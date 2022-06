The Guardian Churns Out Embarrassingly Awful Empire Propaganda Listen to a reading of this article: ❖ The Guardian has put out a smear piece on critics of the imperial Syria narrative that reads like propaganda made by seven year-olds without adult supervision.

Der Guardian produziert peinlich schreckliche Imperium-Propaganda

von Caitlin Johnstone

19. Juni 2022

Der Guardian hat eine Hetzschrift gegen Kritiker des imperialen Syrien-Narrativs veröffentlicht, die sich wie Propaganda von Siebenjährigen ohne Aufsicht von Erwachsenen liest.

Der Artikel wurde zunächst unter der Überschrift “Russland-unterstütztes Netzwerk von Syrien-Verschwörungstheoretikern identifiziert” veröffentlicht, die dann eilig in “Netzwerk von Syrien-Verschwörungstheoretikern identifiziert” geändert wurde, weil der Artikel nicht einmal den Versuch unternimmt, zu behaupten, dass alle sogenannten “Verschwörungstheoretiker”, die er verleumdet, von der russischen Regierung unterstützt werden. Er behauptet nur, dass die russische Regierung zuweilen Informationen über Syrien zitiert und verstärkt hat, die für das US-Imperium unbequem sind, was, Sie wissen schon. Offensichtlich wird sie das tun.

Ihr erster Hinweis darauf, dass Sie schamlosen Imperiumsschmutz lesen, ist das Bild, das der Guardian für den Artikel verwendet: eine filmische Aufnahme eines Mitglieds der “Weißhelme”, das heldenhaft ein Kind vor einem zerstörten Gebäude trägt. Das Foto wird Sameer Al-Doumy zugeschrieben, dessen eigene Website ihn als Anti-Assad-Aktivisten seit seiner Kindheit beschreibt. Selbst wenn Sie nichts über den Syrien-Konflikt oder die Operation der Weißhelme wüssten, würden Sie dieses Foto sofort als das erkennen, was es ist: Propaganda und ihre Verwendung.

Ihr nächster Hinweis darauf, dass Sie ein sehr, sehr offensichtliches Stück Propaganda des Imperiums lesen, ist, dass der Autor des Artikels, Mark Townsend, keinen Versuch unternimmt, seine Behauptungen zu rechtfertigen. Er nennt ein paar Leute, die er der “Verbreitung von Desinformationen” für schuldig hält, wie Vanessa Beeley, Eva Bartlett und Aaron Maté, aber anstatt Argumente und Beweise dafür vorzulegen, dass die Behauptungen, die diese Personen in Umlauf gebracht haben, falsch sind, behauptet er einfach, dass es so ist, und geht weiter.

Ihr nächster Hinweis ist diese Zeile:

“Seit 2020 soll der Journalist Aaron Maté von der Grayzone dem Bericht zufolge Beeley als den produktivsten Verbreiter von Desinformationen unter den 28 identifizierten Verschwörungstheoretikern überholt haben.”

Jeder, der Matés Berichterstattung verfolgt, weiß, dass er ein äußerst vorsichtiger Journalist ist, der nur Behauptungen aufstellt, von denen er weiß, dass er sie mit harten Fakten untermauern kann. Soweit ich weiß, hat bis heute niemand auch nur versucht, seine hervorragende Berichterstattung über die Rolle der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) bei der Manipulation ihrer eigenen Untersuchung eines angeblichen Chlorgasangriffs in Douma, Syrien, im Jahr 2018 zu widerlegen.

Maté sagt, Townsend habe keinen Versuch unternommen, ihn zu kontaktieren, bevor er diese aufrührerische Anschuldigung in die Welt hinausschickte – ein eklatanter, aber nicht überraschender Verstoß gegen die journalistische Standardethik.

Der nächste Hinweis darauf, dass es sich um eine als Nachricht getarnte propagandistische Hetzschrift handelt, ist Townsends Quellenangabe. Der Artikel dreht sich um einen Bericht der Syrien-Kampagne, der auf Informationen beruht, die von einer Denkfabrik namens Institute for Strategic Dialogue gesammelt wurden. Wie Max Blumenthal von The Grayzone im Jahr 2016 dokumentierte, ist The Syria Campaign eine imperiale Narrativ-Management-Operation, die als privates Unternehmen in Großbritannien registriert ist und viele zwielichtige Verbindungen und Finanzierungen hat. Das Institute for Strategic Dialogue wird direkt von den Regierungen der USA und Großbritanniens und einer ganzen Reihe anderer mit den USA verbündeter Staaten sowie von den Stiftungen westlicher Oligarchen wie Bill Gates, Pierre Omidyar und George Soros finanziert.

Townsends weitere Quellen für seine Hetzschrift sind “Farouq Habib, stellvertretender Leiter der Weißhelme” und ein ungenannter “ehemaliger Beamter des US-Außenministeriums”.

Ja. Ich glaube nicht, dass wir dazu viel mehr sagen müssen.

Der Bericht der Syrien-Kampagne enthält nicht mehr Beweise oder Belege als Townsends hirnloses Wiederkäuen. Er definiert das Wort “Desinformation” einfach neu als “Information, die mir nicht gefällt” und diskutiert dann Daten über Personen, die er für schuldig befunden hat, diese Art von Information zu verbreiten. Sie definiert weitgehend gut belegte Informationen wie durchgesickerte Dokumente von Whistleblowern in der OPCW als “Desinformation” und verurteilt dann auf dieser absurden Grundlage Journalisten wie Aaron Maté wegen “Verbreitung von Desinformation”, weil sie darüber berichtet haben.

Der Bericht der Syrien-Kampagne enthält offenkundig lächerliche Behauptungen, wie die unsinnige Behauptung, dass Leute, die gesagt haben, dass die “Weißhelme” nicht das sind, was sie vorgeben zu sein, irgendwie die Tötung ihrer Mitglieder verursacht haben:

Von all der hanebüchenen Propaganda, die der Guardian im Laufe der Jahre verbreitet hat, war dieser Artikel definitiv einer der schlechtesten. Nicht ganz auf dem Niveau seines notorisch gefälschten, aber immer noch nicht zurückgezogenen Assange-Manafort-Berichts, aber er ist ganz oben mit dabei.

Im Jahr 2019 veröffentlichte Declassified UK einen Bericht darüber, wie der Guardian jeden Anschein journalistischer Integrität verlor, als er kurz nach der Veröffentlichung der Edward Snowden-Leaks im Jahr 2013 erfolgreich in die britische nationale Sicherheitsmaschinerie integriert wurde. Dies deckt sich mit den Äußerungen des australischen Journalisten John Pilger, der von einer “Säuberung” kritischer antiimperialistischer Stimmen zu dieser Zeit sprach.

“Mein schriftlicher Journalismus ist im Guardian nicht mehr willkommen, der vor drei Jahren Leute wie mich in einer Art Säuberungsaktion losgeworden ist, die wirklich das sagten, was der Guardian nicht mehr sagt”, sagte Pilger in einem Radiointerview im Januar 2018.

Aufgrund seiner scheinbaren Seriosität und seiner angeblichen Positionierung auf der linken Seite des politischen Spektrums spielt der Guardian eine entscheidende Rolle bei der Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung zum Vorteil des Imperiums. Ob es nun darum geht, Menschen zu verleumden, die die imperiale Linie zu Syrien in Frage stellen, Assange zu verleumden oder Jeremy Corbyn zu verleumden, der Guardian bietet einen Weg in die Köpfe eines wichtigen Teils der Bevölkerung, der auf solche Manipulationen kritischer reagieren würde, wenn sie von konservativen Publikationen kämen.

In Wirklichkeit ist der Guardian nicht weniger propagandistisch als die Murdoch-Presse und häufig sogar destruktiver, weil er in der Lage ist, rechte Gräuel an eine ahnungslose Bevölkerungsgruppe zu vermarkten, die sonst nicht kaufen würde, was er verkauft. Sie verfolgt dieselben Ziele und dient demselben Imperium. Der Guardian ist wie Fox News für Leute, die Bioprodukte essen. Übersetzt mit Deepl.com

