Der Krieg vor uns: Netanjahus Wahlkampfspiel wird für Israel kostspielig sein. Von Ramzy Baroud Middleeastmonitor

Der Krieg vor uns: Netanjahus Wahlkampfspiel wird für Israel kostspielig sein.

Von Ramzy Baroud

Am 1. September traf die libanesische Gruppe Hisbollah eine israelische Militärbasis in der Nähe der Grenzstadt Avivim. Der libanesische Angriff war eine unvermeidliche Reaktion auf eine Reihe von israelischen Streiks, die in zwei Tagen gegen vier verschiedene arabische Länder gerichtet waren.

Die libanesische Antwort, die von Jubel im ganzen Libanon begleitet wird, zeigt, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seine Karten überspielt haben könnte. Für Netanyahu war es jedoch ein würdiges Glücksspiel, denn der israelische Führer sucht verzweifelt nach einer neuen politischen Hauptstadt, die ihn vor zunehmend ermutigten Kandidaten bei den Parlamentswahlen am 17. September schützen könnte.

Eine grundlegende Frage, die jede Analyse der Entscheidung, Syrien, Libanon, Irak und Gaza anzugreifen, beeinflussen könnte, ist, ob die Strategie von der israelischen Regierung oder den begrenzten persönlichen Berechnungen von Netanjahu selbst stammt. Ich behaupte, dass letzteres wahr ist.

Israel hat bereits die Souveränität aller dieser Regionen verletzt, indem es einige von ihnen in der Vergangenheit hunderte Male bombardiert hat, aber ein Schlag auf einmal ist beispiellos. Da weder Israel noch seine US-Verbündeten eine überzeugende militärische Logik hinter der Kampagne hatten, kann es keine andere Schlussfolgerung geben, dass die Ziele rein politisch waren.

Ein offensichtliches Zeichen dafür, dass die Angriffe Netanjahu und nur Netanjahu zugute kommen sollten, ist die Tatsache, dass der israelische Premierminister gegen ein altes israelisches Protokoll verstoßen hat, nach dieser Art grenzüberschreitender Gewalt Mutter zu bleiben. Es ist auch ungewöhnlich, dass israelische Spitzenbeamte mit der Geheimdienstarbeit und den militärischen Fähigkeiten ihres Landes prahlen. Israel zum Beispiel hat Syrien in den letzten Jahren hundertmal bombardiert, hat aber selten die Verantwortung für einen dieser Angriffe übernommen.

Vergleichen Sie dies mit Netanjahus Bemerkungen nach den zweitägigen Streiks vom 24. bis 25. August. Nur wenige Minuten nach den israelischen Angriffen begrüßte Netanjahu die „große operative Anstrengung“ der Armee und erklärte, dass „der Iran nirgendwo Immunität hat“.

Bezüglich des Angriffs auf die südöstliche Region von Aqraba in Syrien ging Netanjahu ausführlich auf die Art des Ziels und die Identität des Feindes ein.

Zwei der in Syrien getöteten Hisbollah-Kämpfer wurden von der israelischen Armee identifiziert, die ihre Fotos verteilte, während sie angeblich mit der iranischen Fluggesellschaft Mahan reisten, „die Israel und die Vereinigten Staaten als ein wichtiger Transporter von Waffen und Material zur Hisbollah und anderen iranischen Vertretern in Syrien und im Libanon identifiziert haben“, so die Times of Israel.

Warum sollte Israel in diesem Umfang gehen, was den Zielländern sicherlich helfen wird, einige der israelischen Geheimdienste aufzudecken?

The Economist enthüllte, dass „einige…. in Israels Sicherheits- und politischen Einrichtungen sich unwohl fühlen“, mit Netanjahus unermüdlichem Loblied auf „Israels nachrichtendienstliche und operative Erfolge in überraschenden Details“.

Die Erklärung liegt in einem einzigen Satz: den Wahlen vom 17. September.

In den letzten Monaten hat es Netanjahu endlich geschafft, den Titel zu erringen: den Dienstältesten Premierminister des Landes, eine Bezeichnung, die der israelische Führer verdient hat, trotz seines karierten Vermächtnisses, das mit Machtmissbrauch, egoistischer Agenda und mehreren großen Korruptionsfällen übersät ist, die Netanjahu zusammen mit seiner Frau und seinen engsten Gehilfen direkt an sich binden.

