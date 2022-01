Sogar die Totenruhe ist den Zionisten nicht heilig. Umso wichtiger ist es die palästinensische Gemeinschaft und Aktivisten in ihrem Kampf zu unterstützen

Bild: Das Al-Qassam-Grab und ein Blick auf den Friedhof von Balad a-Sheikh, 17. Dezember 2021 (Foto: Rashad Omari – Al-Madina)

Der lange Kampf um den Erhalt des größten palästinensischen Friedhofs in Haifa



Von Yoav Haifawi



7. Januar 2022

Der Kampf um den Erhalt des al-Qassam-Friedhofs in Haifa ist eines der wichtigsten Themen, die die palästinensische Gemeinschaft eint. Es ist ein Versuch, die Rechte der Gemeinschaft zu verteidigen und eine Verbindung zu ihrer Vergangenheit vor der Nakba herzustellen.

Der muslimische Friedhof in Balad a-Sheikh erinnert an die Zeit vor der Nakba 1948, als Haifa eine bedeutende palästinensische Stadt war. Seit 1948 versuchen der israelische Staat und private Unternehmen, den Friedhof zu zerstören und ihn in ein Gewerbegebiet umzuwandeln. Der palästinensischen Gemeinde ist es bisher gelungen, seine Zerstörung zu verhindern. Angesichts der neuen Pläne zur Bebauung des Friedhofs geht der Kampf nun in eine neue Phase.

Die historische Bedeutung des “Al-Qassam-Friedhofs”

Jahrhunderts war Haifa eine aufstrebende Stadt am Mittelmeer, mit einem Hafen, neuen Eisenbahnlinien, die bis nach Damaskus und Amman reichten, und einer sich entwickelnden Industrie und Handel. Diese Entwicklung beschleunigte sich unter der britischen Besatzung (seit 1918) mit einem Tiefwasserhafen, einem Flughafen und den Erdölraffinerien. Menschen aus der ganzen Region wanderten nach Haifa aus, um Arbeit und Chancen zu suchen. Haifa entwickelte sich zu einem Zentrum der arabischen kulturellen und politischen Aktivitäten. Viele palästinensische Gewerkschaften, Vereine, Verbände und Parteien wurden in der Stadt gegründet oder erweitert.

Da die Stadt voll von Menschen war, wurden die alten Friedhöfe überfüllt. So wurde in den dreißiger Jahren ein neuer muslimischer Friedhof in Balad a-Sheikh, einige Kilometer südöstlich der Stadt, angelegt. Es war ein großer Friedhof, der sich über 44 Dunam (Dunam sind tausend Quadratmeter) erstreckte und Menschen aus Haifa und den umliegenden Dörfern und Elendsvierteln diente.

Eine zentrale Figur im öffentlichen Leben von Haifa war damals Scheich Izz ad-Din al-Qassam, der Imam der Istiqlal-Moschee und Leiter des muslimischen Vereins der jungen Männer. Anfang der dreißiger Jahre versuchte er, die palästinensische Bevölkerung zu organisieren, um einen Befreiungskrieg gegen die britische Besatzung und die zionistische Kolonisierung zu führen. Im November 1935 wurde seine Rebellengruppe in der Nähe von Dschenin von der britischen Armee eingekesselt und er schlug sie zurück, bis er als Märtyrer fiel. Seine Beerdigung in Haifa wird von einigen Historikern als der größte politische Protest in Palästina unter der britischen Besatzung bezeichnet. Al-Qassam und zwei seiner Mitstreiter wurden auf dem neuen Friedhof in Balad a-Sheikh beigesetzt, was ihm den volkstümlichen Namen “Al-Qassam-Friedhof” einbrachte.

Der Friedhof ist ein Zeugnis der turbulenten historischen Zeit. Hier befinden sich die Gräber der Revolutionäre der großen palästinensischen Revolution von 1936-39 sowie die Gräber von palästinensischen Zivilisten, die durch willkürliche britische Repressalien getötet wurden. Auch die Gräber der Opfer von Massakern, die von den zionistischen Siedlermilizen Hagana, Etzel und Lehi im Vorfeld der Nakba 1948 verübt wurden, sind hier zu finden. Auch Sami Taha, der Generalsekretär der Vereinigung der arabischen palästinensischen Arbeiter, wurde dort begraben.

