Bild: An Israeli flag is set next to a European Union flag at the European Union Commission headquarters in Brussels on June 23, 2016 [THIERRY CHARLIER/AFP via Getty Images]

The long shadow of Israel’s arm in Europe Israel has been allowed to get away with far too much for far too long. As a self-proclaimed “outpost of civilisation in the jungle”, Israel has been supported by the forces of European and US imperialism for decades.



Der lange Schatten von Israels Arm in Europa

Von Asa Winstanley

1. Mai 2021

Man hat Israel schon viel zu lange viel zu viel durchgehen lassen.

Als selbsternannter “Vorposten der Zivilisation im Dschungel” wurde Israel jahrzehntelang von den Kräften des europäischen und US-Imperialismus unterstützt.

Der willkommene Niedergang der europäischen Imperien bedeutete, dass Israel von ihnen – zu Recht – als eines der letzten laufenden Projekte des europäischen Siedlerkolonialismus in der Welt angesehen wurde. Daher hatte Israel lange Zeit viel Erfolg darin, an den systemischen Rassismus der europäischen Regierungen als Motiv für politische, militärische und geheimdienstliche Unterstützung zu appellieren.

Westliche Politiker betrachten Israel daher oft öffentlich als ein “freundliches” Land – einen Verbündeten. Im Privaten jedoch, besonders unter westlichen Geheimdienstlern, ist die Geschichte ganz anders.

Zum Beispiel zeigten die durchgesickerten NSA-Dokumente, die der Whistleblower Edward Snowden 2013 enthüllte, dass die US-Geheimdienste Israel – einzigartig unter ihren vermeintlichen Verbündeten – als eine ihrer Top-Spionage-Bedrohungen ansehen.

Alle anderen behaupteten solche Bedrohungen sind Staaten, die die USA lautstark als ihre Feinde proklamieren, wie China, Iran, Kuba und Venezuela.

Es ist nicht schwer zu erkennen, warum israelische Spione privat als eine Bedrohung für die US-Geheimdienste angesehen werden. Allein die Affäre um den Verrat von Jonathan Pollard demonstriert dies.

Ein ehemaliger Offizier des US-Marinegeheimdienstes, Pollard nutzte seine Sicherheitsfreigaben, um zum Verräter zu werden und für Israel zu spionieren. Er verbrachte 30 Jahre im Gefängnis, bevor er von Präsident Barack Obama freigelassen wurde.

Von seinen Bewährungsauflagen im letzten Jahr befreit, wurde Pollard im Dezember im Privatjet des Milliardärs und Israel-Lobbyisten Sheldon Adelson nach Israel geflogen. Auf dem Rollfeld wurde Pollard, der amerikanische Verräter, von Premierminister Benjamin Netanyahu persönlich herzlich begrüßt und in Israel als Nationalheld gefeiert.

Dort angekommen, zeigte sich Pollard völlig reuelos. In einem langen Interview mit Miriam Adelsons israelischer Zeitung im März vermittelte er im Wesentlichen, dass er alles wieder tun würde und ermutigte andere Amerikaner, seinem Beispiel zu folgen.

Auf die Frage, was er einem hypothetischen jungen amerikanischen Geheimdienstoffizier sagen würde, der auf die gleiche Weise wie er vom Mossad rekrutiert wurde, äußerte Pollard, dass “nichts zu tun inakzeptabel ist” und dass der Preis, den er für Israel bezahlt hat, es wert war. Allerdings warnte er, dass jeder Mann, der seinem Beispiel folgt, “mit offenen Augen hineingehen” sollte.

Auch Israels eklatante und offene Einmischung in demokratische Wahlen in den USA und Großbritannien wird von den politischen Medieneliten häufig entschuldigt und verschwiegen.

Aber einer meiner Kollegen berichtete diese Woche über einige ziemlich erstaunliche neue Enthüllungen über die Aktivitäten des israelischen Geheimdienstes in Europa.

Ein palästinensischer Journalist, der in Spanien lebt, Muath Hamed, sagt, er sei von der örtlichen Polizei unter einem falschen Vorwand vorgeladen worden, damit ein israelischer Spion ihn über seinen Journalismus verhören und seine Sicherheit bedrohen konnte.

Für einige mag diese Geschichte fantastisch klingen. Aber Hamed ist ein angesehener Journalist für den in London ansässigen Sender Al Araby TV, der ausführlich über die Bemühungen israelischer Spione berichtet und dokumentiert hat, palästinensische Kollaborateure in Europa zu rekrutieren. Das Komitee zum Schutz von Journalisten hat die spanische Regierung auf den Fall aufmerksam gemacht, die sich bisher geweigert hat, Nachforschungen anzustellen.

Hamed sagt, er vermute, dass der Spion – der sich selbst nur als “Omar” identifizierte – ein Mossad-Agent war. Der Mann versuchte zunächst, sich als Belgier mit palästinensischer Herkunft auszugeben. Aber als der Mann begann, Arabisch zu sprechen, bemerkte Hamed sofort einen deutlichen hebräischen Akzent.

Hamed antwortete dem geheimnisvollen Mann auf Hebräisch, was die gesamte Gruppe von Spionen und Polizisten überraschte und in Verlegenheit brachte (viele Palästinenser in der Westbank sprechen Hebräisch als zweite Sprache, besonders diejenigen, die Zeit damit verbracht haben, in “Israel selbst” zu arbeiten oder als politische Gefangene im Gefängnis zu sitzen).

“Omar” gestand bald, dass er tatsächlich für Israel arbeitete. Er verhörte Hamed dann über seinen Journalismus, machte Aussagen, die andeuteten, dass sein Telefon abgehört wurde, warnte ihn davor, nach Palästina zurückzukehren (Hamed verließ Ramallah 2014) und bedrohte den Journalisten.

Hameds Familie lebt seit dem Vorfall in Angst in Spanien. Seine Frau hat Angst, jemandem die Tür zu öffnen.

Es gibt viele unbeantwortete Fragen zu dieser Affäre – die ein internationaler Skandal sein sollte.

Wer waren die beiden Polizisten, die nur ihre Vornamen nannten? Warum brachten sie Hamed spät und außerhalb der Öffnungszeiten zum israelischen Verhör auf die Polizeiwache? Warum lässt der spanische Staat scheinbar zu, dass der Mossad ungestraft auf seinem Hoheitsgebiet agiert?

Werden Muath Hamed und seine Familie jemals irgendwo auf der Welt Sicherheit finden?

Der lange Schatten von Israels Arm über Europa wird von Tag zu Tag länger. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...