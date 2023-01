“Jetzt ist das Wort von Scholz nichts mehr wert.”

Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe erklärt, dass Piloten in den USA für den Einsatz von F-16-Kampfjets ausgebildet werden



Nach der Zusage, Kampfpanzer zu schicken, bereitet sich die US-Regierung nun auf die

Entsendung von F-16-Kampfjets in die Ukraine vor.

Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe erklärt, dass Piloten in den

USA für den Einsatz von F-16-Kampfjets ausgebildet werden



von Kurt Nimmo

28. Januar 2023

Nun, das hat nicht lange gedauert.

Am Freitag, den 27. Januar, berichtete The Hill, dass nach einer Einigung über die Beschaffung von Kampfpanzern aus Deutschland und den USA ein “Durchbruch” bei der Entsendung von F-16-Kampfjets in die Ukraine erzielt worden sei.

“Hoffnungsvolle Zeichen”, berichtet die Zeitung. “Die Lieferung von Kampfjets scheint weniger unwahrscheinlich, nachdem die Regierung Biden eine Kehrtwende vollzogen hat, indem sie der Lieferung von 31 Abrams-Panzern an die Ukraine zustimmte.”

Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Kehrtwende vollzogen. Er lehnte angeblich die Entsendung von Kampfpanzern ab, sagte dann aber, er würde es tun, wenn die US-Regierung den Anfang machen würde, wie bei einer Mutprobe unter Grundschülern. Scholz knickte schließlich ein und stimmte zu, seine Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu schicken.

“Es wird keine Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine geben. Das wurde uns schon sehr früh klar gemacht, auch vom US-Präsidenten”, sagte Scholz, als er sein Wort zurücknahm und der Forderung nach der Lieferung von Panzern zustimmte, und zwar pronto.

Jetzt ist das Wort von Scholz nichts mehr wert.

Die Neokonservativen der US-Regierung – wie die Senatoren Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse und der ewig schrille und offenbar kriminell verrückte Lindsay Graham – feiern die Eskalation.

“Die Kombination von Panzern, Kampfflugzeugen und ATACMS wird der Ukraine helfen, der bevorstehenden russischen Offensive entgegenzutreten und sowohl im Osten als auch im Süden in die Offensive zu gehen, um Russlands Fähigkeit, in der Ukraine weiter zu kämpfen, weiter zu untergraben. Geben wir den Ukrainern alles, was sie brauchen, um zu gewinnen – jetzt”, erklärte das Trio in einer Erklärung.

The Hill glaubt, dass die Entsendung von F-16-Kampfjets in die Ukraine “wahrscheinlich nicht … als eine weitere Eskalation angesehen werden wird”.

Ich bin sicher, dass Putin und die Russen dem nicht zustimmen würden.

In der Zwischenzeit gibt es Nachrichten, die darauf hindeuten, dass ukrainische Piloten bereits für den Einsatz von F-16-Kampfjets ausgebildet werden. Oberst Jurij Ignat, der Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, hat sich dazu geäußert. Sagte Ignat am 24. Januar (maschinelle Übersetzung):

Unsere Militärpiloten gingen in die Vereinigten Staaten, es wurden Mittel für die Ausbildung unserer Piloten bereitgestellt… Mit anderen Worten, das Thema Luftfahrt ist nie von der Tagesordnung verschwunden, – sagte der Vertreter der Luftwaffe. – Der Flugzeugtyp, der der Ukraine wahrscheinlich zur Verfügung gestellt wird, und die entsprechenden Ausbildungsbedingungen (für das Personal – Anm. d. Red.) sind bereits festgelegt worden. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Zusätzlich zu den Flugbesatzungen bildet die US-Regierung laut Ignat auch Luftfahrtingenieure aus.

Die Entscheidung, ukrainische Piloten auszubilden, wurde jedoch bereits im Juli letzten Jahres getroffen, auch wenn dies nicht allgemein bekannt war. “Das Repräsentantenhaus genehmigte 100 Millionen Dollar für die Ausbildung ukrainischer Piloten für den Einsatz von US-Flugzeugen als Teil des National Defense Authorization Act, den es diese Woche mit 329-101 Stimmen verabschiedete”, berichtete DefenseNews.

