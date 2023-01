Der Königsmacher: Mit den Waffen der Werbung

Eine “blühende Industrie”… in der Lage, “das was wir Demokratie nennen, radikal zu verändern und daraus eine kontrollierte Demokratie zu machen”, die “möglicherweise dem Meistbietenden zur Verfügung steht”…

neben den unten erwähnten Kampagnen auch die in Südafrika, Irak und die von reichen russischen Oligarchen/Putingegner finanzierte Kampagne, die bis heute “unser” Bild vom “gefährlichen Putin” prägen... mit dem von Bell in den Medien platzierte weltberühmte Foto von Litwinjenko im Krankenhaus, das die Eiszeit gg Russland noch verschärfte… Wenn man all die Manipulationen des Linken- und Gewerkschaftshassers Bell mit Hilfe der Konzernmedien bedenkt und die daraus folgenden fatalen politischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, könnte man schier verzweifeln…denn sind wir nicht schon längst Zeugen der kontrollierten Demokratie?! einfach gruselig, schlimmer als Orwell sich das hätte vorstellen können…

Allerdings wird zum Ende der Dokumentation mächtig auf den Putz gehauen gegen die angeblich gefährlichsten russischen Fake News und die russische Wahlkampfbeeinflussung in den USA, die ja längst widerlegt ist! Möglicherweise soll dieses “Fake” am Schluss m.E. nur die absolut unübertroffenen “westlichen” Manipulationen nur relativieren…ck