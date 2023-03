Der Krieg in der Ukraine: Was passiert danach (wenn wir alle noch da sind)? Stuart Littlewood schreibt:

The Ukraine war: What happens afterwards (if we’re all still here)? The West has made known its intention to prolong the war and pile on the agony through their proxy, Ukraine, until Russia is defeated and humiliated. That has been the aim behind NATO’s huge investment of money and effort over the last decade: to bring about regime change, then train and equip Ukrainian troops for battle.

Der Krieg in der Ukraine: Was passiert danach (wenn wir alle noch da sind)?

Der Ukraine-Krieg der NATO

Stuart Littlewood schreibt:

3. März 2023



Der Westen hat seine Absicht kundgetan, den Krieg zu verlängern und die Qualen durch seinen Stellvertreter, die Ukraine, zu vergrößern, bis Russland besiegt und gedemütigt ist. Das ist das Ziel, das die NATO mit ihren enormen Investitionen in den letzten zehn Jahren verfolgt hat: einen Regimewechsel herbeizuführen und dann ukrainische Truppen für den Kampf auszubilden und auszurüsten.

Ja, Krieg ist eine wunderbare Sache, und dank dieser sorgfältig geschaffenen “Chance” für die Ukraine erlebt die Rüstungsindustrie eine Bonanza. Das größte britische Maschinenbauunternehmen BAE Systems hat einen Auftragsbestand von 59 Milliarden Pfund, da die Nachfrage nach seinen Waffen, seiner Munition und seiner Militärausrüstung im Zuge des Ansturms der Länder zur Verstärkung ihrer Verteidigung in die Höhe schießt. Und denken Sie daran, wie glänzend der amerikanische militärisch-industrielle Komplex funktioniert – das ist natürlich das, was für die USA wirklich zählt.

Ist der Krieg den “Preis” wert? Was genau ist der Preis?

Soweit mir bekannt ist, wurde das britische Parlament die ganze Zeit über nicht genau über die Ukraine und die Hintergründe des Krieges informiert, und die Regierung hat den Steuerzahlern, deren Geld für noch mehr Blutvergießen verwendet wird, auch nicht die Wahrheit gesagt.

Einige von uns erinnern sich noch an den letzten Kalten Krieg mit Russland – Zivilschutz, Wehrdienst, Atombunker, Alarmbereitschaft, ständige Angst vor einem “Atomangriff”, ständige NATO-Übungen und die enormen Kosten für all das. Das hat damals keinen Spaß gemacht und wird jetzt noch weniger Spaß machen, wenn die Lebenshaltungskostenkrise und die bittere Armut hinzukommen. Und dieses Mal könnte es zu einem heißen Krieg kommen, da wir Russlands Feind kriegerisch aufrüsten und uns selbst zur Zielscheibe machen.

Vielleicht sollen wir uns damit abfinden, dass all dieses menschliche Elend für den Preis der Ausplünderung der reichen ukrainischen Ressourcen als “wertvoll” erachtet wird, was, wie viele vermuten, das wahre Motiv des Westens (oder zumindest der USA) ist. Aber lassen Sie uns bitte nicht so tun, als ob es sich um einen Kampf für die Demokratie handelt. Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der USA und der EU freuen sich, wenn andere Länder unterdrückt und illegal besetzt werden, ihnen die Selbstbestimmung verweigert wird, ihre Ressourcen gestohlen und ihre Einwohner abgeschlachtet werden (z. B. Jemen und Palästina). Wir freuen uns sogar darüber, in diese Verbrechen verwickelt zu werden, weil die Täter “Freunde und Verbündete” unserer Westminster-Elite sind – wenn auch, wie ich vermute, nicht der britischen Öffentlichkeit.

Was die Frage betrifft, wer der Aggressor im russisch-ukrainischen Krieg ist, so werden wir aufgefordert, uns nur an den vergangenen Februar und Russlands “unprovozierte” Invasion zu erinnern. Aber versuchen Sie einmal, bis ins Jahr 2014 und die von den USA unterstützte Maidan-Revolution zurückzugehen, die die pro-russische Regierung in Kiew absetzte und durch eine stark antirussische Regierung ersetzte, die mit den strategischen Zielen der USA übereinstimmt. Betrachten Sie dann, was folgte – die Ausbildung und Ausrüstung der ukrainischen Truppen durch die USA, uns selbst und andere westliche Verbündete, die sie auf den Kampf vorbereiteten und sie wie eine NATO-Truppe behandelten, wenn auch ohne formale Mitgliedschaft.

Im Jahr 2020 konnte Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, mit Freude verkünden: “Wir haben unsere Präsenz in der Schwarzmeerregion verstärkt… Wir haben unsere Zusammenarbeit mit unseren beiden geschätzten Partnern, der Ukraine und Georgien, verstärkt.” Die Ukraine, die seit dem Scheitern des Friedensabkommens von Minsk von einer instabilen Regierung und Korruption geprägt ist und sich in einem Bürgerkrieg befindet, ist also seit etwa neun Jahren ein Aktivposten der NATO. Wie könnte Russland dies als etwas anderes betrachten als einen bewussten Versuch, NATO-Waffen direkt vor seiner Haustür aufzustellen?

