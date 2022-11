The Holocaust is the ultimate repudiation of Zionism In 2016, I visited the Knesset and was introduced to the man who is Israel’s current prime minister. Yair Lapid had watched a YouTube video that had gone viral a few years earlier.

Yair Lapid nimmt an einer Gedenkveranstaltung anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages in Mauthausen teil, 27. Januar 2022. (Foto: Wikimedia Commons)

Der Holocaust ist die ultimative Absage an den Zionismus

Von Elad Daniel Pereg

29. Oktober 2022

Ich lernte Yair Lapid kennen, als ich noch ein jugendlicher Zionist war. Heute weiß ich, dass der Zionismus nur dazu gedient hat, die grundlegenden Lehren des Antisemitismus aufrechtzuerhalten – dass Juden nicht in die Welt gehören.

Im Jahr 2016 besuchte ich die Knesset und wurde dem Mann vorgestellt, der heute Israels Premierminister ist.

Yair Lapid hatte ein YouTube-Video gesehen, das ein paar Jahre zuvor viral gegangen war. Der Clip zeigte mich als einsamen Demonstranten, der eine israelische Flagge inmitten einer feindseligen Menge schwenkte, die sich vor dem israelischen Konsulat in Los Angeles versammelt hatte, um gegen den Überfall auf die Gaza-Flottille Mavi Marmara zu demonstrieren. Als sich Zwischenrufer auf mich stürzten, bewahrten LAPD-Beamte meine Redefreiheit, indem sie ihre Schlagstöcke zogen, um den einschüchternden Mob abzuwehren. Während ich damals mutig für das eintrat, woran ich glaubte, erschaudere ich heute darüber, wie gefühllos und gleichgültig ich als indoktrinierter 16-Jähriger gegenüber der schrecklichen Lage war, in der sich Millionen von Palästinensern im Gazastreifen aufgrund ihrer unterdrückerischen Besetzung und Belagerung befinden.

Als wir uns trafen, schüttelte Lapid meine Hand und rief aus: “Ich erinnere mich an Sie. Sie sind derjenige, der sich den Antisemiten in Los Angeles entgegengestellt hat.” Seine reflexartige Gleichsetzung von Anti-Israel-Demonstranten mit “Antisemiten” delegitimiert auf unfaire Weise die politische Opposition gegen das Gebilde, das ihm am Herzen liegt, verrät aber auch einiges über seine Weltanschauung.

Er ist Autor von Memories After My Death, der Biografie seines Vaters Tommy Lapid, eines israelischen Politikers und Holocaust-Überlebenden, der in Israel die Antwort auf den Holocaust sah. Im Jahr 2014 sagte er, dass der Holocaust seinen Vater “definiert” habe, “und durch ihn hat er mich definiert”.

Doch was hat dies für Lapid und damit für die israelische Gesellschaft bedeutet?

Lapid hat den Widerspruch zwischen einem jüdischen und einem demokratischen Staat offen eingeräumt, dennoch hält er unbeirrt am jüdischen Staat fest, denn, wie er 2015 schrieb: “Mein Vater ist nicht aus dem Ghetto hierher gezogen, um in einem binationalen Staat zu leben. Er zog hierher, um in einem jüdischen Staat zu leben. Und wenn wir uns nicht von den Palästinensern trennen, ist der jüdische Charakter Israels in Gefahr.” Die letzte Zeile erinnert besonders an das Problem mit Lapids zionistischer Ideologie.

In einer Wahlkampfrede im Jahr 2017 wurde ich Zeuge, wie Lapid sein Engagement für den jüdischen Separatismus zugab und behauptete, dass es zwar “nicht sehr elegant” sei zu sagen, “wir müssen sie loswerden… um uns von den Palästinensern zu trennen. Ich möchte nicht mit ihnen zusammenleben”. Diese Denkweise ist das Herzstück des Zionismus und muss als grotesk und an Vernichtungsrhetorik grenzend erkannt werden. Ich glaube zwar nicht, dass Lapid oder das israelische Volk jemals einen Völkermord begehen würden oder könnten, aber diese Sprache vermittelt genau die nationalistische Denkweise und das Kalkül, die dazu führen würden und geführt haben. Er sieht eine Bevölkerung von “Anderen” aufgrund ihrer Rasse oder ihres Glaubens als unerwünschtes, gefährliches demografisches, soziales und politisches Hindernis, das beseitigt werden muss.

