Der Junge, der Hitler rief: Von Caitlin Jonstone

Der Junge, der Hitler rief:

Notizen vom Rand der narrativen Matrix



Von Caitlin Jonstone

27. Oktober 2022

Die eigene Regierung zu kritisieren ist Propaganda.

Wer mit den Neocons nicht einverstanden ist, unterstützt den Faschismus.

Wer sich gegen ein Imperium stellt, verteidigt die Tyrannei.

Das Streben nach Deeskalation führt zur Eskalation.

Nukleare Abschreckung ist Sicherheit.

Diplomatie ist Beschwichtigung.

Krieg ist Frieden.

Freiheit ist Sklaverei.

Unwissenheit ist Stärke.

❖

Kritik an der US-Außenpolitik sieht für Menschen, die ihr ganzes Leben in der US-Propaganda versunken sind, wie russische Propaganda aus.

❖

Sie brauchen so viel Propaganda, Zensur und organisiertes Trolling, weil die Öffentlichkeit ohne diese Dinge erkennen würde, dass es scheiße ist, Milliarden von Dollar in einen nicht zu gewinnenden Konflikt zu stecken, der einen Atomkrieg riskiert und alle ärmer macht, und dass normale Menschen davon nicht profitieren.

❖

Vergleiche von Putin mit Hitler klingen nur dann tiefgründig und relevant, wenn man gerade erst angefangen hat, der US-Außenpolitik Aufmerksamkeit zu schenken, und daher nicht weiß, dass buchstäblich jeder einzelne Feind der USA immer ausgiebig mit Hitler verglichen wird. Es ist wie in The Boy Who Cried Wolf, nur dass es keinen Wolf gibt und der Junge immer und immer wieder “Wolf!” ruft, und die Dorfbewohner lernen ihre Lektion nie und hören nie auf, ihm zu glauben.

Weil der westliche Mainstream alle Kriege bis zur Ukraine ignoriert hat, wissen sie nicht, dass wir all diese Tricks schon einmal gesehen haben. Sie wissen nicht, dass die Kriegspropaganda Wiederholungen ausstrahlt. Sie denken, es sei etwas Neues, den heutigen offiziellen Feind mit Hitler zu vergleichen. Sie hinterfragen nie die Erzählungen über die Gräueltaten. Sie wissen nicht, dass die USA immer über jeden Krieg lügen. Sie halten es für eine verrückte Verschwörungstheorie, dass die Handlungen und Motive ihrer Regierung nicht dem entsprechen, was man ihnen erzählt hat. Sie sagen: “Äh, hallo? PUTIN ist derjenige, der einmarschiert ist!”, als ob diese offensichtliche Tatsache es irgendwie unmöglich macht, über die anderen Aspekte des Krieges belogen zu werden.

Weil sie nicht auf alle Tricks des Imperiums geachtet haben, die zu diesem Krieg geführt haben, sehen sie nicht, dass die gleichen alten Muster wieder auftauchen, oft von den gleichen alten Stimmen wie zuvor. Sie wissen nicht, auf welche Muster sie achten müssen, also sehen oder erkennen sie sie nicht. Das ist der einzige Grund, warum sie nicht reflexartig die Augen verdrehen, wenn ihnen gesagt wird, dass der offizielle Feind von heute völlig grundlos einmarschiert ist, nur weil er böse ist und die Freiheit hasst, oder dass die USA ihre Freunde, die Ukrainer, verteidigen, weil sie Freiheit und Demokratie schützen wollen.

Wer gerade erst angefangen hat aufzupassen und nicht weiß, dass die US-Machtallianz buchstäblich immer lügt, wenn sie in einen Krieg verwickelt ist, dem rutscht die Kriegspropaganda ohne Würgereiz in den Hals, weil er sie nicht als Propaganda erkennt. Sie ist ihnen fremd.

❖

Die ausführlich dokumentierten westlichen Aggressionen, die zu diesem Krieg geführt haben, zu kritisieren, ist nicht dasselbe wie zu sagen, dass die Invasion gut ist oder dass Wladimir Putin ein wunderbarer Mensch ist. Wenn Ihnen das nicht klar ist, dann liegt das daran, dass die US-Propaganda Ihr Gehirn in Suppe verwandelt hat.

Es ist absolut irrsinnig, wie buchstäblich jede Kritik an den unbestreitbaren und gut dokumentierten westlichen Provokationen in der Ukraine niedergeschrien und verunglimpft wird. Man darf nur sagen, dass dieser Krieg völlig unprovoziert ist und nur begonnen hat, weil Wladimir Putin böse ist und die Freiheit hasst.

Wenn es ein Tabu ist, über Fakten zu diskutieren und die ausländischen Aggressionen der mächtigsten Regierung der Welt zu kritisieren, wird man vielleicht von Tyrannen regiert und ist von deren gehirngewaschenem Menschenvieh umgeben. Wenn du deine Zeit damit verbringst, zu wüten und diejenigen anzuschreien, die für den Frieden eintreten, bist du vielleicht einfach nur für den Krieg.

❖

Ich muss es den Kriegspropagandisten in der Ukraine lassen, es ist wirklich beeindruckend, wie sie es geschafft haben, jeden davon zu überzeugen, dass die wahre “Anti-Kriegs”-Position in dieser Frage diejenige ist, die von John Bolton, Bill Kristol, Tom Cotton und Mike Pompeo vertreten wird.

