und Qualität der Waffenlieferungen an Taiwan vollständig von der Bedrohung durch die Volksrepublik China abhängen werde.

Die US-Politik im Krieg mit sich selbst

Was aus dieser Mischung aus Grundsatzerklärungen und Positionen hervorgeht, ist eine Politik der USA, die sich innerlich in einem Krieg mit sich selbst befinden und nicht in der Lage sind, sich vollständig auf die Endgültigkeit einer “Ein-China”-Position festzulegen oder von Waffenlieferungen an Taiwan Abstand zu nehmen. Die USA verschleiern diese inhärente Widersprüchlichkeit, indem man sie als “strategische Zweideutigkeit” bezeichnet. Das Problem ist aber, dass dieser politische Eintopf weder eine strategische Vision hat noch zweideutig ist.

Im selben Moment, als Präsident Reagan die “sechs Zusicherungen” ratifizierte, wurden die Beziehungen zwischen den USA und China in der Frage der Waffenlieferungen angespannt, wobei China argumentierte, dass es die USA weder mit der friedlichen Wiedervereinigung Taiwans mit China noch mit dem Ende der Waffenlieferungen an Taiwan ernst meinen.

Die Waffenlieferungen nach Taiwan stiegen in der Folge exponentiell an, angefangen unter der Administration von Reagan über jene von George H. W. Bush bis zu jener von Bill Clinton, wobei die USA hauptsächlich Jagdflugzeuge vom Typ F-16, Boden-Luft-Raketen vom Typ Patriot und andere moderne Waffen lieferten. 1997 besuchte der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, Taiwan im Rahmen einer Pazifiktour, die auch einen Besuch in China mit einschloss. Gingrich behauptete im Anschluss daran, er habe seinen chinesischen Gastgebern deutlich gemacht, dass die USA “Taiwan verteidigen werden, sollte China Taiwan angreifen”.

Im Jahr 2005 verabschiedete China als Reaktion auf die zunehmenden Waffenlieferungen an Taiwan ein “Gesetz gegen Sezession“, in dem festgehalten wurde, dass Taiwan ein Teil Chinas ist. In diesem Gesetz erklärte China, dass man “niemals separatistische Kräfte in Taiwan zulassen werde, ungeachtet der Namen, unter denen sie auftreten, oder der Mittel, die sie zur Abspaltung von China anwenden” werden. China bekräftigte zudem seine offizielle Haltung, dass eine Wiedervereinigung mit “friedlichen Mitteln” den grundlegenden Interessen Chinas am besten dient.