Der Krieg in der Ukraine, geopolitische Prognose. Die "Unentschlossenheit" des Kremls "Der Krieg wird sich weiter ausweiten":

Dr. Paul Craig Roberts



Washington ist sich nicht mehr sicher, dass Russland außer Atomwaffen keine andere Möglichkeit hat, sein Heimatland zu verteidigen



Von Dr. Paul Craig Roberts und GEOFOR

Global Research November 17, 2022

GEOFOR: Herr Dr. Roberts, wie schätzen Sie die Aussichten für den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein?

Dr. Roberts: Die Zukunftsaussichten hängen ganz vom Kreml ab. Die Lage in der Ukraine kann sich radikal ändern, wenn der Kreml erkennt, dass er sich im Krieg befindet und nicht in eine begrenzte Operation verwickelt ist, und die Entscheidung trifft, den Krieg zu gewinnen.

Bislang behauptet der Kreml trotz der umfassenden Beteiligung der USA und der NATO, dass Russland eine begrenzte Militäroperation durchführt, um die Russen im Donbass vor dem Abschlachten durch ukrainische Neonazis zu schützen.

Folglich hat der Kreml sehr wenig getan, um Kiew und seine westlichen Verbündeten daran zu hindern, einen Krieg gegen die russischen Streitkräfte zu führen und die kürzlich wieder in Russland eingegliederten Gebiete anzugreifen. Der Kreml kämpft nun also auf russischem Territorium.

Vor nicht allzu langer Zeit sagte Putin, dass Russland nie wieder auf seinem eigenen Territorium kämpfen würde. Doch Russland tut es.

Solange der Kreml es unterlässt, die Fähigkeit Kiews zur Kriegsführung anzugreifen, wird der Krieg weitergehen, und er wird sich weiter ausweiten.

Der Krieg hat sich bereits von der Lieferung von Waffen und finanzieller Hilfe durch den Westen über Geheimdienst- und Zielinformationen bis hin zur Stationierung von US-Truppen an der ukrainischen Grenze, dem Angriff auf die Krim-Brücke, der Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines, der Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO und der Neuformulierung der US-Atomdoktrin, die den Ersteinsatz von Atomwaffen gegen eine nichtnukleare Bedrohung erlaubt, ausgeweitet. Der irrtümliche Versuch, den Krieg zu begrenzen, hat ihn eindeutig ausgeweitet, indem er den Konflikt immer weiter in die Länge gezogen hat und so eine zunehmende Beteiligung des Westens ermöglichte.

GEOFOR: Welche Folgen hat die Verschleppung des Konflikts, und war die Änderung der US-Nukleardoktrin, die den Einsatz von Atomwaffen bei fehlender nuklearer Bedrohung erlaubt, eine Folge davon?

Dr. Roberts: Meiner Meinung nach besteht der Zweck der Lockerung von Washingtons Beschränkungen für den Einsatz von Atomwaffen darin, den Druck auf den Kreml zu erhöhen. Der Zweck der Überarbeitung besteht darin, Russland mitzuteilen, dass die USA Atomwaffen einsetzen können, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, wenn sie der Meinung sind, dass ein russischer Sieg eine Bedrohung der nationalen Interessen der USA darstellt. Washington hat so viel von dem gesehen, was es als Zögern, Unvorbereitetheit und halbherziges Engagement des Kremls in dem Konflikt ansieht, wie z. B. zu wenige Truppen und keine Reserven, dass es beschlossen hat, mehr Druck auf den Kreml auszuüben. Indem der Kreml einen langwierigen Konflikt zuließ, gab er dem Westen die Zeit, die er brauchte, um die Initiative in dem Konflikt zu ergreifen. Der Westen ist nun der Ansicht, dass Russland auf westliche Propaganda und Initiativen reagiert. Wenn die angreifende Partei die Initiative verliert, folgt die Niederlage.

GEOFOR: Wie erklären Sie sich angesichts der enormen militärischen Überlegenheit Russlands gegenüber der Ukraine die Länge des Konflikts und den russischen Rückzug aus Cherson und den Gebieten um Charkow?

Dr. Roberts: Der grundlegende Fehler des Kremls bestand darin, dass er seine Intervention eher als eine juristische denn als eine strategische Angelegenheit betrachtete. Der Kreml war darauf bedacht, sich durch einen Angriff auf die Ukraine nicht als Kriegsverbrecher zu profilieren. Deshalb eilte Russland den angegriffenen unabhängigen Republiken zu Hilfe. Das Ziel war der Schutz der Bevölkerung im Donbass, nicht die Niederlage der Ukraine. Dies ist zulässig und wird nicht als Angriff auf die Ukraine betrachtet. Es ist unklar, warum der Kreml dachte, der Westen würde darauf verzichten, die russische Intervention als “Invasion der Ukraine” zu bezeichnen.