In der Zwischenzeit geht der ungelöste Kampf zwischen den ukrainischen Streitkräften und den russischsprachigen Regionen des Donbass, die eine Selbstverwaltung anstreben, weiter. Wolodymyr Selenskyj wurde 2019 mit dem Versprechen gewählt, den internen Konflikt zu beenden, hat aber das Gegenteil getan. Seine ultranationalistischen Kräfte, die von Amerika und seinen NATO-Verbündeten großzügig ausgerüstet wurden, setzten die Unterdrückung des Donbass fort. Dies wurde schließlich zum Vorwand für die russische Invasion.

Nach einem ganzen Jahr der Verwüstung und des Blutvergießens gibt es keine Anzeichen für einen vernünftigen Friedensschritt und keine (hörbare) Forderung nach einem solchen in Westminster. Unsere Politiker scheinen eine übermütige Eskalation zu bevorzugen, was noch mehr Zerstörung, noch mehr Tausende – möglicherweise Millionen – Tote oder Verstümmelte und viele weitere Millionen Vertriebene bedeutet.

Und wer wird für den Wiederaufbau der Ukraine zahlen, dessen Kosten auf 750 Milliarden Dollar geschätzt werden? Wird Westminster horrende Beiträge bewilligen, wenn wir es uns nicht leisten können, unsere eigenen grundlegenden Dienste ordnungsgemäß zu betreiben?

Zeit für einen ehrlichen Blick auf die NATO

Angenommen, die USA und ihre NATO-Verbündeten schlagen Russland endlich in Grund und Boden und reduzieren die nuklearen Fähigkeiten des Kremls auf Null, wie wollen sie dann den Frieden gewinnen und den Schaden reparieren, der den internationalen Beziehungen in diesem Teil der Welt zugefügt wurde? Das wird Generationen dauern, genau wie im Irak, in Afghanistan und in den anderen Ländern, in die sie sich eingemischt haben.

Und was geschieht mit all den Hightech-Waffen, die Selenskyj gefordert und erhalten hat? Werden die westlichen Länder sie jemals zurückbekommen, oder wird die Ukraine am Ende die am stärksten bewaffnete Nation in Europa sein, in der ein Komiker das Sagen hat? Sind wir nicht ein wenig nervös wegen des Rufs der Ukraine für zwielichtige Waffengeschäfte und der Möglichkeit, dass ein Großteil der tödlichen Waffen, die ursprünglich uns gehörten, auf dem Markt für gebrauchte Panzer landet, damit ISIS und Co. sie aufkaufen und gegen uns einsetzen können? Man muss kein Fünf-Sterne-General sein, um herauszufinden, dass dieses monströse Verschenken fortschrittlicher Waffen (und ihrer Technologiegeheimnisse) unsere eigenen Verteidigungsfähigkeiten auf ein unangenehm niedriges Niveau reduziert. Wessen geniale Idee war es also, uns so verwundbar zu machen?

Und werden die Versprechungen, die wir Wladimir Putin machen (falls er dann noch lebt und das Sagen hat), mehr wert sein als das Lügenpaket, das wir Michail Gorbatschow 1990 erzählt haben, als ihm – als Teil der Vereinbarung, die die Wiedervereinigung Deutschlands innerhalb des NATO-Bündnisses ermöglichte – zugesichert wurde, dass die NATO niemals weiter nach Osten expandieren würde?

Und wird man den ukrainischen Streitkräften erlauben, ihre eigene Bevölkerung im Donbass weiter zu bombardieren, zu beschießen und zu töten, sobald ihr Beschützer – Russland – in die Knie gezwungen ist?

Und was die NATO betrifft: Wann werden wir eine ehrliche Bewertung der bisherigen Leistungen und des künftigen Zwecks dieser Kriegsmaschine erhalten? Und wie werden die Kriegstreiber der NATO all jene ukrainischen Zivilisten entschädigen, die ihre Häuser, ihre Ehemänner, ihre Unternehmen und ihren Lebensunterhalt sowie ihr eigenes Land auf dem Altar des NATO-Expansionismus geopfert haben? Die Erwartung der NATO, in das Gebiet eines jeden einzudringen, der ihr gefällt, ist deutlich genug; und wir können die Ambitionen des Kremls erahnen, sein früheres Imperium wiederherzustellen. Ich möchte nicht sagen, welche Seite schlimmer ist.

In der Zwischenzeit, so scheint es mir, verdienen die Akteure dieser jüngsten großen Tragödie, darunter Joe Biden, Selenskyj, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, Emmanuel Macron, Olaf Scholz und natürlich Putin, keinerlei Lob. Sie haben die Welt zu einem viel gefährlicheren Ort gemacht. Und sie rühmen sich dessen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …