Der Krieg weitet sich weiter aus als Ergebnis von Putins verspäteten und halbherzigen Maßnahmen

von Paul Craig Roberts

3. November 2022

Putins Zurückhaltung bei der Anwendung von Gewalt hat es dem Kreml möglicherweise unmöglich gemacht, den Konflikt mit einem russischen Sieg zu beenden. In den acht Monaten, die Putin vergeudet hat, hat Washington seine Politik bezüglich des Einsatzes von Atomwaffen geändert. Washington erklärt, dass seine neue Politik darin besteht, Atomwaffen gegen Bedrohungen einzusetzen, die selbst keine nuklearen Bedrohungen sind. Mit anderen Worten: Wenn Washington der Ansicht ist, dass ein entscheidender russischer Sieg über die Ukraine eine Bedrohung für die nationale Sicherheit oder die Interessen der USA darstellt, kann Washington Atomwaffen einsetzen, um einen russischen Sieg zu verhindern. https://www.zerohedge.com/markets/stunning-strategy-reversal-pentagon-will-no-longer-rule-out-use-nuclear-weapons-against-non

In Anbetracht von Putins Vorsicht scheint dies einen eindeutigen russischen Sieg auszuschließen. Da die USA Verhandlungen über eine Lösung ablehnen, es sei denn, sie erfolgt zu den Bedingungen der Ukraine, könnte das wieder an Russland angegliederte Gebiet noch viele Jahre unter ukrainischem Beschuss bleiben, zumindest solange Washington Waffen liefert. Möglicherweise ist es Washington gelungen, für Russland eine lang andauernde Situation wie in Vietnam zu schaffen. Die vielen Jahre, in denen der Kreml von den USA finanzierte Nichtregierungsorganisationen in Russland operieren ließ, haben Stimmen hervorgebracht, die für eine Absetzung Putins empfänglich sind, Stimmen, die organisiert werden können, um in diese Richtung zu drängen, unterstützt durch einen Krieg ohne Ergebnis. Ob Putins Absetzung nun wahrscheinlich ist oder nicht, die Neokonservativen halten sie für wahrscheinlich. Die Neokonservativen werden vorgehen, indem sie Putins Fähigkeit, mit ausreichender Kraft zu agieren, um den Krieg ohne das Risiko eines Atomkriegs für Russland zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, weiter einschränken. Man kann davon ausgehen, dass Washington die ukrainische Infrastruktur mit amerikanischen Beratern ausstatten wird, so dass russische Angriffe auf die ukrainischen Kriegsfähigkeiten den Tod von Amerikanern zur Folge haben und somit die Fähigkeit des Kremls, sich zu Russlands Bedingungen durchzusetzen, einschränken werden.

Es ist erstaunlich, dass der Kreml nach acht Monaten noch nicht erkannt hat, dass seine Verzögerungspolitik ein strategischer Fehler ist.

Der Kreml, die Amerikaner und die Menschen auf der ganzen Welt verstehen nicht, dass die vorherrschende Meinung über den Ukraine-Konflikt falsch ist. Auf Southfront.com wird objektiv darüber berichtet, wie der militärische Konflikt abläuft, aber es gibt kein allgemeines Verständnis dafür, dass der Ursprung des Konflikts bei den Neokonservativen in Washington liegt.

Es wird auch nicht verstanden, dass Putins “begrenzte Militäroperation” keine Invasion der Ukraine ist, sondern eine begrenzte Aktion, um ukrainische Streitkräfte aus dem Gebiet der unabhängigen russischen Republiken zu vertreiben, die mit Verspätung mit Russland wiedervereinigt wurden, wie die Krim vor acht Jahren. Aus russischer Sicht finden die Kämpfe jetzt auf russischem Gebiet statt.

Aus der Sicht Washingtons jedoch finden die Kämpfe auf ukrainischem Territorium statt, und Washington hat es dank Putins endlosem Zögern geschafft, den Erfolg der begrenzten Operation des Kremls zu behindern.

Der Kreml scheint sich dessen nicht bewusst zu sein, vielleicht weil er sich wegen seines strategischen Fehlers verteidigt, der darin besteht, dass er ignoriert, dass Washington nicht auf die Gelegenheit verzichten würde, Putins “begrenzte Operation” zu einem größeren Krieg auszuweiten.

Bei der Lektüre von Johnsons Russischer Liste, einer Sammlung von Artikeln aus den etablierten Medien und von russophoben “Außenpolitikexperten”, sehe ich kaum wirkliches Verständnis. Stattdessen ist es antirussische Propaganda. Dieser Artikel im Wall Street Journal ist ein Beispiel für das, was in US-Außenpolitikerkreisen als Analyse durchgeht – https://www.wsj.com/articles/recaptured-ukraine-collaborators-resisters-russian-occupation-11667315408

Das Problem mit der Propaganda ist, dass sie nicht nur ein falsches Bild vom Feind zeichnet, sondern auch ein falsches Verständnis, ein falsches Bewusstsein bei der gegnerischen Konfliktpartei schafft. Mit anderen Worten: Diejenigen, die die Propaganda betreiben, machen sich selbst etwas vor. Bei den USA und ihren NATO-Marionetten herrscht ein falsches Bewusstsein vor.

Nachdem Putin frühere Gelegenheiten, die Russen im Donbass ohne Krieg zu schützen, verstreichen ließ, hatte er schließlich keine Alternative zum Krieg. Anstatt zu begreifen, dass der Krieg entschieden und sofort beendet werden muss, um eine Beteiligung des Westens auszuschließen, hat der Kreml mit seinem Bummelkrieg Washington alle Zeit gegeben, die es brauchte, um eine Situation zu schaffen, in der eine Entscheidung Russlands, tatsächlich zu kämpfen und den Sieg in der Ukraine zu erringen, bedeutet, dass Russland das Risiko eingehen muss, dass Washington in den Krieg eintritt, um einen russischen Sieg zu verhindern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Washington mit dem herrschenden neokonservativen Bekenntnis zur amerikanischen Hegemonie und Russland mit seinem Bekenntnis zu einer multipolaren Welt keine kompromissbereite Situation darstellen. Es droht ein Krieg darüber, ob Länder souverän oder Marionetten Washingtons sind.

Ich bin für Unabhängigkeit und Vielfalt zwischen den Nationen, nicht innerhalb der Nationen. Die Welt steht vor der Frage, ob Russland und China eine ausreichende Vormachtstellung erlangen können, um das Streben der USA nach Hegemonie ohne Atomkrieg zu bremsen.

Während des Kalten Krieges im 20. Jahrhundert war Präsident Ronald Reagan trotz des Widerstands der CIA entschlossen, die Gefahr eines Atomkriegs zu beseitigen und den Kalten Krieg zu beenden. Die liberale Presse hat Reagan nie sehr unterstützt, aber heute ist die liberale Presse für einen Atomkrieg. 8/befürworter-des-dritten-weltkriegs-ist-jetzt-einfach-mainstream-punditry/

Putins begrenzter, langsamer Krieg hat das Bild eines unentschlossenen Kremls entstehen lassen, und dieses Bild spielt den Neokonservativen in die Hände und ermutigt sie, weitere rote Linien zu überschreiten. Übersetzt mit Deepl.com

