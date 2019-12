The fight to expose Israel’s arms sales to the world’s most repressive regimes – +972 Magazine In the span of less than 10 years, activists from across the political spectrum went head to head with the Israeli government, trying to bring an end to its arms exports to tyrannical governments worldwide.

Der Kampf, um Israels Waffenverkäufe an die repressivsten Regime der Welt zu rechtfertigen



Von Sahar Vadi



In der Zeitspanne von weniger als 10 Jahren gingen Aktivisten aus dem gesamten politischen Spektrum Kopf an Kopf mit der israelischen Regierung und versuchten, ihre Waffenexporte an tyrannische Regierungen weltweit zu beenden.

Anfang 2017 ging eine Vertreterin des israelischen Außenministeriums in ein Klassenzimmer der Universität Tel Aviv, wo sie eingeladen worden war, um mit Jurastudenten über die Vorschriften für Israels Militärexporte zu sprechen. Fünf Minuten nach ihrer Präsentation fragte eine Studentin die Vertreterin nach Israels Exporten in Länder wie Südsudan, Sri Lanka, Myanmar und Ruanda, die routinemäßig grobe Menschenrechtsverletzungen begehen. Andere Studenten folgten schnell dem Beispiel.

Die Repräsentantin schien sich unwohl zu fühlen und begann, anstatt Antworten zu geben, die sie nicht hatte, die Arbeit von Gruppen der Zivilgesellschaft zu zitieren, die Israel im letzten Jahrzehnt gezwungen haben, die Menschenrechte bei Waffenexporten zu berücksichtigen. Sie zitierte die Arbeit der Menschenrechtsanwältin Eitay Mack, Meretz MK Tamar Zandberg und Hamushim – eine Gruppe in Israel, die versucht, die wahren menschlichen Kosten der israelischen Militärindustrie und des Waffenhandels aufzudecken. Der Vertreter räumte ein, dass die Kritik an den israelischen Waffenexportbestimmungen (oder deren Fehlen) zunimmt, wobei er sogar einen Screenshot von Hamushims Website einfügte, um diesen Trend zu veranschaulichen. Sie behauptete, dass ein solcher öffentlicher Druck so erfolgreich war, dass er alle israelischen Waffenexporte in den Südsudan stoppen konnte.

Ungeachtet der sachlichen Aspekte ihrer Antwort – bis heute kennen wir den Inhalt der Exportbeschränkungen, die Israel dem Südsudan auferlegt hat, nicht – machte die Szene an der juristischen Fakultät der Universität eines deutlich: Israels Waffenindustrie ist zu einem Thema der öffentlichen Debatte geworden. Zum ersten Mal seit langem sind Regierungsvertreter und Politiker gefordert, Antworten zu geben.

jetzt spenden

Diese laufende öffentliche Diskussion über Israels Waffenexporte ist weniger als ein Jahrzehnt alt. Im Jahr 2013 legte Atty. Eitay Mack beim Obersten Gerichtshof Berufung ein, nachdem er gefordert hatte, die Namen der in der Defense Export Control Agency registrierten Personen und Unternehmen sowie die ihnen vom Verteidigungsministerium erteilten Lizenzen für Waffenexporte zu veröffentlichen. Nach den dem Gericht vorgelegten Daten umfasste das Militärexportregister Ende 2012 6.784 Personen und Unternehmen, denen insgesamt 19.000 Vermarktungsgenehmigungen und 8.716 Exportlizenzen erteilt wurden. Nach den dem Gericht vorgelegten Daten des Verteidigungsministeriums waren bis Ende 2013 400.000 Vermarktungs- und Ausfuhrgenehmigungen erteilt worden.

Die Namen dieser Personen und Unternehmen – und der Umfang ihrer Arbeit – blieben verborgen; Israel gab nur die Namen von fünf Ländern bekannt, denen es Lizenzen erteilte. Nach Hamushims Schätzungen hat Israel in den letzten Jahrzehnten Waffen an über 130 Länder verkauft.

Im selben Jahr debütierte der israelische Filmemacher Yotam Feldman mit seinem Dokumentarfilm „The Lab“, der eine einfache Theorie aufstellte: Israels Waffenindustrie ist gerade deshalb so erfolgreich und schnell wachsend, weil sie Waffen als „kampferprobt“ entwickeln, testen und vermarkten kann – indem sie diese gegen Palästinenser in den besetzten Gebieten einsetzt.

Im selben Jahr, nach dem Polizistenmord an Michael Brown in Ferguson, begannen palästinensische Aktivisten aus Missouri Verbindungen zwischen der Repression in den USA und in Palästina zu ziehen. Es stellte sich heraus, dass die Polizisten in den USA dieselbe Art von Tränengas zur Niederschlagung des Aufstandes einsetzten, die auf die Demonstranten in der Westbank abgefeuert wurde. Außerdem wurde bald entdeckt, dass Israel auch einen „Antiterrorzug“ zur Verfügung gestellt hatte.

