Der “Kriegsdiplomat”: Wie der Westen die “globale Schlacht der Narrative” verlor

Von Ramzy Baroud

20. Juli 2022

In einem Blogeintrag, der das G20-Außenministertreffen auf Bali (Indonesien) am 7. und 8. Juli reflektiert, scheint der Hohe Vertreter der Europäischen Union, Josep Borrell, die schmerzliche Wahrheit akzeptiert zu haben, dass der Westen den, wie er es nannte, “globalen Kampf der Narrative” verliert.

“Der globale Kampf der Narrative ist in vollem Gange, und im Moment gewinnen wir nicht”, gab Borrell zu. Die Lösung: “Als EU müssen wir uns weiter engagieren, um die russischen Lügen und die Kriegspropaganda zu widerlegen”, fügte der EU-Spitzendiplomat hinzu.

Borrells Beitrag ist ein Zeugnis für genau die falsche Logik, die dazu geführt hat, dass die so genannte “Schlacht der Erzählungen” überhaupt erst verloren wurde.

Borrell beginnt damit, seinen Lesern zu versichern, dass trotz der Tatsache, dass sich viele Länder des globalen Südens weigern, sich den Sanktionen des Westens gegen Russland anzuschließen, “alle”, wenn auch in “abstrakter Form”, über die “Notwendigkeit des Multilateralismus und der Verteidigung von Prinzipien wie der territorialen Souveränität” einig sind.

Eine solche Aussage erweckt sofort den Eindruck, dass der Westen die globale Vorhut des Multilateralismus und der territorialen Souveränität ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die militärischen Interventionen der USA und des Westens im Irak, in Bosnien, Afghanistan, Syrien, Libyen und vielen anderen Regionen der Welt erfolgten größtenteils ohne internationale Zustimmung und ohne jegliche Rücksicht auf die Souveränität der Nationen. Im Falle des NATO-Krieges gegen Libyen wurde eine massiv zerstörerische Militärkampagne eingeleitet, die auf einer absichtlichen Fehlinterpretation der Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrates beruhte, in der der Einsatz “aller notwendigen Mittel zum Schutz der Zivilbevölkerung” gefordert wurde.

Borrell, wie auch andere westliche Diplomaten, lässt die wiederholten – und andauernden – Einmischungen des Westens in die Angelegenheiten anderer Nationen bequemerweise außer Acht, während er den russisch-ukrainischen Krieg als das krasseste Beispiel für “eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht, die gegen die Grundprinzipien der UN-Charta verstoßen und den globalen Wirtschaftsaufschwung gefährden” darstellt.

Würde Borrell eine so starke Sprache verwenden, um die zahlreichen laufenden Kriegsverbrechen in Teilen der Welt zu beschreiben, an denen europäische Länder oder ihre Verbündeten beteiligt sind? Zum Beispiel Frankreichs verabscheuungswürdige Kriegsbilanz in Mali? Oder, noch offensichtlicher, die 75-jährige israelische Besetzung Palästinas?

Beim Thema “Lebensmittel- und Energiesicherheit” beklagte Borrell, dass viele G20-Teilnehmer der “Propaganda und den Lügen des Kremls” bezüglich der tatsächlichen Ursache der Lebensmittelkrise auf den Leim gegangen seien. Er kam zu dem Schluss, dass nicht die EU, sondern “Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Nahrungsmittelkrise dramatisch verschärft”.

Auch hier war Borrell in seiner Logik selektiv. Ein Krieg zwischen zwei Ländern, die einen großen Teil der weltweiten Grundnahrungsmittel liefern, wirkt sich natürlich nachteilig auf die Ernährungssicherheit aus. Borrell erwähnte jedoch nicht, dass die Tausenden von Sanktionen, die der Westen gegen Moskau verhängt hat, die Lieferkette vieler wichtiger Produkte, Rohstoffe und Grundnahrungsmittel unterbrochen haben.

Als der Westen diese Sanktionen verhängte, dachte er nur an seine nationalen Interessen, die sich fälschlicherweise darauf konzentrierten, Russland zu besiegen. Weder die Menschen in Sri Lanka, Somalia, dem Libanon noch – offen gesagt – in der Ukraine waren für die Entscheidung des Westens von Bedeutung.

