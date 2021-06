Der große Mann ist weg, und die Israel-Lobby wird nie mehr dieselbe sein Von Philip Weiss

Für die deutsche Israel-Lobby und Politik heißt das nur, dass sie sich bei den neuen “Apartheidführern anschleimen”. Der “Auschwitzminister” und Merkel haben sicher schon einen Flug gebucht, um ihre Solidarität mit “ethnischen Säuberern und Landräubern” zu beweisen

Bild: Netanyahu alone, foto from Tal Schneider’s twitter feed. June 13, 2021.

Netanyahu easily moved U.S. policy for over a decade, due to the force of his will and the use of the powerful Israel lobby in U.S. politics, especially on the Democratic side. Today one force is gone and the other is in disarray.