❖

Putin ist verantwortlich für Putins Entscheidungen, das US-Imperium ist verantwortlich für die Entscheidungen des US-Imperiums. Putin ist verantwortlich für die Entscheidung zur Invasion, das US-Imperium ist verantwortlich für die Berge von gut dokumentierten Aggressionen, die diese Entscheidung provoziert haben. Das ist nicht kompliziert.

Ich kann Argumente respektieren, die sowohl den USA als auch Russland die Schuld zuweisen. Ich kann Argumente respektieren, die Russland mehr Schuld zuschreiben als den Provokationen des US-Imperiums. Aber der Mainstream tut weder das eine noch das andere: Er entlastet die USA vollständig von der Verantwortung, selbst wenn sie nur das kleinste bisschen davon haben. Das ist einfach ein Witz; es gibt keine stichhaltige Grundlage für die Behauptung, dieser Krieg sei unprovoziert gewesen. Keine. Die einzigen, die das behaupten, sind die Propagandisten und diejenigen, die sie propagiert haben.

Aber das sind so ziemlich alle, mit denen ich mich über die Ukraine streite: diejenigen, die hartnäckig darauf bestehen, dass das mächtigste Imperium, das je existiert hat, genau null Prozent der Verantwortung für diesen Krieg trägt. Gegen diesen kriecherischen, stiefelleckenden Geistesvirus wehre ich mich immer.

❖

❖

Wenn Sie glauben, dass das US-Imperium keinerlei Verantwortung für den Beginn dieses Krieges trägt, selbst wenn es Berge von Beweisen für das Gegenteil gibt, dann liegt das daran, dass die Propaganda des Imperiums Ihr Gehirn geschmolzen hat. Aber das sind die meisten Menschen. Das ist die Mainstream-Perspektive auf diesen Krieg.

Das erfordert Gegenwehr. Eine gewaltige Gegenwehr. Die Tatsache, dass die mächtigste und kriegerischste Machtstruktur auf dieser Erde überwiegend als unverantwortlich für den extrem gefährlichen Krieg angesehen wird, den sie absichtlich provoziert hat, erfordert aggressiven Widerstand.

Die USA haben diesen Krieg absichtlich provoziert. Die USA halten diesen Krieg am Laufen. Die USA nutzen diesen Krieg, um ihre geostrategischen Interessen in Europa und Asien durchzusetzen. Dies sind Fakten. Wenn Fakten tabu sind, lebt man in einer Welt der Lügen.

❖

Der Fall Assange berührt so viele Menschen, weil er persönlich ist. Er stellt jeden von uns vor die Frage, in welcher Art von Welt wir leben wollen: in einer, in der Journalisten die Wahrheit über die Mächtigen sagen dürfen, oder in einer, in der sie das nicht dürfen? Es ist eine Frage, die eine Antwort verlangt.

❖

Ich spreche mit Nachdruck und ohne Umschweife, weil man so die Leute dazu bringt, einem zuzuhören, und weil es das Richtige ist, das zu tun. Wenn die Kritiker des Imperiums nicht energisch und unmissverständlich sprechen, werden die einzigen, die energisch und unmissverständlich sprechen, die imperialen Experten und Politiker sein.

Es macht die Apologeten des Imperiums oft wütend, dass ich so spreche, weil sie es nicht gewohnt sind, dass Kritik am US-Imperium auf diese Weise geäußert wird, aber es verwirrt manchmal auch Menschen, die mir aus dem gleichen Grund zustimmen. Sozialisten und Antiimperialisten mildern normalerweise ihre Stimme. Ich tue das nicht, weil das einfach eine schlechte Angewohnheit ist. Wenn man Recht hat, sollte man so sprechen, als ob man Recht hätte. Wenn wir das nicht tun, werden die einzigen, die so reden, als hätten sie Recht, diejenigen sein, die im Unrecht sind. Und dann sind diejenigen, die im Unrecht sind, die einzigen, denen man zuhören wird.

Und genau das ist der Fall: Die einflussreichsten Stimmen sind diejenigen, die die verdorbensten Impulse der mächtigsten Menschen der Welt verteidigen. Das sind die Leute, denen gerade zugehört wird. Also sprecht so, als wüsstet ihr, dass ihr Recht habt und sie Unrecht haben, denn das ist tatsächlich der Fall.

❖

Fredric Jameson sagt, es sei leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Adyashanti sagt, spirituelle Menschen haben oft mehr Angst vor dem Leben als vor dem Tod. Diese beiden Punkte scheinen zusammenzuhängen. Das Armageddon fühlt sich weniger beängstigend an als das Aussortieren unserer Scheiße als Spezies.

Der Gedanke, dass wir uns endlich einander zuwenden und genug Intimität erlangen, um von wettbewerbsbasierten Systemen zu kollaborativen Systemen überzugehen, fühlt sich einschüchternder an als das Ende der Welt, so dass die Menschen anfangen, auf das Ende zu hoffen, weil es dann wenigstens vorbei ist. Aus demselben Grund, aus dem Menschen, die sich nicht vorstellen können, weiterzuleben, Selbstmordgedanken bekommen, bekommen Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass die Menschheit ihre selbstzerstörerischen Muster überwindet, Allmordgedanken.

Dies ist ein großes Hindernis. Die Menschen müssen ihre Angst vor dem Leben überwinden. Übersetzt mit Deepl.com