Es entstand das Bild eines Landes, das immer mehr Waffen und Techniken zum Zweck der Besatzung entwickelt und vermarktet, während es gleichzeitig Waffen und Wissen in eine unbekannte Anzahl von Ländern ohne jegliche Einschränkung oder Aufsicht exportiert. Mack und andere setzten die Untersuchung der Geschichte der israelischen Waffenverkäufe fort und forderten Antworten über die israelischen Waffenexporte nach Ruanda vor dem Völkermord, über die Täter der ethnischen Säuberungen auf dem Balkan und über verschiedene Militärdiktaturen in Lateinamerika.

Es wurde deutlich, dass dieses Muster nicht der Vergangenheit angehört. Im Jahr 2014 gründete das American Friends Service Committee Hamushim, um Informationen über Israels Waffenexporte zu recherchieren und zugänglich zu machen. Die erste öffentliche Aktion der Gruppe war eine kleine Mahnwache vor der ISDEF, Israels größter Waffenausstellung. Die Mahnwache, die zwar nur eine kleine Anzahl von Teilnehmern umfasste, veranlasste die Delegation aus dem Südsudan, ihre Teilnahme abzusagen.

Im Jahr 2015 erfuhr Eli Yosef, ein israelischer religiös-rechter Aktivist, zum ersten Mal, dass die Waffen, die die eritreische Regierung gegen ihre Bürger – von denen viele als Asylsuchende den Weg nach Israel gefunden hatten – einsetzt, in Israel hergestellt wurden. Yosef beschloss zu handeln und startete einen Hungerstreik, um gegen die Exporte in die eritreische Diktatur zu protestieren, wodurch der Kampf gegen israelische Waffenexporte plötzlich an die Vordertür der religiösen Rechten gelangte.

Zwischen Yosefs Aktivismus (zu dem auch die Störung öffentlicher Veranstaltungen durch prominente Politiker gehörte), der laufenden Forschung und Aufklärung der Zivilgesellschaft durch Hamushim und der unerbittlichen Forschungs- und Rechtsarbeit von Eitay Mack begannen immer mehr Aktivisten sich zu engagieren. Auch die Medien begannen, mehr Interesse zu zeigen. Rechte und linke Aktivisten schlossen sich zu Aktionsgruppen zusammen und machten das Thema zu einem überparteilichen Thema. Rabbiner unterzeichneten Briefe gegen Waffenexporte in Länder, die die Menschenrechte verletzen, während sich MKs Zandberg und sogar der rechtsextreme Yehuda Glick (Likud) zusammenschlossen, um eine Änderung des Militärexportgesetzes zu verabschieden, um zu versuchen, Verkäufe in Länder zu begrenzen, die diese Rechte routinemäßig verletzen.

Im Sommer 2017, als die jährliche ISDEF-Rüstungsexpo stattfand, organisierte Hamushim eine alternative Konferenz mit dem Titel „In-Security“. Mehr als 150 Israelis kamen zusammen, um Zeugenaussagen von den von diesen Waffen betroffenen Menschen zu hören, über den Einsatz israelischer Waffen gegen Palästinenser in den besetzten Gebieten zu erfahren und zu verstehen, wie sich diese Exporte auf die Menschen in Serbien und den Favelas von Rio in Brasilien sowie auf die Demonstranten auf dem Universitätsgelände in Südafrika ausgewirkt haben.

Als der Präsident der Philippinen Rodrigo Duterte im Jahr 2018 Israel besuchte (Duterte hatte einst sein Militär angewiesen, nur Waffen aus Israel zu kaufen), umfasste der Gegenprotest nicht nur Aktivisten von Hamushim und Eitay Mack, sondern auch vom israelischen Zweig von Amnesty International, der das Thema der israelischen Waffenexporte seitdem zu einer seiner zentralen Kampagnen gemacht hat.

Als (beide) die Wahlen 2019 stattfanden, war es überdeutlich, dass Waffenexporte nicht länger ignoriert werden konnten. Aktivisten von rechts und links störten die Wahlveranstaltungen ihrer eigenen Parteien und trafen sich mit Dutzenden von MKs. Auf Druck schloss sich die Blau-Weiß-Partei von Benny Gantz den Parteien Labor und Meretz an, um öffentlich gegen den Waffenexport in Länder, die Massengräuel begehen, Stellung zu beziehen.

Täuschen Sie sich nicht – Israel exportiert weiterhin Waffen in die ganze Welt, während es gleichzeitig auf Kosten der Palästinenser und der entrechteten Gemeinden Profit macht. Es ist jedoch keine geringe Leistung, dass ein solch unwahrscheinlicher Feldzug in einem so hoch militarisierten Land bereits Früchte getragen hat und im nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich noch mehr an Zugkraft gewinnen wird.

Sahar Vardi ist ein israelischer antimilitaristischer Aktivist und einer der Gründer von Hamushim, einem Projekt, das die israelische Militärindustrie und den Waffenhandel herausfordert. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...