Borrell, dessen Beruf als Diplomat nahelegt, dass er in die Diplomatie zur Lösung von Konflikten investieren sollte, hat wiederholt dazu aufgerufen, den Krieg gegen Russland auszuweiten, und darauf bestanden, dass der Krieg nur “auf dem Schlachtfeld” gewonnen werden kann. Solche Äußerungen erfolgten im Interesse des Westens, obwohl die Folgen von Borrells Schlachtfeld für den Rest der Welt offensichtlich verheerend wären.

Dennoch besaß Borrell die Dreistigkeit, die G20-Mitglieder für ihr Verhalten zu tadeln, das seiner Meinung nach ausschließlich auf ihre nationalen Interessen ausgerichtet war. “Die harte Wahrheit ist, dass nationale Interessen oft schwerer wiegen als allgemeine Verpflichtungen gegenüber größeren Idealen”, schrieb er. Wenn es für Borrell und die EU von zentraler Bedeutung ist, Russland zu besiegen, warum sollte dann der Rest der Welt, vor allem der globale Süden, die eigennützigen Prioritäten des Westens akzeptieren?

Borrell muss auch daran erinnert werden, dass der “globale Kampf der Narrative” des Westens schon lange vor dem 24. Februar verloren war. Ein Großteil des globalen Südens sieht die Interessen des Westens zu Recht im Widerspruch zu seinen eigenen. Diese scheinbar zynische Sichtweise ist das Ergebnis jahrzehntelanger – eigentlich jahrhundertelanger – realer Erfahrungen, die mit dem Kolonialismus begannen und gegenwärtig mit den routinemäßigen militärischen und politischen Interventionen enden.

Borrell spricht von “größeren Idealen”, als sei der Westen das einzige moralisch reife Gebilde, das in der Lage ist, selbstlos und losgelöst über Recht und Unrecht nachzudenken. Abgesehen davon, dass es keine Beweise für Borrells Behauptung gibt, macht es eine solch herablassende Sprache, die selbst ein Ausdruck kultureller Arroganz ist, für nicht-westliche Länder unmöglich, den Westen in Bezug auf die Moral seiner Politik zu akzeptieren oder sich gar mit ihm auseinanderzusetzen.

Borrell wirft Russland beispielsweise vor, dass es “absichtlich versucht, Nahrungsmittel als Waffe gegen die schwächsten Länder der Welt, insbesondere in Afrika, einzusetzen”. Selbst wenn wir diese problematische Prämisse als moralisch motivierten Standpunkt akzeptieren, wie kann Borrell dann die Sanktionen des Westens rechtfertigen, die viele Menschen in “gefährdeten Ländern” auf der ganzen Welt effektiv ausgehungert haben?

Vielleicht sind die Afghanen heute die verletzlichsten Menschen auf der Welt, dank eines 20-jährigen verheerenden US/NATO-Krieges, der Zehntausende von Menschen getötet und verstümmelt hat. Obwohl die USA und ihre westlichen Verbündeten im August letzten Jahres aus Afghanistan abgezogen wurden, sind Milliarden von afghanischen Geldern illegal auf westlichen Bankkonten eingefroren, was das ganze Land an den Rand des Hungertodes treibt. Warum kann Borrell in diesem speziellen Szenario nicht seine “größeren Ideale” anwenden und die sofortige Freigabe der afghanischen Gelder fordern?

In Wahrheit verlieren Borrell, die EU, die NATO und der Westen nicht nur die globale Schlacht der Narrative, sondern sie haben sie überhaupt nie gewonnen. Ob sie diese Schlacht gewinnen oder verlieren, war für die westlichen Staats- und Regierungschefs in der Vergangenheit nie von Bedeutung, da der Globale Süden kaum berücksichtigt wurde, als der Westen seine einseitigen Entscheidungen über Kriege, militärische Invasionen oder Wirtschaftssanktionen traf.

Der Globale Süden ist jetzt wichtig, weil der Westen nicht mehr alle politischen Ergebnisse bestimmt, wie es oft der Fall war. Russland, China, Indien und andere sind jetzt wichtig, weil sie gemeinsam die schiefe Weltordnung ausgleichen können, die viel zu lange von Borrell und seinesgleichen dominiert wurde. Übersetzt mit Deepl.com

