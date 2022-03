The inherent racism is clear when the world speaks of Ukraine Perhaps the only good thing about the Russian invasion of Ukraine is that it has exposed the real, instinctively racist face of the West to the whole world. According to Ursula von der Leyen, President of the European Commission, for example: “Europe stands by those in need of protection.

Bild: Ukrainians holding banners and flags gather to protest Russia’s ongoing attacks on Ukraine in front of the Ataturk statue at Ulus Square in Ankara, Turkiye on March 12, 2022. [Esra Hacioğlu – Anadolu Agency]

Der inhärente Rassismus wird deutlich, wenn die Welt von der Ukraine spricht

Von Amira Abo el-Fetouh



21. März 2022

Das einzig Gute an der russischen Invasion in der Ukraine ist vielleicht, dass sie der ganzen Welt das wahre, instinktiv rassistische Gesicht des Westens gezeigt hat. So sagte beispielsweise Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission: “Europa steht an der Seite der Schutzbedürftigen. Alle, die vor Putins Bomben fliehen, sind in Europa willkommen.” Wenn die Welt von der Ukraine spricht, wird der ihr innewohnende Rassismus sehr deutlich.

Die Europäer haben die ukrainischen Flüchtlinge in der Tat willkommen geheißen und ihnen mit langfristigen Aufenthaltsgenehmigungen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht; ohne dass sie einen formellen Asylantrag stellen müssen, haben sie Zugang zu Beschäftigung, Gesundheitsversorgung und Bildung. Die Regierungen in ganz Europa gewähren ihnen finanzielle Unterstützung, und sie können sich innerhalb der EU frei bewegen, während sie Orte mit etablierten ukrainischen Gemeinschaften aufsuchen. All dies, wohlgemerkt, obwohl die Ukraine nicht Mitglied der EU ist.

Flüchtlinge aus anderen Ländern, wie Afghanen, Iraker und Syrer, hoffen ebenfalls auf diese Großzügigkeit. Sie glauben den Slogans über Menschenrechte und universelle Werte, finden sich aber in schäbigen Flüchtlingslagern wieder, die für Menschen nicht geeignet sind. Es wurden neue Gesetze erlassen, die die Asylverfahren verkomplizieren. Hunderte von arabischen und afrikanischen Flüchtlingen sind bei dem verzweifelten Versuch, die europäischen Küsten zu erreichen, im Mittelmeer umgekommen.

Es ist unmöglich, in Ungarn Asyl zu beantragen, aber die rechtsextreme Regierung hat ein Verfahren für die Ukrainer vereinbart. Der streng nationalistische Ministerpräsident Viktor Orban erklärte dreist, dass es einen Unterschied zwischen der Art und Weise gibt, wie sein Land mit ukrainischen Flüchtlingen umgeht, und wie es 2015 mit Syrern und Afghanen umgegangen ist. “Wir leben nicht in einem komfortablen Westen, wir leben inmitten von Schwierigkeiten, nicht nur jetzt, sondern in unserer gesamten Geschichte, so dass wir in der Lage sind, zu unterscheiden, wer ein Migrant und wer ein Flüchtling ist”, sagte er. “Migranten werden aufgehalten. Flüchtlinge können jede Hilfe bekommen.”

In einem mutigen Artikel erläuterte Le Monde die unterschiedliche Herangehensweise in einer Reihe von europäischen Ländern. Unter der Überschrift “Mit den ukrainischen Flüchtlingen haben die Europäer den Sinn der Aufnahme gefunden”, wies die französische Zeitung darauf hin: Obwohl die demokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen das Ziel “Null Flüchtlinge” ausgegeben hatte, hat ihre Einwanderungsministerin eine Reihe von Beschlüssen gefasst, die es Ukrainern ermöglichen, nach ihrer Ankunft zu arbeiten, ihre Kinder auszubilden und Unterstützung zu erhalten.” Dies geschieht zu einer Zeit, in der Aufenthaltsgenehmigungen für syrische Einwanderer aufgehoben und afghanische Flüchtlinge ausgewiesen wurden.

Berichterstattung über die Flüchtlingskrise in der Ukraine ist “rassistisch” – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

In Griechenland stellte Le Monde weitere Widersprüche fest. Der Migrationsminister rief zur Solidarität mit den “echten Flüchtlingen” auf – und das am selben Tag, an dem die Leichen von sechs Menschen gefunden wurden, die versucht hatten, über die Insel Lesbos ins Land zu gelangen. Die griechische Regierung hat die Bereitstellung von Wohnraum für offiziell registrierte Flüchtlinge im Jahr 2019 gestrichen. Griechenland neigt dazu, jeden Asylsuchenden als “Wirtschaftsflüchtling” abzustempeln, den die zuständigen Behörden nicht nach der Logik behandeln, ob er die Kriterien für Asyl erfüllt oder nicht, sondern stattdessen einen anderen Ansatz verfolgen, indem sie bestimmen, ob der Flüchtling in Gefahr ist, wenn er in die Türkei abgeschoben wird, aus der er in der Regel stammt.

Ein weiteres Beispiel für diesen abscheulichen Rassismus und die Arroganz, mit der sie über die arabische Welt sprechen, kam von einem amerikanischen Journalisten, der von CNN empfangen wurde: “Es ist eine Sache, wenn Sarin-Gas gegen Menschen im fernen Syrien eingesetzt wird, die Muslime sind und einer anderen Kultur angehören, aber was wird Europa tun, wenn es auf europäischem Boden gegen Europäer eingesetzt wird?” Putin, so wurde angedeutet, könnte es wagen, chemische Waffen gegen Europäer einzusetzen, und was dann?

Wir können so laut über die Doppelmoral schreien, wie wir wollen, aber die internationale Gemeinschaft, die behauptet, die Menschenrechte und universellen Werte zu verehren, ist taub, stumm und blind gegenüber der staatlichen Gewalt und Unterdrückung – einschließlich Invasion und Besetzung – in der arabischen Welt. Im Gegenteil, sie steht oft im Zentrum dieser Gewalt, indem sie Waffen liefert und den Regimen bei der UNO politische Rückendeckung gibt.

So sehen wir, wie Freiwillige, die in der Ukraine gegen Russland kämpfen wollen, vom britischen Außenminister bejubelt werden. Währenddessen wird jeder, der versucht, die Unterdrückten in Gaza, Syrien, Jemen oder Libyen zu unterstützen, selbst mit humanitärer Hilfe, als “Terrorist” verteufelt. Auch Russland spielt das Spiel mit und rekrutiert “Freiwillige” aus Syrien gegen Zahlungen von bis zu 300 Dollar pro Monat und finanzielle Entschädigung, wenn sie verwundet oder getötet werden. Den Ukrainern werden ganz offen Waffen geliefert, aber wehe dem, der versucht, Waffen an die legitimen palästinensischen Widerstandskämpfer oder syrischen Oppositionsgruppen zu schicken.

In den sozialen Medien hat Facebook Zehntausende von Konten geschlossen und Millionen von Beiträgen gelöscht, in denen die israelischen Angriffe auf die Palästinenser verurteilt wurden. Mein eigenes Konto wurde Dutzende Male unter dem Vorwand gesperrt, dass mein Inhalt zu Gewalt aufruft. Facebook ignoriert jedoch Inhalte, die Gewalt gegen russische Soldaten zeigen. Damit spiegelt der Social-Media-Riese die Unmoral des heuchlerischen, verlogenen Westens wider.

Es gibt zu viele Widersprüche, um sie aufzuzählen; jeder weiß, was sie sind. Letztlich bestätigen sie, dass wir in einer einäugigen Welt leben, die Ungerechtigkeit nur aus dem Blickwinkel ihrer eigenen Interessen sieht. Menschenrechte und universelle Werte? Sie sind ein Mythos, auf den sich nur “blondhaarige, blauäugige” Menschen verlassen können. Der Rest von uns muss sich mit den Krümeln begnügen, die vom westlichen Tisch fallen. Übersetzt mit Deepl.com