Zionistische Versuche, die Kontrolle über den Friedhof zu erlangen

1948 wurde die überwiegende Mehrheit der arabisch-palästinensischen Bevölkerung in Haifa vertrieben: mehr als siebzigtausend wurden vertrieben, und weniger als zweitausend konnten der ethnischen Säuberung entkommen. Die gesamte Bevölkerung von Balad a-Sheikh, die vor dem endgültigen Militärschlag zwei Massaker erlitt, wurde wie die Bewohner aller anderen arabischen Dörfer und Barackensiedlungen um Haifa ins Exil gezwungen. Die Häuser von Balad a-Sheikh wurden an neue jüdische Einwanderer vergeben und die Stadt wurde in “Tel Hanan” (Hanan’s Hill) umbenannt, nach dem Namen eines Hagana-Offiziers, der dort bei einem Massaker an der Zivilbevölkerung der Stadt getötet wurde.

Israels Enteignung der einheimischen arabischen palästinensischen Bevölkerung beschränkte sich nicht nur auf deren Häuser und persönliches Eigentum, sondern erstreckte sich auch auf heilige Stätten wie Moscheen und Friedhöfe.

Die Eshkol-Anordnung, die dokumentiert, dass der Staat 1954 die Kontrolle über 15 Dunam des Friedhofs übernahm

1954 erließ der damalige israelische Finanzminister Levi Eshkol einen Erlass, der 15 Dunam des neuen Friedhofs von Balad a-Sheikh beschlagnahmte. Der Erlass besagte, dass diese Ländereien “seit dem 1. April 1952 nicht mehr im Besitz ihrer rechtmäßigen Eigentümer waren” und dass sie “für lebenswichtige Siedlungs- und Entwicklungsbedürfnisse” bestimmt waren und in das Eigentum der “Entwicklungsbehörde” übergehen würden. Der einzige wahrheitsgemäße Satz ist der “1. April”, denn das ist der Tag, an dem man lügt. Die rechtmäßigen Bewohner des Friedhofs haben ihn nicht einen einzigen Tag lang verlassen. Und der “Bedarf” an diesem Ort war so dringend, dass die Usurpatoren, die die Friedhofswärter daran hindern, den Friedhof ordnungsgemäß zu pflegen, bis heute, fast 70 Jahre später, noch nicht einmal einen Plan für eine andere Nutzung vorgelegt haben.

Kurz nach der Beschlagnahmung des Landes verkaufte der Vertreter des Staates 13 Dunam des beschlagnahmten Landes an ein großes Handelsunternehmen namens “Kerur Akhzakot”. Später wird diese Firma eine zentrale Rolle bei den Versuchen spielen, den Friedhof abzureißen.

Der alte Eingang zum Friedhof auf der Facebook-Seite der Waqf-Treuhänder

Das wichtigste Instrument der israelischen Regierung zur Enteignung arabischer Häuser und Ländereien ist das “Absentees’ Property Law” von 1950. Durch dieses Gesetz wurde das Eigentum Hunderttausender palästinensischer Flüchtlinge und Binnenvertriebener beschlagnahmt. Was die heiligen Stätten betrifft, so sind die meisten von ihnen als Eigentum eines “Waqf” (Stiftungsfonds) definiert. Nach einigem juristischen Hin und Her und einem neuen Gesetz aus dem Jahr 1965 stellte das israelische “legale” Raubsystem fest, dass “Gott auch ein Abwesender ist” (oder zumindest der palästinensisch-muslimische Waqf), und übernahm somit die Kontrolle über die meisten heiligen Stätten.

Der Friedhof von Balad a-Sheikh war anders, da er offiziell einem lokalen Waqf von Haifa gehört, der “Waqf al-Istiqlal” – oder “Unabhängigkeits-Waqf” – genannt wurde, nach der Istiqlal-Moschee, deren Imam al-Qassam war. Da die muslimische Gemeinde in Haifa trotz der Nakba immer noch sehr klein war, konnten sie nicht behaupten, dass der örtliche Waqf abwesend war, wie es in Hunderten von Dörfern und Städten der Fall war, die vollständig zerstört oder ethnisch gesäubert worden waren. Also mussten sie andere Wege finden, um die Kontrolle über das Land des Friedhofs zu erlangen. Dies geschah durch die Ernennung eines “Waqf-Treuhänders” namens Suhail Shukri, der die Drecksarbeit seines Herrn erledigte, indem er den Waqf und seine Gemeinschaft verriet.