Der Abgeordnete Adam Kinzinger (Illinois) erklärte gegenüber DefenseNews, dass er in dieser Angelegenheit mit Kiew in Kontakt gestanden habe und die 100 Millionen Dollar für die Ausbildung als Zusatz zum Verteidigungsgesetz in dieser Woche hinzugefügt habe, um eine eventuelle Verlagerung der ukrainischen Militärtechnik weg von der sowjetischen Technologie zu erleichtern.

Die neokonservativen und neoliberalen “Vertreter” der schlecht informierten Massen Amerikas haben deutlich gemacht, dass alternde MiG-29, die von der Ramstein Air Base in Deutschland nach Polen geliefert werden, nicht ausreichen werden, um den unmöglichen Traum von der Vernichtung der russischen Armee zu verwirklichen, d.h. ohne Atomwaffen.

F-16s werden die russische SMO in der Ukraine nicht aufhalten. Lindsay Graham, der von seinen Fieberträumen vom Töten von Russen und der Bombardierung Moskaus abgelenkt ist, hat wohl noch nichts von der russischen Hyperschall-Luftabwehrwaffe Prometheus (S-500 Prometey) gehört.

Die S-500 ist laut TASS in der Lage, bis zu zehn ballistische Hyperschallziele, die mit einer Geschwindigkeit von 5 Kilometern pro Sekunde fliegen, zu erkennen und gleichzeitig zu bekämpfen.

Diese Geschwindigkeit stellt für die F-16 ein Problem dar. Laut einem Beitrag auf Business Insider beginnt sie bei Mach 1,6 zu rasseln und droht auseinanderzufallen. Überschallgeschwindigkeiten sind jedoch nichts für eine Rakete, die mit Mach 5 und mehr unterwegs ist. Das ist das Fünffache der Schallgeschwindigkeit, etwa 3.705 Meilen pro Stunde.

Die Türkei hat eine frühere Generation russischer S-400-Raketen gegen F-16-Flugzeuge getestet. “Warum sollte Ankara die von Russland gekauften S-400-Raketen gegen seine eigenen F-16-Raketen testen, es sei denn, Moskau wollte sehen, wie sie sich bewähren”, spekulierte The Jerusalem Post im Jahr 2020.

Diese Frage ist nicht schwer zu beantworten. Russland soll als Konkurrent ausgeschaltet werden.

Wenn ich ein PDF der RAND Corporation herunterladen und lesen kann, kann Russland das auch. Das betreffende Dokument? “Overextending and Unbalancing Russia”.

In der “Forschungsübersicht” des Dokuments heißt es

Ein Team von RAND-Experten entwickelte wirtschaftliche, geopolitische, ideologische, informationelle und militärische Optionen und bewertete sie qualitativ im Hinblick auf ihre Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Erweiterung Russlands, ihren Nutzen sowie ihre Risiken und Kosten.

Mit anderen Worten: Es geht darum, Russland zu zerstören, es in ein verarmtes Hinterland zu verwandeln (wie es das im 19. Jahrhundert war) und seine Bevölkerung “strategisch” unterernähren, verhungern und zu Elend und einem frühen Tod verurteilen zu lassen. Kurz gesagt, eine Wiederholung der 1990er Jahre, nur dieses Mal auf Steroiden.

Der Bericht stellt fest, dass Russland “tief sitzende” Ängste vor westlicher Einmischung und möglichen militärischen Angriffen hat”, schreibt Rick Sterling für Al Mayadeen, einen unabhängigen arabischen Satellitennachrichtensender.

Zweifellos. Der Durchschnittsrusse wird an jedem 9. Mai daran erinnert, welch große Opfer das russische Volk bei den erfolgreichen, aber kostspieligen Bemühungen gebracht hat, die Wehrmacht aus Russland zurückzudrängen und die Rote Armee westwärts nach Berlin zu führen.

Solche Erinnerungen an schreckliches Leid wurden zweifellos wieder wach, als bekannt wurde, dass deutsche Kampfpanzer mit dem Eisernen Kreuz an Neonazis in der Ukraine geliefert werden sollten. Übersetzt mit Deepl.com