Allerdings bleibt unklar, ob Netanyahu noch viel länger durchhalten kann. Nach den Wahlen vom 9. April versuchte der umkämpfte israelische Führer, eine Regierung mit gleichgesinnten rechten Politikern zu bilden, scheiterte aber. Es war dieser Rückschlag, der die Auflösung der israelischen Knesset am 29. Mai und die Forderung nach einer Neuwahl vorantrieb. Während die israelische Politik typischerweise turbulent ist, ist es sehr selten, innerhalb so kurzer Zeit zwei Parlamentswahlen abzuhalten.

Ebenso wichtig ist, dass Netanjahu und seine Likud-Partei zum ersten Mal seit Jahren wieder einem echten Wettbewerb ausgesetzt sind. Diese Rivalen, angeführt von Benjamin Gantz von der zentristischen Partei Blue and White (Kahol Lavan), sind bestrebt, Netanyahus jeden möglichen Wahlkreis zu leugnen, einschließlich seiner eigenen pro-illegalen Siedlungen und Pro-Kriegsanhänger.

Die Aussagen von Gantz in den letzten Monaten stimmen kaum mit dem vermeintlich ideologischen Diskurs des politischen Zentrums überein. Der ehemalige Generalstabschef der israelischen Armee ist ein starker Verfechter illegaler jüdischer Siedlungen und ein begeisterter Befürworter des Krieges gegen Gaza. Im vergangenen Juni ging Gantz sogar so weit, Netanyahu vorzuwerfen, er habe die Abschreckungspolitik Israels im Gazastreifen „verringert“, die „vom Iran als Zeichen der Schwäche interpretiert wird“.

Tatsächlich wurden die Begriffe „schwach“ oder „schwach“ Netanyahu von seinen politischen Rivalen, darunter Spitzenbeamte in seinem eigenen rechten Lager, wiederholt zugeschrieben. Der Mann, der seinen Ruf für harte persönliche oder ungehinderte Gewalt im Namen der israelischen Sicherheit erworben hat, kämpft nun darum, sein Image zu schützen.

Diese Analyse schmälert in keiner Weise die regionalen und internationalen Ziele der Berechnungen von Netanyahu, was zu seinem Wunsch führt, jeden politischen Dialog zwischen Teheran und Washington zu ersticken, eine Idee, die auf dem G7-Gipfel in Biarritz, Frankreich, Gestalt annahm. Aber selbst das reicht nicht aus, um ein abgerundetes Verständnis der Motive von Netanyahu zu bieten, zumal sich der israelische Führer ganz auf sein eigenes Überleben konzentriert, im Gegensatz zu zukünftigen regionalen Szenarien.

Die von Netanyahu durch die Bombardierung mehrerer Ziele in vier Ländern angestrebten „Mr. Security“-Zertifikate könnten jedoch nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Israelische Medien vermitteln ein Gefühl der Panik unter den Israelis, insbesondere unter denen, die im Norden des Landes und in illegalen jüdischen Siedlungen in den besetzten Golanhöhen leben.

Dies ist kaum das starke und mächtige Bild, das Netanyahu durch sein militärisches Spiel vermitteln wollte. Keiner der Tausenden von Israelis, die derzeit darin geschult werden, libanesische Vergeltungsmaßnahmen zu überleben, ist eine Besonderheit, die hinsichtlich der Macht ihres Landes beruhigt ist.

Netanyahu ist natürlich nicht der erste israelische Führer, der das Militär zur Erreichung innenpolitischer Ziele einsetzt. Der späte israelische Führer Shimon Peres hat dies 1996 getan, ist aber kläglich gescheitert, aber erst nach dem Tod von über 100 libanesischen und UN-Friedenstruppen im südlibanesischen Dorf Qana.

Die Folgen von Netanyahus Glücksspiel könnten für ihn zu einem schlechteren Preis kommen, als nur die Wahlen zu verlieren. Die Eröffnung eines Multi-Front-Krieges ist ein Konflikt, den Israel zumindest nicht mehr gewinnen kann.