1970 unterzeichnete die israelische Landbehörde ein Abkommen über den “Tausch” von 31 Dunam des Friedhofs von Balad a-Sheikh (einschließlich der 15 Dunam, die zuvor beschlagnahmt worden waren) und überließ dem Waqf an ihrer Stelle einen Abschnitt für muslimische Bestattungen auf dem neuen Friedhof von Kafr Samir südwestlich von Haifa. Die erste Frage, die dieser “Tausch” aufwirft, lautet: Warum sollte die muslimische Gemeinde “bezahlen”, indem sie Land auf einem bestehenden Friedhof für ihr Recht auf einen Abschnitt auf dem neuen Friedhof abgibt, während alle anderen Religionsgemeinschaften in Haifa ihre (viel größeren) Abschnitte kostenlos erhalten?

Der “Tauschvertrag” selbst wurde nicht von Shukri selbst unterzeichnet. Die Person, die in Shukris Namen unterzeichnete (gemäß einer Vollmacht im Namen von Shukri aus dem Jahr 1968), war ein gewisser “Oved Yom Tov”, der zufällig das Geschäft (mit sich selbst) im Namen der israelischen Landbehörde aushandelte. Derselbe Shukri erhielt auch die Summe von 4.000 Lira als Bezahlung für seine Bemühungen, 25 Gräber (ein unbedeutender Teil der Gräber auf dem Friedhof) auf den neuen Friedhof zu übertragen – eine Aktion, die er offensichtlich nicht durchgeführt hat.

Shukris Vorgesetzte wussten, dass er als “Treuhänder” nicht befugt ist, den Friedhof zu verkaufen, auszutauschen oder abzureißen. Um ihrem dubiosen Geschäft einen rechtlichen Anschein zu verleihen, riefen sie das muslimische Schari’a-Gericht in Akka (Akko) an, das ebenfalls der Staatsgewalt unterstellt ist. Das Urteil des Gerichts besagt, dass Grundstücke des Friedhofs ausgetauscht werden können, allerdings nur solche, auf denen sich keine Gräber befinden. Die Vereinbarung zwischen den Behörden und Shukri über die Verlegung von Gräbern vom Friedhof beweist, dass die Behörden sehr wohl wussten, dass das Land Gräber enthielt, so dass die Zustimmung des Scharia-Gerichts zu dieser Vereinbarung nichtig ist.

Der vorgeschlagene Preis für die Verlegung palästinensischer Gräber vom Friedhof

Das Tauschgeschäft – Seite 1

Das Tauschgeschäft – Seite 2 – unterzeichnet von Oved Yom Tov

Der vorgeschlagene Preis für die Verlegung palästinensischer Gräber vom Friedhof

Das Tauschgeschäft – Seite 1

Das Tauschgeschäft – Seite 1

Der Kampf um die Anerkennung des Friedhofs

Nachdem das “Geschäft” mit dem al-Qassam-Friedhof und andere ähnliche dubiose Geschäfte aufgedeckt worden waren, musste Shukri das Land verlassen. Nach einem langen Kampf der muslimischen Gemeinde von Haifa wurden neue, gläubige Treuhänder ernannt, die sich um den “Istiqlal Waqf” kümmern und es auf sich genommen haben, zu retten, was von den Moscheen, Friedhöfen und dem Eigentum des Waqf noch zu retten ist. Inzwischen nimmt Haifa allmählich seine natürliche Rolle als zentrale Stadt für die arabisch-palästinensische Gemeinschaft wieder auf. Der Kampf um den Erhalt des al-Qassam-Friedhofs ist eines der wichtigsten Themen, die die Gemeinschaft bei der Verteidigung ihrer Rechte und der Wiederherstellung der Verbindung zu ihrer Vergangenheit vor der Nakba eint.

