Der israelische Präsident stürmt die Al-Ibrahimi-Moschee in Hebron

Wenn es jemals einen Ort geben würde, an dem das Wort Apartheid für den israelischen Fall relevant ist, wäre es Hebron. Dort hat sich Israels Präsident Herzog entschieden, heute die erste Nacht von Chanukka zu feiern.

In Hebron leben etwa 800 israelische Siedler unter über 200.000 Palästinensern, die einen enormen Preis für die Präsenz der Siedler dort zahlen. Vieles von dem, was früher das Stadtzentrum war, ist heute eine “sterile” Geisterstadt, in der Palästinenser keinen Fuß setzen können. Dutzende Kontrollpunkte, Hunderte von Soldaten, ständige Siedlergewalt – all das gehören für die palästinensischen Bewohner von Hebron einfach zum täglichen Leben.

Nach seiner Wahl Anfang des Jahres schwor Herzog, “die Flammen zu senken” und “der Präsident aller zu sein”. Warum hat er sich dann entschieden, das extremste, gewalttätigste Element der israelischen Gesellschaft zu akzeptieren, indem er dieser obszönen Realität und den Menschen, die sie fortsetzen, ein offizielles Gütesiegel verleiht?

Wenn Herzog sich aus irgendeinem Grund der Realität von Hebron nicht bewusst ist (er ist es nicht), lasst uns sein Gedächtnis auffrischen: Hier ist eine kurze Dokumentation namens ‘Mission: Hebron’, die kürzlich auf der Website der New York Times veröffentlicht wurde, in der ehemalige Soldaten, die Zeugenaussagen abgegeben haben, Breaking the Silence beschreiben ihren Dienst in Hebron. Sie sprechen darüber, dass “jeder verdächtig ist”. Sie sprechen darüber, wie sie Siedler behandelten und wie sie Palästinenser behandelt haben und wie Siedler Palästinenser behandelten. Es lohnt sich, es anzuschauen, Herr Präsident. Link in den Kommentaren.

Und hier ist die Aussage eines weiteren Soldaten, der in Hebron gedient hat: “Du fragst mich, wo ich Gewalt in Hebron gesehen habe? Das ist, als würde man fragen, wo ich Hebron in Hebron gesehen habe. Es ist wirklich an jeder Ecke. Da verlässt man einfach seinen Posten und schon ist man auf der Straße, die Menschen nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit trennt. “