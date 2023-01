NATO’s ‘war against Russia’ inches ‘closer to direct conflict’ Since the first week of Russia’s invasion of Ukraine, French President Emmanuel Macron has repeated a mantra on behalf of his NATO partners: “We are not at war with Russia.” Nearly one year in, that notion has officially been dispelled. “We are fighting a war against Russia,” German Foreign Minister Annalena Baerbock said this week.

“Wir führen einen Krieg gegen Russland”, sagt die deutsche Außenministerin, während die USA und Deutschland Panzerlieferungen und neue Gefahren im Stellvertreterkrieg in der Ukraine genehmigen.

Der “Krieg der NATO gegen Russland” rückt näher an einen direkten Konflikt

von Aaron Maté

26. Januar 2023

Seit der ersten Woche der russischen Invasion in der Ukraine hat der französische Präsident Emmanuel Macron im Namen seiner NATO-Partner ein Mantra wiederholt: “Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland”.

Nach fast einem Jahr ist diese Vorstellung nun offiziell widerlegt worden.

“Wir führen einen Krieg gegen Russland”, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock diese Woche.

Baerbock versuchte, die Frustration der NATO-Verbündeten über die deutsche Zurückhaltung bei der Entsendung von Leopard-2-Panzern in die Ukraine zu beschwichtigen. Sie kann nun behaupten, dass sie Recht behalten hat. In Abkehr von ihrer ursprünglichen Position hat die deutsche Regierung angekündigt, dass sie Leopard-2-Panzer an die ukrainische Armee liefern wird.

Um die Nervosität des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz zu überwinden, vollzog das Weiße Haus eine Kehrtwende und genehmigte die Lieferung von 31 in den USA hergestellten M1-Abrams-Panzern an die Ukraine. Scholz hatte darauf bestanden, die Lieferung deutscher Panzer an eine ähnliche Verpflichtung der USA zu knüpfen. Bis zu dieser Woche war Pentagon-Chef Lloyd Austin strikt gegen die Lieferung von M1-Panzern und erklärte, es bestehe “kein Zusammenhang zwischen der Lieferung von M1-Panzern und Leopard-Panzern”. Austin hatte argumentiert, dass die M1 für die Ukraine zu schwerfällig seien und teures Kerosin, schwere Wartung und langwierige Ausbildung erforderten.

Erst letzten Monat hatte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter erklärt, dass “nicht einmal ein M1 in Frage kommt”, wie die Washington Post berichtete. Als die M1 von den US-Truppen im Irak eingesetzt wurden, waren sie “für uns schwer zu unterhalten und zu pflegen”, so der Beamte. Für die Ukraine wäre es unmöglich”. Noch in der vergangenen Woche wies der hochrangige Pentagon-Beamte Colin Kahl die Aussicht auf die Entsendung des “sehr komplizierten” M1 zurück, denn “wir sollten den Ukrainern keine Systeme zur Verfügung stellen, die sie nicht reparieren und warten können und die sie sich langfristig nicht leisten können.”

Wie General Mark Milley erfuhr, als er sich für eine diplomatische Lösung mit Russland zur Beendigung der Kämpfe aussprach, sind die Aussichten des Pentagons nicht mit Washingtons Stellvertreterkriegsfieber vereinbar. Das Weiße Haus änderte seinen Kurs, so Politico, nachdem “eine Parade von Demokraten und Republikanern” im Kongress “die Regierung Biden unter Druck gesetzt hatte, Berlins Antrag auf Entsendung von US-Panzern zuerst zu bewilligen”. Was das Pentagon “nicht ausreichend berücksichtigte”, berichtet die New York Times unter Berufung auf einen US-Beamten, “war die große Angst der europäischen Regierungen, etwas zu tun, um Russland zu provozieren, ohne den Schutz zu haben, dass die Vereinigten Staaten das Gleiche zuerst tun.” Wenn es darum geht, Russland zu provozieren, sind die USA zweifelsohne die Ersten.

Als Präsident Biden das Pentagon überstimmte und die M1-Zulassung enthüllte, stand Austin an seiner Seite. “Diese Panzer sind ein weiterer Beweis für unser anhaltendes, unermüdliches Engagement in der Ukraine und unser Vertrauen in die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte”, erklärte Biden.

Die öffentlich angekündigte Lieferung von US-Panzern wird jedoch mit einer stillschweigenden Verzögerung durchgeführt. Übersetzt mit Deepl.com