Besuch des Friedhofs – mit Blick auf das Protestzelt, 17. Dezember 2021 (Foto: Rashad Omari – Al-Madina)Besuch des Friedhofs – mit Blick auf das Protestzelt, 17. Dezember 2021 (Foto: Rashad Omari – Al-Madina)

1989 organisierte die Abna al-Balad-Bewegung einen freiwilligen Arbeitstag zur Reinigung des Friedhofs, der in einem Gewirr von hohen Dornen versteckt war, und zur Neukennzeichnung der Gräber. Anfang der 2000er Jahre gab es einen großen Kampf gegen die Absicht, eine mehrspurige Straße durch das Friedhofsgelände zu führen. Mehrere Monate lang stand ein Protestzelt auf dem Friedhof, und Jugendliche aus der islamischen Bewegung bewachten das Gelände Tag und Nacht. Dieser Kampf gipfelte schließlich in einem symbolischen Sieg, als eine massive Brücke gebaut wurde, die es der Straße ermöglichte, über den Friedhof zu führen, ohne die Gräber zu beeinträchtigen.

2014 reichte das Unternehmen “Kerur Akhzakot” (das das Eigentum an den 13 Dunam beansprucht, die in den fünfziger Jahren beschlagnahmt wurden) eine Zivilklage gegen die Treuhänder des “Istiqlal Waqf” beim Amtsgericht von Krayot ein. Das Unternehmen forderte das Gericht auf, festzustellen, dass es auf dem Grundstück, das es für sich beansprucht, keine Gräber gibt. Hilfsweise beantragte es, die Waqf-Treuhänder zu verpflichten, etwaige Gräber zu räumen. Die Forderung nach Räumung der Gräber rief öffentlichen Protest hervor. Es wurde Kontakt zu vielen Familien aufgenommen, deren Angehörige auf dem Friedhof begraben sind. Bei allen Gerichtsverhandlungen war eine große Menschenmenge im Gerichtssaal anwesend, und rund um das Gebäude fanden Demonstrationen und Mahnwachen statt, bei denen die Teilnehmer Bilder ihrer begrabenen Familienangehörigen mit sich führten. Am Ende der Anhörungen entschied Richter Shlomo Ardman, dass es auf dem Grundstück, das Gegenstand des Rechtsstreits ist, Gräber gibt. Er lehnte es ab, die Räumung der Gräber anzuordnen, da es “zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh” sei, bis ein konkreter Bauplan vorgelegt werde, der eine Räumung erfordere.

Herak Haifa-Delegation im Protestzelt, 17. Dezember 2021 (Foto: Rashad Omari – Al-Madina)Herak Haifa-Delegation im Protestzelt, 17. Dezember 2021 (Foto: Rashad Omari – Al-Madina)

Als sich die Familien der Begrabenen organisierten, beschlossen sie, gemeinsam beim Obersten Gerichtshof die Wiederanerkennung des Friedhofs in seiner Gesamtheit zu beantragen. In einer ersten Anhörung schlugen die Richter des Obersten Gerichtshofs den Klägern jedoch vor, ihren Antrag zurückzuziehen, und drohten ihnen gleichzeitig mit einem Urteil, das schwerwiegende Folgen zu ihren Ungunsten haben würde. Einige der Kläger schlossen ihre Eindrücke von der Anhörung mit den Worten, dass “die Richter sich weigerten, in alten Papieren zu graben, und meinen, es sei besser, noch ältere Gräber zu schaufeln.”

In der Zwischenzeit häufen sich die Nachrichten über neue Pläne für gewerbliche Bauten auf dem Friedhofsgelände und über einen neuen Bauträger, der auf den Plan tritt. Anfang Dezember 2021 errichteten die Waqf-Treuhänder in Zusammenarbeit mit den Familien der Bestatteten und unter der Schirmherrschaft des Hohen Begleitausschusses der arabischen Öffentlichkeit ein Protestzelt auf dem Friedhofsgelände. Die Frustration über den “legalen Weg” hat den öffentlichen Kampf gegen die Enteignungs- und Zerstörungspläne wieder in den Mittelpunkt gerückt. Die Forderungen sind einfach – den Friedhof anzuerkennen und die Toten in Frieden ruhen zu lassen.

Yoav Haifawi ist ein antizionistischer Aktivist und unterhält die Blogs Free Haifa und Free Haifa Extra.

--