Israels langjährige Haltung, Palästinenser als unwillkommen und unerwünscht zu betrachten, fördert die Vertreibung und Auswanderung der Palästinenser oder bedroht sie bisweilen sogar. Die allgemeine israelische Weltanschauung besagt, dass es umso besser ist, je weniger Palästinenser auf je weniger Land leben (wobei anerkannt wird, dass kein einziger Palästinenser ein unrealistisches Ziel ist), und dass es umgekehrt für Juden gilt – möglichst viele Juden auf möglichst viel Land. In diesem Sinne verkündete Lapid im Jahr 2016 ganz offen seine Politik: “Mein Prinzip lautet: Maximale Juden auf maximalem Land mit maximaler Sicherheit und mit einem Minimum an Palästinensern.”

Ironischerweise führt dies dazu, dass Lapid als Zionist eine Weltanschauung vertritt, die den jüdischen Interessen zuwiderläuft. Im Jahr 2015 erklärte er: “Das europäische Judentum sollte verstehen, dass es nur eine Heimat für Juden gibt, und das ist der Staat Israel.” Tatsächlich beinhaltet der Zionismus die (de facto antisemitische) Unterminierung und Negierung der jüdischen Existenz außerhalb des Heiligen Landes.

Im Rahmen meiner ehrenamtlichen Arbeit für die jüdische Studentenorganisation Hillel von 2017-2018 leitete ich Diskussionen mit christlichen Delegationen, die im Rahmen eines Programms namens Passages anreisten. Ich erinnere mich an den Schock und die Bestürzung, die einige von ihnen zeigten, als ich ihnen sagte, dass die Lektion, die sie aus dem Holocaust-Museum in Yad Vashem mitnehmen sollten, im Gegensatz zu der zionistischen Gehirnwäsche, die sie seit Beginn ihrer Reise ins Heilige Land erfahren hatten, nicht diejenige sein sollte, die den Besuchern über die Rechtschaffenheit des Zionismus und die Notwendigkeit eines jüdischen Staates vermittelt wird; vielmehr sollte sie an die Notwendigkeit der Akzeptanz und Toleranz gegenüber allen Menschen – Juden und anderen – in der ganzen Welt erinnern.

In der Tat sollte der Holocaust durch ein universalistisches, humanistisches Paradigma wahrgenommen werden, das uns alle über die Notwendigkeit von Gerechtigkeit und Gleichheit in allen Bereichen belehrt. Eine partikularistische jüdische Sichtweise (die ich einst vertrat) wird uns eher zurückhalten, als dass sie uns erlaubt, eine bessere Welt aufzubauen, in der niemand solche Gräueltaten fürchten muss.

In der Tat sollte der Holocaust durch ein universalistisches, humanistisches Paradigma wahrgenommen werden, das uns alle über die Notwendigkeit von Gerechtigkeit und Gleichheit in allen Bereichen belehrt. Eine partikularistische jüdische Sichtweise (die ich einst vertrat) wird uns eher zurückhalten, als dass sie uns erlaubt, eine bessere Welt aufzubauen, in der niemand solche Gräueltaten fürchten muss.

Der ältere Lapid war ein Atheist, der den politischen Zionismus als das neue Judentum ansah. Indem er seine antireligiöse Haltung vertrat, griff er die Ultraorthodoxen so heftig an, dass er oft des Antisemitismus beschuldigt wurde.

Man sollte meinen, dass sein Sohn gelernt hat, wie wichtig es ist, nicht leichtfertig mit solchen Vorwürfen um sich zu werfen.

Da er das Trauma der Holocaust-Erfahrung seiner Familie geerbt hat, hat er dies offenbar so umgesetzt, dass er alle, die gegen Israel sind, als hasserfüllte Feinde des jüdischen Volkes ansieht. Diese trügerische Verleumdung untergräbt den Kampf gegen den Antisemitismus und verharmlost seine schreckliche Natur. Darüber hinaus liegt die Grundlage für die Vorstellung, dass Antizionismus Antisemitismus ist, in der falschen Verbindung von Juden/Judaismus mit Israel/Zionismus (der selbst zwangsläufig antisemitisch ist). Indem er einen jüdischen Exodus fordert, der auf der Überzeugung beruht, dass die jüdische Existenz außerhalb des Heiligen Landes unhaltbar ist, stimmt der Zionismus effektiv mit den grundlegenden Lehren des Antisemitismus überein, dass Juden nicht in die Welt gehören.

Die Wahrheit ist, dass der Holocaust, wenn er nach einem notwendigen Paradigmenwechsel in das richtige Licht gerückt wird, eher dem antizionistischen Narrativ dient als der Geschichte, an die sich die Zionisten erinnern. Tatsächlich sollte das Vermächtnis des Holocaust als Ablehnung – nicht als Bestätigung – des Zionismus dienen. Die Lehre, die wir aus dem Holocaust ziehen müssen, ist nicht der jüdische Vormachtanspruch des Zionismus, sondern das Verständnis für das Böse des Rassismus, einschließlich des Antisemitismus und der ethnischen Säuberung. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...