Die begrenzte Intervention war ein strategischer Fehler. Der Kreml hat irgendwie übersehen, dass Washington, das die russische Intervention erzwungen hat, eine Begrenzung des Konflikts nicht zulassen würde. In außenpolitischen Kreisen der USA war viel darüber gesprochen und geschrieben worden, Russland in ein “Vietnam” in der Ukraine zu verwickeln, um die europäischen Geschäftsbeziehungen mit Russland und die wachsende Energieabhängigkeit zu beenden, die beide Washingtons Einfluss auf sein europäisches Imperium bedrohten. Offensichtlich schenkte der Kreml dieser Dimension der Situation keine Beachtung.

Außerdem griff der Kreml mit unzureichenden Kräften und ohne Reserven ein, so dass die russischen Streitkräfte nicht genügend Truppen hatten, um die bestehenden Linien zu halten und die Offensive fortzusetzen. Dieser Fehler ermöglichte es der Ukraine, die Initiative zu ergreifen und Gegenoffensiven zu starten, die im Westen als russische Niederlagen dargestellt wurden. Diese “Niederlagen” haben zu weiteren Überschreitungen der russischen roten Linien und zu ernsthafteren Provokationen ermutigt.

Was der Kreml brauchte, war ein schneller, entscheidender Sieg über die Ukraine, bei dem Russland Friedensbedingungen für die Teilung des Landes durchsetzte, die der Sieger – Russland – als notwendig für die russische Sicherheit ansah. Ein solch klarer und entscheidender Sieg hätte Washington die Möglichkeit genommen, den Westen einzubeziehen, und hätte Europa höchstwahrscheinlich davon abgehalten, einen militärischen Konflikt mit Russland in Erwägung zu ziehen. Ich vermute sogar, dass sich die NATO aufgelöst hätte, anstatt sich zu erweitern. Was der Westen stattdessen erlebt hat, sind nicht durchgesetzte russische rote Linien, Unentschlossenheit und ein russisches Militär, das besiegt werden kann. Und trotzdem sieht der Kreml nicht ein, dass seine “begrenzte Operation” unpraktisch ist.

Es ist die begrenzte Operation, die die Ursache für einen sich ständig ausweitenden Krieg ist.

Eine neue Entwicklung könnte dazu führen, dass sich der Krieg zu einem direkten Konflikt zwischen den USA und Russland ausweitet. Die geringe Zahl von Soldaten, mit denen der Kreml in den Donbass einmarschiert ist, und die außerordentlich lange Zeit, die es dauert, diese Truppen zu verstärken, veranlassen Washington zu der Frage, ob Russland wirklich über ein stehendes Heer verfügt. Das russische Militär muss schon seit einiger Zeit gewusst haben, dass Russland nicht genügend Truppen vor Ort hat, um sowohl die bestehenden Linien zu verteidigen als auch seine Offensive fortzusetzen. Doch anstelle von Verstärkungen gibt es peinliche Rückzüge und Rückzüge. Cherson, eine wichtige Stadt von psychologischem Wert, jetzt eine russische Stadt, musste an die ukrainischen Nazis aufgegeben werden. Russlands Verlust von Cherson hat in Washington die Zuversicht gestärkt, dass das russische Militär auf dem Schlachtfeld besiegt werden kann. Washington ist sich nicht mehr sicher, ob Russland überhaupt über ein stehendes Heer von einer Million Mann verfügt und ob es sein Heimatland überhaupt mit anderen Mitteln als Atomwaffen verteidigen kann.Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Paul Craig Roberts ist Vorsitzender des Institute for Political Economy, US-Ökonom und ehemaliger stellvertretender Finanzminister in der Reagan-Regierung. Er war ein leitendes Mitglied des Center for Strategic and International Studies, Mitglied des Cold War Committee on the Present Danger, Berater des Unterstaatssekretärs für Verteidigungspolitik und Berater von Präsident Reagan bei der Beendigung des Kalten Krieges. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

Serge Duhanov ist Journalist, spezialisiert auf internationale Beziehungen und Fragen der nationalen Sicherheit. Не arbeitete als Korrespondent der Presseagentur NOVOSTI in Kanada (Ottawa, 1990-1992) und als Leiter des US-Büros (Washington, 1996-2001) der Zeitungen Business MN, Delovoy Mir und Interfax-AiF.

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Dr. Paul Craig Roberts und GEOFOR, Global Research, 2022

